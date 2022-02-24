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Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников

Качество электроники заметно упало в последние годы и это особенно заметно по таким сложным и постоянно нагруженным комплектующим, как видеокарты.
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Думаю, многие из вас встречали видеокарты прошлых поколений, которые работают в ужасных условиях, без замены термопасты и чистки от пыли, греясь до 90 градусов. Но при этом, продолжая нормально работать без каких либо проблем по 10 лет и более. Это могут быть как совсем древние GeForce 6600 GT, отличающиеся скромным энергопотреблением, так и заметно более прожорливые и горячие Radeon HD 4850 или Radeon HD 4870.

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Одной из таких вечных видеокарт мне довелось попользоваться совсем недавно, Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X, уже более 10 лет отработавшая в запредельном температурном режиме, когда температуры в простое превышали 60 градусов, а под нагрузкой - доходили до 90. Модели Radeon HD 4870 никогда не имели продвинутого энергосбережения, а Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X при тепловыделении в 160 ватт охлаждается скромным радиатором с испарительной камерой, обдуваемой небольшим вентилятором.

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Чипы памяти на внутренней стороне не имеют никакого охлаждения вовсе, а на внешней охлаждаются небольшой пластиной, но что меня поразило при разборке этой видеокарты - это идеальное состояние термопрокладок, которые после 10 лет работы с запредельными температурами остались упругими и чуть влажными на ощупь, не показывая никаких признаков высыхания и не имея потеков силикона.

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Такая надежность может только сниться видеокартам последних поколений, о чем можно косвенно судить по статистике брака магазинов, например, немецкого онлайн-магазина Mindfactory, в котором в гарантийный период были возвращены 13% видеокарт Power Color RX 5700 Red Devil или 5,35% всех моделей GeForce RTX 2080 Ti.

О низкой надежности видеокарт рапортуют и пользователи на форумах, а онлайн-площадки б/у товаров завалены предложениями неисправных видеокарт. Но весь масштаб проблемы становится ясен, стоит только посмотреть видео из сервис центров, занимающихся ремонтом видеокарт. Вид сотен сломанных новеньких видеокарт на полках шокирует, а ведь в такие сервис центры попадают видеокарты, которым было отказано в гарантийном ремонте по каким-то причинам.

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Я давно интересуюсь тематикой причин выхода из строя и ремонта видеокарт, и смотрю такие каналы, как Notebook-31, Майнеры в носках, VIK-on, Remonter, PC-Expert и CoRE и к 2022 году количество просмотренных видео с ремонтами перевалило за несколько сотен. Это позволит мне сделать выводы о том, как и какую видеокарту стоит выбрать, чтобы она проработала как можно дольше и не вышла из строя в самый неподходящий момент, который, по закону подлости, часто наступает вскоре после завершения срока гарантии. 

Да и гарантия в наше время уже совсем не гарантирует, что вам заменят видеокарту после выхода из строя, ведь производители подстраховываются и текущий ручьем из термопрокладок силикон считают безвредным, в сквозной прогар текстолита - термическим повреждением по вине пользователя. Мастера ремонтники сходятся во мнении, что качество электроники и видеокарт в частности становится все хуже и хуже с каждым годом. И хорошо, если видеокарта отработает гарантийный срок, а уж мечтать о том, что она выдержит 10 лет каждодневной эксплуатации с температурой в 90 градусов, как Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X, уже не стоит.

Температура

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Высокая температура видеочипа и видеопамяти является одним из главных факторов, из-за которого видеокарты быстро выходят из строя. Множественные циклы нагрева и остывания чипов, припаянных на шарики припоя к плате, постепенно вызывают деградацию шариков и нарушение контакта, который проявляется как знакомый многим "отвал", когда картинка, выдаваемая видеокартой, покрывается рябью и артефактами. "Отвалится" может как сам видеочип от подложки, так и его подложка от текстолита видеокарты, а может и чип памяти.

Отвалы пытаются чинить кустарным способом, просто прогревая сломанную видеокарту феном и можно наткнуться на такие экземпляры на Авито, когда купленная видеокарта начинает артефачить спустя пару недель после покупки. Яркий пример "отвальных" видеокарт - серии GeForce 8800, GeForce 9800 и GeForce 200, найти среди которых рабочую и не "прогретую" видеокарту уже практически невозможно.

Температура является одним из главных факторов деградации чипов, которая с уменьшением их техпроцесса проявляется все чаще. Причем  проявляется она уже не как снижение стабильных рабочих частот чипов, а как внезапный выход из строя. Какой-то из микроскопических транзисторов в видеочипе постепенно изнашивается и рано или поздно выходит из строя, полностью нарушая его работоспособность. Видеочип или модуль видеопамяти просто умирает и исправить это можно только его заменой, которая влетает в копеечку.

Что же делать и как избежать этих проблем или хотя бы их отсрочить? Во-первых, не экономить и не покупать самую дешевую видеокарту в линейке, где сэкономлено на всем, а в первую очередь - на охлаждении. Во-вторых, сделать все возможное для уменьшения температуры - настроить вентиляцию в корпусе, сделать андервольт видеокарты, поднять обороты вентиляторов через MSI Afterburner. 

