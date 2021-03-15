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Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте

В начале 2020 года я сделал ставку на AMD, после многих лет использования Intel, и сейчас можно подвести итоги этого выбора.
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Прошел уже год с начала моего довольно неоднозначного апгрейда, когда я сменил Core i5-3570 на Ryzen 5 1600, не меняя главного, что обеспечивает производительность в играх - видеокарты. Видеокарта на сегодняшний день у меня - древняя GeForce GTX 1060, которой уже с трудом хватает в новинках игр даже для средне высоких настроек с 60 FPS. Но вы и без меня знаете, что сейчас творится на рынке видеокарт, поэтому сидеть на GeForce GTX 1060 я обречен еще долго.

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Если уж я начал с такой грустной ноты, то давайте сразу посмотрим, что произошло за год с ценами на Ryzen 5 1600. В блоге "Мои впечатления от использования быстрых 32 Гб ОЗУ DDR4 в бюджетном компьютере в течение года" я приводил цены на ОЗУ, которые, по крайней мере, остались на уровне начала 2020 года, а вот с процессорами и материнскими платами все гораздо хуже.

Цены


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Ryzen 5 1600 AF (AF - неофициальное название процессора на ядре Pinnacle Ridge, в отличие от первой версии Ryzen 5 1600 на ядре Summit Ridge), обошелся мне год назад в 7590 рублей. А материнская плата для него, MSI B450-A PRO MAX - в 5000 рублей. Главный толчок к тому апгрейду - падение курса рубля в начале 2020 года, и поначалу я даже переживал, что "переплатил". Но за год над ценами поработал еще и начавшийся глобальный дефицит микрочипов вместе с пандемией коронавируса.

В результате сегодня Ryzen 5 1600 AF стоит 10870 рублей, что на целых 43% выше, чем год назад.

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А материнская плата MSI B450-A PRO MAX подорожала до 7580 рублей, или на 51%!


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Судя по всему, снижения цен в ближайшее время ждать не стоит, хотя есть приятные исключения, как, например, Core i5-10400F, который все падает и падает в цене, и стоит уже почти 12000 рублей. Так что, спустя год можно сказать, что мне повезло, и я успел купить процессор и материнскую плату по дешевке. Теперь можно поговорить и о впечатлениях о работе Ryzen 5 1600.

Дефолтные настройки или "сток"

С процессорами Ryzen вполне можно обходиться, как и с продукцией от Intel - по принципу "вставил и забыл". Но этому мешает две особенности - огромный потенциал для ручной настройки и высокое энергопотребление, которое заметно выше паспортного. Поэтому, если у вас есть хотя бы начальные знания по разгону, то придется в буквальном смысле бить себя по рукам, которые будут тянуться залезть в BIOS для настройки, разгона и оптимизации.



Я, конечно же, не удержался от соблазна и первым делом начал разгонять. Поэтому на дефолтных настройках мой Ryzen 5 1600 успел поработать всего около получаса за весь год. Думаю, у многих из вас дело обстоит также.

Разгон

Экземпляр процессора оказался очень удачным, заработав на частоте 4 ГГц при напряжении всего 1.16 В, и я оставил его работать в таком режиме на несколько месяцев. В комментариях многие не верили, что этот результат стабилен, поэтому мне даже пришлось записывать видео работы системы под нагрузкой в LinX.


Напряжение чуть выше, но это уже "наваливает" система Load-Line Calibration под сильной нагрузкой в LinX. В обычных условиях напряжение ниже.

Отказ от разгона

Разгон это хорошо и 4 ГГц при низком напряжении в LinX радуют глаз, но мне стало интересно, что я получаю от этого со столь слабой видеокартой, как GeForce GTX 1060. Оказалось, совсем немного, но, чтобы прийти к такому выводу, потребовалось довольно много и досконально гонять систему в тестах, благодаря чему появились блоги "Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года" и "Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения".


