После покупки первого ПК в начале нулевых годов, мне долгое время остро не хватало дискового пространства. Первый мой HDD имел емкость всего 4.3 ГБ и в 2001 году этого было очень и очень мало, ведь многие игры тогда уже издавались на двух, а то и на трех CD-дисках и занимали объем в 1 ГБ и больше. Потом, делая апгрейд за апгрейдом, часто не очень удачный, в моем ПК появлялись жесткие диски объемом 20, 80, а затем и 160 ГБ, но первое ощущение, что места на HDD хватает с лихвой, я испытал в 2007 году, купив Seagate на 320 ГБ.

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Финальный результат сборки, о том, как я пришел к этому - ниже

Для игр тех лет этого было более, чем достаточно но, как оказалось, все свободное место на HDD у меня вскоре нашлось, чем заполнить. Думаю, многие пользователи ПК застали в то время, когда по стране ударными темпами проводили быстрый ADSL-интернет, файлообменные сети, работающие по внутренним магистралям интернет провайдера. Обычно использовался протокол DC++ и, если мне не изменят память скорость скачивания файлов достигала 7-8 Мбит/с. Для тех времен это была просто огромная скорость, и многие приобщились к свежим фильмам и сериалам в HD-формате, музыкальным дискографиям любимых групп и, конечно же, играм.

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Как вы понимаете, мои 320 ГБ заполнились фильмами, играми и музыкой очень быстро и места снова стало не хватать. Первое время я использовал полумеры, добавив в ПК парочку старых дисков на 80 ГБ, и это дало понять, насколько шустрее работает ПК, если под Windows и игры выделен один физический диск, а под скачивание файлов — другой. И с тех пор в моем ПК никогда не было меньше двух накопителей. Спустя пару лет я купил в ПК еще один жесткий диск — Western Digital WD10EADS-65L5B1 на 1 ТБ, который кстати, прекрасно работает и сегодня, спустя 15 лет, надежность HDD в то время была гораздо выше. Например, один из HDD серии WD Red первых выпусков, который используется в моем ПК постоянно как файлопомойка, накрутил уже 46422 часа работы, или 5.2 года!

Не впечатлившись скоростями дисков Western Digital серии Green, я попробовал в работе диски Toshiba и Western Digital Blue, но они не отличались надежностью и после пары поломок, одна из которых унесла кучу важных файлов, я перешел на более надежные Western Digital Red и Western Digital Purple, которые сейчас и составляют основу моего файлохранилища.

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Когда общее число жестких дисков в ПК, к которым в 2013 году у меня прибавился и первый SSD-накопитель, не превышало трех-четырех штук, проблем с их размещением в корпусе ПК и подключением к плате не возникало. Такое количество SATA накопителей можно подключить к любой бюджетной материнской плате, разместить их можно практически в любом корпусе ПК старого формата, а для обдува хватит одной "стодвадцатки" на тихих оборотах. К этому периоду — середине 2010-х годов, я уже перестал забивать HDD скаченными из интернета файлами, и постепенно место на них заполнялось домашними фото и видео.

Которые занимают просто огромное количество гигабайт, особенно если учесть, что я хранил у себя еще и отснятый материал родственников, а для надежности дублировал все на разные HDD. Как вы понимаете, в таком режиме жестким дискам не обязательно крутится постоянно, и я просто отключал от них питание, выдергивая питающий SATA кабель. Но это оказалось крайне неудобно, ведь приходилось открывать корпус ПК, потом закрывать его, да и для SATA-разъемов питания на HDD это не проходит бесследно, они изнашиваются и их можно повредить. И я начал эксперименты по созданию файловых серверов в домашней сети, последний из которых собрал в 2020 году.

Для этого нужен лишь старый ПК с достаточным количеством SATA-разъемов и место в комнате, в которое его можно спрятать, чтобы он не портил интерьер. Часто используемой 100 мегабитной сети будет мало и очень желательно иметь сеть на 1 Гбит, тогда скорость доступа к файлам будет не сильно ниже от той, что мы имеем в реальности по SATA-кабелю. Первое время мой файловый сервер работал отлично, но проблем подкинула Windows, периодически делая сервер недоступным или снижая скорость сети с 1 Гбит до 100 Мбит.

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Причем устранение программных требовало массу времени. Нужно было убрать большой телевизор, за которым он стоял, подключить к серверу монитор, клавиатуру и мышь, и только затем начинать искать проблему в настройке сети. А когда еще и старое "железо", применяемое в сервере, начинает отказывать и для него требуется покупать то блок питания, то искать старую материнскую плату с шестью SATA портами, хочется плюнуть и поставить жесткие диски в основной ПК работать постоянно.

Тем более, что на AliExpress я нашел плату, которая позволяет отключать питания жестких дисков удаленно и это оказалось чрезвычайно удобно. Пригодится такая плата и тем, кто хочет сделать две абсолютно независимые системы на своем ПК. Например, для вас один SSD и HDD, а для жены — другой SSD и другой HDD, переключаться между которыми можно при выключенном ПК. Так и вирусы не страшны и можно не опасаться, что кто-то получит доступ к вашим важным данным. Жаль только, что я взял плату всего на четыре канала, чего вскоре оказалось мало. К тому времени мой зоопарк жестких дисков имел семь экземпляров общим объемом 15 ТБ, пару SSD, и переносные 2.5" HDD на 500 ГБ и 1 ТБ, которые я здесь не учитываю.

