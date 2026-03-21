Так получилось, что жанр стратегий, а особенно – RTS или в реальном времени, обосновался в основном на ПК, как игровой платформе и не думает с нее уходить. Конечно, довольно много стратегий сегодня выходит и на консолях, но клавиатура и мышь гораздо удобнее, чем геймпад, для того, чтобы быстро управлять десятками и сотнями юнитов. Расцвет жанра стратегий пришелся на конец 1990-х и начало нулевых годов, когда процессоры уже имели достаточную мощность, чтобы без проблем рассчитывать поведение множества юнитов, а видеокарты - чтобы отрисовывать достаточно детализированную картинку.

Именно в те годы сформировались и закрепились особенности геймплея стратегий, которые без особых изменений используются и сегодня. И чего-то нового, прорывного, в этом жанре мы не видели очень давно. И когда сегодня выходит очередная стратегия на ПК, то под красивой оберткой и высокими системными требованиями часто скрываются механики старой доброй StarCraft, Age of Empires II: The Age of Kings или Warhammer 40,000: Dawn of War практически без изменений.

Это вызывает скепсис у приличной части геймеров, и в такой ситуации все больше хочется поиграть в те самые старые культовые стратегии, с которых все и начиналось. Они, по крайней мере, дадут заряд ностальгии, что не может дать новая бездушная и вторичная новинка, без изюминок и уникальных особенностей. Тем более, что за последние годы вышло огромное количество ремастеров и ремейков, которые позволяют без проблем поиграть в старые стратегии на современном ПК с поддержкой Windows 11 и современных высоких разрешений, вплоть до 4K.

Ну а для еще одной части стратегий такую поддержку создают сами фанаты, которые выпускают патчи, позволяющие игре, вышедшей 20 и более лет назад оставаться на плаву. И сегодня я предлагаю вспомнить самые лучшие стратегии, которым стукнуло уже 20 лет, но в которые без проблем можно поиграть на современном ПК. Не только RTS стратегии, в реальном времени, но и пошаговые, экономические и глобальные.

Heroes of Might and Magic V

Время летит быстро и вроде бы совсем недавно я принес с рынка диск с пошаговой стратегией Heroes of Might and Magic V, в которой был ужасный машинный, «промтовский» перевод, а прошло уже 20 лет. Да, эта великолепная стратегия, созданная отечественной студией Nival, вышла в 2006 году и до сих пор не потеряла популярности. Конечно, фан-база у нее не такая большая, как у третьей части «Героев», но тоже весьма приличная и преданная.

Фанаты продолжают создавать для игры отличные карты и новые моды, а что касается графики, то, на мой взгляд, ремастер для Heroes of Might and Magic V не нужен. Игра выглядит отлично даже спустя 20 лет благодаря работе художников, создавших отлично прорисованный и уютный магический мир, и поддерживает широкоформатные разрешения. для игры вышло два дополнения - Heroes of Might and Magic V: Hammers of Fate и Heroes of Might and Magic V: Tribes of the East и если вы захотите поиграть в нее после долгого перерыва, то начинайте с последнего дополнения, в нем есть значительные геймплейные улучшения.

Anno 1701

20 лет в этом году исполняется и экономической стратегии Anno 1701, первой в серии Anno, использующей 3D-движок. В ней используется привычная схема с островами и морскими маршрутами, но в довольно простом виде, поэтому порог вхождения в игру ниже, чем, к примеру, в Anno 1800. Графика в игре весьма неплоха, но если вы хотите играть в 4K, то можно воспользоваться ремастером игры, выпущенным в 2020 году. Сборник Anno History Collection помимо Anno 1701, включает в себя еще и переиздания игр Anno 1602, 1503 и 1404.

Age of Mythology

Многие геймеры считают, что RTS Age of Mythology, вышедшая в 2002 году, это Age of Empires с магией, но играется эта стратегия все-таки по-другому. Ведь в ней есть огромные и мощные юниты титаны, построить которые непросто, но тот игрок, который сделает это первым, получит огромное преимущество.

Age of Mythology получила первый ремастер еще в 2014 году, с приставокой Extended Edition, позволяющий без проблем поиграть в широкоформатных разрешениях. Но в 2024 году выходит ремейк игры, на этот раз глобальный - Age of Mythology: Retold, который, по сути, пересоздает эту замечательную стратегию заново. И это отличный повод перепройти ее еще раз.

Stronghold и Stronghold Crusader

В 2001 году, когда вышла стратегия Stronghold, было совсем немного стратегий в реальном времени, с достаточно сложным и вдумчивым игровым процессом, которые при этом не превращались в экономический симулятор. Игра Stronghold, в которой нужно было отстраивать и штурмовать средневековые замки, за счет этого стала очень популярной.

На волне популярности стратегии, уже в 2002 году, выходит вторая игра серии - Stronghold Crusader, ставшая не менее признанной геймерами. Сюжет Stronghold Crusader был посвящён крестовым походам на Ближнем Востоке, в игре появились новые юниты и некоторые дополнения в геймплейной механике. Конечно же, столь популярные стратегии не могли остаться без ремастеров, хотя вышли они не слишком быстро.

