Жанр стратегических игр — гордость и, не побоюсь этого слова, последний оплот ПК-гейминга. Почти все остальные жанры игр давно приходят к нам с консолей, пусть и с более четкими текстурами и высокой кадровой частотой. Шутеры, RPG, гонки и аркады — во все это можно поиграть и на недорогой консоли, особенно в эпоху дефицита видеокарт, а вот стратегии требуют для комфортной игры клавиатуру, мышь и зачастую немалые процессорные мощности.

StarCraft II до сих пор ставит на лопатки топовые процессоры

Поэтому, запуская Anno 1800, They Are Billions или Age of Empires II: Definitive Edition я чувствую, что не зря потратил деньги на свой компьютер. Конечно, много стратегий последнее время выходит для мультиплатформы: для ПК одновременно с PlayStation 4 и Xbox, но, согласитесь, не часто увидишь геймера, играющего в стратегии на консоли.





Геймад - не лучшее средство управления в стратегиях

За более чем 30-ти летнюю историю развития жанра, стратегии разделились на несколько поджанров, самые яркие из которых — стратегии в реальном времени, требующие от вас быстрой реакции и тактического мышления, или экономические и градостроительные, более подходящие для медитативной игры. А особняком стоят 4X-стратегии, датой рождения которых можно считать 1993 год и выход игры Master of Orion, в которой вам нужно было покорять галактику путем колонизации и войн или более тонким дипломатическим путем.





Уместить массу информации на экране в 1993 году было очень непросто

Игра включала в себя и экономическую составляющую, наряду с научными исследованиями. С тех пор этот поджанр стратегий непрерывно развивался, а многие его идеи заимствовались как глобальными стратегиями, такими как Europa Universalis или Hearts of Iron, так и RTS-стратегиями, такими как серия игр Total War, которые удачно совместили тактический и стратегический режим.





Одной из самых популярных серий стратегий, принесшей "4X", означающие eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — «изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение» в массы, стала Sid Meier’s Civilization, шестая часть которой — Sid Meier’s Civilization VI, вышла в 2016 году. С нее я и предлагаю открыть наш список.

Sid Meier’s Civilization VI





Про "Цивилизацию" или "Циву" слышали даже казуальные игроки, далекие от жанра стратегий. Серия Sid Meier’s Civilization — одна из самых популярных, успешно сочетающая 4X, глобальную стратегию, варгейм и открытый мир. При этом игры Sid Meier’s Civilization очень лояльны к новичкам, и позволяют им постепенно изучить все сложности игровой механики. Если вы играли в одну из игр серии, то легко разберетесь и со следующей.



Sid Meier’s Civilization VI в 2016 году и несмотря на приятную графику и множество нововведений, первые годы ей пришлось бороться за признание игроков со своей популярной предшественницей, Sid Meier’s Civilization V. А сегодня, спустя пять лет после выхода, множества патчей и дополнений, последнее из которых вошли в New Frontier Pass в 2020 году, можно сказать, что Sid Meier’s Civilization VI достигла пика своего развития.

Stellaris









В отличие от "приземленной" Sid Meier’s Civilization VI, в Stellaris вам предстоит отправиться далеко в космос, взяв на себя управление огромной, разрастающейся межзвездной империей. Вам предстоит колонизировать планеты, добывать ресурсы, строить экономику, изучать технологии и активно использовать дипломатию. А если переговоры не удадутся, то использовать огромные флотилии кораблей с разнообразным вооружением.

Endless Legend









В Endless Legend вам будет доступно 13 уникальных рас, с помощью которых вы будете завоевывать влияние на планете Аурига, развивая небольшое поселение до огромной империи. Игра выделяется на фоне конкурентов такими особенностями, как смена времен года, которые вместе с перепадами температуры будут влиять на юниты и некоторые клетки карты. Неплохо реализована и возможность создавать свои уникальные виды войск через специальный менеджер.

