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5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием

Разгон стал для многих опытных пользователей чуть ли не обязательным условием использования ПК. Но всегда ли это оправдано?
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Я купил Ryzen 5 1600 в марте этого года за семь с небольшим тысяч рублей и, положа руку на сердце, за такую сумму вполне был бы доволен его работой в стоке. Материнская плата у меня сейчас MSI B450-A PRO MAX и еще пара 16 Гбайт DDR4 модулей памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES с разгоном до 3400 МГц с CL 16.

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Мой экземпляр Ryzen 5 1600 оказался очень удачным и смог стабильно заработать на 4 ГГц при напряжении всего 1.16 В. И в таком режиме проработал несколько месяцев, но на днях я откатил частоты до заводских и снизил напряжение на 0.1125 В через Offset Mode

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Казалось бы, 4 ГГц при напряжении  1.16 В - это идеальный разгон для Ryzen 5 1600, с умеренным энергопотреблением и небольшим вольтажем, но и у такого разгона есть минусы, и сегодня я расскажу вам о них. А заодно проиллюстрирую тестами сравнения работы процессора на 4000 МГц и в "стоке", с сохранением энергосберегающих функций вкупе с понижением напряжения VCORE. 

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Я насчитал пять причин для отказа от разгона, и тесты для этого сравнения делал в первую очередь для себя, но потом решил оформить их в виде блога. Поэтому не стоит искать в них подтасовки или искажения результатов.

Причина первая - шум

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Я охлаждаю свой Ryzen 5 1600 с помощью IceHammer IH-4401A. Это очень старый кулер, но технологически мало отличающийся от DeepCool GAMMAXX 400, к примеру. И даже выигрывающий у него за счет более толстых теплотрубок, близко расположенных друг к другу и большей поверхности радиатора.


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 IceHammer IH-4401A

Но даже такой кулер, с вентилятором, работающим от 900 до 1500 об/мин. не может удержать температуры Ryzen 5 1600 ниже 65 градусов и с комфортным уровнем шума. В тестах ниже вы увидите температурный режим процессора. 

Если задать такую кривую вентилятора, которая не дает температуре ползти к 70 градусам, даже в обычной работе ПК часто слышаться "завывания" вентилятора на кулере процессора.

Причина вторая - нагрев

В моем корпусе стоит один вентилятор 140 мм навыдув и два - навдув, с оборотами около 1000 в минуту, но их с трудом хватает, чтобы отвести тепло от процессора в разгоне, VRM материнской платы и видеокарты.

В идеале, нужно ставить еще два дополнительных вентилятора и обдув на VRM материнской платы, который нагревается до 70 градусов в тестах, но это дополнительный шум. И городить навороченную систему охлаждения вокруг устаревшего, бюджетного ПК с низкой производительностью как-то не хочется.


67 градусов на CPU и 67 на VRM в разгоне

Всего 55 градусов на CPU и 56 на VRM в "стоке" с пониженным напряжением при заметно более низком уровне шум

Причина третья - энергопотребление

Ryzen 5 1600 даже в "стоке" очень прожорливый процессор. Хотя в его характеристиках пишут про энергопотребление в 65 ватт, в реальности он не может уложиться в этот теплопакет даже с пониженным на 0.1В напряжением. А если не трогать напряжение, то он "ест" до 85 ватт даже в легком стресс-тесте AIDA64.


А в разгоне до 4 ГГц он потребляет уже 110-120 ватт в стресс-тестах (это видно по скриншотам OCCT теста выше). И это довольно много для такой низкой производительности. Не такая уж и большая разница, есть пересчитать на кВт⋅ч в месяц, но есть ли толк от этих сожженных кВт⋅ч?

Для начала стоит посмотреть энергопотребление в простом режиме работы ПК, например, при просмотре онлайн видео.

4 ГГц - 30-33 ватта

"сток" с понижением напряжения - 20-24 ватта

10 ватт разницы даже при низкой нагрузке, которые вырастут до 30-35 ватт при в тяжелой нагрузке. Стоит учесть и КПД системы питания материнской платы, который падает в режиме разгона из-за повышения температуры. А это может накинуть еще 10-20 ватт.

Причина четвертая - прироста от разгона практически нет в играх при использовании GeForce GTX 1060

Видеокарта GeForce GTX 1060 стала слабым звеном в моем ПК, и производительность в играх почти всегда упирается в нее. Все мы любим смотреть тесты разгонов на YouTube, где бюджетный процессор ставят в связку с очень мощной видеокартой, получая заметные на глаз приросты кадровой частоты.

После таких видео и обзоров сразу хочется выжимать из процессора все соки, но не стоит торопиться. Нужно для начала убедиться в существующем приросте от разгона с вашей видеокартой и вашей памятью. Ведь бутылочное горлышко вашей системы может быть не только в устаревшей видеокарте, но и в небольшом объеме низкочастотной ОЗУ.

В ближайшее время я буду играть в Horizon Zero Dawn и Anno 1800 и решил протестировать разницу в этих играх. Нет смысла тестировать эту разницу в 20 играх, она практически везде будет такая, так как производительность упрется в GeForce GTX 1060.

В бенчмарке Horizon Zero Dawn получаем вот такие результаты для разгона.

И вот такие - для "стока".

"Сток" даже быстрее по средней и максимальной частоте кадров, но имеет "фриз" в 17 кадров в минимальной.

В Anno 1800 бенчмарк выдает результаты в .csv файле, поэтому результаты выглядят неприглядно.


Разгон

"Сток"

Разница в пределах погрешности. Как видите, смысла в разгоне Ryzen 5 1600, в связке с GeForce GTX 1060 не видно.

Причина пятая - ощущение, что процессор "пашет" зря, тратя электричество и греясь

Все вышесказанное приводит к неприятному ощущению, что процессор работает в разгоне совершенно зря, ведь прироста от разгона не видно, а лишний нагрев и энергопотребление - есть. Это как нестись на старых "Жигулях", тратя 15 литров бензина на 100 км пути.

Я уже предчувствую, как возмущенный читатель-оверклокер закричит - "Я видел графики в обзорах! Прирост есть! Не может же быть так, что весь разгон зря?".

Конечно, прирост есть, как я уже писал выше, с мощными видеокартами, которые в реальности никто не будет ставить к Ryzen 5 1600. Или в синтетике, результатами которой любят мериться на форумах, например в Cinebench R20 и CPU-Z.

Разгон - 3039 балла

Сток - 2731. Разница - 11.2%

Разгон 3722 балла

Сток - 3399. Разница - 9.5%

Есть прирост и в WinRAR. Это уже ближе к реальному использованию процессора - установка игр, распаковка и упаковка архивов.

Разгон - 12109 КБ/с

"Сток" - 11497 КБ/с. Разница - 5.3%

Выводы

Мои тесты показали, что в случае с бюджетной видеокартой разгон Ryzen 5 1600 только зря жжет электричество и греет воздух в корпусе ПК. И учтите, что 4 ГГц при очень низком напряжении в 1.16 В - это очень хороший результат разгона для Ryzen 5 1600.

Более низкая частота или более высокое напряжение дадут еще более плохие результаты нагрева или энергопотребления.

Пишите в комментарии, разгоняете ли вы процессоры? И довольны ли результатами?



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