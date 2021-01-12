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Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук

При работе за ПК у вас неизбежно образуется масса документов, скаченных файлов, фото, скриншотов, онлайн ссылок и т.д.. Как не утонуть в этом - показываю на своем примере.
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Лет 15 назад, самым важным, что хранилось на моем ПК, были скриншоты и сохранения из игр. Все это я закидывал в одну из папок моего 80 Гб диска, и не особо заботился о сохранности моих файлов.
Все изменилось, когда я стал работать на ПК и купил фотоаппарат. Теперь мне пришлось хранить фото, сканы важных документов и файлы с результатами работы.

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Я все также сваливал все в папку на жестком диске, которая стала называться "Downloads" с появлением интернета. Назвать такой способ хранения надежным было нельзя, и я периодически сохранял важные файлы на DVD-R болванки. Но и это не спасло меня от пары сбоев HDD, когда я потерял все за несколько месяцев работы на ПК - фотографии, рабочие файлы и, что важно, чужие отсканированные документы.

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Интернет добавил еще одну категорию важных данных - пароли от сайтов и важные ссылки, которых становилось все больше, а потерять было очень легко из-за сбоя накопителя, на котором установлен браузер. После очередного сбоя HDD я решил, что пора упорядочить сбор и хранение важных файлов на ПК, чтобы все можно было легко восстановить.


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Еще одна трудность в упорядочении подобных файлов состоит в том, что обычно они лежат у пользователя в одной из папок или даже на рабочем столе, и гипотетическая папка "Downloads" раздувается до десятков гигабайт, среди которых вперемешку лежат документы, папки "DCIM" с фотоаппарата и рабочие файлы вперемешку со скаченными фильмами и картинками. И когда возраст этой папки доходит до года, разобраться в ней не может даже ее хозяин.

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Чтобы эффективно упорядочить и надежно хранить важные файлы, вам нужно отделить "зерна" от "плевел" и разобраться, какая информация на вашем ПК уникальна и практически невосстановима, а какую можно в любой момент скачать из интернета.

Упорядочивание фотографий

Первое по важности - фотографии. Вы уже не сможете вернуться на несколько месяцев назад и сфотографировать волнующий момент заново. Потеря же рабочих фото может нанести и солидный финансовый ущерб. Можно потерять фотографии, фиксирующие какой-либо ущерб (ДТП, залитие жилого помещения) или сканы важных документов.



Конечно, есть сервисы, специализирующиеся на восстановлении фотографий, но шанс восстановления очень мал, а если файлы затерты новыми -  равен нулю. Я использую такую систему надежного хранения фотографий - со смартфона фотографии автоматически копируются в облако по Wi-Fi, а с фотоаппарата скидываются по USB-шнуру раз в пару дней.



Первоначальное место их хранения - облако и папки "Camera(номер)" на HDD. Папки "Camera" каждый день копируются программой бэкапа на отдельный носитель. Достаточно самой простой утилиты бэкапа, которая работает по расписанию и умеет делать инкрементный архив. Для работы и первоначального хранения я использую SSD объемом 1 ТБ - SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0BW. Для бэкапов - HDD WD Red [WD20EFRX], объемом 2 ТБ.



Но, как вы сами понимаете, толку от хранения десятков папок с именем "Camera" нет, и рано или поздно все это нужно разобрать и разложить по полочкам. И тут мы подходим к важному моменту - вам нужно будет периодически выделять время на сортировку и раскладывание ваших файлов на длительное хранение. 

Я делаю это раз в 3 месяца и в результате у меня получаются папка "Фото", с постоянно пополняющимися подпапками типа "Осень 2020" или "Зима 2020-2021". И уже в этих подпапках фотографии разложены по папкам с названием событий - например, "Шашлык 23 августа" или "Рыбалка 3 сентября". 



В работе с фотографиями важно не копить их неделями на SD-карте смартфона или фотоаппарата, так это самый уязвимый вариант их хранения. И важно настроить автоматический бэкап папок "Camera", ведь им угрожает не только сбой накопителя, но и случайное удаление при сортировке.

