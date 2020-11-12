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Разбираемся, нужен ли жесткий диск как дополнение к SSD в компьютере в 2020 году

Стандартные связки из небольшого SSD и вместительного HDD в ПК все чаще заменяются SSD большого объема. Давайте разберем сценарии, когда отказаться от HDD невозможно.
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В блоге "5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD" я писал, что в ПК для работы, учебы и интернета я взял вместительный SSD WD Blue WDS100T2B0A емкостью 1 ТБ. Этот SSD будет использоваться и под систему, и под хранение файлов.

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Конечно, цена такого решения еще довольно сильно кусается, да и практичность тоже под вопросом, ведь за 10000 рублей можно взять неплохой SSD на 250 Гб и качественный HDD на 2 ТБ, например Western Digital Purple (WD20PURZ).

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Мне пришлось поломать голову над этим вопросом, но я все таки выбрал один емкий SSD, так как этот ПК будет использоваться детьми и не исключено, что корпус периодически будет шататься и получать удары мячом. Жесткий диск в таких условиях долго не проживет, а SSD не боится толчков и вибраций. 

Предчувствую комментарии на тему, что Western Digital Purple предназначен для систем видеонаблюдения, а в ПК на роль "файлопомойки" хватит Toshiba P300 (HDWD120UZSVA), который заметно дешевле, поэтому сразу на них отвечу.

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Western Digital Purple я выбираю в сборки себе и знакомым в первую очередь из-за того, что пока они гарантировано используют обычную магнитную запись (Conventional Magnetic Recording, CMR), и являются одновременно надежным и производительным решением.

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Toshiba P300 мало того, что использует тип записи магнитной записи внахлёст (Shingled Magnetic Recording, SMR), но и вызывают много нареканий по надежности. Я уже два раза "обжегся" с Toshiba P300, брав эту модель себе и знакомым и получив через непродолжительное время внезапно умерший диск. И теперь я лучше переплачу за более шустрый и надежный HDD.


Но давайте вернемся к теме блога и сейчас я расскажу вам, почему я легко отказался от HDD в ПК для учебы и работы, но в основном ПК пока не готов это сделать.

У меня есть файл-сервер с несколькими HDD, а в ПК стоит два SSD - Samsung  850 EVO 120 Гб под систему и Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW) 1 ТБ под игры, большие файлы и вторую систему.



Казалось, с такой конфигурацией накопителей HDD в ПК совсем ненужен, но я заметил, что я пока не могу отказаться от старенького двухтерабайтника, и перевести его в файл-сервер. И вот какие причины для этого.

Причина первая - консерватизм



За много лет работы с ПК я привык к определенным условиям работы и к тому, что HDD с нужными файлами у меня всегда под рукой, в одном клике мышкой. И даже минута ожидания включения файл-сервера, который подключен к ПК по гигабитной сети, будет раздражать.

Причина вторая - SSD быстро заполняется установленными играми и программами


Купив дополнительный SSD на 1 ТБ, я заметил, что очень быстро заполнил его  установленными играми. А вот удалять их уже "рука не поднимается", да еще они периодически нужны для тестов. В результате места на нем катастрофически не хватает.

Причина третья - HDD больше подходит для архивных записей


У меня на ПК много объемных файлов, которые нужны не каждый день: образы системы, виртуальные машины, iso-образы Windows и программ. Работаю я теперь с ними на SSD, но как только надобность в них отпадает, я перемещаю их на HDD. В первую очередь из-за большого объема, ведь суммарно они весят сотни гигабайт.

Причина четвертая - дополнительный HDD удобен для бэкапа


У меня в ПК настроен автоматический бэкап, и все важные файлы каждый день архивируются на HDD. Конечно, можно архивировать бэкапы и на SSD, но их объемы велики и даже SSD на 1 ТБ для этого маловат. Да и HDD - это более надежное хранилище, ведь SSD обычно выходит из строя сразу, а с HDD, даже не подающего признаки жизни, данные можно вытащить с помощью "донора".

Основной объем бэкапов у меня занимает домашняя фото и видео коллекция, и ее размер уже перевалил за 700 Гб, так что даже при ее простом дублировании нужно 1.5 ТБ дискового пространства.

Причина пятая - медленный интернет


100 мегабитный интернет уже много раз заставлял меня задуматься - "а нужен ли вообще HDD с таким интернетом". Но это хорошо, когда он есть и данные которые вам нужны, доступны на полной скорости.

Стоит раз наткнуться на ограничение скачивания с "облака" в нужный момент, как понимаешь, что важные файлы большого объема должны лежать рядом, на HDD. Да и не везде есть доступ к быстрому безлимитному интернету, достаточно уехать на пару недель на дачу, как понимаешь, что от большого "оффлайнового" хранилища файлов отказываться еще рано.

Да и все увеличивающиеся тенденции мобильных операторов к ограничению "безлимитного" интернета совсем не радуют.



В итоге, для себя я решил пока не отказываться от HDD в основном ПК. Да и в ПК для учебы я смог отказаться от HDD только потому, что под рукой и основной ПК и файл-сервер с достаточным количеством дискового пространства.

Пишите в комментарии, что вы думаете на эту тему? Готовы ли вы уже отказаться от HDD?

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Теги

ssd hdd samsung 860 evo toshiba p300 бэкап mz-76e1t0bw wd20purz western digital purple hdwd120uzsva wds250g2b0a
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