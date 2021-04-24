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10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году

Онлайн шутеры - жанр игр, дающий вам максимум адреналина и требующий максимальной концентрации. А если играть с друзьями, то можно забыть про все остальные игры надолго.
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В процессе написания блога про неплохие RPG-игры мне попался жаркий спор в интернете, где один из оппонентов доказывал другому, что синглплеерные игры скучны, унылы и дают очень мало эмоций при прохождении. Я с трудом удержался, чтобы не начать рассказывать ему про неописуемые эмоции от прохождения Ведьмак 3: Дикая охота, но вспомнил, что совсем недавно большую часть времени у меня занимали онлайн игры разных жанров - Counter-Strike: Source, World of Warcraft и World of Tanks.

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В то время синглеплеерные игры тоже почти перестали давать мне эмоции, ведь когда играешь несколько удачных боев с друзьями в World of Tanks, или проходишь подземелье в World of Warcraft и выходишь с вещью, которую ждал неделями - эмоции просто зашкаливают. Но онлайн симуляторы типа World of Tanks или War Thunder требуют много времени, чтобы разобраться в тонкостях игры, а World of Warcraft - это просто пылесос времени, который может забрать даже ваш сон, не говоря уже о постоянно откладываемых на два-три часа походах в туалет.


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А вот онлайн шутеры и "Королевские битвы", так популярные в последнее время, не потребуют от вас много затрат, но дадут массу эмоций за короткое время, особенно если вы будете играть в компании друзей. В этом блоге я отобрал для вас десятку самых интересных и популярных игр этого жанра, имеющих в 2021 году много игроков онлайн, но при этом заметно отличающиеся друг от друга.

PlayerUnknown’s Battlegrounds



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PlayerUnknown’s Battlegrounds или PUBG, можно назвать родоначальником жанра "Королевская битва", давшим онлайн шутерам второе дыхание и привлекшим огромное количество новых игроков, уставших от перестрелок в онлайн играх на маленьких картах, мало изменившихся по геймплею со времен Counter-Strike 1.6. В игре вам предстоит сражаться на огромной карте площадью до 8x8 км с сотней противников, а главная цель - стать последним выжившим. 

Безопасная зона на карте постепенно уменьшается, сталкивая игроков друг с другом. Игру отличает большое количество вооружения и амуниции, но начинать вы будете без оружия, ища его на карте. Если вы устали от онлайн шутеров, созданных на механиках Counter-Strike или Battlefield, то обязательно попробуйте PUBG.

Call of Duty: Warzone



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Успех PUBG подтолкнул многие игровые студии разрабатывать новые шутеры в жанре "Королевской битвы", и в марте 2020 года Activision пополнила популярную серию игр Call of Duty шутером Call of Duty: Warzone. В игре вам предстоит участвовать в битве в вымышленном городе Верданск, а количество противников будет доходить до 200. Очень интересным показалось мне решение разработчиков постепенно ограничивать игровую зону расползанием ядовитого зеленого газа.

В Call of Duty: Warzone есть и второй режим игры - «добыча». В нем вашей команде придется искать валюту, разбросанную по всей карте, а победит та команда, которая наберет больше всего денег. Call of Duty: Warzone была неплохо встречена как игроками, так и критиками, отмечавшими приятную стрельбу и разнообразные локации на карте.


Но меткая стрельба в онлайн шутерах невозможна без качественной мыши, и лучше выбрать для них удобную проводную мышь с качественным сенсором. Входной билет в мир игровых мышей начинается с 1510 рублей за A4Tech Bloody V8 Black в Регарде.


А за сумму в 2530 рублей можно купить уже более уважаемую профессиональными игроками Logitech G102 LightSync Black. Я и сам пользуюсь мышью Logitech G102, и считаю ее одной из лучших по соотношению цена/качество.


Overwatch



Overwatch - онлайн шутер от Blizzard Entertainment, вышедший в 2016 году, в котором вам придется сражаться командами шесть на шесть игроков, но главная изюминка игры - множество персонажей-героев с разными навыками. Комбинируя роли нанесения урона, защиты или лечения, и используя способности героев, дополняющие друг друга, вы можете получать множество вариантов игровых тактик, дающих вам путь к победе. Создатели использовали идеи шутера Team Fortress 2, и им удалось сделать интересную и захватывающую игру.

