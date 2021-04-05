Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь

Давайте разберем все способы обеспечить видеокарте комфортную и надежную работу в течение нескольких лет.
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6700XT - цена упала на порядок
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Аналитики сходятся во мнении, что дефицит видеокарт продлится, как минимум, весь 2021 год. И если видеокарты пострадали в первую очередь от майнинг бума, то на производство остальной электроники уже накладываются производственные проблемы и эпидемия коронавируса COVID–19. В результате начали расти цены на SSD-накопители и оперативную память, котором пророчат подорожание на 20%.

реклама



анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

Корпорация Nvidia снова запустила выпуск графических процессоров для видеокарт GeForce GTX 1050 Ti, чтобы насытить рынок хотя-бы минимально приемлемым для новых игр решением, но неинтересным для майнеров. GeForce GTX 1050 Ti сегодня можно купить без особых проблем, самые недорогие модели стартуют в цене от 17250 рублей, например PALIT GeForce GTX 1050 Ti StormX.

реклама

А более производительные модели, которые раскупают майнеры, подорожали гораздо серьезнее. Цены на GeForce GTX 1660 SUPER стартуют от 47760 рублей за Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP.

А новинки - GeForce RTX 3060, стоят уже дороже 80000 рублей, сумму, за которую год назад можно было собрать неплохой игровой ПК. Например - PALIT GeForce RTX 3060 STORMX OC 12G.

реклама

Новые видеокарты в 2021 году стали роскошью, которая не по карману большинству игроков, поэтому надо понимать, что если ваша старенькая Geforce GTX 970 или Radeon R9 290 сломается в период дефицита, это будет очень болезненный удар по карману. В этом блоге я постараюсь наиболее подробно разобрать тему создания комфортных условий работы для видеокарт, на основе своего многолетнего опыта, и опыта наших форумчан.

Следим за температурой



Можно долго спорить, какая температура безопасна для видеокарт, но физику не обманешь - чем выше температура, тем сильнее процессы деградации в кремнии чипов GPU и видеопамяти. Но, скорее всего, ваша видеокарта умрет не от деградации, а от так называемого "отвала" или дефекта BGA пайки, когда один из шариков припоя перестанет давать контакт между платой и видеочипом или чипом видеопамяти. Происходит это от многократных циклов нагрева и остывания пайки, и чем сильнее перепад температур - тем хуже.

реклама


Кошмар любого ПК-геймера - артефакты

Поэтому температура - это главный фактор продления жизни видеокарте, на который мы будем ориентироваться. Для ее мониторинга подойдет утилита MSI Afterburner, которая может выводить температуру в трей на рабочем столе или на экран прямо во время игры.

Улучшаем температурный режим

Если ваше кремниевое сокровище нагревается до 75 градусов и выше в играх, то это уже повод бить тревогу. Не слушайте комментаторов, которые обязательно напишут под этой статьей, что их Radeon HD 7970 9 лет работает с температурой 90 градусов и не ломается - это частный случай, не отражающий общей картины.



Помимо температуры чипа, которая мониторится на всех моделях видеокарт, температура памяти мониторится редко, и именно она может стать роковой для вашей видеокарты. Если на видеочипе температуры около 75 градусов и выше, то на видеопамяти, охлаждению которой, как правило, уделяется меньше внимания, температура вполне может достигать 95 градусов и выше. А на новинках, GeForce RTX 3080, видеопамять может разогреваться выше 100 градусов даже на моделях с качественным охлаждением.



Поэтому я рекомендую улучшить обдув видеокарты, а сделать это можно разными способами. Первый - прибавить обороты вентиляторов в MSI Afterburner. Второй - улучшить охлаждение в корпусе, поставив дополнительные вентиляторы на вдув и выдув. Если корпус старый и не продуваемый, то стоит заменить его на новый, ведь в наших реалиях дефицита цена корпуса и цена видеокарты могут различаться в десятки раз.

За 3-4 тысячи рублей сегодня можно купить отлично продуваемый корпус, например FORMULA CL-3303B RGB, с шестью(!) предустановленными вентиляторами.

