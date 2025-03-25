Судя по статистике сервиса Steam, видеокарта GeForce RTX 4060 стремительно набирает популярность среди геймеров, сместив с трона предшественницу — GeForce RTX 3060. Только за февраль ее доля увеличилась почти на 4%, а это значит, что GeForce RTX 4060 расхватывают как горячие пирожки, даже несмотря на то, что совсем скоро выходит новая модель с индексом "60" от Nvidia — GeForce RTX 5060. На это есть несколько причин — во-первых, GeForce RTX 4060 справляется со всеми новыми играми, даже самыми требовательными, в народном разрешении Full HD и для большинства геймеров такой производительности вполне хватает.

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Во-вторых, стоимость этой видеокарты, которая сегодня колеблется примерно от 32000 до 36000 рублей, по карману многим геймерам даже не сочень большим доходом, а если требуется больше игровой производительности, то придется отдать заметно более крупную сумму. Например, GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ обойдется на маркетплейсах примерно в 55000-60000 рублей, а Radeon RX 7700 XT — в 47000 рублей. И если подсчитать стоимость одного FPS, то у GeForce RTX 4060 она будет гораздо более выгодной, чем у старших видеокарт.

В-третьих, GeForce RTX 4060 получилась весьма удачной моделью — энергопотребление у нее очень невысокое, всего 115 ватт, так что ее без проблем можно установить в ПК с не самым мощным блоком питания. И обойтись всего парой вентиляторов в корпусе компьютера, получив тихую и холодную сборку. И, наконец, в-четвертых, 5000-я линейка видеокарт от Nvidia получилась настолько неудачной, что ждать GeForce RTX 5060 попросту нет смысла.

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По данным информационных утечек, она получит все те же 8 ГБ видеопамяти при заметно выросшем энергопотреблении, а это сделает ее такой же бессмысленной покупкой, как GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Мощный чип будет ограничен малым объемом видеопамяти в некоторых играх, а запаса на будущее у 8 ГБ попросту нет. Для игр в Full HD — слишком дорого, а для игр в QHD слишком мало видеопамяти, да и узкая шина в 128-бит не спасает даже модели GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ VRAM.

Но если вы не хотите покупать в 2025 году видеокарту с 8 ГБ видеопамяти, то стоит обратить внимание, что модель от главного конкурента — AMD Radeon RX 7600 XT, оснащенную аж 16 ГБ VRAM, можно найти сегодня по такой же цене, как и GeForce RTX 4060. Конечно, делая ставку на "красное", мы лишаемся поддержки DLSS, да и энергопотребление у Radeon RX 7600 XT гораздо выше — 190 ватт, но 16 ГБ хватит еще очень и очень надолго. И уже через пару лет обладатели этой модели будут в гораздо более выгодном положении, чем купившие GeForce RTX 4060, ведь требования игр к видеопамяти продолжают расти.

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Radeon RX 7600 XT уже сейчас быстрее GeForce RTX 4060 примерно на 7%, но только в играх без трассировки лучей, стоит ее задействовать, как соперники меняются местами и уже видеокарта от "зеленых" лидирует почти с 30% преимуществом. Но в среде геймеров все больше скепсиса относительно трассированных игр — различия в картинки приходится искать под лупой, а вот производительность падает очень заметно. Хороший пример тупика, в который идет индустрия игр — выход ремастера Half-Life 2 RTX, которому мало даже мощнейшей видеокарты GeForce RTX 5080.

Если вы решитесь на сборку игрового ПК с Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 4060, то будет важным не переплатить за процессор, и соответственно, за материнскую плату для него, чтобы получить оптимально сбалансированный компьютер. А еще важно помнить то, что эти модели имеют всего восемь линий PCI Express 4.0 для подключения, поэтому некоторые модели процессоров, например, Ryzen 5 5500, для них будут не лучшим выбором. И сегодня мы с вами выберем самые выгодные процессоры для этих видеокарт, взяв как пример, цены из маркетплейса Яндекс Маркет и начнем по возрастанию производительности.

Core i3-12100F

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Да, вы не ошиблись, даже недорогой четырехъядерный Core i3-12100F вполне может стать основой супербюджетной игровой системы для Radeon RX 7600 XT и GeForce RTX 4060. Но только в том случае, если вы не гонитесь за высоким FPS и предпочитаете одиночные игры. Выкрутив почти все настройки новых игр на максимум, с Core i3-12100F можно получить стабильные 60 FPS, которых хватит многим геймерам. Можно собрать такой ПК на базе недорогих материнских плат на чипсете Intel H610, ведь они поддерживают шину PCI Express 4.0, или взять более качественную плату на чипсете Intel B660 с перспективой апгрейда на Core i5-12600KF. Главное, не экономить на ОЗУ и брать 32 ГБ, в 2024 году ставить в игровой ПК всего 16 ГБ уже не рационально — слишком много стали съедать Windows и фоновые задачи.

Ryzen 5 5600

Время идет, а шестиядерник Ryzen 5 5600 все также остается оптимальным выбором для экономного геймера, но уже не в сегменте сборок среднего уровня, а среди более бюджетных. Даже выход недорогих шестиядерных процессоров Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F для сокета AM5 не сильно пошатнул позиции Ryzen 5 5600. Ведь он довольствуется дешевой памятью DDR4, но, если вы решитесь на его покупку, не экономьте на материнской плате, и выбирайте модели на чипсете AMD B550. Но чипсет AMD B550 не гарантирует наличие шины PCI Express 4.0, столь необходимой Radeon RX 7600 XT и GeForce RTX 4060 и это нужно уточнять в описании материнской платы, ведь есть модели с пометкой "Gen 3", а они нам не подходят.

