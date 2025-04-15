Покупка нового компьютера или ноутбука — очень волнительное и радостное событие, и после того, как вы принесли его домой и распаковали, хочется сразу начать им пользоваться. Но стоит потратить еще совсем немного времени для того, чтобы подготовить вашего электронного друга к работе, проверить, что он работает без ошибок, настроить на оптимальную производительность и сделать простые настройки для снижения его шума и нагрева.

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Это не займет много времени, но позволит устройству проработать без проблем долгие годы, а вам — быть уверенными в том, что деньги потрачены не зря и новый ПК или ноутбук работает с полной отдачей. Особенно полезными эти советы будут для тех геймеров, которые покупают ПК или ноутбук в первый раз.

Проверить, что ОЗУ работает оптимально

Частенько даже опытные пользователи после сборки ПК забывают проверить, что оперативная память работает с полной отдачей. Ведь если даже правильно установить ее в нужные слоты, мы получим работу на стандартных частотах, которые заметно ниже, чем позволяют развить быстрые модули ОЗУ. Для этого нужно посмотреть, какие модули ОЗУ установлены в ПК и активировать соответствующие заводские частоты, выбрав в BIOS XMP или AMD EXPO профиль. Мне встречались ПК, которые годами работали на минимальной частоте ОЗУ, теряя существенную часть производительности.

Установить новую Windows или сделать бэкап предустановленной

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Часто ПК и ноутбуки из магазина не имеют предустановленной Windows и это может обернуться массой проблем, ведь для того, чтобы установить свежую Windows в 2025 году, надо подготовиться заранее, а те времена, когда вам достаточно было иметь DVD-диск с Windows 7 и всеми нужными программами, давно прошли. Для того, чтобы установить актуальную Windows 11 вам придется сделать загрузочную флешку с помощью средства от Microsoft — Media Creation Tool.

Или скачать официальный ISO-образ Windows и записать его на флешку с помощью утилиты Rufus. Весной 2025 года стоит смотреть именно в сторону Windows 11, несмотря на все проблемы этой ОС и довольно высокие системные требования, ведь у Windows 10 остается всего полгода до окончания поддержки. И для современного игрового ПК практически не остается выбора, если, конечно, вы не будете ставить на него Linux.

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Если Windows уже предустановлена, как это часто бывает на ноутбуках, то имеет смысл сделать ее резервную копию с помощью специальных программ, которые копируют весь системный раздел целиком. Это Acronis True Image, AOMEI Backupper или Macrium Reflect и лучше делать бэкап системы, загрузившись с загрузочной флешки со средой Windows PE и уже в ней запустить одну из этих программ.

Бэкап предустановленной Windows будет особенно полезен на ноутбуке, так как вместе с Windows на нем установлен специфический софт и драйвера, которые делают переустановку Windows довольно сложной задачей. И лучше сразу сделать образ системного диска, сохранив его на флешку или внешний жесткий диск и при возникновении проблем с Windows или заражении вирусами просто распаковывать его за несколько минут, получая свежую и стабильно работающую систему.

Поделить диск на локальные разделы C и D

Если вы будете делать бэкап Windows с загрузочной флешки, то имеет смысл перед эти поделить диск на логические разделы, так компьютером будет гораздо удобнее пользоваться. На диске C у вас будет программы и игры, а на диске D — файлы пользователя. Сделать это без потери информации позволят утилиты Aomei Partition Assistant Free или Minitool Partition Wizard Free.

Установить софт для мониторинга и настройки комплектующих

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После того, как мы разобрались с Windows, стоит проверить как работает "железо" ПК или ноутбука с помощью специальных утилит. Наиболее популярные программы для получения информации о работе комплектующих — MSI Afterburner, CPU-Z, GPU-Z, HWiNFO и AIDA64. А стресс-тестирование процессора и видеокарты можно сделать с помощью утилит OCCT и MSI Kombustor. В первую очередь стоит убедиться в том, что процессор и видеокарта работают без перегрева и троттлинга, что в последнее время стало частой проблемой в ноутбуках.

А вот оперативную память лучше проверить с помощью специальной утилиты TestMem5, она найдет ошибки гораздо быстрее и выявит нестабильность ОЗУ, которую могут пропустить остальные программы тестирования. Для получения информации о SSD-накопителях и жестких дисков будет удобнее воспользоваться специализированными утилитами Hard Disk Sentinel или CrystalDisk Info, протестировать их скорости с помощью CrystalDisk Mark, а ошибки в работе искать с помощью программы Victoria, которую желательно запускать с загрузочной флешки.

Особое внимание стоит уделить температурному режиму работы SSD и HDD, так как современные M.2 SSD очень горячи и без радиатора могут троттлить, что будет проявляться в существенном падении скорости. Да и долго ли сможет проработать SSD с температурами под 100 градусов — большой вопрос. Жесткие диски тоже не любят высокие температуры, но при повышении их выше определенного порога, который индивидуален у каждого HDD, могут "посыпаться". Под этим термином подразумевается лавинообразное увеличение количества битых секторов, что чревато потерей информации, а жесткий диск после этого можно только продавать на запчасти.

