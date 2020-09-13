Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
Видеокарте GeForce GTX 1060 исполнилось уже четыре года и ее тесты в играх можно называть "ретротестами", однако много пользователей не спешит ее менять на более новые модели. Да и по статистике Steam GeForce GTX 1060 - самая популярная и распространенная видеокарта.
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Секрет прост, GeForce GTX 1060 в версии 6 Гб до сих пор хватает для игр в разрешении 1080p. Даже ее популярная младшая сестра, GeForce GTX 1660 SUPER, обходит старушку в среднем на 25%, что не особо критично. А энергопотребление и объем памяти у них и вовсе одинаковые.
Добавьте к этому вторичный рынок, где майнеры до сих пор распродают огромные запасы разных моделей GeForce GTX 1060, и вы поймете, что эта видеокарта в строю будет еще очень долго. Да, многие новые игры на "максималках" она уже не "тянет", но никто не помешает вам убавить настройки графики, тем более что разницу в динамике между средними и высокими настройками попросту не видно.
Сегодня я протестирую GeForce GTX 1060 в десяти играх 2020 года выпуска, а пару ей составит не менее популярный процессор Ryzen 5 1600 AF. Игры будут запускаться в разрешении 1080p.
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Полная конфигурация системы такова:
- Процессор: Ryzen 5 1600 AF@4000 Мгц
- Материнская плата: MSI B450-A PRO MAX
- Память: 32 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT AES@3400 МГц
- Видеокарта: MSI GEFORCE GTX 1060 GAMING X 6G
- SSD-накопитель: Samsung 860 EVO [MZ-76E1T0BW]
- Windows 10 Pro May 2020 Update
- Nvidia driver version 452.06
Мониторинг производился с помощью MSI Afterburner 4.6.2, запись видео с помощью Nvidia ShadowPlay.
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Процессор разогнан до 4000 МГц с фиксацией частоты, память - до 3400 МГц с таймингами 16.18.16.34.
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Показатели 1% и 0.1% низкие FPS мониторились с помощью MSI Afterburner и при смене настроек в игре их мониторинг перезапускался.
Как и ожидалось, на максимальных настройках графики GeForce GTX 1060 тянет уже не все игры, поэтому игры, где FPS слишком низок, я прогнал и на низких и средних настройках.
Horizon Zero Dawn
Начнем с недавно портированного на ПК хита-эксклюзива с PlayStation 4. Игра хороша и однозначно войдет в 10-ку лучших игр 2020 года. Но GeForce GTX 1060 уже с трудом справляется с этой игрой, хотя в плане графики ничего сверхъестественного в ней нет. Но неоптимизированные игры были всегда и от этого никуда не деться.
Версия игры - 1.04, где улучшили производительность, и добавили эффекты следов на снегу. Для начала я запустил встроенный бенчмарк на максимальных настройках графики.
Теперь давайте посмотрим, как меняется FPS в статической сцене при изменении настроек графики в игре:
"Наивысшее качество" - 46 FPS.
"Приоритет качества" - 59 FPS.
"Исходный" - 70 FPS.
"Приоритет производительности" - 81 FPS.
Надо заметить, что разница между максимальными и средними настройками графики практически не заметна в динамике. А вот, собственно, и видео тест.
Control
Вторая игра в нашем тесте, где GeForce GTX 1060 находится на грани комфортной производительности. Игра со всеми дополнениями вышла совсем недавно, так что я думаю, вы согласитесь, что ее можно считать и игрой 2020 года.
Высокие настройки - 35 FPS.
Средние настройки - 49 FPS.
Низкие настройки - 74 FPS.
Производительность игры, мягко говоря, удивляет. Довольно мыльная картинка, коридорные локации и настолько низкий FPS. Но, что есть, то есть. На средних и низких настройках вполне играбельно на GeForce GTX 1060.
Wasteland 3
Долгожданное продолжение постапокалептической RPG с элементами тактики. FPS держится под сотню и играть очень комфортно.
Iron Harvest
Интересная стратегия с не избитым сеттингом. Играть вполне комфортно.
Doom Eternal
Игра-сиквел Doom из 2016 года. Идет только под Vulkan, что не дает сделать скриншоты и мониторинг через MSI Afterburner. Но, к счастью, в игре есть собственный мониторинг и Nvidia ShadowPlay может записать игровой процесс.
DOOM Eternal - одна из немногих игр, где 6 Гб видеопамяти уже мало. Поэтому настройки графики она дает выставить только "кошмар". Но играется вполне комфортно.
Project CARS 3
Отличное продолжение легендарной гоночной серии, которое отлично идет на GeForce GTX 1060.
Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered
Ремастер одной из самых популярных частей Call of Duty с улучшенной графикой. GeForce GTX 1060 выдает в нем 100-150 кадров.
Destroy All Humans!
Забавная игра про злобного пришельца, попавшего на нашу планету. Кадровая частота держится в пределах 70-80 FPS, играть очень комфортно.
SnowRunner
Интереснейшая игра симулятор бездорожья. В ней вам придется месить грязь и камни на специально подготовленных машинах. FPS держится в районе 40-60, играть комфортно.
XCOM Chimera Squad
Тактическая игра во вселенной XCOM. FPS держится в районе 70-80, играть очень комфортно. На видео попали заранее отрендеренные ролики, поэтому в них FPS держится на 30.
Crusader Kings III
С играми хитами в 2020 году пока не очень густо, "тяжеловесы" типа Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla выйдут в конце года. Поэтому, чтобы не было разночтений по поводу игры Control, я решил добавить еще одну, 11-ю игру. Это будет Crusader Kings III - продолжение знаменитой стратегии.
Игра идет со скоростью 120-150 кадров, а процессор даже не нагружен.
Итоги
В целом, GeForce GTX 1060 держится бодрячком, позволяя играть во все новинки. Но главный экзамен, по результатам которого мы решаем - "а не пора ли апгрейдится?", это то, как на видеокарте идут хиты.
А вот здесь все не очень гладко, в Horizon Zero Dawn и Control с комфортом можно играть уже только на средне-низких настройках. Но учтите один важный факт, разницу в этих играх между высокими и средними настройками практически не видно.
Главное испытание для GeForce GTX 1060 в 2020 году устроит Cyberpunk 2077. И если она его выдержит, позволяя играть хотя бы на средних настройках, то нетребовательному игроку хватит этой видеокарте еще на пару лет.
Пишите в комментарии, на какой видеокарте "сидите" вы? Хватает ли вам ее производительности?
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