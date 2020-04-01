Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Многие читатели уже обратили внимание, что я часто перехожу с одной версии Windows на другую и в начале блога я хотел бы объяснить, почему так происходит.

реклама

Во-первых, из-за того, что я блогер, геймер и просто бережливый человек, через мой компьютер проходит множество самого разнообразного софта и игр, скаченных не только из Steam.

реклама

Во-вторых, я постоянно делаю какие-то эксперименты с настройками и оптимизациями Windows.

реклама

В-третьих, я очень требователен к Windows и когда чувствую, что что-то в ней стало работать хуже, чем раньше, или появляется какой-либо баг, меня это начинает неимоверно бесить.

реклама





реклама

В результате среднее время жизни Windows на моем компьютере составляет около трех месяцев, после чего я безжалостно сношу ее с компьютера и устанавливаю какую-нибудь экзотику, типа Windows Embedded Standard 7 и история повторяется.

В таком образе обращения с Windows есть и свои плюсы, я уже писал об этом - система остается в довольно свежем состоянии, все вредоносы, руткиты и трояны, которые не обнаруживаются антивирусом, сносятся вместе с Windows.

Свои минусы в этом тоже есть, на установку и настройку всех программ у меня уходит целый рабочий день и если бы я не описывал эти переустановки в блогах, а вы, мои дорогие читатели, не придавали бы мне сил свой конструктивной критикой и ценными советами, я бы не решался переустанавливать Windows так часто.





Этот блог, можно сказать, родился в муках аж тройной переустановкой Windows и сейчас я по порядку объясню почему.



Дело в том, что я был большим приверженцем ОС Windows 10, но с течением времени, за те долгие пять лет, что она обрастала багами, распухала в объемах и системных требованиях, я охладел к ней. Мало того, она стала раздражать и бесить меня. Когда зависает меню "Пуск" или на пустом месте система что-то начинает делать, показывая мне значок ожидания.

Про мелочи, типа забагованного UWP приложения "Будильники и часы" или долгой загрузки, я вообще молчу.

Причем бесит и раздражает это не только меня, то один, то другой известный блогер периодически издает крик души, когда его особо достает самая популярная операционная система.





И вот настал момент, когда Windows 10 версии 1909 достала меня окончательно. Особенно остро я почувствовал, когда установил Windows 7 для написания другого блога.

Windows 7 сразу дала почувствовать быстрый отклик системы, четкую работу без самодеятельности, когда ОС обслуживает свои нужды, а не нужды пользователя. Ради интереса я замерил задержки системы программой LatencyMon и прогнал бенчмарк Assassin’s Creed Odyssey. Вы наверное уже догадались, что Windows 7 была лучше и там, и там. Но скриншоты тестов я выложу ниже, когда сравню Windows 7 и 10 с Windows 10 LTSB.

Но в этот момент у меня еще не сформировалась мысль сделать основной системой Windows 7, ведь поддержка ее уже закончилась, да и в некоторых играх Windows 10, бесспорно, будет заметно быстрее за счет более свежих версий WDDM. Ну и DirectX 12, конечно же, не сказать, что он особо нужен, но все же.

Поэтому первым делом у меня возникло желание вернутся во времена, когда на Windows 10 было все хорошо, то есть на версию 1607. Но, просто так использовать эту версию вам уже никто не даст, ее поддержка давно закончилась, поэтому я решил установить пробную версию Windows 10 LTSB. Пробного периода как раз хватит на время жизни Windows на моем компьютере.

Почему не LTSC? Я пробовал LTSC и не заметил разницы с обычной Windows 10 1807, причем баги, типа слетающих ассоциаций файлов были и там, и там.

Я сделал бэкап, снес опостылевшую Windows 10 версии 1909 и быстренько "накатил" Windows 10 LTSB. Установка прошла как по маслу, однако уже на этапе установки драйверов меня ждали сюрпризы.

Драйвера на встроенную звуковую карту Realtek заявили, что система не поддерживается и слишком старая. Звук конечно шел и со стандартными драйверами, но настроек эквалайзера и использования наушников как дополнительного устройства я оказался лишен.

Новый драйвер Nvidia WHQL 445.75 не смог установиться, панель настроек Nvidia теперь ставится только через магазин Windows. Вот так, изящно, Microsoft сгоняет всех пользователей нового железа на последние редакции Windows 10.

Конечно, можно было бы интегрировать магазин Windows в LTSB, что-то придумать с драйверами, но стоят ли такие жертвы полученного результата? Вряд ли.

Вот в этот момент я и решил попробовать Windows 7 в качестве основной системы. И сейчас, спустя 2 дня, установив все программы и игры, я не заметил, что я чего-то лишился. Система работает быстро, стабильно и без самодеятельности. Думаю, что проживет она у меня гораздо дольше, чем три месяца.



А под конец, сравнение трех версий Windows в LatencyMon, все системы без твиков и настроек, просто фоновый софт выключен:

Windows 7

Windows 10 LTSB. Результат хуже.



Windows 10 версии 1909. Самый худший результат.





А теперь, тестирование в бэнчмарке Assassin’s Creed Odyssey, максимальные настройки, 1080p:

Windows 7. Самый высокий максимальный и средний FPS.

Windows 10 LTSB. Чуть лучше по минимальному FPS.



Windows 10 версии 1909. Самый худший результат. Много провалов кадровой частоты.







Напомню железо, на котором тестировал: AMD Ryzen 5 1600 AF без разгона, 2х16 Гб CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC@3333 МГц, GeForce GTX 1060 6 Гб. Система и игра на SSD.





Вот так, неожиданно для себя, я оказался в 2020 году на Windows 7 и вполне доволен результатом. А как складываются отношения с Windows у вас?