Решаем проблему перегрева ПК и ноутбука

Если температуры процессора, видеокарты и SSD-накопителя нового ПК или ноутбука доходят до пугающей отметки в 90 и даже 100 градусов, нужно думать об улучшении их охлаждения. Особенно неприятно если греется новый ноутбук, так как заменить в нем систему охлаждения, в отличие от ПК, не представляется возможным. Единственный выход — установить под него охлаждающую подставку с вентиляторами, которая способна скинуть несколько градусов. На Яндекс Маркете такие охлаждающие подставки можно найти примерно за 1300 рублей.

А если в ваших играх ПК и мощный ноутбук выдают высокий FPS, то легко снизить температуру позволит ограничение числа кадров в секунду, которое можно сделать с помощью утилиты MSI Afterburner или настройках драйвера видеокарты. И если видеокарта вместе с процессором может выдавать 100 и более FPS, а мы ограничиваем их на 60, то их загрузка и, соответственно, нагрев заметно упадут. А если FPS не очень высокий, то попробуйте задействовать апскейлеры DLSS или FSR с одновременным снижением настроек графики — так можно добиться низкой загрузки видеокарты при ограничении числа кадров в секунду.

Андервольтинг

Еще одно эффективное средство снижения температуры видеокарты и процессора — андервольтинг, который представляет собой снижение напряжения на чипах за счет запаса, который оставляет производитель. Андервольтинг, как и разгон, индивидуален для каждого экземпляра процессора и видеокарты и здесь все зависит от вашего везения. В случае с процессорами андервольтинг придется делать в BIOS и наиболее просто его можно реализовать на процессорах AMD Ryzen 5000-й и 7000-й серии с помощью инструмента под названием Curve, который доступен даже на недорогих материнских платах. Например, на популярном, но довольно горячем процессоре Ryzen 5 7500F.

С видеокартами гораздо проще — андервольтинг для них можно сделать при помощи утилиты MSI Afterburner — достаточно убавить power limit видеокарты и немного добавить частоту чипа. Более тонкую настройку можно сделать при помощи кривой частот и напряжений и в сочетании с ограничением FPS это может заставить даже самую неудачную в плане охлаждения видеокарту стать холодной. Главное — чтобы запаса производительности в играх хватало. Если вы собираете ПК с нуля, и хотите низких температур и невысокого уровня шума, то имеет смысл брать видеокарты с более качественным охлаждением, хоть они и стоят дороже. Например, популярная GeForce RTX 4060 в исполнении VENTUS от MSI стоит на 3000-4000 дороже бюджетных моделей от Palit.

Добавить дополнительные вентиляторы

В случае с обычным ПК мы получаем гораздо больше возможностей по настройке системы охлаждения и самый простой способ улучшить ее — поставить дополнительные вентиляторы в корпус. Сегодня даже бюджетные модели имеют несколько посадочных мест для вентиляторов и сделав в корпусе хороший сквозняк, можно существенно уменьшить температуры процессора, видеокарты, системы питания материнской платы и SSD-накопителя. Комплект из трех вентиляторов, например, Id-cooling AS-120-W TRIO, вполне сможет улучшить охлаждение в корпусе, главное, чтобы под них были посадочные места.

Если же корпус ПК компактный и посадочных мест под вентиляторы нет, простым решением в борьбе за низкие температуры может стать снятая боковая крышка. Но это может улучшить отвод горячего воздуха от одних компонентов, и при этом создать застой воздуха возле других, поэтому следует проверить температуры до и после снятия крышки с помощью утилит HWiNFO и AIDA64.

Настроить обороты вентиляторов

Иногда бывает обратная ситуация, когда вентиляторы в корпусе ПК и на процессорном кулере работают на максимальных оборотах, создавая сильный шум, а температуры комплектующих при этом настолько низкие, что так сильно охлаждать их не имеет никакого смысла. В этом случае стоит настроить обороты вентиляторов в зависимости от температуры в BIOS материнской платы, а ориентироваться стоит на порог в 600-800 оборотов в минуту, на такой скорости вращения становятся тихими большинство вентиляторов диаметром 120-140 мм.

Обновить драйвера на видеокарту

Частенько начинающее пользователи ПК забывают обновить драйвера на видеокарту и пользуются старым драйвером, который был установлен еще при установке Windows. И если вы играете в старые игры, а стабильность драйвера вас устраивает, то ставить новый не стоит. А вот для новых игр свежие драйвера могут дать неплохой прирост производительности или исправить графические баги, поэтому здесь имеет смысл их регулярно обновлять. Но стоит учесть тот факт, что даже драйвера Nvidia, долгие годы бывшие образцом стабильности, в 2025 году могут вызывать массу проблем, причем как на новых видеокартах 5000-й линейки, так и на довольно старых видеокартах прошлого поколения.

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Итоги

Надеюсь, вам помогут эти советы по настройке ПК и ноутбука. Пишите в комментарии, а как вы настраиваете игровой компьютер и ноутбук после покупки? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов:

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