Всем нам, геймерам и компьютерным энтузиастам, хочется, чтобы компьютер работал тихо, а еще лучше — совсем бесшумно. И при этом еще и мало нагревался, ведь видеть температуры процессора и видеокарты, переваливающие за 75-80 градусов многим очень неприятно. Но в 2025 году, когда энергопотребление новых видеокарт ставит антирекорды, достигая чудовищных цифр почти в 600 ватт у новых GeForce RTX 5090, добиться тихой работы с невысоким нагревом все сложнее.

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Энергопотребление растет не только у топовых видеокарт, но и у гораздо более распространенных середнячков, если GeForce RTX 4060 потребляла всего 115 ватт, то у GeForce RTX 5060, судя по утечкам характеристик, оно достигнет 150 ватт. А у GeForce RTX 5060 Ti оно достигнет и вовсе 180 ватт, что весьма немало для видеокарты среднего уровня, ведь GeForce RTX 4060 Ti обходилась теплопакетом всего в 160 ватт. Добавьте к этому еще и тепловыделение новых многоядерных процессоров, которые легко достигают 150 ватт и более, и станет понятно, что тихая работа игрового ПК с малым нагревом становится сложной задачей.

Сегодня мы разберем самые популярные и проверенные способы снизить шум и нагрев компьютера, начав с самых простых, которые не потребуют от вас специальных навыков и займут совсем немного времени.

Убрать ПК со стола на пол

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Если ваш компьютер стоит на столе, то вы будете слышать даже самый тихий шум, издаваемый им, из-за слишком малого расстояния до источника звука. Писк дросселей видеокарты, шуршание подшипников вентиляторов — все это будет прекрасно слышно, если ПК стоит на столе. И здесь самым простым решением станет перестановка компьютера на пол, это и шум уменьшит, и за счет того, что холодный воздух скапливается в низу помещения, немного снизит температуры.

Но есть один важный фактор, который нужно учесть, ставя компьютер на пол — это расстояние от него до мебели. Обязательно нужно оставить пространство для свободного потока воздуха, причем не только у нагнетающих вентиляторов, но и у выдувающих, не менее 15-20 см. Еще не стоит ставить компьютер на ковер или ковролин, это перекроет доступ воздуха через нижнюю панель корпуса. Кстати, в сети мне встречались рассказы пользователей о том, что они ставили ПК в другую комнату, пропуская провода сквозь отверстие в стене, такой способ может обеспечить абсолютную бесшумность, даже если вентиляторы в ПК крутятся на приличных оборотах.

Регулярно чистить компьютер от пыли

Есть один минус в расположении ПК на полу — так в него будет попадать больше пыли. А если чистить компьютер от пыли редко, то мы получим забитые пылевые фильтры в корпусе, через которые будет трудно поступать воздуху, что вызовет рост температур и оборотов вентиляторов видеокарты и процессора. Соответственно увеличится и шум, издаваемый ПК. А если пылевых фильтров в корпусе нет, то пыль будет забивать радиаторы процессора и видеокарты, что отразится на температурах и шуме еще заметнее. Поэтому не нужно ждать несколько месяцев, пока ПК полностью забьется пылью, а делать это регулярно, например, в первых числах каждого месяца.

Большой и качественный корпус ПК

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Я довольно часто встречаю геймеров и обычных пользователей ПК, которые в погоне за минимальным размером компьютера создают себе массу проблем, да еще и прилично переплачивают. Ведь крупный корпус ПК — это большой внутренний объем воздуха и более низкие требования к воздушному потоку от вентиляторов. А если измерить площадь, занимаемую на полу обычным корпусом стандарта Midi-Tower и Mini-Tower, то мы получим совсем мизерную экономию пространства в квартире.

Реальная экономия размера и веса будет заметна только при сборке ПК в корпусе типа SFF, предназначенном для материнских плат mini-ITX, а это очень большая переплата и сложные компромиссы между производительностью и нагревом комплектующих. Но и гнаться за Full-Tower корпусами не обязательно, современное "железо" вполне может обойтись вместительным корпусом стандарта Midi-Tower. Главное, чтобы он позволил установить несколько вентиляторов диаметром 120, а лучше — 140 мм.

Много тихих вентиляторов

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На первый взгляд это кажется парадоксальным, но несколько очень тихих вентиляторов способны заменить пару производительных моделей с высокими оборотами, при заметно меньшем уровне шума. Чтобы охладить современную сборку ПК с суммарным тепловыделением под 400 ватт только парой вентиляторов, их придется разогнать до бешеных оборотов, и все равно в такой сборке получатся застойные зоны с сильным нагревом. Если же собрать ее в просторном корпусе с пятью-шестью тихими вентиляторами, мы получим малый шум и эффективный отвод тепла. Например, вентиляторы на верхней панели корпуса неплохо охлаждают модули памяти, которые тоже способны перегреваться, теряя стабильность на высоких частотах, особенно в разгоне.

Подобный корпус сегодня вполне можно найти за скромную сумму в 3500 рублей. Например, на Яндекс Маркете очень популярен недорогой Ginzzu CL690.

