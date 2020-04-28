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Всем хороша моя новая материнская плата MSI B450-A PRO MAX в связке с процессором Ryzen 5 1600 AF, но есть у нее один нюанс при разгоне - не сбрасывает напряжение при выставлении ручного множителя. То есть, у нее постоянное напряжение, которые не сбрасываются при малой нагрузке.

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А как мы знаем, главный фактор в энергопотреблении - это напряжение, а не частота. И энергосберегающий режим будет не так эффективен, как при заводских параметрах.

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Это подтолкнуло меня на эксперимент, в котором я зафиксирую еще и частоту.

На форумах я много раз встречал, что такой режим работы процессора положительно сказывается на минимальной и средней кадровой частоте и захотел проверить это. Раз уж теперь компьютер будет пару лет работать в таком режиме, хотелось бы увидеть пользу от такого сценария работы.

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Заодно я проверю и то, насколько вырастет энергопотребление в таком режиме.

Я протестирую три режима работы: стандартный, при котором мой Ryzen 5 1600 AF держит частоту до 3700 МГц в играх и бенчмарках. Фиксированный режим с частотой 3700 МГц при отключении энергосбережения. И режим, который я использую 24/7 - 4000 МГц при напряжении 1.168 В. Этот режим будет сравниваться в плане энергопотребления.

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Часть 1: измерение производительности

Мы должны понимать, что если польза от такого режима работы и есть, то она проявится в таких играх, где процессор не сильно загружен и частота его заметно прыгает. А Ryzen 5 1600 AF не назовешь мощным процессором, в игровых бенчмарках он уже прилично загружен.

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Поэтому я создам в них условия, имитирующие игры без высокой загрузки процессора - настройки поставлю на минимальные, а разрешение подниму таким образом, чтобы и загрузка видеокарты плавала в районе 90-100%.Предчувствую острую критику - "Ты подгоняешь условия, чтобы получить нужные результаты!".

Но ведь мы и "ловим" почти эфемерную разницу! Если бы режимы с фиксированной частотой давали однозначный плюс, то половина пользователей из наших веток конференции про Ryzen давно бы отключили энергосберегающие режимы.





Начнем с Assassin's Creed Odyssey. Настройки были выставлены на минимальные, разрешение - 1920х1080 с модификатором 180%.

Прогон в стоковом состоянии.







Прогон при фиксированной частоте 3700 МГц.





Практически одинаковые результаты и даже минимальный ФПС немного просел, но обратите внимание на кривую кадровой частоты. Она стала немного плавнее, резкие провалы сгладились.





Теперь Shadow of the Tomb Raider. Тут тоже пришлось поставить настройки на минимум, но разрешение стоит 1600х900.



Прогон в стоковом состоянии.







Прогон на фиксированной частоте 3700 МГц.









Результаты практически одинаковые, но посмотрите, как выровнялись графики времени кадра. Исчезла так называемая "пила". Здесь это еще заметнее, чем в Assassin's Creed Odyssey.





Rise of the Tomb Raider. Минимальные настройки, 1920х1080. К сожалению, это бенчмарк не рисует график, но здесь уже заметен прирост минимальной кадровой частоты по результатам в первых двух сценах.



Прогон в стоковом состоянии.







Прогон на фиксированной частоте 3700 МГц.



Выводы из игровых бенчмарков неоднозначные. По цифрам у нас почти все осталось, как и было, в режиме фиксации частоты, но графики времени кадра явно стали плавнее.



Я решил прогнать еще и 3DMark 11 в режиме Performance, ведь там нагрузка на процессор и будет довольно низка.

Режим со стоковыми настройками.







Режим с фиксированной частотой в 3700 МГц.





Прирост всего в 0.5%.

Решив еще субъективно оценить разницу в плавности, я побегал по Новиграду в The Witcher 3 Wild Hunt с минимальными настройками графики и разрешения. Но на глаз уловить разницу не получается. Нужен более точный инструмент.

