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8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года

Смотрим на самые интересные компьютерные корпуса конца нулевых и начала 2010-х годов, которые удивляют конструкторскими решениями.
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Корпус компьютера — одна из самых интересных и вариативных его частей и на это есть множество причин. Во-первых, можно вообще обойтись без корпуса, собрав ПК прямо на столе и если у вас нет маленьких детей и животных, такая конструкция вполне может работать месяцами, а из ее плюсов можно отметить удобный доступ к комплектующим и хороший отвод тепла от видеокарты и процессора. Но вот компоненты, лишенные "сквозняка", который есть в корпусе, могут греться сильнее — например, система питания материнской платы.

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Еще один факт, который не перестает поражать меня, это возможность собрать современный компьютер в древнем корпусе, которому уже исполнилось 15 и даже 25 лет и это направление становится все более популярным у геймеров и энтузиастов, которые испытывают ностальгию по ретро-железу. Глядя на такие сборки, понимаешь, что ПК — уникальная платформа с широчайшей возможностью обратной совместимости, которая наиболее ярко проявилась в последние два десятилетия.

Ведь сегодня вы запросто можете установить в свой новый ПК жесткий диск с интерфейсом IDE или CD-ROM привод из компьютера своего детства — ведь адаптеры и контроллеры существуют практически любые, а операционная система без проблем распознает старые комплектующие. А вот провернуть такой фокус в конце 90-х и начале нулевых годов было гораздо сложнее, и отсутствие, например, ISA слота, могло лишить вас возможности использовать редкую плату расширения, а сегодня с помощью переходников PCI-E to PC вы можете установить в ПК плату 20-ти летней давности.

С корпусами ПК еще проще, и нетребовательный офисный или мультимедийный ПК на не слишком прожорливом "железе" можно запросто собрать в каком-нибудь InWin из толстенной стали, который был выпущен 25 лет назад и все будет прекрасно работать. Правда, вы будете ограничены системой охлаждения на базе 80-мм вентиляторов, на передней панели ПК не будет разъемов USB 3.0, но это можно решить с помощью фронтальных многофункциональных панелей. А проблему с нагревом легко решить, просто открыв на лето боковую крышку корпуса.

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Использование такого корпуса позволит еще и прилично сэкономить, ведь на современные бюджетные корпуса невозможно смотреть без слез — настолько они хлипкие, и сделаны уже скорее из фольги, а не из металла. А многочисленные перфорации еще больше ослабляют конструкцию. И если на старый корпус ПК вы можете спокойно встать, как на табуретку и он выдержит ваш вес, то современный бюджетный корпус скорее всего просто сомнется. 

Некоторые геймеры до сих пор используют старые корпуса в попытке сэкономить и это вполне рациональное решение. К примеру, у меня дома два ПК собраны в подобных корпусах, один из которых на довольно прожорливом процессоре Ryzen 5 1600 и видеокарте GeForce GT 1030. Собрал я этот ПК в корпусе от ASUS, которому уже более 15 лет, и он прекрасно работает уже второй год.

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Но, попытка собрать в подобном корпусе мощный игровой ПК будет уже не столь удачна, ведь для его вентиляции не хватит стоящей в таких корпусах парочки 120-мм вентиляторов, не говоря уже о моделях с 92 или 80-мм вентиляторами. Еще будет проблема с максимальной высотой процессорного кулера и длиной видеокарты, которые просто не влезут в такой корпус. Однако, в начале нулевых и 2010-х годов было выпущено немало продвинутых корпусов, которые вполне справятся с современными комплектующими и сегодня я предлагаю посмотреть на лучшие из них. И сразу прошу учесть, что вентиляцию этих корпусов мы будем рассматривать в варианте со всеми установленными вентиляторами, а не только предустановленными с завода.

Gigabyte 3D Aurora

Начав перечитывать обзоры древних корпусов в поисках подходящих моделей, я заметил, что модели, способные отвести от комплектующих достаточное количество тепла, появились в 2005 году. Это не случайно, ведь это время, когда вышли мощнейшие двухъядерные процессоры Athlon 64 X2, а видеокарты GeForce 6800 Ultra, появившиеся годом ранее, тогда поразили геймеров своей прожорливостью. Конечно, по современным меркам эти модели весьма экономичны, но простенький корпус с вентилятором 80-мм на задней стенке справиться с ними уже не мог.

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И одним из самых впечатляющих корпусов 2005 года стал Gigabyte 3D Aurora. Огромный Full-Tower, выполненный из алюминия, имел сразу две "стодвадцатки" на выдув, а вот на вдув — только одну. С такой компоновкой вентиляторов уже не было проблемой верхнее расположение блока питания — горячий воздух до него просто не успевал доходить. Единственный минус модели — не слишком большая длина устанавливаемой видеокарты, но если убрать корзину для жестких дисков, то влезут и самые длинные модели. Но стоит учитывать еще и такой нюанс многих старых корпусов, как отсутствие пространства для кабельменеджмента за материнской платой, в те годы проблема укладки кабелей волновала только любителей моддинга.

Gigabyte 3D Aurora 570

Проблема с малой вместительностью была решена в улучшенной модели корпуса Gigabyte 3D Aurora 570, который легко вмещал длинные видеокарты. Но нужно учесть, что эти корпуса выпускались как со стеклянной стенкой, так и с сетчатой, и для современного "железа" подходят только последние. Так как тяги двух "стодвадцаток" и вентилятора блока питания вполне хватит для доступа холодного воздуха через сетку к видеокарте. 