Оказаться от жестких дисков в пользу SSD

Даже если вы собрали тихую сборку, вентиляторы в которой вращаются всего на 600-800 оборотах в минуту, все испортить способна установка жесткого диска в ПК. Жесткий диск выдает не только шум от щелчков головок и шорох мотора, но зачастую еще и вибрирует, вызывая гул и резонанс в корпусе, что особенно заметно в недорогих моделях. Выход здесь только один — заменить жесткий диск на SSD-накопитель, ведь характеристики современных моделей позволяют использовать их максимально активно. Даже если вы будете скачивать на качественный SSD торренты, его хватит на несколько лет, за которые он морально устареет и обесценится.

Компьютерные энтузиасты делают интересные опыты по непрерывной записи на SSD, и даже недорогие модели часто способны переварить в десятки раз большие объемы, чем те, что указаны в их параметре TBW (Total Bytes Written). Например, на канале proSSD на накопитель Kingston KC3000 удалось записать более 8 Петабайт (!) или 8000 ТБ информации в непрерывном режиме.

Блок питания с запасом мощности

Слабо разбирающиеся в тонкостях работы ПК пользователи часто рекомендуют покупать блок питания практически впритык по мощности, потребляемой компьютером. Забывая о том, что в этом случае мы в большинстве случаев получим перегрев БП и его вентилятор, перекрывающий своим шумом все остальные в корпусе. Во многих блоках питания скорость вентилятора привязана к выдаваемой мощности и если она не превышает определенный порог, БП остается тихим. Обычно это около половины мощности и зависит в первую очередь от качества изготовления блока питания и типа его начинки. Современные БП с DC-DC преобразователями греются заметно меньше и, к примеру, мой Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт до нагрузки в 70% крутит вентилятор всего на 700 об/мин.

Кстати, возвращаясь к первому совету — даже на таких оборотах этот блок питания слышно, если ПК стоит на столе, он выдает звук подшипника в виде легкого шороха. Но на этой модели можно перевести вентилятор в полупассивный режим, при котором вентилятор стартует при потреблении 40% от максимальной мощности. Это около 300 ватт, что позволяет играть в тишине, используя не самое прожорливое "железо", если бы не одно "но", про которое я расскажу ниже.

Не экономить на исполнении видеокарты

"Но", которое не позволяет мне играть в тишине, это видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual, вентиляторы на которой стартуют сразу с 1300 оборотов в минуту, а за счет того, что они максимально дешевые, их сразу слышно на фоне остального, тихого "железа" в моем ПК. И в этом случае не помогает даже андервольтинг, благодаря которому энергопотребление видеокарты едва переваливает за 120 ватт. Она, конечно, работает тише, но все равно остается самым громким компонентом ПК.

При этом я с ностальгией вспоминаю видеокарту MSI GeForce GTX 1060 GAMING X с мощной системой охлаждения и качественными вентиляторами, которые были способны охладить ее, не раскручиваясь даже до 1000 оборотов в минуту. Вот с этой видеокартой удавалось играть в тишине и с низкими температурами.

Поэтому, если тишина и низкий нагрев для вас важны, то не стоит экономить и лучше доплатить несколько тысяч рублей за видеокарту с качественной системой охлаждения. И если смотреть на разные исполнения GeForce RTX 3060, то я жалею, что не выбрал в свое время MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G, хотя за нее пришлось бы прилично переплатить.

Дополнительный обдув горячих компонентов ПК

Пару лет назад я писал блог про то, как отлично помогает охладить видеокарту в простое небольшой вентилятор диаметром 92 мм, который я просто положил на прорези в ее бэкплейте. На низких оборотах такие вентиляторы практически бесшумны и с тех пор я стал применять их для обдува самых горячих мест в ПК. Отлично помогает такой вентилятор и для снижения температур M.2 SSD. С ним у моего, довольно горячего ADATA XPG GAMMIX S11 Pro температуры не достигают даже 50 градусов, хотя без обдува легко переваливали за эту отметку. А учитывая копеечную стоимость небольших вентиляторов, такое снижение температуры практически бесплатное, и с помощью них можно легко понизить температуры системы питания материнской платы или модулей памяти.

Андервольтинг и ограничение FPS

И, наконец, последний совет, который обойдется вам совершенно бесплатно, как и первые два. Это андервольтинг, который стоит сделать и для процессора, и для видеокарты, причем на видеокарте он принесет гораздо больше выигрыша по температурам, а делается гораздо проще, через утилиту MSI Afterburner. В нюансы андервольтинга мы сегодня погружаться не будем, в сети есть много гайдов на эту тему, и однозначно стоит потратить пару часов, чтобы разобраться в этом, получив тихую и холодную работу ПК.

Еще не стоит забывать и об ограничении FPS в играх, особенно, если у вас старый монитор с разверткой в 60 или 75 Гц. Да и на ПК с современными высокогерцовыми мониторами стоит это сделать. Если ваша видеокарта и процессор могут выдать 100 FPS в игре, а вам вполне хватает 75, то ограничив кадры в секунду на этой отметке, вы получите снижение температуры и оборотов вентиляторов, особенно в сочетании с андервольтом.

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Пишите в комментарии — какие из этих способов вы применяли на своем ПК и какие показались вам наиболее эффективными? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов:

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