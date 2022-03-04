Сегодня в официальном блоге Microsoft было опубликовано заявление президента корпорации Брэда Смита, в котором он кратко изложил позицию компании в свете новых событий.
реклама
Сообщается, что Microsoft выражает несогласие со многими аспектами конфликта, и в связи с этим приостанавливает продажу своих продуктов и оказание услуг в России. Указывается, что это связано с тем, что компания тесно сотрудничает с правительствами США, ЕС и Великобритании, и соблюдает их решения касательно санкций.
Microsoft не исключает, что могут быть предприняты дополнительные шаги по приостановке деятельности по мере развития событий.
В дополнение поясняется, что одной из своих главных целей она считает обеспечение кибербезопасности Украины, и изъявляет желание помогать последней отражать возможные кибератаки, предоставляя свои технологии и обеспечивая финансовую поддержку. Также на помощь могут рассчитывать сотрудники, в том числе и вынужденные покинуть родину.
Microsoft работает в нашей стране c 1992 года. С тех пор многие ее продукты и услуги были максимально тесно интегрированы не только с нашей экономикой, но и практически со всеми другими сферами. Приостановка деятельности в условиях практически полной монополии может означать, что финансовые интересы бизнеса пересеклись с интересами геополитическими, где Microsoft пришлось следовать "генеральной линии партии".