Думаю, многие постоянные читатели блогов Overclockers.ru натыкались на мои статьи про апгрейды ПК, которыми я обычно редко бываю доволен. Это неудивительно, ведь когда сменил уже множество компьютеров за свою жизнь покупка очередной "железки" уже не вызывает острых эмоций, а вот то, насколько уменьшаются деньги на банковской карте после этого, сразу заметно. Причем покупать самые дешевые комплектующие не дает горький опыт — я не раз убеждался в том, что скупой, экономящий на качестве, платит дважды, а то и трижды. А профит и удовлетворение от того, что в довольно среднем по игровым возможностям компьютере стоит надежный блок питания или качественный корпус, начинаешь ощущать уже только спустя время, когда забывается, какую сумму потратил на них.

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Вот и получается, что взглянуть на свой ПК беспристрастно получается только тогда, когда он полностью собран и никакого нового "железа" в него уже давно не покупалось. И летом 2025 года я уже могу уверенно утверждать, что в своего старичка на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты GeForce RTX 3060, 32 ГБ ОЗУ и корпуса Fractal Design Define R4 я больше не буду вкладывать больших сумм, и буду эксплуатировать его очень долго, до выхода из строя критичных компонентов или полного морального устаревания. Так как интерес к играм у меня все меньше, о чем, кстати, я недавно писал в блоге «Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал».

Забавно, что некоторые комментаторы под моими блогами называют мой компьютер слишком старым и дешевым, что он и игровым то уже может называться с натяжкой. Конечно, сидя на ПК с дорогущей видеокартой GeForce RTX 5070 Ti и процессором Ryzen 7 7800X3D он именно так и воспринимается, как старый ПК с весьма скромными возможностями. Но любые новые игры он все еще тянет, пусть и на средних настройках, запас видеопамяти и оперативной памяти более, чем достаточный, а уж для обычных развлекательных и простых рабочих задач мой ПК будет актуален еще долгие годы.

Кстати, несмотря на то, что это довольно средний ПК, денег в него вложено просто немеряно, одни только SSD-накопители, Samsung 860 EVO и ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, объемом по 1 ТБ каждый, обошлись в 18500 рублей. Видеокарта, купленная в самый неудачный момент — стоила мне 70000 рублей, да и процессор надо было брать без индекса "Х", это оказалась бесполезной тратой еще пары тысяч рублей. На этом фоне отданные почти 9000 рублей за "голдовый" блок питания Chieftronic GPU-750FC и 13000 рублей за 32 ГБ ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT AES, избыточный объем которой понадобился только сейчас, в последние пару лет, уже не так пугают.

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В сумме за этот компьютер отдано уже более 170000 рублей и это еще один наглядный пример, что поэтапные апгрейды не всегда выгодны. Вариант покупки нового ПК, когда старый целиком продается на Авито, был бы выгоднее, особенно если не переплачивать за избыточную надежность комплектующих, а брать средний уровень. Кстати, в этой калькуляции я не учитываю стоимость жестких дисков, которых у меня аж семь штук только крупных, объемом от одного до 3-х ТБ, и по нынешним ценам это целое состояние. Да, хранение обширной домашней фото- и видеоколлекции сегодня обходится дорого и именно с дисковой подсистемы я и начну рассказ о том, как продолжаю понемногу улучшать свой ПК, но уже без больших денежных вложений.

Жесткие диски и SSD

Погода назад я писал блог о том, что сборка ПК с семью жесткими дисками и парой SSD оказалась самой сложной в моей жизни, даже учитывая, что я использовал корпус Fractal Design Define R4, который позволяет штатно установить восемь HDD форм-фактора 3.5". Привинтить их в корзины и вставить в пазы не составляет никакого труда, проблемы возникнут при укладке проводов питания и данных SATA. Провода SATA обычной длины начинают мешаться друг другу, и подключение и отключение HDD превращается в кошмар. Недорогая материнская плата MSI B450-A PRO MAX, конечно же, не может обеспечить такое количество SATA-портов и мне пришлось установить отдельный контроллер SATA на четыре порта.

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Вот так это выглядело

Даже учитывая то, что шесть жестких дисков их этой "пачки" отключаются специальной платой JEYI i Control и работают только тогда, когда нужны, все это хозяйство практически полностью перекрывает поток воздуха от двух передних вентиляторов диаметром 140 мм. И сейчас, когда в комнате 29 градусов жары, температура дисков при активной работе быстро улетает за 40 градусов, хотя они же при одиночной установке не греются выше 36-37 градусов. Здесь еще играет роль непродуманная конструкция салазок для накопителей моего корпуса, они выполнены с огромным запасом прочности и гасят вибрации, но перекрывают самое горячее место накопителя — плату, от потока воздуха.

Кстати, о вибрациях, перетряхнув жесткие диски и выделив под торренты и текущие файлы самый старый из них — Western Digital Green WD10EADS объемом 1 ТБ, купленный аж в 2009 году, я понял, насколько сильно он вибрирует и передает вибрацию на остальные HDD. Для жестких дисков это очень вредно и у меня есть подозрения, что именно WD10EADS "ушатал" мне Western Digital RED 3 ТБ, полгода работая рядом с ним в самосборном NAS из старого ПК.