Ведь все чаще встречаются видеокарты с монструозными системами охлаждения, которым не требуется высоких оборотов вентилятора, видеочип под которыми  греется слабо, что успокаивает пользователя. А вот видеопамять, лишенная нормального радиатора и воздушного потока, может "запекаться" при температурах под 100 градусов, пока видеочип еле достигает 60 градусов, а вентиляторы вращаются ниже 1000 об/мин.

Термопрокладки

Термопрокладки стали настоящей бедой современной электроники. Производители экономят несколько центов, ставя самые дешевые типы термопрокладок в видеокарты, которые мы покупаем в 2022 году почти за тройную цену. В результате они практически сразу начинают выделять жидкий силикон, который растекается по всей плате и затекает под чипы. Хотя производители заявляют, что это безвредный процесс, ремонтники с ними не согласны, ведь хотя силикон сам по себе не проводит электричество, но соединяясь с пылью в субстанцию, которая уже способна поглощать влагу из воздуха,  начинает окислять контакты чипов и элементов на плате.

Как избежать этой проблемы? Стоит смотреть отзывы пользователей на форумах и видео по ремонту видеокарт, ведь у некоторых производителей используются термопрокладки более высокого качества. Снижение температуры видеокарты даст и некоторое уменьшение вытекание силикона из термопрокладок. И, в любом случае, стоит приготовиться к их замене после окончания гарантийного срока видеокарты, заранее узнав их толщину и купив качественные термопрокладки.

Элементная база и предохранители

В последние годы все чаще стало встречаться слово "прогар", что означает выход из строя системы питания видеокарты и повреждение дорожек в текстолите с искрами и дымом, вплоть до появления сквозных отверстий. Причина очень банальна, копеечная экономия производителей на предохранителях по питанию видеокарты. Обычно экономят и на предохранителях по линиям PCI Express. 

Причем экономия может встречаться даже на топовых моделях с качественной элементной базой но, чаще всего, если производитель экономит на предохранителях, то экономит и на всем остальном. Ставя дешевые ШИМ-контроллеры, конденсаторы и силовые каскады и по максимуму сокращая фильтрующую обвязку. Поэтому при выборе видеокарты стоит найти ее подробные обзоры и убедиться хотя бы в том, что на плате присутствуют предохранители.

Конструктивные просчеты

Начиная разбираться в устройстве видеокарт, просто диву даешься, какие экземпляры рождает "гений" маркетологов. Причем именно маркетологов, ведь любой инженер пришел бы в ужас от этих поделок. Тут и огромные системы охлаждения длинной почти 30 см, состоящие всего из двух теплотрубок и больше похожие на лопату, чем на СО видеокарты с TDP 130 ватт.

Тут и видеопамять, об охлаждении которой упорно забывают даже на самых продвинутых и мощных моделях, а даже там где помнят - ленятся сделать фрезеровку основания СО и из-за этого используют термопрокладки чудовищной толщины.

А уж забыть об охлаждении какого-нибудь горячего элемента системы питания стало в порядке вещей, как и криво положить термопрокладку или не положить ее вовсе. Как избежать покупки одного из таких шедевров маркетологов? Опять же, тщательно читая обзоры и разглядывая систему охлаждения в разобранном виде. Но стоит учитывать, что найти "идеальную" видеокарту, где все сделано правильно, стало практически невозможно.

Итоги

Какой вывод можно сделать из этой печальной ситуации с качеством видеокарт? Во-первых, в 2022 году видеокарты чудовищно переоценены и чем более мощную модель мы покупаем, тем больше переплачиваем. Но некоторые модели, даже бюджетные, сегодня переоценены заметно сильнее и явно не стоят своих денег, как, например, GeForce RTX 3050. Radeon RX 6600 стоят дороже, например, тихая и холодная ASUS Dual Radeon RX 6600, но предлагают заметно большую производительность. 

Во-вторых, чем мощнее видеокарта, чем выше ее энергопотребление и тепловыделение, тем острее проявляются все просчеты производителей. И экономия на охлаждении у видеокарты с TDP 250 ватт и 130 ватт - это несколько разные вещи, а уж видеокарту с TDP в 75 ватт можно охладить обычным кусочком алюминия, как у Palit GeForce GTX 1650 StormX.

А вот недорогие Radeon RX 6600 XT на первый взгляд выглядят очень заманчиво, ведь разница в цене с Radeon RX 6600 совсем небольшая, но нужно учесть, что СО, которая неплохо работает на видеокарте с TDP 130 ватт, в случае с 160 ватт Radeon RX 6600 XT будет работать уже на пределе и лучше выбрать модель с качественной СО, например, Sapphire Radeon RX 6600 XT NITRO+.

Но, как бы не были плохи видеокарты в 2022 году, полностью отказаться от их покупки выбор не самый лучший, ведь предпосылок к улучшению качества нет. Поэтому стоит выбирать нужную вам модель более осторожно и взвешенно, прочитав все доступные обзоры и подумав - "а не стоит ли купить видеокарту попроще?"

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу падения качества видеокарт и их цен?

 


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Теги

amd nvidia видеокарты выбор брак гарантия нагрев термопрокладки надежность предоханители
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