Age of Wonders: Planetfall









В Age of Wonders: Planetfall вам будут доступны семь фракций с уникальными стилями игры и лидер, параметры которого можно настраивать. С его помощью вам предстоит строить государство после краха галактической империи. Огромный мир игры при каждом новом ее начале создается процедурной генерацией, а для его покорения вам предстоит использовать армию, исследование новых территорий, новые технологии, экономику и дипломатию.

Endless Space 2









В Endless Space 2 вам опять предстоит отправиться в глубины бесконечного космоса, но удивляться этому не стоит, ведь 4X-стратегии начинались с космоса и в пределах Земли им явно тесно. В начале вам будет доступна одна колонизированная планета, которую вы получите, выбрав одну из восьми уникальных рас. Расы очень сильно различаются по стилю игры, что влияет на ведение войн, развитие науки, рост населения и многие другие параметры. А это, в свою очередь, влияет на ваш путь к победе, которая может быть дипломатической, научной, военной, территориальной или «чудесной».

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth









"Цивилизация" не захотела отставать от конкурентов, активно использующих космическое пространство и тоже вышла за пределы Земли в игре Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. В игре вам предстоит осваивать одну из шести разнообразных планет с помощью выбора одной из восьми экспедиций, отправленных разными странами с Земли. Привычное игрокам в "Цивилизацию" дерево технологий теперь превратилось в "Паутину", дающую более сильные технологические различия игрокам по мере развития. Остальные механики игры очень похожи на прошлые игры серии, но и нововведений немало, чего только стоит возможность строить плавающие города.

Age of Wonders III









Не знаю как вам, а мне больше по душе фэнтези сеттинг в играх, чем научно-фантастический, и в игре Age of Wonders III у нас будет редкая возможность поиграть в 4X-стратегию в фэнтезийной вселенной. Вам будет доступен выбор из шести привычных рас: люди, гномы, эльфы и т.д., а возглавит вашу империю полководец с RPG-элементами, чьи уникальные особенности очень отразятся на стиле игры.

Galactic Civilizations III









А вот следующая игра, несмотря на то, что действие ее происходит в глубоко космосе, довольно сильно отличается от подобных 4X-стратегий. Galactic Civilizations III похожа на игру-"песочницу", где у вас будет довольно большая свобода действий, а вот если вы любите управлять войсками напрямую, то здесь вас ждет разочарование - в Galactic Civilizations III войско вы будете только создавать, формировать и снабжать, а за самим процессом битвы придется наблюдать со стороны. Но это с лихвой компенсируется возможностями "с нуля" создать любое космическое судно с потрясающим количеством кастомизаций.

Endless Space









Игру Endless Space я поставил заметно ниже в списке, по сравнению с Endless Space 2, вышедшей на пять лет позже. Но это не значит, что она заметно хуже, просто ее идеи были до идеала доведены в Endless Space 2, а многие раздражающие недостатки - исправлены. Но если вы любитель 4X-стратегий, то пропускать Endless Space однозначно не стоит, и выбрав одну из восьми цивилизаций, попытаться провести ее к победе с помощью экономики, технологий, военной силы и дипломатии.

Master of Orion: Conquer the Stars









А в конце списка у нас будет обновленная игра Master of Orion, с которой и начался поджанр 4X-стратегий. Master of Orion: Conquer the Stars вышла в 2016 году и дает возможность сыграть за одну из 10 рас, приведя ее к господству в галактике. Это самая простая для усвоения игра в нашем списке и это сыграло с ней злую шутку, отпугнув от нее игроков, поднаторевших в космических баталиях и дипломатии в играх от Paradox.

Но для начинающего игрока это будет плюсом, и кто-то сможет открыть для себя мир 4X-стратегий именно с Master of Orion: Conquer the Stars, как в 1993 году игроки открыли этот жанр с игры-первопроходца - Master of Orion.





Пишите в комментарии, играете ли вы 4X-стратегии? И какую считаете лучшей?