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5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года

Прошло всего два месяца и "лучшую игру всех времен" уже начали забывать. Если вы еще не играли в Cyberpunk 2077 - стоит подождать, и на это есть веские причины.
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Я постоянно критикую в блогах современную отрасль программного обеспечения и игр, эффективных менеджеров, и ушлых маркетологов. И, думаю, мои постоянные читатели не раз встречали фразу - "не поддавайтесь на уловки маркетологов". Что касается игр, есть еще одна причина, по которой стоит пропускать информационный маркетологов шум мимо ушей - это завышенные ожидания.

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Поверьте, завышенные ожидания вместе с проделками маркетологов - это способ разочароваться во всем что угодно, начиная от пирожков, и заканчивая спутницей жизни, не говоря уже об игре. Простой пример - представьте, что ваша жена, начиная с понедельника, каждый вечер рассказывает вам, какие вкусные пирожки она испечет в воскресенье, перечисляя разнообразную начинку и рецепты, которые дадут пирожкам совершенно новый вкус.


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И каждый вечер в течение недели вы слышите рассказы жены о пирожках, а даже если и не хотите их слышать, то видите ее посты с рецептами пирожков в соцсетях. Итак, наступает воскресенье и ваш желудок уже с утра бурчит в предвкушении легендарных пирожков, которых еще не видела (игроиндустрия)ваша кухня, но вдруг жена с грустным лицом заявляет, что пирожки переносятся еще на неделю, так как подборка ингридиентов для идеального рецепта - дело непростое. Ну что же, решаете вы, пирожки мечты стоят еще недели ожидания.



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Проходит еще неделя, информационный накал вокруг пирожков нарастает, и вам даже звонят родственники и знакомые - "а мы тут слышали, у вас скоро будут самые лучшие пирожки за последние 20 лет?". Вы думаете о пирожках на работе, за рулем и даже во сне. Остальная еда становится пресной и несъедобной, по сравнению с идеальными пирожками мечты. И вот, наконец-то, день официальной выпечки пирожков наступил! К вам пришли гости, все сидят за столом и ждут только одного - идеальных пирожков!



Бледная жена на трясущихся ногах выходит с кухни и говорит, что для идеальных пирожков нужна идеальная мука, которую у нас днем с огнем не сыскать, и придется подождать еще недельку, пока приедет мука высочайшего сорта из-за океана. Вы начинаете понимать, что с пирожками мечты что-то неладно. Тут с кухни выходит (бета-тестер)сын с горелым пирожком в руках, и говорит - "а (Witcher)раньше пирожки-то получше были!" Жена выхватывает пирожок из его руки, выкидывает в "мусорку", и идет за ремнем, напоминая про соглашение о неразглашении.

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Итак, проходит еще неделя и наконец настает окончательный день выпечки пирожков, а жена уверяет, что больше переносов не будет. Собрались все родственники и знакомые, ведущие трансляции во все, куда их можно вести, от TikTok до Одноклассники Live. Под барабанную дробь жена выносит поднос пирожков...



Очень напоминает историю с Cyberpunk 2077? Не правда ли? Разница лишь в том, что жена не получила миллионы на предзаказах пирожков. Что было дальше, вы все знаете, кто-то в ярости растоптал эти пирожки и подал на развод, кто-то заявляет, что в жизни не ел пирожков вкуснее этих, а то, что они горелые, недосоленые, а начинки в пять раз меньше, чем обещали - так это норма и у всех (ПК-игр)пирожков в наше время так бывает.



Я старался пропускать любые новости, трансляции и предварительные обзоры Cyberpunk 2077, но информационный шум был таков, что укрыться от него было невозможно, и даже старушки на лавочках начали обсуждать Cyberpunk 2077. И, честно признаюсь, маркетологи "сломали" и меня, и я стал ждать самый лучший "пирожок" всех времен, который только был на ПК.

Итак, что мы имеем на данный момент - "лучшая игра всех времен" имеет довольно низкий рейтинг в Steam и Metacritic, примерно соответствующий 7 баллам из 10, но самый печальный показатель - про игру уже начали забывать, и вскоре она пополнит собой список игр, которые мало кто переигрывает по второму и третьему разу и будет годна только для моих блогов "10 лучших игр про...".

