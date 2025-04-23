Практически у каждого опытного пользователя ПК есть запасная видеокарта, которая может пригодится в том случае, если нужно проверить работоспособность сборки компьютера без встроенной видеокарты или выявить источник проблем — из-за чего не запускается ПК, проблем с материнской платой или видеокартой. А еще запасная видеокарта поможет пересидеть то время, когда вы продали свою основную игровую видеокарту по хорошей цене и ждете, пока упадут цены на новые видеокарты.

Это особенно актуально сейчас, весной 2025 года, когда уже вышли такие видеокарты, как GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060 Ti, и вот-вот выйдет GeForce RTX 5060, но цены на них все еще высоки. А между тем рубль укрепляется, впереди сезон отпусков и каникул, когда цены на видеокарты и прочее компьютерное железо падают из-за низкого спроса и как раз сейчас имеет смысл продать старенькую GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3050, посидеть пару месяцев на запасной видеокарте "затычке" и купить новую.

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Но не каждый геймер выдержит долго сидеть на видеокарте, которая совсем не тянет современные игры и даже я, иногда месяцами играющий только в Gothic II, The Elder Scrolls III: Morrowind, Age of Empires 2 и прочие старые игры, просто измучился, просидев восемь месяцев на GeForce GT 1030 в ожидании концы волны майнинга и снижения цен на GeForce RTX 3060. Та GeForce GT 1030 до сих пор лежит у меня на полке, но с тех пор мне хотелось иметь запасную видеокарту помощнее, с которой список игр, в которые можно поиграть, пусть и на низких настройках, расширится в разы.

При этом она должна быть дешевой, компактной, чтобы умещалась даже в небольшие корпуса, а у меня дома еще два подобных ПК, была нетребовательна к блоку питания и мало шумела. А еще она не должна быть ужарена майнингом, как большинство AMD Radeon RX 570 и Radeon RX 580 со вторичного рынка. На первый взгляд, требования совершенно невыполнимые, но, похоже, мне удалось найти такую видеокарту.

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Один мой знакомый задумал апгрейд ПК и предложил мне купить часть старых комплектующих из него по довольно низкой цене. От Ryzen 5 1600 я сразу отказался, так как у меня самого лежит такой процессор без дела, а вот GeForce GTX 1660 меня сразу заинтересовала. Думаю, многие и не слышали про эту видеокарту, ведь она находилась в тени старшей модели — GeForce GTX 1660 Ti, а затем и более дешевой GeForce GTX 1660 SUPER и совсем немного оторвалась по производительности в играх от предшественницы, мега популярной тогда GeForce GTX 1060.

Видеокарта GeForce GTX 1660 появилась на рынке весной 2019 года, то есть уже шесть лет назад и на первый взгляд мало чем отличалась от GeForce GTX 1060. Те же 6 ГБ видеопамяти, теплопакет в 120 ватт и сопоставимая цена. И чтобы не утомлять вас перечислением основных различий между GeForce GTX 1660 и ее конкурентами, я свел их в одну таблицу.



GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 SUPER Число шейдерных ALU 1280 1408 1536 1408 Число блоков наложения текстур 80 88 96 88 Пропускная способность памяти, Гбайт/с и ее тип 192 Гбайт/с GDDR5 192 Гбайт/с GDDR5 288 Гбайт/с GDDR6 336 Гбайт/с GDDR6

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И тут сразу видно, что GeForce GTX 1660, как и GeForce GTX 1060, имеет идентичную память типа GDDR5, а вот GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER могут похвастаться гораздо более высокой пропускной способностью VRAM типа GDDR6. Кстати, многие уже наверняка забыли, но на рынке была версия GeForce GTX 1060 9 Gbps, с более высокой частотой видеопамяти, пропускная способность у которой достигала 216 Гбайт/с.

Но видеочип у GeForce GTX 1660 "пожирнее", что и обеспечивало ей преимущество в играх в среднем на 15% больше, чем у GeForce GTX 1060, а еще и дало возможность обойти Radeon RX 580, которая имела 8 ГБ видеопамяти. Да, еще в 2016-2017 году на видеокарты среднего уровня ставили 8 ГБ видеопамяти, прошло девять(!) лет, а мы все продолжаем получать 8 ГБ даже на новых GeForce RTX 5060 Ti, которым им уже катастрофически не хватает.

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У GeForce GTX 1070 было 8 ГБ видеопамяти еще весной 2016 года

Но вернемся к моему экземпляру, который мне предложили купить всего за 7500 рублей, что весьма привлекательно, особенно учитывая то, что я уверен на 100%, что эта видеокарта не участвовала в майнинге, а из игр видела в основном только Мир танков и Dota 2, да и то не очень часто. Я попросил эту видеокарту на пару дней, чтобы проверить ее, погонять в играх и решить — нужна она мне или нет. Это Palit GeForce GTX 1660 Dual — видеокарта, очень похожая на мою GeForce RTX 3060, но, как оказалось, имеющая гораздо более качественные вентиляторы, которые заметно меньше шумят на сопоставимых оборотах. Они и по размеру схожи, но моя Palit GeForce RTX 3060 Dual заметно тяжелее за счет более плотного радиатора.

Внутри ПК Palit GeForce GTX 1660 Dual занимает немного места и обходится одним восьмипиновым кабелем питания. Но вот такой полезной фишки, как Fan Stop, у нее нет и вентиляторы вращаются постоянно. И то, что они до сих пор не трещат, говорит об их неплохом качестве, ведь видеокарта куплена в начале 2020 года. Но их обороты в простое всего около 1000 в минуту и видеокарта не выделяется шумом даже в ПК с открытой крышкой.





