Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
Думаю, многие из вас встречали пользователей, которые хранят все данные в папках на "Рабочем столе" Windows. Потерять важные данные при таком хранении файлов - элементарно. Я сталкивался со случаями, когда после переустановки Windows пользователь терял все свои фотографии за несколько лет без возможности восстановления.
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Я и сам частенько терял данные, и в какой-то момент решил, что так дело не пойдет и нужно разработать для себя систему, как и что сохранять при переустановке Windows. Эта система помогала мне не только сохранять свои данные, но и данные пользователей, которым я переустанавливал Windows.
Если вы начнете пользоваться этой системой, вас не застанет врасплох вопрос после переустановки Windows - "А где моя дипломная работа? Она была на рабочем столе!".
Почему данные пропадают?
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Потеря данных происходит потому, что переустановку Windows чаще всего делают с пересозданием или форматированием системного раздела, и все, что лежит в "Моих документах" и "Рабочем столе" пропадает практически безвозвратно. Пропадут и сохраненные логины и пароли в браузере, если он не синхронизирует их автоматически.
Откуда стоит сохранить данные?
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Самые первые места, откуда стоит сохранить все данные, это "Рабочий стол", который обычно расположен по адресу c:\Users\*имя пользователя*\Desktop и "Мои документы", которые лежат по адресу c:\Users\*имя пользователя* \Documents.
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Не лишним будет проверить папки c:\Users\*имя пользователя*\Videos и c:\Users\*имя пользователя*\Saved Games.
Сохранения игр обычно лежат в папке c:\Users\*имя пользователя*\Documents, но стоит проверить и саму папку игры, особенно, если она старая - в c:\Program Files (x86), а так же папки c:\Users\*имя пользователя*\AppData, где могут лежать и файлы настроек, и конфигурационные файлы игр и программ.
Еще стоит проверить папки "Загрузки" и "Изображения" на наличие ценных файлов.
Лучше сохранять файлы избыточно, то есть лучше сохранить лишнего, чем сохранить мало. Особенно на чужом компьютере. И если спустя несколько недель файлы не понадобились, их копии можно удалить.
Очень удобно перенести папки "Рабочий стол" и "Мои документы" на не системный диск, в этом случае они сохранятся при переустановке Windows и не будут занимать ценное место на системном диске.
Сохраняем данные браузера
Второе, чем стоит озаботиться - сохранение данных браузера. Самый простой способ сохранить все, это подключить его синхронизацию. Но бывает, что синхронизация восстанавливает данные, особенно вкладки, некорректно, поэтому не лишним будет подстраховаться и сохранить вкладки в файлы bookmarks.html.
Если вы пользуетесь браузером Mozilla Firefox, то для вас есть еще более удобный инструмент, чем синхронизация. С помощью утилиты MozBackup-1.5.1-ru вы можете сохранить Mozilla Firefox со всеми настройками, журналом, авторизациями на сайтах и даже масштабом для каждого из ваших сайтов.
И потом восстановить в три клика на новом Windows.
Специфические данные программ и утилит
Есть много утилит даже на обычном игровом ПК, данные из которых стоит сохранить. Например, настройки MSI Afterburner. Ведь настройка кривой частот/напряжений и кривой вентиляторов - дело трудоемкое.
Лежат ее настройки по адресу c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles.
Точно также стоит сохранить настройки программ настройки материнской платы, идущих с ней в комплекте, например, PC Probe от ASUS.
Стоит также проверить, куда сохраняют данные мессенджеры, которые установлены на ПК, например, Viber. Viber сохраняет полученные фото и видео в папку c:\Users\*имя пользователя*\Documents\ViberDownloads.
Очень удобно будет перед переустановкой сделать образ системного диска, что сохранит сразу всю важную информацию автоматически. Минус такого решения - большой вес архива, но я стараюсь всегда сделать "слепок" системы в добавок к ручному сохранению.
А самый надежный способ обезопасить свои данные - это настроить ежедневный бэкап на отдельный диск или в облако. Для этого можно воспользоваться, к примеру, утилитами от Acronis или бесплатными Allway Sync или FreeFileSync.
Пишите в комментарии, а какими способами вы сохраняете важные данные?
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