Мы, ПК-игроки, уже привыкли к таким проделкам маркетологов, особенно в последние годы, вспомните хотя-бы Fallout 76, No Man's Sky или Warcraft III: Reforged. И судя по всему, таких случаев будет все больше и больше, и нам будут продавать только красивую обертку, а не начинку. Но выход есть, и он состоит не только в том, чтобы не поддаваться на маркетинговую шумиху и не отдавать деньги за продукт заранее. Игру No Man's Sky разработчики постепенно довели до вполне неплохого состояния, и скорее всего, так будет и с Cyberpunk 2077.

И сейчас я расскажу вам о пяти причинах, по которым даже не стоит пробовать играть в Cyberpunk 2077 сейчас:

Техническая сырость игры



Про ужасающие технические баги в Cyberpunk 2077 слышали все, а видели их даже  те, кто и на ПК то никогда не играл, но CD Projekt постепенно правит баги, доводя игру на ПК до такого состояния, в котором она должна была быть на выходе. Как обычно, идеального технического состояния игра достигнет после выхода всех дополнений и исправления их багов вкупе с общими багами игры. 

Стоит подождать DLC

Думаю, все из вас помнят прекрасные DLC, которые сделали CD Projekt к игре Ведьмак 3: Дикая охота - «Каменные сердца» и «Кровь и вино», которые "тянут" на отдельные игры по количеству контента. Стоит подождать такие DLC и Cyberpunk 2077, они могут преобразить игру.

Отсутствие важного контента в игре

Как выяснили игроки, в Cyberpunk 2077 "отключены" многие механики и "перки", то есть, вы вкладываете в них очки, а ничего не меняется. По сути, Cyberpunk 2077 в том виде, в котором он находится сейчас, нельзя назвать RPG-игрой. Все это, я думаю, пофиксят, иначе CD Projekt можно ставить окончательный крест на репутации, с таким трудом заработанной на играх по Ведьмаку.

Обман с минимальными техническими требованиями и отсутствие видеокарт для апгрейда в продаже



Минимальные системные требования Cyberpunk 2077, озвученные в 2019 году, требовали Core i5-2400s или AMD FX-6100, 8 Гб ОЗУ и GeForce GTX 660. К сентябрю 2020 года они как на дрожжах подросли до Core i5-3570K или AMD FX-8310 и GeForce GTX 780 3 GB или Radeon RX 470, но реальность оказалась гораздо суровее и самая массовая на данный момент GeForce GTX 1060 еле выдает 40 FPS на минимальных настройках. А к процессору требования оказались еще жестче.

Ну а, чтобы поиграть с "лучами" и комфортным фремрейтом в высоких разрешениях, не хватает и GeForce RTX 3080! И это во времена, когда GeForce RTX 3070 стоит более 100 тысяч рублей!


А  "народная" GeForce GTX 1660 SUPER, которая является оптимальной для игр в Full HD, на сегодня стоит более 40 тысяч рублей!

Стоит ли Cyberpunk 2077 таких жертв при апгрейде? Конечно же нет, я лучше поиграю в майнинг Ethereum одновременно с System Shock 2 или Deus Ex Human Revolution, если  захочется атмосферы киберпанка.

Бракоделов надо наказывать рублем



История с гигантскими предзаказами, которые получила CD Projekt, еще  не имея готовой игры на руках, подтолкнет многие компании поступить таким же образом. Но если раньше такой рекламной халтурой занимались только низкосортные компании, типа Новый Диск с их печально знаменитой поделкой LADA Racing Club, то сегодня даже такая "икона" правильного игростроя, как CD Projekt, не погнушалась продать свою репутацию.



Соблазняет маркетологов практика предзаказов, когда вы платите еще за не вышедший продукт, который может оказаться совсем не таким, как вы ожидаете. Зачем торопиться и платить за "пирожок", который может оказаться горелым и с совсем другой начинкой? Лучше подождать пару недель и первых отзывов.

Что касается Cyberpunk 2077, то через пару лет цена его на распродаже в стиме опустится рублей до 400, вот это как раз та цена, которую заслужили CD Projekt.


Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу Cyberpunk 2077 и положения дел на рынке ПК-игр?










 

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