Отключаем функцию "fan stop"

"Fan stop" - довольно популярная функция остановки вентиляторов, которая дошла даже до самых бюджетных моделей видеокарт. Ее плюсы - акустический комфорт, экономия ресурса вентиляторов и меньшее запыление видеокарты. Но есть и довольно серьезные минусы, ведь видеокарта будет разогреваться до 50-60 градусов по датчику на GPU, прежде, чем включатся вентиляторы.



А на чипах памяти в это время температура может просто зашкаливать, особенно в тесном корпусе. Или если видеокарта имеет качественную СО для видеочипа, и посредственную - для видеопамяти, как, например, моя MSI GeForce GTX 1060. Поэтому для продления жизни видеокарты "fan stop" лучше отключить.

Делаем андервольтинг



Андервольтинг - неплохой способ понизить температуру и энергопотребление видеокарты. Сделать его можно через утилиту MSI Afterburner, настроив кривую частот и напряжений, включить которую можно сочетанием клавиш Ctrl+F. Добиться похожего эффекта поможет уменьшение "Power Limit" в MSI Afterburner.

На у самое простейшее средство заставить видеокарту работать на более низкой частоте и напряжении - это включение вертикальной синхронизации или фиксации частоты кадров в том случае, если ее загрузка в играх будет меньше 80-90%, чего можно дополнительно добиться отключением сглаживания и понижением настройки качества в играх.

Регулярно чистим видеокарту, но без разборки и извлечения из корпуса



Чистки от пыли и замены термопасты убили гораздо больше видеокарт, чем "отвалы" чипов или "прогары" системы питания. Причин гибели устройств много - от статического электричества и скола элементов при установке, до перекоса системы охлаждения с повреждением чипа. Поэтому чистку лучше всего производить прямо в компьютере, сжатым воздухом, направляемым между крыльчаток вентиляторов. А сами крыльчатки надо придерживать, не давая им раскручиваться.

Не лезем менять термопасту без надобности



Многие пользователи убеждены, что на видеокарте нужно обязательно и регулярно менять термопасту, но на деле после ее замены они или не получают никакого выигрыша по температурам, или даже получают ее ухудшение. Причина проста - производители используют довольно качественную термопасту, которая долго не "каменеет", а по теплопроводным свойствам находится на уровне популярных, качественных термопаст Arctic Cooling MX-4.

Если же вы  решились на замену термопасты, то заранее приготовьте термопрокладки нужной толщины и приличного качества, ведь после разборки видеокарты их, скорее всего, тоже придется поменять. Не помешает посмотреть подробные гайды по разборке именно вашей модели видеокарты.

Убираем разгон, если он не нужен



Раньше я любил выжимать из комплектующих максимум и оставлять их работать в таком режиме на постоянной основе, но теперь стараюсь делать все наоборот. Все потому, что прирост от разгона настолько мизерный, что не стоит лишнего шума и энергопотребления. Как правило, его невозможно заметить "на глаз" в игре. Исключение составляют встроенные видеокарты Radeon RX Vega в APU Ryzen, например в Ryzen 5 3350G, которые получают отличный буст от разгона.  

Не каждая какая игра требует высоких частот видеочипа и памяти, и если вы играете в основном в нетребовательные игры, то имеет смысл сделать специальный профиль в MSI Afterburner, убавив в нем не только частоту чипа, но и памяти, и дополнительно сделав андервольт.


Хорошее питание



Если ваша сильно подорожавшая видеокарта до сих пор запитывается от блока питания Aerocool KCAS или подобного ему по качеству, то стоит срочно озаботиться более качественным питанием. Блок питания - это вложение на перспективу, ведь взяв качественную модель, вы сможете делать апгрейд за апгрейдом, не меняя БП, при этом обеспечивая комплектующие стабильным напряжением без пульсаций и всеми возможными защитами.

Например, SEASONIC FOCUS GX-650, с сертификатом 80 PLUS GOLD и приличным запасом мощности.


И не используйте переходники питания, особенно с мощными видеокартами. Если он вам требуется - это верный признак, что пора менять БП.