Важность скриншотов

Скриншоты могут стать вам удобным подспорьем к работе на ПК, главное - автоматизировать их. Программ, позволяющих снимать скриншоты автоматически и сохранять их в папку - множество, главное, чтобы программа умела давать скриншоту имя, соответствующее дате создания. Я использую довольно старую программу 75_75_scrnstcr.

С автоматическим снятием скриншотов вы можете использовать их как средство для хранения важной информации, снимая экран браузера, например. И точно также, как фотографии, в конце квартала стоит уделить час их разборке и раскладке по подпапкам, например: "Полезное для ПК", "Работа" и т.д.

Рабочие файлы



Для надежного хранения вам стоит создать "Рабочую папку" с подпапками, посвященными определенным работам. Я, к примеру, создаю папки с названиями блогов. И также как фотографии и даже скриншоты, "Рабочая папка" должна сохраняться в ежедневный бэкап. А в конце квартала или даже месяца уже можно разложить результаты работы в папки для долговременного хранения, также, как папки с фото.

Пароли

Не знаю как у вас, а у меня количество паролей давно перевалило за сотню. Хранить такое количество паролей в голове невозможно, а использование методик с подставлением кодовой фразы к адресу сайта - слишком ненадежно и трудоемко. Поэтому стоит обзавестись системой сохранения паролей.


Есть множество менеджеров паролей, но я им не доверяю, в популярном KeePass, к примеру, были две опасные уязвимости - возможность скрытого экспорта базы из запущенного KeePass и возможность подмены обновлений. И нужно понимать, что троянские программы  специально затачиваются для кражи паролей и могут производить целенаправленную атаку на менеджеры паролей.



В браузере хранить важные пароли тоже ненадежно и опасно из-за того, что троян будет воровать их там в первую очередь. Так массово утекают  пароли от аккаунтов, которыми потом торгую хакеры.

Проще и гораздо надежнее использовать для хранения обычный txt-файл, который заархивирован с мастер паролем, например архиватором WinRAR. Вам нужно помнить только мастер пароль и когда нужно, вы быстро распакуете ваш файл с паролями.

Ссылки и закладки браузера

Как только количество важных вкладок вашего браузера перевалит за полсотни, вы наверняка задумаетесь об их сохранении. А если их число перевалит за несколько тысяч, как у меня, то стоит задуматься и об их бэкапе.



Проще всего сохранять их в подпапки закладок, например "Работа", "Железо ПК" и т.д. А их сохранение доверить синхронизации браузера. Но стоит позаботиться и об их бэкапе, так как удалить важные закладки элементарно нечаянным движением мыши, ведь это происходит без подтверждения. 

В браузере Mozilla Firefox уже реализован ежедневный бэкап вкладок, в который можно попасть из "журнала", но хранятся они там не очень долго.


7418 вкладок. Такое количество может "переварить" только Mozilla Firefox

А вот периодически сохранять их, экспортируя в HTML-файл, будет очень надежно. Еще проще настроить автоматический бэкап папки браузера в ваш ежедневный бэкап.

Записки

Многие пользуются стандартным приложением Windows Sticky Notes, записывая в них важную информацию. Для такого хранения они, если честно, совсем не подходят, ведь нечаянно стереть из них информацию очень легко, а места на экране занимают много.

Я использую для данных целей текстовый документ, ярлык для которого выводится на рабочий стол. Текстовый документ дает неограниченное поле для записи заметок, а его ежедневный бэкап вместе с остальными важными файлами обезопасит вас от потери информации.

Итоги

В результате вышеописанных действий к концу квартала я прихожу с папками, заполненными полезной информацией, и нужно только потратить пару часов на их сортировку для долговременного хранения. У меня получается папка со скриншотами и рабочими файлами, в которой лежат подпапки "Работа", "Важные скриншоты", "Инет" и даже папка "Сохранения", куда же без нее.

Остается только заархивировать эту папку, желательно с паролем, и сохранить куда-либо кроме ПК, например в облако или на внешний HDD. Я использую WD Elements Portable Black (WDBMTM0010BBK), объемом 1 ТБ.


Что еще стоит добавлять в бэкап из пользовательских файлов я писал в блоге "Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого". Данная система каталогизации и хранения файлов очень проста и надежна, за счет избыточного копирования. Пишите в комментарии, что еще вы добавляете в пользовательские бэкапы?





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