Core i5-12400F

Если же ваш выбор — это видеокарта только от Nvidia, а процессор — от Intel и таких геймеров немало, то пытаться сэкономить на сборке, используя недорогую память DDR4, неплохо получиться с шестиядерным процессором Core i5-12400F. Это тоже не самая новая модель но, в отличие от Ryzen 5 5600, платформа LGA 1700 позволит вам спустя год-другой сделать более выгодный апгрейд процессора на более мощный, если вы не пожалеете денег на материнскую плату. Например, установив в нее Core i5-14600KF, который все еще способен соревноваться в играх с новыми Core Ultra 5 245KF. Ну а производительность в играх у Core i5-12400F очень близка к Ryzen 5 5600.

Ryzen 5 8400F

На первый взгляд процессор Ryzen 5 8400F — типичный неудачник с сильно порезанным функционалом, обреченный на провал, как, например, видеокарта AMD Radeon RX 6500XT. В нем урезаны линии PCI Express, кэш третьего уровня, а под крышкой — термопаста. Но в реальной эксплуатации оказывается, что он холоднее и экономичнее конкурента — Ryzen 5 7400F, в котором тоже сэкономили на припое, а меньший объем кэша L3 компенсируется возможностью отличного разгона ОЗУ. Ну а всего восемь линий PCI Express, выделенных на видеокарту, как раз хватает для Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 4060.

Ryzen 5 7400F

Ryzen 5 7400F — это новый бюджетный хит от AMD, который практически ничем не отличается от популярного Ryzen 5 7500F. Только частоты чуть порезаны, и термоинтерфейс заставит вас привыкнуть к температурам около 90 градусов. А если вспомнить, что Ryzen 5 7500F является удешевленной версией Ryzen 5 7600 без видеоядра, которая, в свою очередь, только частотами отличается от Ryzen 5 7600X, то количество шестиядерных процессоров для платформы AMD скоро достигнет такого же разнообразия, как на AM4, где их уже больше десятка.

Ryzen 5 7500F

На фоне этой парочки мегапопулярный Ryzen 5 7500F выглядит уже не таким привлекательным, он дороже, а производительность у них почти одинакова, даже Ryzen 5 8400F отстает в играх не более, чем на 10%. Заметить это без мониторинга, на глаз, не получится и Ryzen 5 7500F стоит выбирать в том случае, если вам нужны более низкие температуры, ведь под крышкой у него припой, а не термопаста. А ведь даже модели процессоров AM5 с припоем ругали за ухудшившийся теплоотвод по сравнению с Ryzen 5000, так как крышка процессоров стала более толстой, а размеры чипов — еще меньше.

Core i5-13400F

В этом ценовом сегменте Intel почти ничего не может противопоставить шестиядерникам от AMD, имеющим более высокую производительность на ядро и, соответственно, показывающим отличные результаты в играх. Но зато платформа LGA 1700 позволяет использовать недорогие процессоры, имеющие шесть производительных и четыре малых ядра, получив 16 потоков, например — Core i5-13400F. Эта модель быстрее, чем Core i5-12400F и даже в играх опережает такие популярные в прошлом процессоры, как Ryzen 5 5800X, и при этом нетребовательна к материнской плате и способна обойтись дешевой ОЗУ DDR4.

Core i5-14400F

А вот более мощный Core i5-14400F, имеющий такую же структуру ядер, как и Core i5-13400F — шесть производительных и четыре экономичных, уже заставит задуматься о том, какую оперативную память для него выбрать. DDR4 заметно ограничивает Core i5-14400F в играх в разрешении Full HD, а если поставить к нему в пару DDR5, то он догоняет такой мощный процессор, как Ryzen 5 7600.

Core i5-12600KF

Несмотря на то, что Core i5-12600KF присутствует на рынке уже почти три года, по многим параметрам он остается предпочтительнее новинок с той же формулой ядер (6P+4E), например, Core i5-14400F. Во-первых, у него более высокие частоты, во-вторых, он поддерживает простой разгон с помощью множителя, который не заблокирован. В-третьих, открывает доступ ко всем возможным напряжением, так что на нем возможен не только даунвольт, но и работа памяти DDR4 на гораздо более высоких частотах. Но лучше комплектовать Core i5-12600KF быстрой памятью DDR5, так он будет работать на 10-15% быстрее и в играх показывать себя на уровне Ryzen 5 7600, обгоняя его во многих рабочих задачах за счет дополнительных энергоэффективных ядер.

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Итоги

Как видите, на рынке в 2025 году есть широкий выбор аж из девяти процессоров, с которыми можно собрать оптимальный игровой ПК на базе видеокарт Radeon RX 7600 XT и GeForce RTX 4060. Модели с ценой выше, чем у Core i5-12600KF брать в такой компьютер уже нет смысла, а золотой серединой, позволяющей получить максимум производительности за минимальную сумму в одиночных играх, станет Ryzen 5 7400F. Пишите в комментарии, а какой процессор из этого списка кажется вам наиболее оптимальным? И позвольте порекомендовать вам парочку моих новых блогов: про самые надежные видеокарты с Авито, мой пятилетний опыт использования платформы AMD AM4 и попытку подобрать оптимальные комплектующие для ПК с видеокартой GeForce RTX 5070 Ti.

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