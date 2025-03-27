Некоторые геймеры недооценивают роль процессора в играх, считая, что производительность ПК зависит только лишь от видеокарты. Однако нередко в игровых ПК именно процессор является слабым звеном, ограничивая количество кадров, которое мы видим на экране. Ведь на его плечи ложится много важных задач: построение игровой сцены, того каркаса, на который потом видеокарта наложит текстуры и графические эффекты. Расчет поведения NPC (неигровых персонажей) и общей логики игры, от появления случайных объектов, до расчета баллистики в шутерах и сложной системы повреждений. А еще — обработка физики и прием команд от пользователя, подаваемых с мыши, клавиатуры и геймпада.

реклама





Добавьте еще фоновые задачи в Windows, которые никуда не пропадают во время игры, ведь сегодня мы держим запущенными на ПК во время игры пару мессенджеров, браузер, а у опытных пользователей еще и постоянно работают утилиты для мониторинга состояния комплектующих и настройки параметров видеокарты. Одним словом, у процессора много задач в игровом ПК и если попробовать запустить Cyberpunk 2077 или Hogwarts Legacy на стареньком четырехъядернике, типа Intel Core i5-6500, то даже с мощной видеокартой мы получим тормоза и фризы. Причем не обязательно процессор при этом будет загружен на 100%.

А самое неприятное в том, что если вам не хватает производительности видеокарты, то это довольно просто скомпенсировать понижением качества графики, включением апскейлеров DLSS или FSR, и даже, на худой конец, снижением разрешения ниже народного Full HD. А вот если не хватает мощности процессора, то уже мало что можно сделать — графических настроек, задействующих его, гораздо меньше и если уж игра фризит и лагает из-за процессора, то она продолжит это делать и в разрешении 1280х720 на "минималках".

реклама





Особенно страдают модели процессоров с малым количеством ядер и в 2025 году нужно, как минимум, шесть ядер, чтобы иметь в новых играх хоть какой-то комфорт. Хотя, если ядра достаточно шустрые, как, например, у Core i3-12100F, то четверка таких может показать в играх гораздо больший FPS, чем медленные ядра не самых быстрых микроархитектур прошлых лет, такие, как у Ryzen 5 1600.

Сегодня я предлагаю вспомнить легендарные процессоры прошлого, которые все еще способны справляться с новыми играми, выдавая комфортный FPS в связке с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600. И наверняка найдется немало геймеров, которые сидят на сборках с этими процессорами уже много лет и даже не думают их менять. А начнем мы с моделей от Intel, поскольку их старые модели могут похвастаться большей производительность на ядро, чем конкуренты от AMD и будут предпочтительнее в играх, хотя и были заметно более дорогими.

Core i7-8700K

Шестиядерный и 12-ти поточный Core i7-8700K из семейства Coffee Lake для платформы LGA1151 вышел осенью 2017 года, то есть в этом году ему исполнится уже восемь лет. И хотя процессоры Coffee Lake выполнялись по старому 14-нм техпроцессу и по производительности на ядро недалеко ушли от предшественников — Kaby Lake и Skylake, увеличившееся количество ядер позволяло успешно конкурировать с новыми Ryzen. Да и частоты у этих процессоров были почти на 1 ГГц выше, чем у конкурентов от AMD, Core i7-8700K бустил до 4700 МГц, что неплохо даже по меркам 2025 года.

реклама





В результате конкуренты — шести и восьмиядерные Ryzen первого поколения, были разбиты в пух и прах, как в играх, так и рабочих задачах. Причем в некоторых играх, например, Battlefield 1, отрыв Core i7-8700K от Ryzen 5 1600 составлял более 40%. Благодаря этому Core i7-8700K вполне способен обеспечить достаточную производительность в новых играх и сегодня, но есть у него и пара минусов. Во-первых, термопаста под крышкой, и такое решение Intel для оверклоклокерской модели вызывает только недоумение. А во-вторых, цена, Core i7-8700K стоил гораздо дороже Ryzen 5 1600 и для экономного геймера в 2017 году был недоступен.

Core i9-9900K

Осенью 2018 года выходит Core i9-9900K, топовый процессор семейства Coffee Lake, имеющий восемь ядер и шестнадцать потоков. Частота турбобуста у Core i9-9900K достигала 5 ГГц, но если вы хотели выжать из него максимум, то нужно было запастись дорогой системой водяного охлаждения, ведь в разгоне процессор достигал энергопотребления в 260-270 ватт. По меркам 2018 года это было чудовищно, это сегодня мы привыкли к таким цифрам, ведь энергопотребление топовых процессоров и видеокарт все растет, несмотря на уменьшающийся техпроцесс.

Core i9-9900K пришлось соревноваться уже с восьмиядерниками Ryzen 7 2700X, но, так как архитектура Zen+ совсем недалеко ушла от Zen, то и второе поколение Ryzen было оставлено позади в играх и рабочих задачах. Но из-за высокой цены Core i9-9900K могли позволить себе очень немногие геймеры, а восьмиядерники от AMD тогда были очень распространены, да и общая цена системы с ними получалась заметно дешевле. Еще они не требовали дорогой материнской платы и СЖО.

