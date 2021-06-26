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5 причин, по которым Windows 11 может повторить провал Windows 8 на рынке ОС

24 июня 2021 года Microsoft представила новую ОС Windows 11. Давайте разберемся, почему многие пользователи настроены скептически, еще не попробовав новую ОС в работе.
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24 июня компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. По утечкам в СМИ о выходе новой ОС можно было узнать буквально за пару недель до официального представления, что довольно нетипично для подобных событий, ведь разработка новой ОС обычно занимает не один год. Но если вспомнить что еще в мае 2021 года в СМИ подробно муссировались новшества очередного полугодового обновления Windows 10 под названием Sun Valley, то все встает на свои места.

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Похоже, что в Microsoft решили, что шесть лет — это достаточный жизненный цикл для Windows 10 и попросту решили назвать очередное крупное обновление Windows 10, довольно радикально меняющее дизайн системы, именем «Windows 11». На первый взгляд новый интерфейс выглядит неплохо и следует современным тенденциям в дизайне софта: скругленные угла, мягкие цвета и лаконичное меню «Пуск».

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Наконец-то разработчики добрались и до иконок, хранящихся в файле Shell32.dll. В Windows 10 версии 20H2 некоторые иконки в этом файле лежали еще со времен Windows 95, а уже для обновления Windows 10 Sun Valley иконки были перерисованы.

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Иконки в Windows 10 версии 20H2


Иконки в Windows 10 Sun Valley, ставшей Windows 11

Но несмотря на то, что новая Windows 11 отлично выглядит и обещает прирост производительности в играх по сравнению с Windows 10, многие пользователи встретили ее с известной долей скепсиса. Я решил обобщить их аргументы со своим опытом и озвучить для вас пять причин, по которым не стоит торопиться менять старую добрую и проверенную временем Windows 10 на Windows 11.

Рост системных требований

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Системные требования любого софта растут со временем и Windows не исключение. Но гораздо важнее, куда уходит в новой ОС процессорное время и ОЗУ, за которое мы заплатили из собственного кармана. Одно дело — это повышение удобства работы пользователя, и совсем другое — собственные нужды системы, за что я не раз критиковал Windows 10.

Официальные системные требования Windows 10 довольно скромны, но выражение «жесткий диск» давно пора заменить на «твердотельный накопитель», ведь без SSD комфорт в работе ОС сегодня невозможен.

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А вот системные требования Windows 11 заметно подросли:

Можно сказать, что они удвоились и теперь явно требуется двухъядерный процессор и 4 ГБ ОЗУ. И если это довольно скромные на сегодня требования, то видеокарта с поддержкой DirectX 12 сразу отсекает от новой ОС большой парк старых, но еще шустрых ПК, например, процессоры Intel Sandy Bridge со встроенной графикой HD Graphics. Но самое интересное кроется под ссылкой «на совместимом 64-битном процессоре». И тут мы переходим ко второй причине.

Странные требования к «железу»

Перейдя по ссылке, я увидел, что мой еще довольно бодрый шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 1600 отсутствует в списке поддерживаемых процессоров. А вот Ryzen 5 2600, имеющий минимальные отличия от своего предшественника, в списке совместимых процессоров есть. Процессоры от Intel тоже подойдут самые современные, 8-го поколения (Coffee Lake) и новее.

Дополнительной проблемой для пользователей станет требование поддержки доверенного платформенного модуля (TPM) версии 2.0. Уже появились способы обойти это ограничение, но неизвестно, будут ли они работать после релиза Windows 11. Но главный вопрос, который возникает, глядя на эти требования — «Зачем»?

Даже если опытный пользователь или системный администратор найдет способы их обойти, то условная домохозяйка, которая могла легко обновить в свое время Windows 7 до Windows 10, скорее всего не сможет обновиться с Windows 10 до Windows 11. Возникает ощущение, что в ряды Microsoft проник «вредитель», который добивался цели максимально сузить парк пригодных для установки новой ОС машин.

Вторичность

Совсем недавно я писал, что очень похоже, что Windows 10 — это очередной апдейт к Windows 8.1, которому решили дать свое имя. Так вот, Windows 11 похожа на Windows 10 еще больше, и это неудивительно, учитывая написанное выше про апдейт Windows 10 Sun Valley. Мало того, уши предыдущих операционных систем торчат из-за каждого угла Windows 11.

Похоже ли это на новую ОС? Мне кажется - нет.

Баги и ошибки

Про баги и ошибки при каждом обновлении Windows 10 уже лень писать. Они превратились в обыденность, с которой пользователи уже смирились. А запуск новой ОС — это обязательно множественные баги, а учитывая то, что поддержке Microsoft придется «тянуть» две актуальные ОС — Windows 10 и Windows 11, багов может стать еще больше.

По иронии судьбы, баг появился уже в средстве PC Health Check, которое проверяет готовность вашего ПК к Windows 11. Msreview.net пишет, что по сообщениям многих пользователей средство некорректно определяет готовность ПК к Windows 11, и выдает сообщение «Запуск Windows 11 на этом компьютере невозможен» даже на полностью совместимых ПК.

В блоге «Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС» я поставил вопрос багов на первое место, ведь это потерянное время, комфорт и данные пользователей, но судя по всему, эта проблема так и останется не решенной.

Лучшее — враг хорошего

При всех своих проблемах, Windows 10 на сегодняшний день — лучшая операционная система, что признали даже пользователи-консерваторы с нашего форума, массово пересевшие с Windows 7 на Windows 10. И если ваша ОС работает стабильно, рабочее окружение настроено, а вдобавок установлено много игр, программ и утилит, то кидаться переходить на Windows 11 нет никакого резона. Того положительного пользовательского опыта, который мы получили когда-то с перехода с Windows XP на действительно новую ОС Windows 7, в этот раз мы, скорее всего, не получим.

Итоги

Скепсис в отношении Windows 11 звучит во многих обзорах, даже у тех авторов, которые хвалят почти любой продукт. Судя по всему, успех Windows 10 эту ОС не ждет. Настоящих новшеств и изменений по сравнению с Windows 10 в ней нет, а странные системные требования уже сейчас намекают на то, что Windows 11 повторит печальную судьбу Windows 8.


Пишите в комментарии, ждете ли вы Windows 11? И какие изменения хотели бы увидеть в новой ОС?



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