Время летит быстро и вот уже прошло три года, как я купил видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL, а это значит, что срок ее гарантии подошел к концу и можно заняться ее разборкой и обслуживанием. Поменять термопасту, поставить новые термопрокладки и заодно оценить, как пережило эти три года самое слабое место этих моделей — цепи питания видеопамяти, которые расположены у самого края текстолита и на при сильной нагрузке, например, в майнинге, просто ужариваются.

Раньше я старался не вскрывать видеокарты до тех пор, пока температура в играх не сильно отличалась о той, что была в самом начале эксплуатации, а она была невысокой, так как я уже много лет эксплуатируют видеокарты в режиме андервольта. Но, рост температуры самой горячей точки, или Hotspot, уже намекает на то, что термопаста подсохла, а зная, какие термопрокладки установлены в бюджетной Palit GeForce RTX 3060 DUAL, можно с уверенностью прогнозировать, что все внутри уже залито силиконом, вытекшим из них.

Производители сегодня экономят буквально на всем, и из-за их копеечной экономии видеокарты превращаются в продукт с явным запланированным устареванием. Экономия пары сантиметров текстолита и установка дешевых термопрокладок на Palit GeForce RTX 3060 DUAL еще не самый вопиющий случай. Ведь на Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual используется практически точно такая же печатная плата, и тоже самое охлаждение со всего тремя теплотрубками, а теплопакет у этой модели уже не 170, а 200 ватт. И обладателей этой видеокарты можно только пожалеть, ведь эта система охлаждения с трудом справляется даже с младшей версией, и без андервольтинга вас будет мучить шум дешевых вентиляторов и температуры в районе от 70 градусов и выше.

Казалось бы, экономить дальше уже некуда, но компания Palit поставила новый рекорд экономии в модели GeForce RTX 4060, урезав разъем PCI Express, который теперь вставляется в слот на материнской плате без фиксации защелкой на его конце. Если подсчитать стоимость этого кусочка текстолита, то страшно представить, на чем в этой модели сэкономлено еще, а уж вентиляторы наверняка еще хуже по качеству, чем у моей модели.

Кстати, вентиляторы у Palit GeForce RTX 3060 DUAL стартуют примерно с 1300 оборотов и часто раздают при этом стрекот, так что даже с андервольтингом не получится играть в полной тишине при температуре чипа в 45-55 градусов, как я это делал на прошлой видеокарте — GeForce GTX 1060 MSI Gaming X. Одним словом, Palit GeForce RTX 3060 DUAL — дешевая модель со всеми недостатками присущим бюджетным видеокартам, и после окончания гарантии можно заняться модернизацией ее охлаждения, но прежде стоит рассказать, почему я не хочу продать ее, пока она еще хоть что-то стоит и о том, как она показывает себя в играх в 2025 году.

На Авито такие модели GeForce RTX 3060 стоят около 23000-25000 рублей, в более дорогом исполнении, конечно, подороже, но смысла переплачивать за них нет, уж лучше доплатить до новой видеокарты из магазина. Тем более, что на их полках еще много моделей GeForce RTX 3060, особенно на Яндекс Маркете, да и практически за цену подержанной GeForce RTX 3060 можно взять новенькие Intel Arc A580 или Radeon RX 6600 на гарантии. Но, если бы я сегодня покупал себе видеокарту, то доплатил бы до GeForce RTX 4060, если бы не одно "но", а именно — всего 8 ГБ видеопамяти на этих моделях. Причем у конкурента, компании AMD, почти за эту цену предлагаются Radeon RX 7600, которые чуть дешевле, но обладают таким же малым объемом видеопамяти.

А переходить с 12 на 8 ГБ VRAM при апгрейде в 2025 году решение очень спорное. Да, FPS вырастет, но, как оказывается, не везде, и у меня уже есть наготове картинка тестов от i2HARD, которую очень болезненно переносят владельцы GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060Ti. Поэтому если и делать апгрейд с GeForce RTX 3060, то, как минимум, на ожидаемую весной GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Но, что-то мне подсказывает, что желание апгрейдиться на эту модель пропадет после просмотра обзоров, где она будет тестироваться без фреймгенератора и цен на нее в магазинах. Достаточно взглянуть, сколько стоит сегодня GeForce RTX 4060 Ti16 ГБ — это одна из самых бессмысленных покупок из-за узкой шины памяти в 128 бит.

