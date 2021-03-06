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Мои впечатления от использования быстрых 32 Гб ОЗУ DDR4 в бюджетном компьютере в течение года

В начале 2020 года я купил избыточный объем памяти в бюджетный компьютер, и сейчас расскажу, была ли эта покупка рациональной.
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Время летит очень быстро, и уже почти год прошел с начала моего поэтапного и неторопливого апгрейда с древнего Core i5-3570 на восьмиядерник на архитектуре Zen 2 или Zen 3. Zen 3 оказались довольно спорными процессорами - горячими, нормально охладить которые сможет не всякий воздушный кулер, и очень дорогими. В ветке про Zen 3 на нашей конференции по ним уже довольно много информации, перелопатив которую, я окончательно решил остановиться на Zen 2 на ближайшие лет пять.

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Ну а пока в моем ПК трудится бюджетный Ryzen 5 1600 AF, купленный в комплекте с 32 Гб памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC, с частотой 3000 МГц. Купить 32 Гб ОЗУ в 2020 году было непростым решением, и это вызвало немало критики в комментариях к блогам, где я рассказывал про причины такого выбора.

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Спустя год можно уже сделать первоначальные выводы о том, стоит ли брать такой объем ОЗУ с запасом на будущее. И чем это отражается в повседневной работе на ПК, даже на таком бюджетном, как мой. 

Цены

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Первое, что хотелось затронуть - это вопрос цен. Рост цен комплектующих, в начале 2020 года казавшийся явлением временным, похоже, пришел к нам надолго. И если Ryzen 5 1600 AF, взятый мною год назад за 7590 рублей, сейчас стоит дороже 10000 рублей даже в магазинах с низкими ценами, то цена на ОЗУ понемногу снижается, но все равно находится почти на уровне весны 2020.



Популярные год назад модули памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES уже исчезли из продажи, но им на смену пришли модули с индексом U4, которые разгоняются не хуже. Модуль Crucial Ballistix Black BL16G30C15U4B, объемом 16 Гб и частотой 3000 МГц, обойдется вам в 6550 рублей, то есть, комплект на 32 Гб неплохой памяти для разгона стоит столько же, сколько и год назад.

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Учитывая, что это цены времен конца эпохи памяти DDR4, комплект DDR5 памяти на 32 Гб первое время будет стоить целое состояние, а брать всего 16 Гб DDR5 - весьма спорное решение.

Переплата за лишний объем



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Многие комментаторы замечали, что я переплатил за излишний объем памяти, ведь пока он еще практически не задействуется, и были совершенно правы. Я переплатил 6650 рублей и сделал это совершенно осознанно. Но я брал 32 Гб ОЗУ не на год, и даже не на два, и теперь мне долго не придется бежать в магазин за дополнительной ОЗУ, если новая игра не будет влезать в 16 Гб.

Дополнительно возникает вопрос продажи старых модулей, а это  потраченное время  и нервы, которые треплют на Авито любители поторговаться и неадекватные оптимисты, предлагающие в обмен на ваши комплектующие антикварные советские гантели или ЭЛТ-телевизоры.

 

Конечно, в связке с Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1060 32 Гб ОЗУ выглядит несколько диковато, но с процессором Ryzen 7 3700 PRO и видеокартой уровня GeForce RTX 3060 - уже вполне адекватно. Осталось только дождаться снижения цен на них.

Разгон



Из спортивного интереса я разогнал свои модули, удержаться было очень трудно. Процесс этот не требует особых знаний и умений, но довольно кропотлив и нуждается в долгом тестировании. На нашей конференции можно найти любую информацию и гайды по разгону модулей DDR4 на платформе AMD и Intel. А сам процесс упрощается с появлением удобных утилит, таких как DRAM Calculator for Ryzen.

 

Проверенные и актуальные на 2021 год утилиты для разгона со ссылками на скачивание я привел в блоге "20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты". Мои модули заработали на частоте 3400 МГц, с таймингами 16-18-16-32. Немного, но виноват тут слабый контроллер памяти Ryzen 5 1600, выше 3400 МГц память не смогла стабильно работать ни на высоком напряжении, ни на высоких таймингах. Для текущей конфигурации этого вполне достаточно, учитывая что на разгон и тестирование было потрачено всего пара-тройка дней.

  


Впечатления при повседневном использовании

Теперь можно переходить к главному - повседневным впечатлениям. Главные "едоки" памяти в среднестатистическом ПК - браузер и игры. Браузер у меня стал главным рабочим инструментом в последние годы, а около полусотни открытых вкладок - обычном делом. Сейчас, при написании этого блога, у меня запущена Mozilla Firefox и мелкий фоновый софт, и картина потребления памяти выглядит вот так:



Занято почти 9 Гб! Задумай я сейчас запустить требовательную игру, имея только 16 Гб ОЗУ, браузер бы пришлось закрывать, тратя потом время на обновление нужных вкладок. Конечно, может выручить файл подкачки на SSD, но это все равно лишнее время загрузки,   фризы и задержки в игре. С 32 Гб памяти можно и объемную игру свернуть на долгое время, чтобы не тратить потом время на загрузку уровней. И при этом вы не чувствуете дискомфорта в работе и игре.



Еще один плюс - комфорт при использовании виртуальных машин, иногда даже не заметно по отклику ПК, что в фоне запущена виртуальная машина.

Выводы

Но общие впечатления все-таки двойственные и неоднозначные. С одной стороны, очевидна явная переплата и избыточность, особенно для бюджетного ПК, а ждать Ryzen 7 3700X за 10000 рублей придется еще долго. Да и игры, которым остро требуется больше 16 Гб ОЗУ, за 2020 год так и не появились.

С другой стороны, за таким ПК очень комфортно работать и играть, и 32 Гб ОЗУ все чаще выбирают при покупке производительных ПК в последнее время. Глядя на подписи наших форумчан, все чаще видишь 32 Гб ОЗУ в связке с мощным процессором.



Пишите в комментарии, а вы что думаете по этому вопросу и какой объем ОЗУ стоит у вас в ПК.


 

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