Apex Legends



Еще одна игра жанра "Королевская битва", выпущенная компанией Electronic Arts в 2019 году. Действие Apex Legends происходит во вселенной Titanfall и вам предстоит столкнуться в битве с 60 противниками, имеющими разные специализации, в чем-то напоминающие Overwatch. В игре нет соло режима и минимальная команда - три игрока, но уникальные игровые механики с невербальной коммуникацией и простота игры, дающая новичкам возможность ее быстро освоить, обеспечили ей неплохую популярность.

Counter-Strike: Global Offensive



Старый добрый Counter-Strike в своей третьей реинкарнации вышел в 2012 году и до сих пор имеет огромную базу преданных фанатов, которые не променяют его на новомодные шутеры с сотнями противников. Не надоедает противостояние команд спецназа и террористов и профессиональным игрокам, поэтому Counter-Strike: Global Offensive остается популярной киберспортивной дисциплиной.

Tom Clancy’s Rainbow Six Осада



Tom Clancy’s Rainbow Six Осада - тактический онлайн шутер, упор в котором сделан на разрушаемость окружающей обстановки и грамотное и четкое взаимодействие игроков. Бои ведутся между двумя командами, одна из которых защищает объект, а другая - штурмует, и в этой механике разрушаемость обстановки в зависимости от калибра оружия делает игру уникальной и неповторимой. Tom Clancy’s Rainbow Six Осада вышла в 2015 году и до сих пор имеет устойчивую фан-базу игроков.

Titanfall 2



Titanfall 2 - одна из немногих игр, в которых у вас появляется возможность управлять гигантскими роботами - Титанами, имеющими семь разновидностей с разным вооружением и способностями, сочетая их уникальные возможности с навыками пилота. Этот рецепт пришелся по вкусу и игрокам и критикам, и вот уже пять лет игра имеет приличный онлайн. Многие механики из Titanfall 2, такие, как бег и прыжки по отвесным стенам или крюк-кошка для карабканья вверх, до этого были реализованы только в однопользовательских играх. Есть в игре и неплохой одиночный режим с захватывающими боями.

Fortnite Battle Royale



Как вы уже догадались, Fortnite Battle Royale - это еще один шутер жанра "Королевская битва", вышедший в 2017 году из-под пера Epic Games. Главная особенность игры, отличающая ее от аналогов - возможность строительства различных сооружений и отличная механика разрушения.
Пик популярности Fortnite: Battle Royale пришелся на 2017-2018 годы, когда ей удалось привлечь огромную массу пользователей, ранее вообще не игравших в компьютерные игры. Количество зарегистрированных игроков в то время достигало отметки в 125 миллионов человек, 40 миллионов из которых были онлайн минимум раз в месяц.

Warframe



Warframe - это онлайн шутер с элементами RPG, выпущенный в 2013 году компанией Digital Extremes. Действие игры происходит в научно-фантастическом антураже, где вам предстоит взять под контроль дистанционно управляемое тело с разнообразным вооружением и способностями, и встать на сторону одной из фракций, пытающихся захватить власть над Солнечной системой. Геймплей Warframe довольно оригинален - тут есть отлично проработанная стрельба, паркур, холодное оружие, и возможность улучшать свое снаряжение.

Grand Theft Auto Online



Старая добрая Grand Theft Auto V с онлайн режимом до сих пор имеет огромное количество постоянно играющих в нее игроков. Rockstar North удалось дополнить всем нам знакомый штат Сан-Андреас с его открытым миром и свободой действий адреналином и эмоциями от игры с друзьями против других игроков, а не надоевшего всем ИИ. Добавив к этому множество интересных режимов, таких как: гонки на машинах, лодках и самолетах, «Режим противника», «Hasta La Vista» и «Выживание» мы получили игру, в которую не надоедает играть уже почти семь лет.


Среди онлайн шутеров сегодня можно найти именно такой, который "зацепит" вас, даже если вам уже стали приедаться и надоедать компьютерные игры. Пишите в комментарии, какие из этих шутеров понравились вам больше всего, а какие еще можно добавить в этот список?

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игры overwatch rainbow six siege fortnite pubg counter-strike: global offensive онлайн warframe call of duty: warzone planetside 2
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