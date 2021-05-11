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Уже давно замечено, что многие геймеры, перевалив за 30-35 лет, все больше склоняются к играм с неторопливым и спокойным геймплеем. Это неудивительно, ведь с возрастом у нас становится все меньше сил, а нервного напряжения - все больше. И иногда вечером после тяжелого трудового дня хочется расслабиться за игрой, в которой за тобой не будут охотиться страшные монстры и каждые пять минут убивать противники. Идеально для этого подходят игры жанра Tycoon или симуляторы менеджера.

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В Tycoon-ы часто любят играть и геймеры девушки, так что если вам еще очень далеко не только до 35-ти, но даже и до 25-ти, а привыкли вы к адреналиновым играм типа PlayerUnknown's Battlegrounds или Counter-Strike: Global Offensive, совсем не помешает узнать, какие игры жанра Tycoon считаются лучшими, чтобы было легче найти общие темы для разговора с противоположным полом.

Отличным выбором такие игры станут и для совсем юных игроков, которые уже требуют игры на ПК, но давать им играть в "стрелялки" еще рано. Например - простая в освоении, спокойная и добрая игра Stardew Valley.

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В играх этого жанра вам предстоит управлять, строить, снабжать и развивать различные объекты, и в отличие от обычных стратегий, даже экономических, вам не будет грозить быстрый проигрыш в случае неправильных действий, а главным вашим врагом станет лишь недовольство юнитов и оскудевшая казна. Давайте познакомимся с 10-ю лучшими играми жанра, выбрав их по уровню пользовательских симпатий, а не по оценке игровых изданий, как обычно.

Fallout Shelter





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В Fallout Shelter вам предстоит взять на себя управление подземным убежищем Vault-Tec, давая его жителям защиту от опасностей радиоактивных пустошей, кров, пищу и развлечения. Убежище можно будет расширять, а каждый житель будет обладать уникальным набором характеристик, делающим его пригодным к определенной деятельности. Fallout Shelter — это самая легкая и казуальная игра серии Fallout, но, несмотря на это, дух самых первых игр серии еще чувствуется в ней.

Stardew Valley









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Stardew Valley - игра, позволяющая окунутся в фермерскую жизнь в небольшом и уютном городке. Вам предстоит сажать и обрабатывать растения, выращивать животных, заниматься ремеслами и торговлей и общаться с жителями. Игра получила огромную популярность среди игроков, продажи перевалили за 3 миллиона копий, а пиксельная графика, стилизованная под игры 80-х и 90-х годов, после успеха Stardew Valley стала применяться во множестве инди-проектов.

Spacebase Startopia









Spacebase Startopia - новинка весны 2021 года. В игре вам предстоит взять под управление полуразрушенную и пустую космическую базу, сделав ее пригодной для жизни и комфортного существования не только людей, но и гостей со всей галактики.

Помогать советами вам будет искусственный интеллект ВЭЛ, обладающий искрометным юмором, а для достижения цели придется не только перераспределять ресурсы на станции, но и торговать, строить, выращивать растения и даже периодически отбиваться от космических пиратов.

Большой плюс игры — режим мультиплеера на четверых игроков.

Graveyard Keeper









Главный плюс наличия "инди"-разработчиков игр на ПК-платформе — возможность реализовать нетипичные идеи, от которых наверняка отмахнутся маститые издатели. Graveyard Keeper — одна из таких игр, где вам предстоит стать смотрителем средневекового кладбища. Игра выполнена в популярной сегодня пиксельной графике, а черный юмор не даст вам заскучать.

Two Point Hospital









Игра Two Point Hospital придется по вкусу игрокам, связанным с медициной, ведь вам предстоит взять под управление и развивать окружную больницу, постепенно превратив ее в большой медицинский центр. Вам предстоит обеспечить врачей, которых вы будете нанимать и увольнять, всеми необходимыми инструментами и оборудованием, и следить, чтобы пациенты выздоравливали, а счет больницы пополнялся.

Jurassic World Evolution









Игра Jurassic World Evolution позволит вам создать свой собственный «Мир Юрского Периода», выращивая новые виды динозавров в исследовательских лабораториях, строить для них загоны и аттракционы для привлечения туристов. Под управление вы получите большой остров Исла-Нублар на архипелаге Муэртес, и ваш научно-исследовательский и предпринимательский потенциал ничто не будет сдерживать, главное — следить, чтобы динозавры не разбежались. Игра имеет отличную графику, выделяющую ее среди других игр жанра, динозавры прорисованы просто великолепно, как и природа огромного острова.

Transport Fever 2









В Transport Fever 2 вам будет доступен огромный мир, в котором вам предстоит построить собственную транспортную империю. Действие игры начнется в далеком 1850 году, с колесных экипажей и паровозов, а закончится в наше время, с самолетами, огромными торговыми кораблями, скоростными поездами и грузовиками. Вам предстоит обеспечить сырьем и товарами множество городов на трех континентах, добиваясь поставок без задержек и наращивания оборота перевозок. Игра выполнена с вниманием к множеству мелочей и относится к разряду серьезных Tycoon-ов, в которые любители играют годами.

Planet Coaster









В Planet Coaster вам предстоит взять под управление и развивать парки развлечений и аттракционов с помощью огромного набора предоставленных разработчиками инструментов. Ваша задача - обеспечить прирост посетителей и развитие парков в отлично проработанной компании, а можно просто заняться строительством ради веселья в свободном режиме.

Planet Zoo









Planet Zoo – игра-симулятор зоопарка от создателей популярных Planet Coaster и Zoo Tycoon, в которой вам предстоит строить и управлять крупными зоопарками, решая экономические и логистические проблемы, и создавая наиболее комфортные условия для ваших питомцев. В игре приятная графика, а наблюдение за питомцами делает процесс игры медитативным.

Game Dev Tycoon









Game Dev Tycoon - уникальная возможность научить разработчиков игр делать игры такими, какими хотим видеть их мы, игроки, а не менеджеры огромных компаний. К сожалению, возможность эта только виртуальная, и начав с маленькой компании в небольшом офисе вам предстоит вырасти до огромной игровой компании. Учтены все нюансы игростроя - разработка игровых движков, наем и увольнение программистов, реклама и выставки.

Надеюсь, в этой десятке игр вы найдете такую, которая поможет вам расслабиться и успокоить нервы, что так важно в наше тяжелое время.

Пишите в комментарии, играете ли вы в Tycoon-ы, и какие еще игры можно добавить в эту подборку?























