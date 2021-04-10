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Всем нам, пользователям ПК и ноутбуков, хочется, чтобы наши электронные друзья работали без сбоев и создавали нам как можно меньше проблем. Но главный источник серьезных проблем - это не сбои "железа", а Windows, которая глючит или отказывается загружаться в самый ответственный момент. Для некоторых пользователей это не проблема, ведь если на ПК установлен только браузер с десятком закладок, пара игр и VLC-плеер, переустановка Windows, которая во времена Windows 10 стала проще, чем когда-либо, решит все проблемы за полчаса.

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Но если количество ваших игр переваливает за пару десятков, установлено много дополнительного софта, который надо настраивать после переустановки, а папка "Документы" забита важной информацией, которую еще предстоит рассортировать, то переустановка Windows - это кошмар, который потребует от вас на полдня отложить все дела.

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По своему опыту и опыту наших форумчан могу сказать, что в случае возникновения серьезных проблем с Windows вылечить их очень тяжело и, как и серьезную болезнь, их проще предотвратить, чем мы и займемся в этом блоге, разобрав все способы обеспечения длительной работы Windows 10 без сбоев.

Установка только из оригинального образа

Для стабильной работы нужно забыть про сборки Windows 10 с торрент-трекеров, ведь помимо проблем от кривой сборки можно получить в довесок и вредоносный софт, который даже не будет детектироваться антивирусом.

Исключение - сборки, которые вы делаете своими руками, как в блоге "Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC". В любых других случаях скачиваем средство создания носителя Windows 10 с официального сайта и пользуемся только им.

Устанавливаем драйвера вручную





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Автоматическая установка драйверов в Windows 10 - удобнейшая вещь, но иногда она может стать источником проблем, устанавливая драйвер, вызывающий проблемы на вашем устройстве. Решение проблемы простое - скачиваем драйвера заранее с сайта производителя, и отключаем интернет на время установки Windows 10, выдернув LAN кабель или обесточив роутер. После установки драйверов, в "Свойствах системы", в "Параметрах установки устройств" запрещаем ПК скачивать драйверы автоматически.









Отключаем "Быстрый запуск"

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Функция "Быстрый запуск", появившаяся в Windows 8.1, скидывает часть оперативной памяти с процессами Windows в файл, восстанавливая их при загрузке. Выигрыш в скорости загрузки при использовании SSD составит в лучшем случае пару секунд, а вот проблем эта функция может создать немало. Причем проблемы могут быть самыми разнообразными - вплоть до сбоев в файловой системе. Поэтому "Быстрый запуск" стоит отключить сразу после установки Windows. Отключить его можно в настройках электропитания.









Минимизируем устанавливаемый софт









Вспомните, как работает Windows 10 сразу после установки - обычно она работает безупречно. И если оставить ее в таком чистом состоянии, не устанавливая программы, она будет стабильна очень долго, если только ее не подкосит кривое обновление, но с обновлениями мы разберемся позднее.

Но вот мы устанавливаем программу за программой: браузер, офис, скриншотеры, программы для мониторинга, лаунчеры игровых магазинов, сами игры и на каком-то этапе Windows 10 начинает глючить или даже работать с заметными тормозами. Чтобы этого избежать, надо тщательно взвесить, нужна ли вам та или иная программа, особенно если вы используете ее раз в год. Еще одним решением проблемы будет поиск портабельных версий софта, который не влияет на систему.





Исключаем или минимизируем использование пиратского софта









Взломанные программы, утилиты или репаки игр сомнительного происхождения - один из самых простых способов угробить не только вашу Windows 10, но и ценные данные, а заодно потерять аккаунты от важных сервисов. По возможности стоит заменить утилиты бесплатными аналогами, а игры ставить из официальных магазинов.

Понимаю, что совет звучит в духе "Хотите быть здоровыми - не болейте" или "Если не хватает денег - станьте богаче", но я проверил его на своем опыте, собрав за этот год отличную коллекцию игр в Epic Games Store, используя бесплатные раздачи, щедрые купоны, доходившие до 650 рублей и скидки с распродажами. В этом году бесплатно раздавали даже такие хиты, как Grand Theft Auto V, Civilization VI или Cities: Skylines.





Перестаем пользоваться чистильщиками и оптимизаторами ОС





Раньше я регулярно "чистил" реестр Windows 10 с помощью CCleaner и даже негодовал, когда "злобный" Microsoft заблокировал использование некоторых версий этой утилиты на Windows 10. Но постепенно поднимая свой уровень технической грамотности, перестал пользоваться не только CCleaner, но и даже более безопасными аналогами для очистки места на жестком диске. Причина проста - Windows 10 имеет свои инструменты для очистки мусорных файлов, а те 100-300-500 мегабайт, что вы очистите утилитами, погоды не сделают.









Ну а кэш браузера, за счет очистки которого "чистильщики" и показывают впечатляющие результаты, лежит на вашем диске не просто так, а для ускорения его работы. Чистка же реестра не только не приносит никакой пользы, но и вредна, ведь с ее помощью легко заставить Windows глючить или даже угробить полностью.

Еще больше вреда могут нанести оптимизаторы, которые нажатием одной кнопки обещают сделать ваш компьютер быстрее. Эпоха этих утилит закончилась во времена Windows XP и стоит забыть про них навсегда. А ручные оптимизации имеет смысл делать только в том случае, если вы точно знаете, что делаете и получаете от них пользу, а не эффект плацебо.





Откладываем обновления









С обновлениями Windows 10 дела обстоят все хуже и хуже, не проходит и месяца, чтобы в СМИ не появлялись многочисленные новости о том, что обновление Windows 10 сломало то-то и то-то, а обновление, призванное исправить ущерб, поломало дополнительные функции. Единственная здравая позиция в этой обстановке - отложить обновления на время, благо инструмент для этого в Windows 10 есть. Можно отключить их и совсем, но использовать длительное время Windows 10 без обновлений я бы не стал, ведь безопасность устройства будет под большим вопросом.

Усиливаем защиту от вредоносных программ









Я уже не раз писал, что встроенный антивирус "Защитник Windows", который недавно переименовали в Microsoft Defender, достаточен для большинства пользователей, при этом органично встроен в систему, тих и незаметен. Сторонние бесплатные антивирусы не раз вызывали у меня проблемы на ПК, а и их параноидальное поведение, совмещенное с показом рекламы, только раздражает, но приносит мало пользы.









А вот дополнить защиту устройства хорошим файрволом не будет лишним, особенно если он работает по "белым спискам", пуская в интернет только те приложения, которые вы разрешили. Это радикально усиливает защиту системы, отсекая многих вредоносов и троянов на начальном этапе их работы. Такую возможность дают бесплатные фаерволы Comodo Firewall, simplewall или утилита Windows Firewall Control, дающая удобный контроль над встроенным файрволом Windows 10.





Надеюсь, соблюдение этих простых правил позволят вашей Windows 10 работать долго и без сбоев. Пишите в комментарии, какие еще способы для обеспечения надежности Windows 10 вы знаете?



















