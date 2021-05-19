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Для майнеров настали золотые времена, ведь даже одна GeForce GTX 1060 6 ГБ приносит более 200 рублей в день. А для нас, геймеров, это неплохой шанс окупить свою видеокарту и не стоит его упускать. Но майнинг на обычном ПК - это не то же самое, что ферма на открытом каркасе, ведь теплу от видеокарты тяжелее покинуть корпус, и существует эффект взаимного нагрева компонентов, когда они подогревают друг друга.

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Открытая ферма - отличное решение, но кот или ребенок легко могут оставить вас без видеокарт

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Май 2021 года выдался жарким и у меня за окном сейчас +31 градус, а в комнате уже +27, что сразу отразилось на температурах видеокарты. И сегодня я хочу вспомнить рабочие и проверенные способы снизить нагрев видеокарты при круглосуточном майнинге, ведь судя по всему, майнинг бум и не собирается заканчиваться, а майнинг в жару - это тяжелое испытание для любой видеокарты.

Поднимаем обороты вентиляторов, несмотря на низкую температуру GPU

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В данный момент температура моей MSI GeForce GTX 1060 GAMING X всего 47 градусов при майнинге Ethereum, но несмотря на такие низкие значения, я поднял обороты вентиляторов до акустически терпимой границы в 1300 оборотов в минуту. Причина проста - помимо температуры чипа, важна и температура видеопамяти, которая особо загружена при майнинге Ethereum, но которая не мониторится на многих видеокартах.





Видеопамять охлаждается обычной пластиной, которую дополнительно подогревает VRM

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Проблема усугубляется еще и тем, что производитель часто "забивает" на охлаждение видеопамяти, сосредотачиваясь только на чипе, как на моей модели видеокарты. Поэтому обороты вентиляторов лучше держать в таком диапазоне, чтобы они активно охлаждали видеопамять, но не давили вам на уши шумом.

Делаем андервольт или урезаем Power Limit





Как вы видели на скриншоте выше, моя видеокарта работает на напряжении всего 800 мВ, и ее энергопотребление составляет всего 72 ватта. Это дает не только огромный выигрыш в температурах, но и экономит электроэнергию, поэтому при майнинге надо делать это в обязательном порядке. В сети много гайдов на эту тему, но если вам некогда этим заниматься или не хватает технических знаний, то хотя бы уменьшите видеокарте Power Limit.

Ставим дополнительные вентиляторы в корпус

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Простой способ улучшить охлаждение видеокарты - увеличить продувку воздуха в корпусе, установив дополнительные вентиляторы, если для них есть свободные посадочные места. Акустически комфортные обороты для вентиляторов диаметром 140 мм составляют 900-1000 об/мин, при таких оборотах ПК не будет мешать вам ночью шумом. Гнаться за дорогими вентиляторами не стоит, отлично подойдут бюджетные GLACIALTECH IceWind GS14025 из Ситилинка.

Или TITAN TFD-14025GT12Z/V2(RB), чуть подороже.

Ставим дополнительный вентилятор на обдув торца видеокарты

Отличный способ сбить температуру на видеопамяти и системе питания видеокарты - установка дополнительного вентилятора, обдувающего ее торец. Главное при этом соблюдать осторожность и не повредить видеокарту, а при закреплении вентилятора вам придется проявить фантазию.





Неплохие результаты дает и установка вентиляторов сверху текстолита видеокарты, ведь его температура легко может доходить до 100 градусов. Обороты обдувающих вентиляторов лучше держать в диапазоне не менее 1200-1400 об/мин. В этом случае обдув будет максимально эффективен при терпимом уровне шума.









Если в вашем корпусе есть посадочное место под вентилятор на боковой крышке, то можно установить вентилятор в него на вдув, но помните, что чем дальше он будет от видеокарты, тем ниже будет эффект от обдува.









Замена корпуса на более продвинутую модель

Но все меры, описанные выше, дадут мало пользы если у вас тесный и устаревший корпус. За последний год дефицит и рост цен мало затронул корпуса и хорошую бюджетную модель с отличной продуваемостью можно купить чуть дороже 3000 рублей, например ZALMAN i3.





Или FORMULA V-LINE 2052.





Отличную продуваемость можно создать и в корпусе FORMULA V-LINE FROST-07.





В Ситилинке есть отличный выбор корпусов на любой вкус, главное - выбрать модель с сетчатой передней панелью и возможностью установки трех вентиляторов на вдув, и двух-трех на выдув. Хороший корпус это не только отличный внешний вид и эффективное охлаждение, но и покупка на перспективу, ведь срок его службы практически не ограничен и он может пережить несколько апгрейдов.





Видеокарты в наше время стали настоящим сокровищем, которое не только дорого стоит, но и может приносить неплохие деньги, поэтому любые меры по улучшению условий их работы не будут лишними. Главное - соблюдать осторожность при любых манипуляциях с ними, начиная от чистки пыли и заканчивая улучшением охлаждения, ведь много историй, которые слышат сотрудники сервисных центров, начинаются так: "Я почистил видеокарту от пыли и теперь ПК не включается".

Пишите в комментарии, в каких температурных условиях работает ваше железо и какие еще меры по снижению температур видеокарт вы знаете?