Эта модель уже 2007 года, и стоит отметить, что, перерыв кучу обзоров корпусов, найти еще какие-нибудь подходящие модели из 2007-го, а тем более 2006-го года, мне не удалось. Большинство производителей продолжали использовать привычную схему с одним вентилятором диаметром 120-мм на выдув, которой вполне хватало для "железа" того времени. А вот в 2008 году появилось уже гораздо больше интересных моделей, которые гораздо ближе к современным корпусам, и уже встречаются экземпляры с нижним расположением блока питания.

Antec P182

Одним из таких корпусов стал Antec P182, в котором использовалась схема с нижним расположением блока питания и дополнительным вентилятором на верхней панели, закрытым специальным бловером. За счет этого Antec P182 очень похож на современные корпуса, а удобство его эксплуатации было на высоком уровне — корзины для жестких дисков съемные, что упрощало работу с накопителями и позволяло устанавливать длинные видеокарты. Еще модель отличалась строгим дизайном и толстым металлом, вес корпуса составлял целых 14 кг! Но очень мощную сборку сегодня в нем собрать не удастся, ведь на вдув этот корпус позволял установить только один вентилятор размером 120 мм. Боковая стенка была глухой, да и на установку высоких процессорных кулеров модели тех лет были рассчитаны не часто. Но тихую сборку на процессоре Ryzen 5 7500F и видеокарте GeForce RTX 4060 в Antec P182 вполне можно собрать и в 2025 году.

Antec Nine Hundred

Но еще один корпус от компании Antec, выпущенный в 2008 году, вполне можно использовать для построения мощного ПК и сегодня. Это Antec Nine Hundred, имеющий просто отличный продув за счет сетчатой передней панели с двумя 120-ти миллиметровыми вентиляторами спереди, еще одним таким же на задней панели и огромным 200-мм вентилятором на верхней панели. На их фоне просто терялся вентилятор на боковой панели. Конечно, с кабельменеджментом в нем возникли бы проблемы, но для 2008 года этот корпус был просто шикарен. Но стоит обратить внимание еще на пару нюансов корпусов тех лет, в которых использовалось нижнее расположение блока питания. 

Во-первых, если посмотреть на фотографии Antec Nine Hundred, можно заметить, что БП можно установить только вентилятором вверх, а сегодня это считается не очень оптимальным режимом. И если учесть, что воздушный поток в этом корпусе итак смещен в сторону выдува, и добавить к нему вентилятор блока питания, то отрицательное давление в Antec Nine Hundred было неизбежным, а это приводит к затягиванию внутрь пыли через все доступные отверстия.

Zalman GS1000

Еще один интересный корпус из 2008-го года — громадный Zalman GS1000, уже может похвастаться удобным поддоном для укладки кабелей и возможностью установки четырех вентиляторов диаметром 120-мм. В Zalman GS1000 можно установить видеокарту длиной до 330 мм, а блок питания можно повернуть по-современному, вентилятором вниз. Кстати, в те годы большинство блоков питания имели слишком короткие провода, поскольку были рассчитаны на корпуса с верхним расположением БП. И найти подходящий БП, особенно для столь высокого корпуса, как Zalman GS1000, было тем еще квестом.

Antec Twelve Hundred

В том же 2008 году появился еще один интересный корпус, который в высоту превосходил даже бигтауер Zalman GS1000. Это Antec Twelve Hundred, который обеспечивал самый мощный продув компонентов ПК из всей сегодняшней подборки корпусов. Три "стодвадцатки" спереди, еще парочка, расположенная вертикально — на задней панели, один 120-мм на боковой и огромный 200-мм вентилятор на верхней панели. Был бы Antec Twelve Hundred еще немного шире и его можно было бы назвать идеальным корпусом для современной мощной сборки.

AeroCool Hi-Tech 7 Pro

Несмотря на то, что AeroCool Hi-Tech 7 Pro без боковой крышки смотрится как самый заурядный и непримечательный корпус с верхним расположением блока питания, я не смог пройти мимо него и включил его в эту подборку. Это модель 2008 года и главная ее фишка как раз и установлена на боковой крышке — огромный вентилятор диаметром 400 мм. Похоже, это рекорд по размеру вентиляторов в компьютерных корпусах и такой гигант сможет охладить все греющиеся точки в сборке, включая даже оперативную память и M.2 SSD-накопитель.

Antec Skeleton

И завершает эту подборку еще один необычный корпус от Antec, выпущенный в 2008 году. Это
Antec Skeleton, который представляет собой редкий подвид корпусов — открытых стендов, но при этом имеет вентиляторы для обдува комплектующих, и, похоже, в этой модели у современной игровой сборки ПК можно будет получить самые низкие температуры при невысоком уровне шума. Главная изюминка корпуса — вентилятор диаметром 250 мм сверху, а еще производители не забыли дополнительный вентилятор для обдува жестких дисков.

Итоги

Как видите, уже в конце нулевых появилось немало корпусов, которые вполне смогут потягаться в плане охлаждения с современными популярными моделями типа Deepcool MATREXX 50 или
DEEPCOOL MATREXX 55 MESH 2F и при этом сделаны из гораздо более толстого металла. В следующем блоге мы посмотрим еще на несколько интересных моделей, которые уже гораздо более близки к современным, но имеют интересные фишки, уже практически забытые сегодня.

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