Рубль укрепляется уже второй месяц подряд, подойдя к отметке 85 рублей за доллар, но пока не особо заметно, чтобы магазины компьютерных комплектующих начали на столько же снижать цены, которые массово подняли в то время, когда курс достигал 100 рублей за доллар. Игровое компьютерное "железо" сегодня стоит очень дорого и давно перешагнуло планку доступности для геймеров с невысоким доходом. Даже за весьма посредственный по производительности игровой компьютер, который позволит запустить новые игры на средних настройках графики и, конечно же, без трассировки лучей, придется отдать сумму, сопоставимую с месячным доходом в глубинке.

Например, недавно я попробовал подобрать комплектующие для такого ПК в режиме максимальной экономии, и компьютер на базе процессора Core i3-12100F и видеокарты Radeon RX 6600 перевалил по стоимости за 50000 рублей. И это ПК без запаса на будущее, на котором, вполне возможно, будет невозможно поиграть в новые хиты уже через два-три года, ведь системные требования игр стали совершенно невообразимыми и не соответствующими выдаваемой картинке.

реклама





Главным и самым дорогим компонентом игрового ПК является видеокарта, от которой напрямую зависит производительность в играх, и даже в этой сборке почти половина бюджета было потрачено на Radeon RX 6600. И если вы не хотите отдавать столь большие деньги за возможность играть в игры, то можно неплохо сэкономить, купив видеокарту на вторичном рынке. Экономия получается приличная — около 25-35% на современные модели, которые продаются в магазинах комплектующих. А на видеокартах бюджетного сегмента можно сэкономить более 100%, ведь цены на них сегодня просто неадекватны. Например, GeForce GTX 1650 в крупных магазинах стоит 16000-17000 рублей, а на Авито ее можно найти всего за 7000-8000 рублей.

реклама





А если вам надо купить видеокарту в старенький компьютер, взамен вышедшей из строя, то вторичный рынок остается единственным разумным выбором, ведь покупать новую GeForce GTX 1650 в ПК на базе Core i5-3470 или даже Ryzen 3 1200 — это безумие. Так как стоит она в три раза дороже всего этого ПК целиком.

Конечно, есть при покупке видеокарт на вторичном рынке и немалые риски — шанс купить неработоспособную или глючащую модель будет оставаться не нулевым. Гораздо уменьшить его сможет проверка видеокарты при покупке — достаточно погонять ее пять-десять минут в жестком тесте и проблемы в виде артефактов, температур под 100 градусов или трещащих вентиляторов сразу вылезут наружу. Если недалеко от вас нет подходящих видеокарт, и придется воспользоваться Авито доставкой, выбирайте продавца с большим количеством положительных отзывов и не забудьте визуально проверить видеокарту в точке выдачи.

Но есть модели, которые не стоит покупать даже с проверкой, например, Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Эти модели в 99% случаев участвовали в майнинге и частенько выходят из строя спустя недолгое время после покупки. Не хочу обидеть фанатов видеокарт AMD, но на этом список нерекомендуемых к покупке моделей от "красных" не заканчивается. Стоит избегать таких видеокарт, как Radeon R9 290, Radeon R9 290X, Radeon R9 390 и Radeon R9 390X — они слишком стары и прожорливы.

реклама





Из более новых моделей стоит обойти стороной Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64, а также довольно неплохо показывающее себя во многих новых играх семейство Radeon RX 5000 — от Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT, и до младших Radeon RX 5600 XT. Опять же, из-за популярности у майнеров и слабой надежности — они выходили из строя, по рассказам ремонтников, пачками и лучше не рисковать и взять более дорогую, но более беспроблемную модель от Nvidia.

Но и от множества популярных ранее моделей Nvidia тоже стоит отказаться, даже от таких хитов, как GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 Ti. Они все еще отлично тянут новые игры, особенно старшие модели, хотя при использовании новых шейдеров, например, mesh shaders в Alan Wake II сливается даже GeForce GTX 1080 Ti. Но их главная проблема — возраст, выпущенные в 2016 году, они уже слишком стары, и если видеочипы в них еще могут работать годами, то вот множество микросхем и деталей на плате уже практически выработали свой ресурс.

Множество циклов нагрева и остывания, негативно сказывающихся на BGA-пайке, окисление из-за влажности или пропитанных пылью потеков силикона, и теперь покупка столь старых видеокарт — это лотерея. Она может проработать еще пять лет, а может — всего пару недель. Но есть несколько младших моделей серии GeForce GTX 1000, которые гораздо более живучи и их вполне еще можно покупать, и с самой дешевой из них и начнем наш сегодняшний список надежных и выгодных видеокарт с Авито.

GeForce GT 1030

реклама





На первый взгляд это скорее сетевуха с возможность вывода изображения, но на самом деле это отличая покупка в бюджетный ПК. Потребление всего в 30 ватт сделало GeForce GT 1030 весьма живучей, производительность на уровне GeForce GTX 750 позволяет поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim, Мир Танков, Hearthstone, Dota 2 и множество нетребовательных новых игр. За цену примерно в 2500 рублей это весьма неплохо.

GeForce GTX 1050 2 ГБ

GeForce GTX 1050 стоит немного дороже, но несмотря на всего 2 ГБ видеопамяти, как и GeForce GT 1030, уже вполне потянет Ведьмак 3: Дикая Охота на средних настройках в разрешении Full HD. Энергопотребление у GeForce GTX 1050 всего 75 ватт и эти модели оказались очень долговечными.

GeForce GTX 1050 Ti

А вот эта видеокарта уже гораздо более интересна — видеопамяти у нее 4 ГБ, чего хватит для многих игр до 2020-2022 года выпуска, а энергопотребление небольшое, такое же, как и у GeForce GTX 1050. Перечень игр, которые можно пройти на GeForce GTX 1050 Ti на средних и низких настройках графики очень высок, но и цена уже повыше — 5000-6000 рублей.