Оригинальная Stronghold получила ремастер и приставку Definitive Edition в 2023 году, а Stronghold Crusader - в 2025 году. Разработчики смогли ювелирно соблюсти баланс между новшествами и сохранением духа игры, и ремастеры получились отличные. Только к началу 2025 года издатели отрапортовали о продаже 500 тысяч копий Stronghold: Definitive Edition, что для столь старой стратегии просто отличный результат.

Disciples II

Фан-база у стратегии Disciples II не такая большая, как у Heroes of Might and Magic III, но не менее преданная и сплоченная. Я, к примеру, играю в эту пошаговую стратегию уже 24 года и не думаю забрасывать. Тем более, что серия игр Disciples больше не смогла предложить геймерам ничего более лучшего, чем вторая часть и каждая последующая игра не достигала и толики той популярности, что была у Disciples II. А вышедшая в 2026 году Disciples: Domination и вовсе недоступна российским игрокам для покупки.

Этим издатель игры буквально выстрелил себе в ногу, ведь именно отечественное комьюнити серии Disciples наиболее массовое. Но и старая добрая Disciples II сегодня может предложить возможность без проблем играть в высоких разрешениях, а такие моды, как «Норвежская семга», вносят множество интересных новшеств в игровой процесс. Есть моды и для любителей сетевых баталий с живыми игроками, а в сети регулярно выкладываются видео и проводятся стримы с турнирами опытных игроков в Disciples II.

Warhammer 40 000: Dawn of War

Выйдя в 2004 году, стратегия Warhammer 40 000: Dawn of War произвела фурор и сразу завоевала бешеную популярность. Здесь не нужно было строить огромную базу и обносить ее стенами, а надо сразу начинать битву, которая велась за ключевые точки на территории. Для жанра RTS это было интересное новшество, которое резко повысило динамику игры и идеально подходило для игры с живыми противниками.

Потом эту особенность не раз скопируют в других стратегических играх, но популярности Warhammer 40 000: Dawn of War сможет достичь только игра Company of Heroes, использующая похожую механику. А для Warhammer 40 000: Dawn of War потом выйдет аж четыре больших дополнения - Winter Assault, Dark Crusade и Soulstorm, которые расширят выбор рас, юнитов и техники.

Ремастер игры, в котором объединены все три дополнения и добавлена поддержка современных операционных систем, вышел в прошлом году под названием Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition. Изменений в нем немного, разработчики немного подтянули графику, и добавили поддержку Linux. Но под Windows 10 и Windows 11 в эту стратегию теперь можно поиграть без «танцев с бубном», что не может не радовать.

Rome: Total War

Серия игр Total War удачно совместила в себе пошаговую глобальную стратегию с тактическими боями в реальном времени и новые игры серии все продолжают и продолжают выходить. В конце 2025 года было объявлено о разработке новой части серии - Total War: Warhammer 40,000. И спустя столько лет хочется вернуться к самым истокам игр Total War, что лучше всего сделать с помощью игры Rome: Total War.

Она вышла в 2004 году и посвящена истории Древнего Рима в период Республики. Сеттинг Древнего Рима отлично подходит для стратегий и Rome: Total War быстро стала хитом. А сегодня поиграть в эту замечательную стратегию лучше всего с помощью ремастера под названием Total War: Rome Remastered, вышедшего в 2021 году. Он не идеален, но без проблем позволит запустить игру на новом «железе» под новой Windows в разрешениях вплоть до 4K.

Starcraft

Самая старая стратегия из этой подборки, Starcraft, вышла в 1998 году и ремастер ей был необходим больше всего. И геймеры получили StarCraft: Remastered в 2017 году, спустя почти 20 лет после выхода оригинальной игры. Уникальность этого ремастера состоит в том, что он разрабатывался с учетом мнения профессиональных геймеров, ведь с Starcraft в первую очередь - это киберспортивная стратегия.

Поэтому большое внимание уделялось стабильному сетевому коду и сохранению особенностей всех тонкостей механики игры и поведения юнитов. Для этого даже были сохранены некоторые ошибки из кода оригинальной Starcraft, которые приводили к некорректному поведению некоторых юнитов.

Итоги

Как видите, очень многие культовые стратегии прошлого получили ремастеры и ремейки и в них можно без проблем поиграть на современных ПК. А еще часть стратегий получила фанатские патчи, которые не затронули ту самую ламповость, за которые мы и любим старые игры. Кстати, чтобы поиграть в стратегии, перечисленные в этом блоге, не нужен мощный игровой ПК, почти все они без проблем пойдут и на бюджетном ноутбуке стоимостью до 50000 рублей. Например, на ECHIPS Taganay, Honor MagicBook X16, ECHIPS Atlant, LUNNEN Ground 15 и ASUS Vivobook 14. А в конце блога, как обычно, я предложу вам прочитать еще три последние записи в нем:

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК

Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах

Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие

