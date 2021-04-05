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Аналитики сходятся во мнении, что дефицит видеокарт продлится, как минимум, весь 2021 год. И если видеокарты пострадали в первую очередь от майнинг бума, то на производство остальной электроники уже накладываются производственные проблемы и эпидемия коронавируса COVID–19. В результате начали расти цены на SSD-накопители и оперативную память, котором пророчат подорожание на 20%.

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Корпорация Nvidia снова запустила выпуск графических процессоров для видеокарт GeForce GTX 1050 Ti, чтобы насытить рынок хотя-бы минимально приемлемым для новых игр решением, но неинтересным для майнеров. GeForce GTX 1050 Ti сегодня можно купить без особых проблем, самые недорогие модели стартуют в цене от 17250 рублей, например PALIT GeForce GTX 1050 Ti StormX.

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А более производительные модели, которые раскупают майнеры, подорожали гораздо серьезнее. Цены на GeForce GTX 1660 SUPER стартуют от 47760 рублей за Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP.

А новинки - GeForce RTX 3060, стоят уже дороже 80000 рублей, сумму, за которую год назад можно было собрать неплохой игровой ПК. Например - PALIT GeForce RTX 3060 STORMX OC 12G.

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Новые видеокарты в 2021 году стали роскошью, которая не по карману большинству игроков, поэтому надо понимать, что если ваша старенькая Geforce GTX 970 или Radeon R9 290 сломается в период дефицита, это будет очень болезненный удар по карману. В этом блоге я постараюсь наиболее подробно разобрать тему создания комфортных условий работы для видеокарт, на основе своего многолетнего опыта, и опыта наших форумчан.

Следим за температурой









Можно долго спорить, какая температура безопасна для видеокарт, но физику не обманешь - чем выше температура, тем сильнее процессы деградации в кремнии чипов GPU и видеопамяти. Но, скорее всего, ваша видеокарта умрет не от деградации, а от так называемого "отвала" или дефекта BGA пайки, когда один из шариков припоя перестанет давать контакт между платой и видеочипом или чипом видеопамяти. Происходит это от многократных циклов нагрева и остывания пайки, и чем сильнее перепад температур - тем хуже.

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Кошмар любого ПК-геймера - артефакты

Поэтому температура - это главный фактор продления жизни видеокарте, на который мы будем ориентироваться. Для ее мониторинга подойдет утилита MSI Afterburner, которая может выводить температуру в трей на рабочем столе или на экран прямо во время игры.

Улучшаем температурный режим

Если ваше кремниевое сокровище нагревается до 75 градусов и выше в играх, то это уже повод бить тревогу. Не слушайте комментаторов, которые обязательно напишут под этой статьей, что их Radeon HD 7970 9 лет работает с температурой 90 градусов и не ломается - это частный случай, не отражающий общей картины.









Помимо температуры чипа, которая мониторится на всех моделях видеокарт, температура памяти мониторится редко, и именно она может стать роковой для вашей видеокарты. Если на видеочипе температуры около 75 градусов и выше, то на видеопамяти, охлаждению которой, как правило, уделяется меньше внимания, температура вполне может достигать 95 градусов и выше. А на новинках, GeForce RTX 3080, видеопамять может разогреваться выше 100 градусов даже на моделях с качественным охлаждением.









Поэтому я рекомендую улучшить обдув видеокарты, а сделать это можно разными способами. Первый - прибавить обороты вентиляторов в MSI Afterburner. Второй - улучшить охлаждение в корпусе, поставив дополнительные вентиляторы на вдув и выдув. Если корпус старый и не продуваемый, то стоит заменить его на новый, ведь в наших реалиях дефицита цена корпуса и цена видеокарты могут различаться в десятки раз.

За 3-4 тысячи рублей сегодня можно купить отлично продуваемый корпус, например FORMULA CL-3303B RGB, с шестью(!) предустановленными вентиляторами.

