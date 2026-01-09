Если посмотреть статистику сервиса Steam, то создается впечатление, что большинство геймеров в мире пользуются ПК с шестиядерными процессорами и видеокартами GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 3050. А самая бюджетная дискретная видеокарта в первой десятке самых популярных - это GeForce GTX 1650. Но нужно учитывать, что статистика сервиса Steam собирается только среди его пользователей, а не со всех владельцев компьютеров, которые хоть как-то можно назвать игровыми.

К примеру, среди моих знакомых Steam установлен у довольно небольшого количества человек с довольно мощными компьютерами, а остальные пользуются старыми ПК, играя на них в казуальные игры, Minecraft или Roblox, онлайн проекты типа Мира танков и Counter-Strike 2 и в «пиратки», скаченные с сомнительных сайтов. И за последний месяц новости о том, что оперативная память и SSD-накопители для ПК подорожают в 2026 году еще сильнее, дошли даже до тех, кто совсем не открывает сайты с новостями про компьютерное «железо» и мне стали очень часто писать с просьбами о помощи в конфигурации игрового ПК и его покупке.

Но лишь услышав о том, сколько придется отдать сегодня за новый ПК или ноутбук, практически все они отказывались от апгрейда и заявили, что посидят еще годик другой на старом ПК. Ведь большинство из них покупали свои компьютеры в те времена, когда неплохая игровая сборка обходилась всего в 50000 рублей, а то и меньше.

Исключения составляли лишь случаи, когда у друзей или знакомых выходил из строя один из важных компонентов компьютера, в этом случае довольно часто выгоднее собрать новый ПК с нуля, чем вкладывать большие деньги в старый компьютер, устаревший не только физически, но и морально. Я и сам в декабре 2025 года оказался в подобной ситуации, когда наконец-то выяснил причину нестабильной работы старого компьютера на базе платформы AM4.

Виновницей оказалась материнская плата MSI B450-A PRO MAX, и мне пришлось крепко призадуматься, что делать дальше, ведь имеющийся у меня процессор Ryzen 5 5600X уже довольно старый и является сегодня шестиядерником начального уровня. В итоге я все-таки купил новую материнскую плату MSI B550-A PRO, но теперь буду тщательнее контролировать состояние комплектующих своего игрового ПК и экономить их ресурс, если это возможно.

И сегодня я расскажу вам о проверенных временем способах продлить жизнь компьютерным комплектующим, используя которые, можно создать идеальные условия для работы вашего ПК. Исключая, конечно, заводской брак, от этого неприятного явления никто не застрахован и создается впечатление, что его в последние годы становится все больше и больше. Начиная от деградирующих процессоров Intel Core-i7 и Core-i9 и заканчивая жидкими термопрокладками на видеокартах Gigabyte, которые могут запросто сократить срок службы дорогой топовой видеокарты до года или двух.

Экономим ресурс SSD-накопителя

Совсем недавно я писал блог «Как я перестал экономить ресурс SSD, стал качать на него торренты и убрал все HDD из игрового ПК», поскольку стоимость недорогих SSD достигла своего минимума. И убрав все жесткие диски из своего ПК, я получил тихую работу компьютера без вибраций и гула. А к сентябрю 2025 года мне так понравилась работа ПК в таком режиме, что специально для торрентов и прочих задач, нагружающих накопитель, я купил бюджетный SATA SSD объемом 1 ТБ всего за 5000 рублей.

И вот прошло чуть больше трех месяцев и эта модель, GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, стоит уже дороже 15000 рублей на Яндекс Маркете. Да и остальные бюджетные SSD такого уровня поднялись в цене до 12-14 тысяч рублей и выше. Я намного более быстрый и надежный SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ в свое время покупал за меньшую цену. И вот на мой GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD уже записано 7 ТБ, ресурс упал до 97%, что намекает, что его реальный параметр TBW гораздо ниже указанных 600 ТБ. И сегодня качать торренты на SSD, который стоит более 12000 рублей уже совсем не хочется.

Как же сэкономить ресурс SSD в реальных условиях эксплуатации ПК в 2026 году? Самый действенный способ - это перевести почти все ресурсоемкие задачи на жесткий диск. Скачивание торрентов и больших файлов из интернета, хранение домашнего архива фото и видео - для всего этого можно использовать жесткий диск. Цены на них тоже взлетели, хоть и не так сильно, как на SSD. Жесткий диск объемом 1 ТБ теперь стоит около 11000-12000 тысяч рублей, как, к примеру, популярная модель WD Purple WD10PURZ.

Но на вторичном рынке все еще можно найти жесткие диски небольшого объема - 250 или 500 ГБ, в хорошем состоянии и при этом практически за копейки. Еще один пожиратель ресурса SSD - это браузер, который за день при активном серфинге интернета записывает несколько гигабайт данных на накопитель. Еще активнее работают с SSD различные программы по работе с фото и видео, например, Adobe Photoshop.

Устанавливать такие программы на жесткий диск - это значит замедлить свою работу и потерять комфорт при использовании ПК. Поэтому мне кажется весьма рациональным использовать для этого старенький SSD объемом 120 ГБ. Такие модели с интерфейсом SATA в форм-факторе 2.5" от различных производителей можно найти на «Авито» по очень низкой цене и в больших количествах, так как они уже сильно морально устарели. Проще всего разместить на таком SSD браузер и прочие утилиты в портабельном варианте, в этом случае вся запись будет вестись именно на этот накопитель, а не во временные папки Windows вашего основного SSD.