Надеюсь, эти советы помогут продлить срок службы вашей видеокарты. Пишите в комментарии, какие видеокарты у вас проработали дольше всего?



Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

видеокарты майнинг geforce rtx 3060 дефицит цены полезные советы андервольт артефакты практика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
58
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
16
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
4
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
283

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 283
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 58
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
98
Крупный кит Ethereum проснулся после скачка курса и совершил транзакцию на сумму более $1 млрд
47
Подруга Илона Маска устроила фотосессию в украинской одежде на космодроме SpaceX в Техасе
11
25 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12
4
О патче 1.2 для Cyberpank и планах CD Project Red
15
В Японии полки магазинов завалены кулерами AMD Wraith Prism
15
Эксперты РБК назвали одну из причин роста Биткоина и Эфириума в 2021 году
27
Зарабатывает ли Sony на Playstation 5 - это вопрос
5
Фитнес-браслет Huawei Band 6: датчик SpO2 и 96 режимов тренировок
2
Китайский GPU Big Island по некоторым показателям в два раза превосходит новейшие NVIDIA и AMD
20
Lenovo Legion 2 Pro: Snapdragon 888, 144 Гц дисплей, зарядка 90 Вт и 5500mah
2
Microsoft раздаёт купоны на 10 долларов для покупки игр для Xbox и Windows 10
+
Эволюция StarCraft II и Warcraft III: бывшие сотрудники Blizzard рассказали, чем вдохновляются при создании своей новой стратегии
5
Таможенники из Гонконга задержали большую партию майнерских видеокарт NVIDIA CMP 30HX из Китая
7
Перестав получать достаточную прибыль от телевизоров, TCL возьмётся за холодильники
15
Сверхпопулярная в Steam Outriders не выдержала наплыва игроков, а все её сервера отключили
3
В Steam и GOG можно забрать подарочную копию мотоциклетного боевика Steel Rats
4
Сколько ядер нужно современному игровому компьютеру – выводы и тестирование по следам Testing Games
16
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
19
Intel Core i9-11900K разогнан до более чем 7,3 ГГц на Gigabyte Z590 Aorus Tachyon
17

Популярные статьи

О режиме низкой задержки nVidia и Radeon Anti-Lag
25
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Включил технологию Resizable BAR на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 и вот что получилось
39
Про газ (gas) в Эфириум
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
58
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
54
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
+
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
+

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
00:18
Кто поставил мне минус, тот пассивный гомосексуалист.
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
kOOlik
00:16
Должно быть все ок. Все 12 доп пинов обычно для бодрого разгона и прожорливых процессоров. 11400 вывезет и так
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
kOOlik
00:15
Пипец какой токсичный ресурс стал. Лишь бы гадость какую написать
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
Рита Кошкина
00:15
Майнеры рулят и зарабатывают бабки, а вы все просто им завидуете. Если есть голова можно не ходить на завод, а просто майнить крипту. Но нет же давайте ругать всех.
Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
Dmitrii Lozitskii
00:04
Ну ты долбоеб редкий
Крупный кит Ethereum проснулся после скачка курса и совершил транзакцию на сумму более $1 млрд
hundzintay
00:03
ты из начала 2000-х не пророс до сих пор чтоли?
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
Grotlon
00:02
11-я линейка Core получилась весьма конкурентоспособной, единственное, Core i9-11900K нужно было назвать i7-11800K и снизить цену.
AMD наращивает поставки Ryzen 5000, чтобы конкурировать с доступными и дешевыми Intel Rocket Lake
Bare_Metal
00:01
>Intel пообещала Гы, смешно )
Intel пообещала выпустить видеодрайвер для процессоров Rocket Lake-S в понедельник
Neur
00:00
Пфф они вкладываются чтобы заработать, и контрактами они завалены на долгие года, так что не надо из себя спонсора мирового прогресса строить...
TSMC увеличит расходы на 50%, чтобы удовлетворить спрос на видеокарты и процессоры
Ivan103958
23:58
ВЫ только на минимально-геймерскую карту 3070 отдадите 100 тыс! Нормальный компьютер за 80 тыс вы не соберёте!!
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем