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Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте

Резкий рост курса Ethereum начал приносить майнерам огромные прибыли. Давайте разберемся, как проще всего начать майнить, если у вас только одна видеокарта.
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Майнеры с фермами на несколько мощных видеокарт всегда снисходительно относились к новичкам, пытающимся начать майнить на одной слабой видеокарте, считая такое занятие бессмысленным и невыгодным. Я считаю по-другому — если видеокарта может зарабатывать деньги и окупить свою стоимость, почему бы это не сделать? Ведь все равно через несколько лет она морально устареет и будет стоить копейки.

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Последние четыре месяца видеокарты GeForce GTX 1060 6 ГБ, по статистике самые распространенные у геймеров, приносили около 3500-4000 рублей в месяц, что довольно неплохо, а резкий рост курса криптовалюты Ethereum за последний месяц увеличил дневной доход до 250 рублей. Доход с видеокарты можно посмотреть в специальных калькуляторах, например на nicehash.com или whattomine.com.

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Но перед новичками с одной видеокартой в майнинге встает сразу несколько вопросов и проблем, с которыми не сталкиваются майнеры с несколькими видеокартами в ферме.

Первый вопрос — можно ли пользоваться ПК, пока видеокарта майнит?



Можно, причем не только смотреть фильмы или серфить интернет, но и даже играть в старые игры. Хешрейт немного упадет, но не настолько, чтобы об этом беспокоиться. Видеочип при майнинге Ethereum не так важен, как видеопамять, хотя он и загружен постоянно на 100%, и это позволяет пользоваться ПК в обычном режиме. 

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Единственная проблема возникает при воспроизведении фильмов, закодированных в формате H.265 или HEVC. Эти форматы требовательны к видеоускорению и при воспроизведении начинаются неприятные рывки. Могут наблюдаться и рывки при работе браузера, но их легко избежать, отключив в нем аппаратное ускорение.

Второй вопрос — соотношение потребления электричества ПК и выгоды

Одна из главных претензий "больших" майнеров к майнингу на обычном ПК заключается в том, что при работе фермы с несколькими видеокартами потребление электричества процессором, материнской платой и накопителями можно не считать, а если видеокарта одна, то выгодность майнинга падает.

В этом есть доля истины, особенно в тяжелые для майнеров времена, когда прибыль с одной видеокарты небольшая, но если видеокарта приносит 100-200 рублей в день, майнить на ПК все равно выгодно, ведь затраты на электричество обычного ПК с видеокартой уровня GeForce GTX 1060 6 ГБ, для которой сделан андервольт или урезан powerlimit, составят около 350 рублей в месяц при цене электричества в 4 рубля за 1 кВт⋅ч.

Третий вопрос — не будет ли видеокарта перегреваться при майнинге в закрытом корпусе ПК?

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Вы все видели фотографии открытых ферм, где видеокарты стоят рядами, с большими промежутками. Такой способ установки позволяет избежать перегрева, но держать такую ферму в жилой комнате небезопасно, если у вас есть маленькие дети или животные. Обычный ПК позволит круглосуточно майнить без перегрева видеокарты если в его корпусе имеется хорошая продуваемость. Если у вас старый корпус, или компактный корпус формата MicroATX, есть смысл задуматься о его замене, тем более, что стоят они сейчас не дорого.

Идеально подходят корпуса с сетчатой передней панелью и возможностью установки нескольких вентиляторов на вдув и выдув, например - FORMULA F-33RGB, который стоит в Ситилинке всего 3030 рублей.


Или чуть более дорогой FORMULA V-LINE FROST-07 за 3550 рублей.




При долгой работе может перегреваться и дешевый блок питания, и если вы давно думали заменить его на более качественный, то майнинг - это подходящий повод. Для ПК с видеокартой уровня GeForce GTX 1060 вполне хватит качественного блока питания на 500 ватт, например - SEASONIC CORE GC-500 (SSR-500LC), с сертификатом 80 PLUS GOLD и гарантией в 7(!) лет.



Четвертый вопрос — как выбрать пул и майнер?



Выбор пула, на котором вы будете майнить, и собственно самой программы майнера - довольно сложный и на майнерских форумах этому посвящены сотни страниц. К счастью, этим вопросом можно не "заморачиваться" и, как любят шутить майнеры, просто нажать кнопку "получить деньги", использовав готовый и удобный сервис для майнеров-новичков, например NiceHash.
От вас потребуется только регистрация на сервисе, скачивание и установка программы майнера и 20 минут на то, чтобы разобраться с нюансами.

На NiceHash есть удобный менеджер ригов и биржа для обмена криптовалют, а выплаты идут сразу в BTC, что очень удобно.

Пятый вопрос - сколько ждать до выплаты и как вывести BTC с NiceHash?



Один из минусов майнинга на одной видеокарте - довольно долгий период майнинга до возможности вывести деньги. На NiceHash сегодня он может занимать около трех недель при майнинге на видеокарте уровня GeForce GTX 1060. А самый простой способ вывода средств - это обмен BTC на LTC, и затем вывод LTC туда, куда вам удобнее, на биржу или обменник. Нужно учитывать, что минимальная сумма обмена составляет 0.1 LTC, что на сегодня равняется 0,0006778548 BTC или 2906,957 рублей.

Обмен валют на NiceHash очень простой и удобный, в отличие от многих бирж, ошибиться при обмене практически невозможно. В зависимости от текущей прибыльности майнинга и изменения курса BTC/LTC будет меняться и минимальное время, за которое вы сможете намайнить средства для вывода.



Как видите, ничего особо сложного в майнинге на одной видеокарте нет, а доходы вполне неплохие уже несколько месяцев подряд и все продолжают расти. Можно сколько угодно ругать майнеров, из-за которых подскочили цены на видеокарты, но ситуация дает нам возможность окупить даже видеокарты уровня GeForce GTX 1060 и этим стоит воспользоваться.

Пишите в комментарии, майните ли вы на одной видеокарте в игровом ПК?





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