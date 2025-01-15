Наверняка после выхода первой части блога про старые корпуса для ПК многие читатели решили посмотреть на Авито — а нельзя ли найти одну из этих моделей по небольшой цене, и их ожидаемо ждало разочарование. Ведь в конце нулевых и начале 2000-х годов большинство сборок ПК продолжали делаться в классических корпусах с верхним расположением блока питания и в лучшем случае с двумя "стодвадцатками" для вентиляции. Дорогие и качественные корпуса были нишевым продуктом, рассчитанным на энтузиастов, а некоторые модели и вовсе нельзя было купить в России и их приходилось заказывать из-за рубежа. Да что там говорить, даже фотографии некоторых корпусов того времени в разрешении выше 640х480 найти в сети трудновато.

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Но, так как компьютерное "железо" становилось все горячее и прожорливее, в 2009 году, с которого мы начнем сегодняшний обзор, вышло немало интересных моделей. При разработке которых уже не было использовано столько неоднозначных инженерных решений, как в моделях из прошлого блога, ведь рынок ошибок не прощает, особенно в сегменте премиальных комплектующих. Энтузиасты и продвинутые геймеры тех лет активно общались на форумах и именно там черпали информацию, ведь компьютерные журналы того времени больше напоминали рекламный буклет, в котором для по-настоящему полезной информации отводилось менее половины объема.

И сегодняшний блог мы начнем с модели от очень популярной в то время фирмы Antec, продукцию которой уже давно нельзя найти в магазинах.

Antec Mini P180

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Обзоры Antec Mini P180 появились в сети в начале 2009 года, в том числе и на нашем сайте, и уже из названия ясно, что это более компактная версия популярного корпуса Antec P180 с поддержкой материнских плат форм-фактора microATX. Несмотря на уменьшенные размеры корпус Antec Mini P180 мог похвастаться отличной вентиляцией и качественной шумоизоляцией. Два вентилятора диаметром 120 мм с пылевыми фильтрами на передней панели, большое отверстие на дне корпуса с пылевым фильтром для компенсации недостаточного давления — это вполне неплохо. Ведь на выдув была не только "стодвадцатка" на задней панели, но и огромный 200 мм вентилятор на верху корпуса, а еще воздух вытягивал блок питания, который можно было установить только вентилятором вверх. Минус у этой модели был только один — для установки длинной видеокарты нужно было отказаться от одной из съемных корзин для жестких дисков. Но даже в те годы было гораздо больше геймеров с длинными видеокартами, чем любителей устанавливать в ПК сразу пять HDD, которые мог вместить Antec Mini P180.

Zaria A20 SIM

В сети мне попался обзор редкого корпуса Zaria A20 SIM от малоизвестной фирмы Zaria, появившегося в 2009 году, и, несмотря на то, что это корпус классической и давно устаревшей компоновки с верхним расположением блока питания, пройти мимо него я не смог. Во-первых, корпус был гораздо качественнее своих собратьев — верхняя панель могла похвастаться разъемами e-SATA и FireWire, пылевыми фильтрами, предустановленным вентилятором диаметром 140(!) мм на передней панели и возможностью установить еще один вентилятор на дне. Корзина для жестких дисков вмещала пять накопителей и имела антивибрационные салазки, а при желании ее можно было снять для установки длинной видеокарты.

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Но главная фишка корпуса Zaria A20 SIM — контроллер вентиляторов с собственным программным обеспечением для Windows и установленные парочка "восьмидесяток" рядом с блоком питания. А за температурой следили несколько термодатчиков, которые можно было разместить в любом месте вашего ПК. Боковая панель имела не только сетку в огромном окне, но и возможность закрыть его стеклом. Одним словом — это один из самых шикарных корпусов небольшого размера с верхним расположением блока питания, что мне попадался.

Hiper Osiris

В корпусах, которые вы сегодня сможете найти на полках магазинов, нечасто встретишь толстый металл, производители экономят и используют практически жесть с профилями для жесткости и многочисленными перфорациями для увеличения продуваемости и экономии металла. А еще реже можно встретить корпуса из алюминиевого сплава, к которым относится Hiper Osiris, выпущенный в конце 2008 года. В корпусе использовался толстый металл, что придавало жесткости, а пластиковых деталей практически не было, все наружные панели представляли собой анодированный и отполированный сплав алюминия. Что приятно удивило, так это возможность установить блок питания по-современному — вентилятором вниз, и пылевой фильтр под ним. Единственный минус модели — всего одна "стодвадцатка" на вдув, а вот на выдув можно было установить два таких вентилятора.

Cooler Master Cosmos 1000

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В 2010 году появляются еще более продвинутые модели корпусов, которые язык не назовет назвать устаревшими, несмотря на то, что прошло уже 15 лет. Одна из таких моделей — громадный Cooler Master Cosmos 1000 типоразмера Bigtower. Этот гигант весил 17 кг, максимальная высота процессорного кулера составляла почти 19 см, а длина видеокарты — 38 см. Вентиляцию обеспечивали пять вентиляторов размером 120 мм, пылевые фильтры к тому времени стали уже стандартом для корпусов этой ценовой категории, а тихую работу комплектующих обеспечивал толстый металл 0.7 мм и боковая крышка, покрытая слоем шумоизоляции.