Core i7-9700K

реклама





Но для игр тех лет 16 потоков были еще не нужны, поэтому Intel выпустила осенью 2018 года довольно необычный процессор, без технологии Hyper-Threading — Core i7-9700K. Он имел восемь ядер и всего восемь потоков, что для столь дорогого решения выглядело рискованным решением. Кстати, и в новых процессорах Core Ultra 200 больше нет технологии Hyper-Threading, но это компенсируется большим числом ядер. На энергопотреблении это сказалось положительно, а вот на производительности — не очень. А в 2018 году Core i7-9700K во многих играх показывал результаты на уровне более дорогого Core i9-9900K, неплохо разгонялся и не оставлял никаких шансов процессорам Ryzen.

Core i5-10600K

А теперь можно вспомнить не столь древние процессоры, например, Core i5-10600K, хотя ему в 2025 году исполнится уже пять лет, что по меркам компьютерного железа — целая вечность и многие геймеры давно забыли про его существование. Для обычных ПК он был слишком дорог, а конкуренты от AMD, Ryzen 5 3600, показывали в играх не намного худшие результаты. Core i5-10600K имел шесть ядер, 12 потоков, высокие частоты из коробки, а благодаря разблокированному множителю и умеренному энергопотреблению без особых проблем достигал в разгоне частоты в 5000 МГц. Хотя архитектурно он мало отличался от предшественников, ведь процессоры Comet Lake являлись их эволюционным развитием, да и техпроцесс остался прежним, всего 14-нм.

Ryzen 5 3600

А вот Ryzen 5 3600 от AMD, вышедший в 2019 году, уже был гораздо популярнее. В этой модели неплохо подтянули игровую производительность, хромавшую у первых двух поколений Ryzen, цена была очень демократична, а возможности разгона — полностью разблокированы. Ryzen 5 3600 можно купить и сегодня, они часто встречаются на полках магазинов, его производительность примерно равна Ryzen 5 5500 но, в отличие от него, Ryzen 5 3600 имеет поддержку шины PCI Express 4.0. Для новых видеокарт это важно, и недавно я наткнулся на сравнение старых процессоров от канала Gamers Nexus, где видно, что Ryzen 5 3600 выдает вполне неплохой FPS в Cyberpunk 2077.

Ryzen 7 3700X

В этом сравнении засветился и восьмиядерный Ryzen 7 3700X, которому тоже скоро стукнет шесть лет. Да, его производительность не дотянула до более нового шестиядерного Ryzen 5 5600X, не говоря уже о совсем новых восьмиядерниках, но ее вполне достаточно в играх. И собрав шесть лет назад игровой ПК на базе этой модели, им вполне еще можно пользоваться и в 2025 году. Если, конечно, смириться с минусами в виде высокого нагрева и слабого разгонного потенциала. Именно за высокий нагрев Ryzen 7 3700X ругали в обзорах на старте продаж, но сегодня, после выхода линейки Ryzen 7000 с еще более высокими температурами, это не выглядит особо критичным минусом.

Ryzen 7 2700X

На скриншоте тестов Gamers Nexus видны результаты еще одного очень популярного процессора — восьмиядерника Ryzen 7 2700X на микроархитектуре Zen+ и этому процессору совсем скоро исполнится семь лет. В процессорах Zen+ компания AMD немного подтянула слабые места первого поколения Ryzen, в частности, теперь они могли работать с более быстрой памятью. Что для этих моделей очень важно, ведь внутренняя шина процессоров Zen и Zen+, Infinity Fabric, работает синхронно с контроллером памяти.

Я долго думал, добавлять Ryzen 7 2700X в эту подборку или нет, ведь по меркам 2025 года он уступает даже Ryzen 5 3600, но все-таки решил оставить. Ведь если шестиядерники Zen и Zen+, такие как Ryzen 5 1600, Ryzen 5 1600 AF или Ryzen 5 2600, частенько сливаются в новых играх, то Ryzen 7 2700X показывает более высокий FPS за счет наличия еще пары ядер. Современные игры хорошо распараллеливают нагрузку, а возможности Ryzen 5 1600 в паре с довольно мощной видеокартой я хорошо представляю, так у меня все еще есть этот процессор. Об этом, кстати, я подробнее рассказал в блоге Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд. А еще главным плюсом Ryzen 7 2700X была цена и здесь он был вне конкуренции.

Итоги

Вот такая семерка легендарных процессоров у меня получилась и при желании этот список можно расширить еще, включив, к примеру, шестиядерный процессор Core i5-8600K. Но он имеет только шесть потоков, и если в играх, вышедших до 2018 года, это было еще терпимо, то сегодня ему придется туго. Еще мне стало интересно, какие современные процессоры с приемлемой для большинства геймеров ценой спустя несколько лет будут восприниматься как вполне актуальные.

И на первое место я бы поставил Ryzen 7 7800X3D, который сегодня на Яндекс Маркете можно найти примерно за 42000 рублей. Этот процессор еще долго будет показывать отличный FPS в играх за счет большого количества кэша третьего уровня.

Второй кандидат в долгожители — Core i5-14600KF, очень быстрый шестиядерник, цена на который опустилась уже ниже 20000 рублей. Он будет долго актуальным за счет дополнительных восьми малых ядер, которые увеличивают число обрабатываемых им потоков до 20.

Ну а на третьем месте Ryzen 9 7900X — он способен долго продержаться в новых играх за счет большого числа быстрых ядер, которых у него 12 штук.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, были ли у вас какие-либо из этих процессоров? А еще я порекомендую вам прочесть два моих новых блога:

Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года

11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