Отключаем функцию "fan stop"

"Fan stop" - довольно популярная функция остановки вентиляторов, которая дошла даже до самых бюджетных моделей видеокарт. Ее плюсы - акустический комфорт, экономия ресурса вентиляторов и меньшее запыление видеокарты. Но есть и довольно серьезные минусы, ведь видеокарта будет разогреваться до 50-60 градусов по датчику на GPU, прежде, чем включатся вентиляторы.









А на чипах памяти в это время температура может просто зашкаливать, особенно в тесном корпусе. Или если видеокарта имеет качественную СО для видеочипа, и посредственную - для видеопамяти, как, например, моя MSI GeForce GTX 1060. Поэтому для продления жизни видеокарты "fan stop" лучше отключить.

Делаем андервольтинг









Андервольтинг - неплохой способ понизить температуру и энергопотребление видеокарты. Сделать его можно через утилиту MSI Afterburner, настроив кривую частот и напряжений, включить которую можно сочетанием клавиш Ctrl+F. Добиться похожего эффекта поможет уменьшение "Power Limit" в MSI Afterburner.

На у самое простейшее средство заставить видеокарту работать на более низкой частоте и напряжении - это включение вертикальной синхронизации или фиксации частоты кадров в том случае, если ее загрузка в играх будет меньше 80-90%, чего можно дополнительно добиться отключением сглаживания и понижением настройки качества в играх.

Регулярно чистим видеокарту, но без разборки и извлечения из корпуса









Чистки от пыли и замены термопасты убили гораздо больше видеокарт, чем "отвалы" чипов или "прогары" системы питания. Причин гибели устройств много - от статического электричества и скола элементов при установке, до перекоса системы охлаждения с повреждением чипа. Поэтому чистку лучше всего производить прямо в компьютере, сжатым воздухом, направляемым между крыльчаток вентиляторов. А сами крыльчатки надо придерживать, не давая им раскручиваться.

Не лезем менять термопасту без надобности









Многие пользователи убеждены, что на видеокарте нужно обязательно и регулярно менять термопасту, но на деле после ее замены они или не получают никакого выигрыша по температурам, или даже получают ее ухудшение. Причина проста - производители используют довольно качественную термопасту, которая долго не "каменеет", а по теплопроводным свойствам находится на уровне популярных, качественных термопаст Arctic Cooling MX-4.

Если же вы решились на замену термопасты, то заранее приготовьте термопрокладки нужной толщины и приличного качества, ведь после разборки видеокарты их, скорее всего, тоже придется поменять. Не помешает посмотреть подробные гайды по разборке именно вашей модели видеокарты.

Убираем разгон, если он не нужен









Раньше я любил выжимать из комплектующих максимум и оставлять их работать в таком режиме на постоянной основе, но теперь стараюсь делать все наоборот. Все потому, что прирост от разгона настолько мизерный, что не стоит лишнего шума и энергопотребления. Как правило, его невозможно заметить "на глаз" в игре. Исключение составляют встроенные видеокарты Radeon RX Vega в APU Ryzen, например в Ryzen 5 3350G, которые получают отличный буст от разгона.

Не каждая какая игра требует высоких частот видеочипа и памяти, и если вы играете в основном в нетребовательные игры, то имеет смысл сделать специальный профиль в MSI Afterburner, убавив в нем не только частоту чипа, но и памяти, и дополнительно сделав андервольт.





Хорошее питание









Если ваша сильно подорожавшая видеокарта до сих пор запитывается от блока питания Aerocool KCAS или подобного ему по качеству, то стоит срочно озаботиться более качественным питанием. Блок питания - это вложение на перспективу, ведь взяв качественную модель, вы сможете делать апгрейд за апгрейдом, не меняя БП, при этом обеспечивая комплектующие стабильным напряжением без пульсаций и всеми возможными защитами.

Например, SEASONIC FOCUS GX-650, с сертификатом 80 PLUS GOLD и приличным запасом мощности.





И не используйте переходники питания, особенно с мощными видеокартами. Если он вам требуется - это верный признак, что пора менять БП.





Надеюсь, эти советы помогут продлить срок службы вашей видеокарты. Пишите в комментарии, какие видеокарты у вас проработали дольше всего?