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Поэтому я установил WD10EADS в самый низ корпуса, ослабил его крепление к салазкам, а парочку наиболее редко нужных HDD установил в док-станцию. А учитывая то, что сегодня рынок просто заполонили перемаркированные полурабочие жесткие диски с большим пробегом, в случае выхода из строя еще одного HDD я буду ужиматься в объемах хранения данных, но новых покупать уже не буду.

Еще оказалось, что мне не нужно такого объема SSD-накопителей, второй SSD, Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ просто подключен без дела, будучи забит большими играми для тестов, которые требуются раз в полгода. И я просто отключил и убрал его на полку, подключив на время старенький Samsung 850 EVO на 129 ГБ для экспериментов с Linux, о чем вскоре напишу отдельный блог.

Что касается SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, который оказался очень горячим из-за бестолкового радиатора, я переставил его в адаптер для M.2 NVME в слот PCI-E X16, и поставил на обдув тихоходный бесшумный вентилятор диаметром 80 мм. Так как после переноса двух HDD стал не нужен PCI-E контроллер SATA и над блоком питания освободилось место. Теперь SSD не греется выше 45 градусов, а затраты составили 300 руб на адаптер и 0 руб на старый вентилятор.

Система охлаждения

По мере того, как мой ПК стремительно дешевеет, меня все меньше заботят температуры комплектующих, и я все убавляю и убавляю обороты вентиляторов для большей тишины. Первой «жертвой» стал процессор, который охлаждает кулер Zalman CNPS10X Performa, на вентиляторе которого я выставил обороты не более 780 в минуту. Процессор стал разогреваться до 67 градусов даже в играх, и для меня, привыкшего к низким температурам, первое время это казалось многовато, но понятно, что это очень комфортная температура для современного процессора.

Но погоня за тишиной всегда приводит к тому, что, сделав тихим один компонент ПК, мы начинаем слышать другой и уже он становится главным раздражителем. В моем случае это оказались корпусные вентиляторы ID-COOLING AS-140-K, которых я купил недавно сразу три штуки, чтобы заменить ими старенькие вертушки в корпусе. ID-COOLING AS-140-K оказались не такими уж и тихими, выдавая рокочущий звук и их пришлось «задушить» аж до 650 об\мин, чтобы совсем не слышать с расстояния в метр. На днях я попробую посадить их на специальные резиновые шпильки, которых у меня скопилось штук 20.

Еще я прикупил парочку вентиляторов ARCTIC P12 PWM, чтобы утихомирить самый шумный компонент моего компьютера — видеокарту Palit GeForce RTX 3060 Dual, у которой оказались самые отвратительные вентиляторы из всех, что я видел на видеокартах за 20 лет. Даже на GeForce GTX 1660, тоже от Palit, которую я тестировал недавно, вентиляторы работают заметно тише и в более комфортном для ушей диапазоне частот. На моей же видеокарте они стартуют с 1300 об\мин и сразу перебивают все звуки в моем тихом ПК. И, так как гарантия на видеокарту закончилась, я решил уменьшить шум видеокарты проверенным способом, установив снизу парочку стодвадцаток.

Пример такой доработки СО

Они справятся с охлаждением видеокарты даже на низких, фиксированных оборотах, но я попробую взять тахосигнал с разъема вентилятора видеокарты, чтобы в простое эти вентиляторы тоже останавливались. Еще стоит снять с Palit GeForce RTX 3060 Dual бесполезный пластиковый бэкплейт, который заметно ухудшает отвод тепла и несет только защитную и декоративную функцию. По отзывам, только эта модификация помогает скинуть 5-7 градусов с GPU, но наибольший профит получит видеопамять и система питания. Но, заняться столь серьезной переделкой видеокарты особенно непросто, когда играешь все реже, сразу возникают мысли — "а может просто потерпеть шум этих вентиляторов"?

Но тут есть еще один нюанс, а именно — разгон видеокарты, моя GeForce RTX 3060 так и проработала всю жизнь в тепличных условиях, на напряжении 825 мВ и с частотой 1800 МГц. Потребление в играх при этом у нее всего 100-120 ватт, но и производительность ниже дефолтных значений на 5%. А улучшенный обдув позволит видеокарте работать на частоте 2000-2050 МГц, что даст еще процентов пять производительности сверху от заводских частот. Жалеть эту видеокарту больше нет смысла, дешевые новые GeForce RTX 5060 так обрушили цены на вторичном рынке, что реальная стоимость GeForce RTX 3060 стала совсем мизерной. Да и GeForce RTX 5060 Ti, видеокарта, которой хватит еще лет на пять, стоит уже почти 50000 рублей.

Итоги

Вот в таком состоянии мой старенький компьютер дотянул до 2025 года и со временем я простил ему практически все недостатки. И после улучшения системы охлаждения видеокарты и установки вентиляторов корпуса на резиновые гвозди, он достигнет своего идеала. Пишите в комментарии, а какой ПК оставил самые приятные впечатления у вас? А еще я порекомендую вам пару своих новых блогов:

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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