Вентилятор, обдувающий SSD, установлен под видеокартой

Что касается M.2 NVMe SSD, то для их долгой и надежной работы стоит создать комфортную температуру, которая даже под нагрузкой не будет переваливать за 70 градусов. Это можно сделать как с помощью массивного радиатора, из комплекта материнской платы, так и использовав радиатор от стороннего производителя. А можно и с помощью прямого обдува небольшим радиатором. К примеру, мой SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro обдувается вентилятором диаметром 80 мм на небольших, бесшумных оборотах, и его температура держится в пределах 45-55 градусов, даже несмотря на бутафорский радиатор, от которого больше вреда, чем пользы.

Регулярное обслуживание компонентов ПК и контроль температуры

Для компьютерных комплектующих, чтобы они проработали долго, нужно создать комфортные условия работы. Регулярно чистить ПК от пыли, менять термопасту на процессоре и видеочипе, а спустя несколько лет работы проверять состояние термопрокладок на чипах памяти видеокарты и системе питания видеокарты и материнской платы. А еще не забывать и про охлаждение чипсета, там может использоваться термопаста или термопрокладка под небольшим радиатором.

Чтобы понять, что пришло время чистить ПК от пыли или менять термопасту, нужен постоянный контроль температуры. Проще всего это сделать с помощью программы HWiNFO, которая мониторит практически любой датчик и параметр в ПК. Особо важные показатели, например, температуру видеочипа и процессора, можно вывести на панель задач, где они всегда будут на виду. Регулярно стоит мониторить и показатели S.M.A.R.T. SSD-накопителей и жестких дисков, чтобы не пропустить тот момент, когда устройство начинает сбоить, но все еще можно спасти данные, хранящиеся на нем.

Но в компьютере, особенно собранным из бюджетных компонентов, могут быть точки локального нагрева, которые не имеют термодатчиков. Например, цепи питания материнской платы и видеокарты, или чипы памяти оперативной памяти и видеопамяти. И вполне можно получить такую ситуацию, когда процессор почти не греется под установленным качественным кулером, а система питания материнской платы раскаляется до 90 градусов.

Чтобы избежать этого, нужно создать хорошую вентиляцию в корпусе ПК, даже с запасом по температурам. Это легко сделать в современных корпусах, имеющих несколько посадочных мест для вентиляторов, расположенных на вдув и на выдув. А вот в корпусах старого образца, где в лучшем случае есть только один вентилятор диаметром 120 мм на выдув, добиться хорошего охлаждения комплектующих среднего уровня производительности практически невозможно. Да еще и блок питания в таких системах перегревается, прокачивая сквозь себя горячий воздух от системы питания материнской платы и процессорного кулера.

И если суммарное тепловыделение комплектующих вашего старого ПК превышает 200 ватт, я бы рекомендовал пересобрать его в новом корпусе, пускай даже в бюджетном, но с хорошей вентиляцией. Сегодня такие модели можно найти всего за 3000-3500 рублей, например, 1STPLAYER Firebase X2-M. Да и внешний вид компьютера при этом получится современный, FPS в играх это не прибавит, но глаз радовать будет.

Еще один способ убедиться, что в ПК нет точек локального перегрева - это приобрести тепловизорную насадку для смартфона, например, INFIRAY P2 PRO. Это полезное устройство пригодится и для других задач, например, для проверки теплоизоляции вашего дома и качества оконных блоков. Тепловизор сразу показывает, куда уходит теплый воздух из вашего дома или квартиры.

Блок питания

Качество блока питания и стабильные напряжения, выдаваемые им, очень важны для любого ПК. И именно блок питания часто выходит из строя первым в компьютере, проработавшим много лет. При этом он может повредить практически любой компонент ПК - от накопителей, до видеокарты и материнской платы, поэтому к его состоянию нужно относиться крайне внимательно. В бюджетных моделях БП за несколько лет деградируют конденсаторы, переставая фильтровать пульсации напряжения и это негативно сказывается на фильтрующих конденсаторах материнской платы и видеокарты.

Поэтому, если блок питания отработал пять-семь лет, очень желательно провести его осмотр и замерить мультиметром токи, выдаваемые им, под нагрузкой. И при малейших намеках на вздутие конденсаторов или сильное отклонение напряжений от нормы, стоит поменять блок питания на новый. Они, к счастью, не подорожали за последние месяцы и неплохую бюджетную модель, которая без проблем отработает несколько лет, можно купить примерно за 3900 - 5800 рублей. Например, Deepcool PF500 или MSI MAG A650BN.

Отказ от разгона

И в конце стоит подумать об отказе от разгона процессора, видеокарты и особенно - оперативной памяти, если их разгон был выполнен с повышением напряжения. Современные чипы далеко не так надежны и живучи, как раньше и можно столкнуться с их деградацией не только в разгоне, но даже при работе в штатном режиме. Не помешает сделать андервольтинг, способный заметно снизить температуру процессора и видеокарты.

Итоги

Надеюсь, эти советы помогут вам продлить жизнь старого ПК в эти непростые времена, когда цены комплектующих растут как на дрожжах. Тем более, что применить эти советы на практике сможет практически любой пользователь ПК. Пишите в комментарии, а как вы пытаетесь продлить жизнь старым ПК и ноутбукам? И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три моих свежих блога:

