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14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито

Подробный обзор плюсов и минусов большинства бюджетных видеокарт на рынке, который позволит вам выбрать оптимальную модель с ценой до 25000 рублей.
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За последние годы я заметил, что стал играть на ПК гораздо реже и без особого азарта. Иногда периоды, когда я не запускаю ни одной игры, длятся по два-три месяца, и частенько, поиграв в новую игру несколько дней, я забываю про нее, теряю интерес к прохождению и удаляю с ПК. Но полностью отказаться от игр я все еще не могу, поскольку долгие периоды игровой апатии все-таки сменяются временем, когда я по 5-6 часов в день играю в какую-нибудь новую стратегию или вспоминаю прошлое, по сотому разу запуская старые добрые игры нулевых годов.

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Похожая ситуация складывается и у многих моих знакомых в возрасте 30+, они так же охладели к играм, но все еще сидят на крючке ПК-гейминга и даже делают регулярные апгрейды. И когда они обращаются ко мне за советом — какую игровую видеокарту выбрать, нужно учитывать этот момент, ведь покупать GeForce RTX 5070 Ti, чтобы играть на ней пару раз в месяц попросту глупо и расточительно. Выбирая видеокарту для редко играющего геймера нужно учесть список игр, которые будут запускаться на его ПК. А еще — то, сколько времени он за ними проводит и конечно же, толщину его кошелька. Ведь для кого-то и GeForce RTX 3050 — это очень дорогая покупка, а кто-то может купить GeForce RTX 4060 как видеокарту "затычку", потратив на нее недельный заработок.

И начнем мы с с самых недорогих видеокарт, которые, тем не менее, смогут запустить огромное количество игр на "минималках", а за счет их низкой цены вы даже не подумаете переживать об их покупке.

Vega 7 и Vega 8 в процессорах AMD

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Недавно я писал статью о том, как купил четырехъядерник Ryzen 3 2200G с встроенной графикой Vega 8 всего за 1900 рублей. Я установил его в бюджетную материнскую плату на смену процессору Ryzen 5 1600 и получил ультрабюджетный игровой ПК, который способен запускать массу игр и легко справляется с офисной работой и просмотром фильмов. Производительность графических ядер Vega 7 и Vega 8 в зависимости от игры находится почти на уровне видеокарты GeForce GT 1030, а это значит, что вы без проблем поиграете в The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout: New Vegas или Dota 2.

Главный плюс этих видеокарт в том, что в них нечему ломаться, а их производительность делает невыгодной покупку дискретных моделей уровня GeForce GTX 750 и ниже. Но такой вариант апгрейда подходит только в том случае, если у вас уже есть материнская плата AM4, а если вы собираете ПК с нуля и понимаете, что вам вполне хватит встроенной графики, то присмотритесь к шестиядерным процессорам Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 PRO 4650G.

GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti

Vega 7 и Vega 8 хороши для старых игр, но если вы запустите на них Ведьмак 3: Дикая Охота из 2015 года, то получите FPS в районе 30-ти в разрешении 1920x1080 пикселей и на самых низких настройках. Для этой игры и многих других хитов второй половины 2010-х годов, например, Assassin’s Creed Odyssey или Deus Ex: Mankind Divided требуется видеокарта помощнее "встроек" от AMD. Но выбирая такую видеокарту на вторичном рынке, следует брать как можно более свежую модель. И из таких видеокарт, как GeForce GTX 660, GeForce GTX 760, GeForce GTX 960 и GeForce GTX 1050, обладающих примерно схожим уровнем производительности, стоит выбирать последнюю, самую новую, пусть она и чуть-чуть послабее.

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Да, на GeForce GTX 1050 стоит всего 2 ГБ видеопамяти, но с третьим Ведьмаком на средних настройках она вполне справится, а еще может похвалиться отличной энергоэффективностью. Если GeForce GTX 760 ест 170 ватт, то GeForce GTX 1050 — всего 75 ватт, и ей даже дополнительное питание не всегда нужно. GeForce GTX 1050 намного обгоняет GeForce GT 1030, а на вторичном рынке стоит очень недорого и как видеокарта "затычка" для редко играющего геймера — это идеальный вариант. Ее старшая сестра — GeForce GTX 1050 Ti обладает вдвое большим объемом видеопамяти и чипом, в котором немного увеличили количество шейдерных ALU и блоков наложения текстур, за счет чего на гораздо лучше показывает себя в новых играх, некоторые из которых все еще тянет на "минималках". Но и цена у этой видеокарты заметно выше.

GeForce GTX 1650

Следующая ступень в производительности — видеокарта GeForce GTX 1650, которая обгоняет GeForce GTX 1050 Ti примерно на 20-25%, а еще большинство этих моделей будут заметно свежее, ведь видеокарта вышла в 2019 году. GeForce GTX 1650 тоже очень экономична, потребляя максимум 75 ватт, но при выборе этих моделей на Авито ищите те, на которых установлена видеопамять GDDR6 — они немного быстрее. GeForce GTX 1650 все еще активно продается в магазинах, но цена на них кусается, например, на Яндекс Маркете они стоят примерно 15000-17000 рублей в разделе "уценка" и около 19000-20000 рублей - новые.

Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT

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Следующая парочка видеокарт от AMD пользуется настолько низким спросом, что на вторичном рынке их можно найти гораздо дешевле сопоставимых "зеленых" моделей. Да и в магазинах цены на них заметно упали, а между тем производительность во многих играх у них гораздо выше, чему конкурентов по цене. Главное — не гнаться за высокими настройками графики, чтобы уложится в 4 ГБ видеопамяти, ведь подключены они всего по четырем линиям PCI Express 4.0. И не стоит ставить их в системы с шиной PCI Express третьей версии — на ней они существенно теряют в производительности. А в новой системе Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT станут отличными игровыми "затычками", ведь энергопотребление у них небольшое — всего 53 ватта у младшей модели и 107 ватт у старшей.

GeForce GTX 1060 6 ГБ

На вторичном рынке все еще часто встречается GeForce GTX 1060, видеокарта, которая долгое время была самой популярной в Steam и до сих пор справляется с большинством новых игр, пусть и на "минималках". Но главная проблема этих видеокарт в том, что они часто использовались в майнерских фермах, как и конкуренты — AMD Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Поэтому если вы решитесь на покупку GeForce GTX 1060 смотрите в сторону тех моделей, которые были выпущены как можно позднее, в 2018 году, и не берите самое дешевое исполнение, особенно с одним вентилятором. Ведь майнеры экономили и не любили тратится на GeForce GTX 1060 в дорогом исполнении.

GeForce GTX 1660 

На днях я выпустил блог с тестами GeForce GTX 1660 и эта видеокарта меня приятно удивила — она все еще справляется с большинством новых игр и даже тянет Cyberpunk 2077 на средних настройках графики с играбельным FPS. А еще GeForce GTX 1660 гарантированно не участвовала в первой волне майнинга, в отличие от GeForce GTX 1060, так как появилась на рынке в 2019 году. 

GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti 

Но еще более привлекательны старшие видеокарты линейки GeForce GTX 16хх — GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Они примерно на 13-15% быстрее обычной GeForce GTX 1660 за счет памяти GDDR6 и по производительности дотягиваются почти до GeForce RTX 3050. 6 ГБ видеопамяти им вполне хватает для разрешения Full HD и средних настроек графики в играх, а главным недостатком можно назвать отсутствие функции DLSS. Но если вы найдете их по низкой цене, то наверняка не пожалеете, это довольно экономичные модели, GeForce GTX 1660 SUPER потребляет 125 ватт, а GeForce GTX 1660 Ti — всего 120 ватт.

GeForce RTX 3050 6 ГБ

Главная проблема GeForce RTX 3050 6 ГБ — слишком высокая цена за предлагаемый уровень производительности, особенно, если вы покупаете ее новой. Хотя эта проблем всех видеокарт начального уровня, и у той же GeForce GT 1030 сочетание цены и производительности будет хуже в разы. Покупка этой видеокарты на вторичном рынке будет уже гораздо практичнее, там спрос и предложение выравнивают цены, делая их более подходящими для своего уровня производительности. 

Но если абстрагироваться от цены, в лице GeForce RTX 3050 6 ГБ мы получаем отличного конкурента для GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, 4 ГБ видеопамяти у которых иногда уже слишком мало даже для минимальных настроек графики в 2025 году. А еще GeForce RTX 3050 позволит вам задействовать апскейлер DLSS, получив практически бесплатную прибавку производительности. На эту модель стоит обратить внимание и тем геймерам, которые собирают компактные и тихие ПК, очень скромное энергопотребление позволило выпустить видеокарту с полностью пассивным охлаждением — Palit GeForce RTX 3050 KalmX.

GeForce RTX 3050 8 ГБ

Все вышесказанное в еще больше мере относится и к видеокарте GeForce RTX 3050 8 ГБ, которой приходится конкурировать с гораздо более мощными видеокартами. В первую очередь это Radeon RX 6600, которая обгоняет ее в среднем на 25-30%, а стоит лишь чуть дороже. И в этом случае не сработает ставшая уже стандартной при сравнении видеокарт от AMD и Nvidia приписка — "только в играх без трассировки лучей". Ведь производительность в трассированных играх у GeForce RTX 3050 настолько мала, что большинство геймеров включают ее только один раз, "посмотреть на эти ваши лучи", и увидев счетчик FPS, показывающие совершенно неиграбельное значение, выключают ее.

Поэтому GeForce RTX 3050 8 ГБ стоит искать на вторичном рынке, если вам нужна функция DLSS, и вы не переносите видеокарты от AMD. Ведь даже для любителей видеокарт от "зеленых" стоит 10 раз подумать, а не доплатить ли 8000-10000 рублей до начавших дешеветь гораздо более привлекательных видеокарт GeForce RTX 3060, которые даже новыми можно найти дешевле 30000 рублей.

Radeon RX 6600 

И, наконец, последняя видеокарта в нашем списке — Radeon RX 6600, которую можно найти уже чуть дороже 25000 рублей. За такую цену этой модели можно простить и возраст, который уже перевалил за четыре с половиной года, и отсутствие DLSS. Ведь даже сырой производительности Radeon RX 6600 хватит для большинства новых игр, если не выкручивать настройки графики на максимум и по соотношению цена/FPS это одно из лучших предложений на рынке. Энергопотребление у этой модели невысокое, 132 ватта, так что гнаться за топовым исполнением не имеет смысла, но нужно учитывать, что она потеряет часть производительности в системах с шиной PCI Express 3.0, например, в связке с популярными бюджетными процессорами Ryzen 5 5500.

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Пишите в комментарии — а какую видеокарту из этого списка выбрали бы вы? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов:

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD 

Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 


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