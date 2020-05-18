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В первой и второй частях блога про игры-шедевры, которым фанаты дали вторую жизнь, я делал упор на классические RPG и стратегии. Однако есть проект переиздания легендарного шутера, который создавался практически 16 лет и стоит на голову выше остальных любительских модов.

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Это ремейк культового шутера- игра. Только в последнее время она обрела практически законченный вид, получив уровни мира «Зен». Теперь игроки могут пройтив новой графике и с реалистичной физикой.

В Black Mesa разработчики постарались до мелочей передать всю механику оригинальной игры. Играя в Black Mesa в наши дни, ощущаешь те же эмоции, которые получал в 1998 году, проходя Half-Life, ведь в то время ее графика поражала воображение.

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В целом уровень этой игры таков, что назвать ее любительской уже трудно, команда разработчиков постепенно разрослась до внушительного коллектива в 39 человек.

Даже огромный саундтрек в 30 композиций для игры был написан с нуля, композитором Джоэлем Нилсеном.



Пройти Black Mesa стоит всем. И тем, кто не играл в оригинальную Half-Life и тем, кто проходил ее несколько раз. Игра теперь заиграла новыми красками, выглядит современно и играется "на ура".



Я и сам с удовольствием прошел Black Mesa в прошлом году, но еще вариант без уровней мира «Зен».

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Многие игры мне подсказывают читатели, в этот раз это была подсказка про переиздание культовой в свое время RPG - The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Эта гигантская и непростая в прохождении игра отпугивает от себя новичков устаревшей графикой. А ее переиздание на движке Unity, под названием Daggerfall Unity - выглядит вполне пристойно.









Графикой Daggerfall Unity немного напоминает популярную Minecraft. Она уже не режет глаз и вполне пригодна к прохождению.

Однако помните, что игра огромна даже по сегодняшним меркам, спустя более 20 лет после выхода. Площадь мира игры составляет 160 000(!) квадратных километров, в котором расположены 15 000(!!) городов, заселенных 750 000(!!!) неигровых персонажей (NPC).

















Читатели не один раз спрашивали, был ли мод, улучшающий легендарную RPG Diablo II: Lord of Destruction. Конечно же, эта игра не могла остаться без модификаций.



В свое время игроки просто проклинали Blizzard, которая додумалась выпустить Diablo II в 2000 году в разрешении 640х480. Прогресс в играх и технологиях в то время шел так стремительно, что разрешение 640х480 в игре Fallout 2 в 1998 году выглядело вполне приемлемо, но в 2000 году это уже было настолько устаревшим, что вызвало массовую критику.

Но игра была очень хороша и игроки быстро смирились. В дополнении Diablo II: Lord of Destruction разрешение увеличили до 800х600 и для тех лет этого хватило.

Мододелы начали работать над увеличением разрешения в Diablo II: Lord of Destruction еще лет 10 назад и сейчас игрокам доступны несколько модов.



Например, Multi Resoluton Mod. Широкоформатное разрешение, в котором Diablo II: Lord of Destruction смотрится наиболее удачно - это 720p.



















Мододелы не забыли и первую часть Diablo. Для нее есть несколько модов и один из лучших - мод Diablo 1 HD MOD - Belzebub. В нем не только повышается разрешение в игре, но и перерисованы многие элементы, что дает вторую жизнь некогда популярной игре.



















Подводя итог, можно сказать, что практически ни одна популярная игра не осталась без мода, как минимум, повышающего разрешение до приемлемого в наши дни.

Но надо понимать, что для некоторых игр это делается очень просто. А для некоторых - с закрытым исходным кодом, с игровыми ресурсами, для которых нет редакторов, этот процесс идет гораздо труднее.



Пишите в комментарии, какие еще из старых игр вам интересны и я постараюсь найти к ним моды, улучшающие графику.