Троица шестиядерных процессоров для платформы AMD AM5 — Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F, очень популярна сегодня у сборщиков недорогих игровых ПК. Причем если с Ryzen 5 7500F геймеры знакомы давно, то Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F недавно появились на рынке и только набирают популярность. Ryzen 5 7500F — это классический шестиядерник, с припоем под крышкой, который можно смело ставить в пару даже к видеокартам уровня GeForce RTX 4070 SUPER. Ryzen 5 7400F отличается от своего старшего брата только немного уменьшенными частотами и термопастой под крышкой. А вот Ryzen 5 8400F гораздо более близок к процессорам серии "G" со встроенным графическим ядром, например, Ryzen 5 8600G и довольно сильно порезан по функционалу — тут и кэш третьего уровня уменьшен с 32 до 16 МБ, и число линий PCI Express для видеокарты равно всего восьми.

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Но все это компенсируется очень низкой ценой, низким энергопотреблением и возможностью отличного разгона памяти, которым славятся процессоры от AMD с монолитным кристаллом без чиплетной топологии. При этом Ryzen 5 8400F отстает от Ryzen 5 7400F в играх не более, чем на 11%, а в среднем всего на 7%, что делает его отличным выбором в недорогой ПК. И теперь стоит сто раз подумать, собирать ли такой ПК на старой платформе AM4 и уходящей в прошлое памяти стандарта DDR4 или немного переплатить и взять заметно более быстрый, чем, к примеру, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F с современной материнской платой и памятью DDR5.

Выбирая материнские платы AM5 для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F нужно учесть несколько факторов, руководствуясь которыми, сегодня мы составим список из семи оптимальных моделей, которые можно найти в продаже в начале 2025 года. Во-первых, нужно учесть реальное энергопотребление этих процессоров. В тяжелых рабочих задачах, которые отлично эмулирует тест Cinebench R23, Ryzen 5 8400F потребляет примерно около 72 ватт, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F побольше, 82 и 90 ватт соответственно. И если для Ryzen 5 8400F, который в играх еще более экономичнее, чем Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F, можно обойтись самой недорогой платой с системой питания без радиаторов, то для остальных процессоров из этой троицы нужно выбрать модель с качественной VRM.

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Во-вторых, нужно сразу решить для себя, будете ли вы делать апгрейд на более мощный процессор AM5 в будущем. Ведь заменив через пару лет свой Ryzen 5 8400F на подешевевший Ryzen 7 9800X3D, вы обеспечите своему ПК огромный прирост производительности в играх и возможность использовать новенькую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti. И для этого придется переплатить, взяв качественную плату, которая обеспечит питание более мощных процессоров, а в идеале еще и будет иметь шину PCI Express 5.0.

И, наконец, в-третьих, стоит определиться, будете ли вы разгонять свой процессор. Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F и без разгона греются очень сильно из-за термопасты под крышкой, поэтому в основном это касается тех геймеров, которые выберут Ryzen 5 7500F. У этой модели и припой есть, и разгонный потенциал неплох, но будьте готовы, что энергопотребление в разгоне может подняться с 90 ватт до 110-115 ватт, а это уже довольно приличные показатели и материнскую плату для разгона стоит взять с хорошей системой питания.

Руководствуясь этим, сегодня мы подберем на Яндекс Маркете самые оптимальные материнские платы для Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в двух категориях. Самые бюджетные, для законченной сборки недорогого игрового ПК, и более дорогие, рассчитанные на дальнейший разгон и апгрейд. И начнем с самой простой платы для Ryzen 5 8400F.

MSI PRO A620M-E

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Это бюджетная модель на чипсете AMD A620, которая, тем не менее, имеет все, что нужно в игровом ПК среднего уровня. Хороший звук, гигабитная "сетевуха", порт M.2 и четыре SATA для накопителей, а еще возможности разгона ОЗУ и разъем для подсветки. Единственное, в чем вы можете почувствовать себя обделенным на MSI PRO A620M-E — всего пара разъемов для корпусных вентиляторов, но это можно решить с помощью разветвителей.

Еще одна плата за низкую цену — система питания без радиаторов, но довольно большое количество фаз позволит справиться с Ryzen 5 8400F без перегрева в играх. Но глядя на цену боле продвинутых плат, экономить на VRM стоит лишь в том случае, если денег на сборку ПК отчаянно не хватает. Иначе стоит немного доплатить и получить не только радиатор на питании, но и более продвинутый чипсет, а чипсеты 600-й серии довольно разнообразны.

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ASUS PRIME B650M-R

Глядя на не слишком высокую цену более продвинутых плат, например, на ASUS PRIME B650M-R, экономить на VRM стоит лишь в том случае, если денег на сборку ПК отчаянно не хватает. Иначе стоит немного доплатить и получить не только более высокое качество исполнения, но и старший чипсет, который у этой платы уже AMD B650. И с ним вы уже получаете возможность разгона процессора, а еще — больше быстрых USB-портов, линий PCI Express, и возможность без проблем использовать мощные процессоры, производительность которых на платах с чипсетом AMD A620 может заметно проседать.