Corsair Obsidian 800D

Еще один корпус из 2010 года, на который я без раздумий поменял бы свой Fractal Design Define R4 — это бигтауер Corsair Obsidian 800D. Вес этого монстра - целых 19 кг, а из уникальных особенностей стоит отметить отсутствие посадочных мест под вентиляторы на передней стенке, вместо них можно установить вентиляторы на нижней панели и промежуточной перегородкой. Корзина с жесткими дисками обдувается своим вентиляторам размером 140 мм, закрепленным на ней, и поддерживает горячее подключение дисков «Hot Swap». Эта модель имеет три посадочных места под вентиляторы диаметром 120 мм на верхней панели, что без проблем позволит установить туда современную трехсекционную систему жидкостного охлаждения. А в целом размеры этого корпуса напоминают шкаф, не хватает только вешалок для белья, ведь его высота и глубина составляют 61 см!

Lian Li PC-X2000

Если вы думали, что Corsair Obsidian 800D — это самый высокий корпус в этой подборке, то ошиблись, ведь высота алюминиевого Lian Li PC-X2000 — целых 68 см! Это модель 2009 года с очень необычной компоновкой — блок питания расположен сверху, упор в размещении компонентов сделан на высоту, а не на глубину. В результате Lian Li PC-X2000 займет не так много площади под вашим столом, если, конечно, влезет туда по высоте. И наконец-то то мы видим модель, в которой можно организовать такую систему вентиляции, при которой давление поступающего воздуха выше, чем выходящего. Ведь на вдув у этого корпуса можно установить сразу три вентилятора диаметром 140 мм, такой же на выдув, а помогать ему будет вентилятор в блоке питания и пара дополнительных, размером 80 мм, в самом низу, чья задача — не дать перегреться жестким дискам.

NZXT Beta EVO

Но уже в те годы стали появляться корпуса с продвинутой компоновкой не только для энтузиастов, готовых отдать за корпус стоимость игровой видеокарты, но и с весьма умеренной ценой. Одним из таких корпусов стал NZXT Beta EVO, который, если бы не большое количество отсеков для 5.25" устройств, вполне сошел бы за современную модель. Это была модель с отличной продуваемостью, причем даже заглушки отсеков 5.25" были выполнены как пылевой фильтр из ячеистой металлической сетки. Из такой же сетки были сделаны заглушки для карт расширения, а если учесть, что посадочных мест под вентиляторы диаметром 120 мм было шесть штук, то перегрев комплектующим в NZXT Beta EVO не грозил, особенно если учесть, что на верхнюю панель можно было установить как 120, так и 140 мм вентиляторы.

Но есть у этих корпусов еще одно отличие от современных, и это не только почти исчезнувшие сегодня отсеки для устройств 5.25" или обычные вентиляторы черного цвета без модной RGB-подсветки. Это наличие USB-портов только версии 2.0, что может быть критично, если вы подключаете к ней внешние HDD и SSD. Но как раз с помощью сторонних панелей 5.25" с портами USB 3.0 в таких корпусах можно легко исправить этот недостаток.

Zalman MS1000-HS2

Сегодня даже качественное фото этого корпуса найти трудно, настолько он редок

Примерно в 2010 году появляются корпуса с креплениями под набирающие популярность SSD-накопители форм-фактора 2.5" и одним из таких моделей стал Zalman MS1000-HS2. Это массивный и крепкий корпус из очень толстой стали толщиной 0.97 мм, весящий 12 кг и позволяющий собрать отлично вентилируемую и при этом не слишком шумную систему. Ведь боковая крышка у него, как и некоторых других моделей тех лет имела не отверстия под вентиляторы, сквозь которые все внутренние шумы достигали пользователя, особенно, если корпус стоял на столе, а была покрыта многослойной шумоизоляцией. На выдув можно было поставить как "стодвадцатку" на заднюю панель, так и парочку вентиляторов диаметром 140 мм на верхнюю панель, причем для эстетики они прикрывались пластиковой панелью с прорезями.

Итоги

Чем ближе к современности, тем больше можно найти корпусов для ПК, которые идеально подойдут для современных сборок. Но, как мы выяснили вначале блога, искать их на Авито — занятие практически бесполезное, поэтому лучше купить хороший корпус сейчас, пока цены еще не взлетели до потолка из-за курса рубля. Ведь хороший корпус запросто прослужит вам десять лет и более. Я и сам пользуюсь ретро корпусом Fractal Design Define R4 из 2013 года, и после весьма положительного опыта его использования уже не буду экономить на корпусе и брать "жестянки" весом 3 кг за 3500 рублей.

И если бы я выбирал корпус для себя сегодня, то остановился бы вот на таких моделях, которые нашел на Яндекс Маркете: Zalman Z10, ADATA XPG DEFENDER Black, Phanteks 523 XT Pro Ultra или Thermaltake CTE C700 TG ARGB Black. Но обращу внимание, что цены сегодня меняются так быстро, а дешевые модели раскупаются так оперативно, что на момент выхода блога вы можете уже не найти эти корпуса в продаже по ссылкам. В этом случае воспользуйтесь поиском. А еще я предлагаю вам прочитать три моих блога, вышедшие совсем недавно:

3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения

7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000

5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет

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