GeForce GTX 1650

Цены на GeForce GTX 1650 вы могли видеть в начале блога и несмотря на то, что стоит эта модель дороже гораздо более мощных Radeon RX 580, она является более предпочтительной покупкой. У GeForce GTX 1650 совсем небольшой теплопакет и нагрев, и при этом есть возможность поиграть во многие новые игры на "минималках". Совсем недавно эта модель лидировала по популярности в сервисе Steam, да и сейчас там она гораздо популярнее любой видеокарты от AMD. При покупке стоит учесть, что были версии GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR5 и GDDR6, и предпочтение стоит отдавать вторым, они на 10-15% быстрее.

GeForce GTX 1650 SUPER

GeForce GTX 1650 SUPER роднит с обычной GeForce GTX 1650 небольшой по меркам 2025 года объем видеопамяти, всего 4 ГБ, но по производительности между ними огромная разница в 30%. А в тех играх, которым хватает 4 ГБ VRAM, а их все еще довольно много, GeForce GTX 1650 SUPER немного обходит и Radeon RX 580. Покупать эту модель стоит только в том случае, если стоит она не намного дороже обычных GeForce GTX 1650, иначе стоит присмотреться к гораздо более актуальным в новых играх видеокартам семейства GeForce GTX 1660 с 6 ГБ видеопамяти.

GeForce GTX 1660

Одна из самых дешевых моделей этого семейства недалеко ушла по производительности от старой доброй GeForce GTX 1060, ведь она тоже использует видеопамять стандарта GDDR5. Популярностью эта модель пользовалась не особо, но если удастся найти ее на Авито по хорошей цене, то вы получите невысокое энергопотребление в 120 ватт и достаточный для многих новых игр объем видеопамяти в 6 ГБ. Стоят такие модели уже в районе 9000-10000 рублей.

GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti

Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti очень похожи по производительности и энергопотреблению, одинаков у них и объем видеопамяти, равный 6 ГБ. Версия с приставкой Ti быстрее примерно на 4%, а GeForce GTX 1660 SUPER обгоняет обычную GeForce GTX 1660 в среднем на 13%. Эти модели одни из самых выгодных на вторичном рынке, так как стоят дешево из-за отсутствия DLSS, и при этом показывают сырую производительность почти как GeForce RTX 3050. Их цена — 11000-13000 рублей.

GeForce RTX 3050 8 ГБ

GeForce RTX 3050 с объемом видеопамяти 8 ГБ всегда стоила слишком дорого на полках магазинов, практически за ту же цену можно было взять Radeon RX 6600, которая была быстрее примерно на 20%. А если геймеру была нужна функция DLSS и хоть как-то работающая трассировка лучей, то многие доплачивали до гораздо более мощной GeForce RTX 3060. GeForce RTX 3050 8 ГБ активно продается до сих пор, и на маркетплейсах, например, на Яндекс Маркет, ее можно найти примерно за 21000 рублей.

Но на вторичном рынке GeForce RTX 3050 обычно продается по более выгодной относительно конкуренток цене.

Radeon RX 6600

А главную из которых — Radeon RX 6600, тоже без проблем можно найти на маркетплейсах примерно за 26000 рублей. Много их и на просторах Авито, но не гонитесь за самыми дешевыми моделями со слишком слабой системой охлаждения, лучше немного доплатить и выбрать тихую и холодную версию Radeon RX 6600, у которой температура Hot Spot не будет улетать к сотне градусов, а этим "славятся" многие видеокарты семейства Radeon RX 6000. 15000-16000 рублей это очень неплохая цена за такую производительность.

GeForce RTX 3060

Последней видеокартой в этом списке станет GeForce RTX 3060 12 ГБ, которая совсем недавно уступила лидерство по популярности в сервисе Steam GeForce RTX 4060, но все еще остается актуальной и по некоторым параметрам превосходящей свою преемницу. У GeForce RTX 3060 на треть больше видеопамяти, чем у GeForce RTX 4060, причем пропускная способность ее гораздо выше, а количество линий PCI Express, равное 16-ти, позволит без потерь производительности использовать ее в ПК с шиной PCI Express 3.0. GeForce RTX 3060 даже обгоняет GeForce RTX 4060 в некоторых играх, требовательных к объему и скорости видеопамяти. Но покупать ее новой нет смысла, так как цена у нее довольно высока, и проще добавить до GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

А вот на вторичном рынке есть масса моделей GeForce RTX 3060 по цене 21000-25000 рублей и здесь, как и в случае с Radeon RX 6600, не стоит гнаться за самым недорогим исполнением, ведь энергопотребление у нее приличное — 170 ватт. Конечно, с ним справляется и Palit GeForce RTX 3060 Dual, но с высокими оборотами вентиляторов.

На этом список видеокарт подходит к концу, и в нем не будет более дорогих моделей, так как покупка на вторичном рынке — это всегда риск, и чем выше цена, тем больше можно потерять. И если у вас есть 35000 рублей, лучше взять новую видеокарту с гарантией в магазине. Если вы заметили, то в подборке нет моделей семейства GeForce RTX 2000 и для этого есть пара причин. Они все еще довольно дороги, а дешевые и массовые GeForce RTX 3060 делают бессмысленной покупку GeForce RTX 2060 SUPER или GeForce RTX 2070, не говоря уже об обычных GeForce RTX 2060 со всего 6-ю ГБ видеопамяти.

Пишите в комментарии, какие бы видеокарты вы добавили в этот список, и какие бы исключили? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов:

Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