ASUS PRIME B650M-R уже может похвастаться сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и парой слотов для M.2 SSD, но в остальном это тоже бюджетное решение. Разъемов для корпусных вентиляторов здесь тоже всего пара, и эта модель отлично подойдет для завершенной сборки ПК на нашей троице процессоров, без прицела на сильный разгон или дальнейший апгрейд.

Biostar B650MT

Еще одна недорогая плата с радиатором на цепях питания — Biostar B650MT, способна стать отличной основой для сборки на Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F, да и с Ryzen 5 7500F справится. Но оснащение у нее довольно скромное — есть всего один порт M.2 и один для корпусного вентилятора.

MSI PRO B650M-P

MSI PRO B650M-P — модель уже более серьезная, вполне подходящая для разгона. Система питания у нее вполне выдержит разгон Ryzen 5 7500F, слот PCI Express для видеокарты армирован металлом, а слотов для ОЗУ DDR5 уже четыре штуки. По возможностям установки накопителей плата не отличается от предыдущей, а вот разъемов для корпусных вентиляторов уже три и к ним добавился разъем питания попмы СЖО. Больше стало и разъемов для питания подсветки.

Но цена материнских плат, как вы можете видеть, уже довольно высока, а ведь золотой серединой долгое время считалась стоимость платы хотя в 50% от стоимости процессора. Но в случае с платами AM5, если вы берете их под разгон, нам приходится привыкать к другой парадигме цен, и стараться чтобы их цена хотя бы не превышала стоимость процессора. Ну а если вы берете материнскую плату под апгрейд, стоит много раз взвесить все "за" и "против" — ведь какая ситуация с ценами и комплектующими будет через несколько лет, предсказать невозможно. Но одно мы пока можем констатировать, платформа AM5 еще долго будет сохранять актуальность, хотя, скорее всего, до рекорда, который поставила ее предшественница — AM4, она не дотянет.

ASRock B650M-HDV/M.2

Доплатив несколько тысяч, можно взять материнскую плату ASRock B650M-HDV/M.2, при взгляде на которую сразу ясно, что это продукт совсем другого уровня. Она уже имеет дополнительный слот PCIe 4.0, работающий в режиме x4, а система питания с формулой 8+2+1 фаз полностью закрыта массивными радиаторами. Есть радиатор и для M.2 SSD, которых в эту плату можно установить две штуки, а один из них будет работать в режиме PCIe 5.0 x4. Есть и дополнительный слот M.2 (E) для модулей беспроводной связи. С этой платой уже можно замахнуться не только на разгон, но и последующий апгрейд до более мощных процессоров, но с умеренным энергопотреблением.

ASUS PRIME B650-PLUS

Очень похожий функционал, но за меньшую цену предлагает плата ASUS PRIME B650-PLUS, но если предыдущие модели были в выполнены в форм-факторе Micro-ATX, то здесь уже используется Standard-ATX, который потребует больше места в корпусе ПК. Больше у этой платы и слотов DDR5, но нужно учитывать, что пары модулей общим объемом 32 ГБ хватит еще очень надолго, а вот разгонный потенциал ОЗУ обычно выше у материнских плат с парой разъемов DIMM из-за более простой разводки дорожек.

MSI PRO X870-P WIFI

И напоследок добавим топовую плату MSI PRO X870-P WIFI на чипсете AMD X870, которая отлично подойдет для последующего апгрейда через пару лет на самые мощные процессоры Ryzen 9000-й серии и видеокарты GeForce RTX 5000 за счет поддержки шины PCI Express 5.0. А также позволит выжать максимум скорости из SSD-накопителей с 5-й версией шины, которые к тому времени станут массовыми. В MSI PRO X870-P WIFI абсолютно все сделано "дорого и богато" — огромное количество быстрых портов USB, разъемов для подсветки и корпусных вентиляторов (целых 6) и помпы СЖО. Скорость сетевого адаптера составляет аж 5 Гбит/с, поддерживается стандарт Wi-Fi 7 (802.11be) и версия Bluetooth 5.4.

Отлично выполнена VRM — по схеме 14+2+1 фазы, с огромными радиаторами, а разъемов M.2 целых три, есть и радиатор для самого горячего. Кстати, если вы не в курсе, чем отличаются чипсеты 800-й серии от предшественников, то вот таблички с их характеристиками, и изменений не так много.

Итоги

Вот такая семерка матерински плат кажется оптимальной для Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F, и чтобы предотвратить негативные комментарии, напомню еще раз, что дорогие модели в этой подборки представлены для разгона и последующего апгрейда на более мощные модели AM5. Ведь посидеть пару-тройку лет без проблем на Ryzen 5 7400F, купленным за копейки, и потом сменить его на "устаревший" восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D — который даст отличный буст в играх — это отличная возможность. А еще, обжегшись пару раз не дешевых материнских платах, для себя я решил больше не экономить на них и вам не советую.

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Те три-пять тысяч рублей экономии, в масштабах трех и более лет использования платы — это мизер, лучше сэкономить на еде, но взять модель, которая не доставит вам проблем. Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК и довольны ли вы его производительностью? Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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