Если вы знаете бенчмарки, которые остро реагируют временем кадра на частоты процессора, то подскажите в комментарии.





Часть 2: Энергопотребление

Читая нашу конференцию про процессоры Ryzen, я часто замечал, что пользователи переживают по поводу повышенного энергопотребления процессоров при фиксированной частоте или напряжении.

Но как точно замерить эту разницу? Очевидно, что ее не увидишь, гоняя Cinebench R15 или LinX.

Нужна нагрузка, при которой особенно ярко будет проявляться режим энергосбережения процессора.



Идеально для этого подойдет просмотр интернета, видео и прослушивание музыки. Я имитировал эту нагрузку запуском двух браузеров, в которых воспроизводилось видео 1080p 60 FPS и проигрывалась музыка во Вконтакте. Получилось то, что надо. Скачущая в 5-15% загрузка процессора.



Обычно у меня так и работает компьютер, один браузер рабочий с открытой сотней вкладок, второй с видео или музыкой.

Измерять энергопотребление я буду с помощью HWiNFO64 по датчику Core+SoC Power (SVI2 TFN).

Очень удобно то , что у HWiNFO64 есть подсчет средних значений (Average), и он не просто берет минимальное и максимальное значение, а ежесекундно высчитывает среднее значение из текущего.



При запуске моих сценариев работы с браузерами я ждал, пока средне значение "устаканится". Это занимало 10-15 минут. Но в случае с режимом 4000 МГц при напряжении 1.168 В я решил протестировать его как можно тщательнее и оставил "устаканиваться" на 45 минут.



Давайте посмотрим, что у меня получилось по энергопотреблению. Однако учитывайте, что у меня очень удачный, отборный "камень".

При более высоком значении Vcore разница в потреблении будет другая. Но будет выше и начальное (стоковое) энергопотребление, поэтому можно просто экстраполировать результаты. Нам важнее сейчас разница в процентах.

Нужные параметры на скриншотах я выделил красными рамками.



Стоковый режим.









Режим с фиксацией частоты на 3700 МГц.









Режим фиксации 4000 МГц при напряжении 1.168 В.





Давайте посчитаем, что получилось.





Стоковый режим - 19.6 ватт.

Режим с фиксацией частоты на 3700 МГц - 32 ватта.

Режим фиксации 4000 МГц при напряжении 1.168 В - 35 ватт.

Заметно, что при статичном напряжении и частоте потребление в легкой нагрузке почти удвоилось. Разгон уже не сильно увеличил эту разницу. Однако, много это или мало? И стоит ли беспокоиться?





Давайте посчитаем, взяв стоковое значение и режим разгона. Мой компьютер работает около 14 часов в сутки и большая часть его нагрузки - как раз режим с двумя браузерами.

Умножаем 14 на 19.6, получаем 274 ватта в сутки.

При разгоне мне нужно умножить 14 на 35, получаем 490 ватт в сутки.





Разница в сутки - 216 ватт. При цене киловатта в моем регионе около 3.7 рубля, это 80 копеек в сутки или 24 рубля в месяц. Конечно, не всегда сценарии работы компьютера будут такими, но в целом цифры вполне приемлемые для любого скряги, даже если конечные 24 рубля удвоить или утроить.

Помните, что эти подсчеты очень индивидуальны и зависят от кол-ва ядер процессора, его разгона, напряжения и сценариев работы. Но, как видите, подсчитать это очень просто.



Можно смело оставлять компьютер работать в разгоне при такой мизерной разнице. Но почему разница такая маленькая, спросите вы?



Просто процессоры становятся все сложнее и энергосбережение сейчас - это не просто рубильник, переводящий напряжение вниз и вверх, как на первых моделях с энергосбережением. Сейчас отключаются или переходят на пониженное питание целые блоки процессора.

Например ядра в простое с разгоном в 4000 МГц потребляют крайне мало, оставляя главным потребителем SoC и контроллер памяти.





А в каком режиме функционирует ваш процессор? И беспокоитесь ли вы по поводу лишних съеденных им ватт?