Далее я занялся тестами и прогнал на видеокарте 3DMark Time Spy, получив результат в 6046 баллов.





Тест Unigine Superposition 1080P EXTREME выдал 2833 балла, что довольно неплохо, ведь я думал, что GeForce GTX 1660 по производительности составит лишь 50% от GeForce RTX 3060, но она может заметно больше. А затем я решил немного разогнать ее с одновременным андервольтингом и убавив powerlimit до 100 ватт, и прибавив частоту чипа на 150 МГц, а памяти — на 400 МГц, я получил в Unigine Superposition уже 3057 баллов. То есть, почти 8% прироста производительности при одновременном снижении нагрева и шума. Память, вполне возможно, взяла бы и большие частоты, но у меня было немного времени на тщательное тестирование разгона.





Далее я перешел к тестированию в играх, но, несмотря на то, что в большинстве из них есть встроенный бенчмарк, я буду показывать результаты реального геймплея. Встроенные игровые бенчмарки хороши в тех случаях, когда вам надо сравнить несколько видеокарт в повторяющихся условиях. Но они очень часто совсем не отражают реальную производительность в игре, где она может быть гораздо ниже.

Хороший пример — бенчмарк из Cyberpunk 2077, большинство геймеров знают, что при езде по городу мы получим заметно более тяжелую нагрузку на видеокарту и процессор. С него я и решил начать, выставив средние настройки без задействования апскейлеров. Кстати, далее в играх будет только "натив", поскольку апскейлер FSR, доступный на GeForce GTX 1660, для меня слишком неприятен визуально, и я предпочту играть с более низким FPS, но четкой картинкой.

На таких настройках счетчик кадров держится в районе 45-55 FPS и еще убавив некоторые настройки, можно получить стабильные 50-60 FPS, что весьма неплохо, ведь картинка в игре очень красивая даже на средних настройках графики. А еще обратите внимание на мониторинг, так как Cyberpunk 2077 — самая тяжелая игра в этом блоге. Температура видеочипа всего 62 градуса при потреблении в 100 ватт, а ведь термопасту не меняли уже пять лет — это отличный результат. Вентиляторы при этом крутятся примерно на 1700 оборотах в минуту и шум от них не раздражает.

В Assassin’s Creed Valhalla на высоких настройках графики FPS еще выше и переваливает за 60, что позволит играть с комфортом. При этом видеокарта ест всего 90 ватт, а вентиляторы скинули пару сотен оборотов.





В Baldur's Gate 3 на средних настройках качества графики в начальной локации получаем почти 60 FPS. Но игра неторопливая и даже после того, как дойдет дело до более грузящих видеокарту локаций, можно будет продолжать играть на "средних".





Похожая картина в игре Dying Light 2 Stay Human — счетчик кадров не дотягивает до 60-ти при средних настройках графики. Но картинка при этом не особо отличается от "высоких" — различия придется искать на скриншотах под лупой. Можно еще немного скинуть настройки, а можно — разогнать видеокарту. Если она бустит под 2000 МГц при всего 100 ваттах потребления, то значит с легкостью разгонится до 2100 МГц, а то и выше при паспортных 120 ваттах, которые можно расширить до 130 ватт.





В Far Cry 6 на средних настройках графики в начальной локации FPS и вовсе достигает почти сотни кадров в секунду, а это значит, что в открытом мире игры проблем не будет.





Игра Horizon Zero Dawn Remastered оказалась крепким орешком для GeForce GTX 1660 — на средних настройках FPS проседает ниже 50-ти, а значит качество картинки придется снижать еще сильнее. Но можно просто пройти эту игру в оригинале, Horizon Zero Dawn, вышедшей на ПК еще в 2020 году, системные требования у нее заметно ниже, а картинка ненамного отличается.





Red Dead Redemption 2 тоже выдает неплохую картинку на "сбалансированном" уровне графики, с FPS, достигающем почти заветных 60-ти кадров.





Еще один хит — Shadow of the Tomb Raider, выдает более 80 FPS в начале игры на средних настройках, запас по производительности у GeForce GTX 1660 здесь есть приличный.





Как и в игре Vallheim, где на высоких мы получаем более 80 FPS, но даже с такими настройками здесь иногда будут просадки на гораздо более мощной GeForce RTX 3060, ведь игра не очень оптимизирована.





A вот градостроительная стратегия Foundation разочаровала, при такой примитивной графике видеокарта в ней не может выдать 60 FPS на средне-высоких настройках качества картинки. Это беда многих игр, вышедших за последние три-четыре года — графика у них такая простая, что с ней должна легко справляться GeForce GTX 750, а подтормаживают они даже на GeForce RTX 3060.

Итоги

Итак, что можно сказать о GeForce GTX 1660? Эта видеокарта справилась со всеми тяжелыми играми, выдавая вполне неплохую картинку. Сегодня разница между "ультра" и "средними" настройкам графики часто вообще не заметна в динамике и иногда я вообще не видел различий между картинкой на GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1660. За ту цену, за которую мне предложили эту видеокарту это вообще "имба", достаточно взглянуть, сколько сегодня стоят видеокарты, которые медленнее ее. За новую GeForce GTX 1650 на Яндекс Маркете просят около 17000 рублей, а Radeon RX 6500 XT обойдется дороже 19000 рублей. И даже GeForce RTX 3050 6 ГБ, хоть и имеет поддержку трассировки лучей и DLSS, недалеко ушла от GeForce GTX 1660 в играх.

Одним словом, GeForce GTX 1660 — идеальная запасная видеокарта "затычка", но вот отдать 7500 рублей за то, что она просто будет лежать на полке, меня попросту душит жаба. Пишите в комментарии — а вы бы купили GeForce GTX 1660 по такой цене? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов:

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