Плата "рубильник"

Решив разместить часть этих дисков в своем игровом ПК, я прикупил старенький корпус Fractal Design Define R4, который способен вместить восемь HDD формата 3.5" и нормально охладить их. Так как на моей материнской плате только шесть SATA-портов, я установил в нее сторонний SATA-контроллер. А парочку наиболее редко нужных HDD воткнул в USB док-станцию.

Вентилятор запитан от внешнего блока питания на 12 В, а обороты регулируются с помощью реобаса от Zalman.

На первый взгляд — все удобно, но летом выяснилось, что HDD в док-станции сильно греются и им нужен обдув, а купленный в 2024 году M.2 SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro "съел" два SATA порта и даже со сторонним контроллером их стало теперь всего шесть. Мой ПК к тому времени стал выглядеть вот так, и мне не нравились мотки проводов, идущие к плате, отключающей HDD.

Да и количество вентиляторов для отвода тепла от процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060, которая после андервольта потребляла всего 110-120 ватт, было слишком избыточным. Мой ПК очень тихий, но пять вентиляторов даже на 700 оборотах в минуту все равно создают фоновый шум, которого хотелось избежать, да и пыли внутрь они накачивают много даже с пылевыми фильтрами. И я стал готовится к финальной пересборке этого ПК, чтобы разом решить все проблемы — нехватку SATA-портов, лишние вентиляторы и возможность отключить всего четыре HDD с помощью платы с AliExpress, которую дальше я буду называть "рубильник". Для этого я за 300 руб купил на Wildberries плату переходник для установки M.2 SSD в слот PCI-E X16.

А еще - пару разветвителей питания SATA - SATA, думаю, плата-"рубильник" потянет работу с двумя дополнительными HDD, самым критичным станет момент старта шести дисков, пиковое потребление которых может достичь 90-120 ватт.

А для охлаждения ПК я прикупил несколько тихих 140-мм вертушек от DEEPCOOL. Пару установил на переднюю стенку, и один на выдув. Одна из проблем Fractal Design Define R4 в том, что в комплектную переднюю рамку не влезают толстые вентиляторы, вот и ID-COOLING AS-140 с резиновыми антивибрационными прокладками не влезли. Рамку с не закрывшимися зажимами приходится просто вбивать в корпус.

"Рубильник" я перенес на переднюю панель корпуса, в отсек для 5.25" устройств, закрепив стяжками — так добираться до него гораздо удобнее.

После установки семи HDD корпус стал весить примерно 30 кг, и перемещать его по комнате очень опасно, если взяться за переднюю панель — она просто отстегнется, и боковые крышки нужно обязательно крепить болтами. Иначе при перемещении она может просто соскользнуть и корпус упадет из рук. По этой же причине лучше не браться за ножки корпуса или нижние пылевые фильтры, а только за металл на его дне. Но все эти проблемы меркнут перед укладкой в не самом просторном корпусе восьми кабелей передачи данных SATA и кабелей их питания, ведь помимо семи HDD у меня в ПК есть и SATA SSD Samsung 860 EVO на 1 ТБ.

Сзади получилось вот так. Крепить провода я стараюсь на упаковочные проволочки, а не на стяжки, так как их, скорее всего, придется перекладывать, ведь черные SATA-кабели с защелками закончились и пришлось использовать дешевый кабель, красного цвета. А так как пересборка ПК к тому времени длилась уже три часа (я заодно тщательно очистил ПК от пыли), сил идти в магазин за SATA-кабелем уже не было.

В результате получился вот такой результат. Не идеально, но удобно, да я видел и гораздо более плохо уложенные провода в ПК с парой накопителей.

В этом проблема всех нестандартных сборок - собрать обычный ПК можно за 20 минут, но стоит вам столкнуться с особой конфигурацией компьютера, как вы сразу поймете, что это требует гораздо больше сил. Например, сборки в небольших корпусах, ПК, заточенные на тихую работу или с мощным "железом", требующим жидкостного охлаждения и кучи вентиляторов. Корпус Fractal Design Define R4 еще хорош, но слишком тесен для такого количества HDD и поискав на Яндекс Маркете корпуса, рассчитанные на установку восьми HDD, мне понравился Thermaltake Core V71 TG, но цена на него кусается.

Итоги

Теперь о получившемся результате. ПК работает практически бесшумно, а включение всех кнопок на "рубильнике" подключает все шесть HDD без проблем. И Проводник Windows выглядит с ними вот так.

Переходник M.2 SSD в слот PCI-E X16 превращает его шину подключения из PCI Express 3.0 в PCI Express 2.0 и с четырьмя линиями ожидаемо режет скорость, но заметить это в игровом применении ПК мне не удалось.

Я ожидал снижения температур из-за замедлившейся скорости SSD, но этого не произошло и без обдува он быстро набирает 50 и больше градусов при обычном использовании. На этом финальная сборка моего ПК готова и мне останется только заменить SATA-кабель на черный и уложить остальные более аккуратно. Пишите в комментарии, а стоят ли в вашем ПК жесткие диски и в каком количестве? Или вы уже полностью перешли на SSD-накопители? И напоследок я порекомендую вам для прочтения несколько блогов, которые написал недавно:

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