В Horizon Zero Dawn с GeForce GTX 1060 процессор отдыхает

И несмотря на то, что процессор при разгоне в 4 ГГц "кушает" не так уж много в простое, под нагрузкой это выливается в нагрев и, соответственно, шум, который хочется удержать в приемлемых рамках.
Не особо помогла и смена кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa, про которую я подробно рассказал в блоге "Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600", ведь удержать температуру ниже 65 градусов при условно бесшумных оборотах вентилятора (800-900 в минуту) не удалось.

 

Кто-то будет рад таким температурам на 4 ГГц, но я ожидал большего.

Ryzen 5 1600 горячий камень, но особо жаловаться на это сегодня не стоит, ведь в процессорах Zen 2 и Zen 3 с отводом тепла с кристалла процессора и нагревом все обстоит еще хуже, о чем пишут пользователи нашей конференции.

Но главным поводом для отказа от разгона стали тесты, в которых я практически не увидел разницы между дефолтными настройками и разгоном в 4 ГГЦ, ведь все стало упираться в GeForce GTX 1060. Подробно я рассказал об этом в блоге "5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием".

Андервольт


Самый простой способ андервольта - через отрицательный Offset

В итоге мой процессор уже несколько месяцев работает на пониженном напряжении и, скорее всего, будет работать так и дальше, вплоть до покупки более мощной видеокарты, которая потребует больших процессорных мощностей и на которой будет виден прирост от разгона.

Процедуру андервольта и ее результаты я подробно описывал в блоге "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%", но ждать чудес от нее не стоит. Она всего лишь приблизит процессор к его "паспортным" 65 ваттам. Даже при сниженном на 0.125 В напряжении Ryzen 5 1600 "ест" в OCCT около 79 ватт, и только в стресс-тесте AIDA64 потребление упадет до 60 ватт.

Проблемы

Как и довольно многие владельцы Ryzen, я столкнулся с "фризами" и непонятными провалами кадровой частоты в некоторых играх. Сейчас, спустя год, большинство из них я победил. Нужно учитывать, что первых Ryzen первых поколений очень зависимы от частот и таймингов ОЗУ и ее правильный разгон очень помогает.

Не стоит использовать Ryzen и со старыми ОС, такими как Windows 7 или Windows 8.1, хотя это возможно. Их время прошло и только Windows 10 получает "заплатки", увеличивающие производительность Ryzen. В пролете оказываются даже версии Windows 10 LTSB, так как последние "заплатки" были для версии 1903.



Потенциал



Если для видеокарты GeForce GTX 1060 процессора Ryzen 5 1600 хватает с избытком, то конечно же, его хватит и для GeForce GTX 1660 SUPER и даже GeForce RTX 2060. А вот для более мощных видеокарт уже лучше делать апгрейд, и дело тут совсем не в том, что процессор будет загружен на 100%.
Это не единственный показатель "нераскрытия", и с более мощным процессором видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER (и выше) во многих новых играх выдадут больший FPS, а график фреймтайма будет более плавный, что сделает игровой процесс комфортнее.

Что касается использования для обычных домашних задач или игр в связке с видеокартами уровня GeForce GTX 1660 SUPER, то в этом случае Ryzen 5 1600 вполне хватит еще года на три и даже больше. Если конечно, не ориентироваться на такие кривые поделки игроделов, как Cyberpunk 2077.

Итоги

Что можно сказать, подводя итоги? Новый Ryzen 5 1600 - это довольно спорный процессор в 2021 году, прожорливый, медленный в играх и устаревший. Ведь одно дело - купить его в начале 2020 года за 7590 рублей, когда из альтернатив ему были только 4-х ядерные Core i3-9100F и гораздо более дорогие Core i5-9400F, и совсем другое - за 10870 рублей, когда рядом лежит гораздо более быстрый и современный Core i5-10400F за 12350 рублей.



Но если Ryzen 5 1600 у вас уже есть, то можно еще долго не думать об его апгрейде, особенно если в играх вас устраивают средние настройки и 60 FPS. Пишите в комментарии, какой процессор стоит у вас, собираетесь ли вы его апгрейдить, и что думаете о повышении цен на комплектующие за последний год?



 



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Теги

amd intel ryzen 5 1600 апгрейд core i5-10400f выбор msi b450-a pro max перспектива
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