Видимо, Дженсен Хуанг считает геймеров за людей очень недалеких и слабо разбирающихся в технологиях, которые жить не могут без эффективной трассировки лучей. И хорошим ответом ему станет реплика вот этой знаменитой бабули, в которой нужно заменить слово "интернет" на "лучи". Ведь эти "лучи" по влиянию на визуальную составляющую игр пока не дотягивают даже до шейдеров, а все мы помним, какую революцию в графике они совершили в 2003-2004 годах. Half-Life 2, Far Cry, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Unreal Tournament 2004, Thief: Deadly Shadows, Counter-Strike: Source — эти игры в высоком разрешении приятно выглядят даже сегодня, спустя 21 год, и в них можно играть безо всяких ремастеров.

А главное, в этих играх был захватывающий геймплей, которым большинство трассированных новинок похвастаться не могут, а ведь это главное, из-за чего мы играем в игры на ПК. Если вспомнить самые популярные игры 2024 года на ПК — God of War: Ragnarök, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Indiana Jones and the Great Circle, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon Age: The Veilguard, Call of Duty: Black Ops 6, Senua’s Saga: Hellblade II, Horizon Zero Dawn Remastered и Horizon Forbidden West, то это совсем не те игры, ради которых хочется идти и менять видеокарту, как это было в 2004 году, когда многие делали апгрейд на Radeon 9600 PRO, Radeon 9800 PRO или GeForce 6600 GT ради поддержки шейдеров и комфортного FPS в новых хитах. Эти игры вполне можно пройти даже на старенькой GeForce GTX 1080 или даже GeForce GTX 1660 SUPER, было бы желание.

В 2023 году с играми было получше, чем в 2024-м, ведь вышли Baldur's Gate 3, Atomic Heart, Alan Wake II, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, ремейк Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Jagged Alliance 3, Star Wars Jedi: Survivor, ремейк Dead Space и Remnant 2. Но все эти игры вполне можно пройти на GeForce RTX 3060 с комфортными 60 FPS, если немного убавить самые "жрущие" настройки графики и включить DLSS.

Я с удовольствием наиграл пару месяцев в Horizon Forbidden West и особой разницы в картинке на максимальных настройках графики и на "средне-высоких" с DLSS не заметил, в этой игре с DLSS и сглаживание не нужно, настолько приятная картинка получается. Поэтому перефразируя старую поговорку — «вам шашечки или ехать?», можно сказать «вам лучи или играть?», ведь даже Cyberpunk 2077 с отключенной трассировкой лучей имеет отличную картинку, а требования к видеокарте снижаются радикально. Но, разумеется, только в разрешении Full HD.

Вот такая картинка в Horizon Forbidden West с моими настройками графики

Не особо заметно разницы и в God of War: Ragnarök, которую я только что начал проходить, а это значит, что GeForce RTX 3060 хватит для новых игр еще надолго, как минимум, на весь жизненный цикл консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, и игр на движке Unreal Engine 5. Если конечно, не выкручивать все ползунки настроек графики вправо. И уж что точно не грозит GeForce RTX 3060 — так это нехватка видеопамяти, с которой современные более мощные видеокарты с 8 ГБ VRAM столкнулись уже в разрешении Full HD, а это значит, что запаса на будущее у них нет никакого.

Одним словом, GeForce RTX 3060 — это одна из самых удачных видеокарт последних лет, и хватит ее еще надолго. Она, кстати, до сих пор лидирует в Steam, но GeForce RTX 4060 скоро сместит ее с трона.

Теперь о том, что я собираюсь сделать для улучшения охлаждения Palit GeForce RTX 3060 DUAL и снижения шума от нее, ведь она стала самым шумным компонентом в моем ПК, собранном в древнем, но качественном корпусе Fractal Design Define R4 R4.

Первое, что можно сделать для улучшения охлаждения этой модели, это снять бэкплейт, так он пластиковый и не участвует в охлаждении, а наоборот, задерживает тепло, идущее от текстолита видеокарты. А температура текстолита над чипом и цепями питания может достигать 80-90 градусов и выше. Но бэкплейт на Palit GeForce RTX 3060 DUAL несет не только декоративную и защитную функцию, но и придает жесткости всей конструкции, скрепляя вместе текстолит платы и кожух вентиляторов. Поэтому при его снятии нужно завернуть назад болты, дополнив их шайбами нужной толщины.

Но снятие бэкплейта никак не поможет справиться с шумом дешевых вентиляторов, единственная выгода в этом плане — они будут включаться чуть позже. Кстати, простейшая доработка охлаждения Palit GeForce RTX 3060 DUAL сделана мной уже давно, сверху на прорезях в бэкплейте лежит вентилятор диаметром 92 мм, который дует наверх, протягивая воздух сквозь заднюю часть радиатора. Это позволяет достигнуть температуры GPU в простое в 33-35 градусов при основных вентиляторах, отключенных функцией Fan Stop. И без бэкплейта эффективность этого вентилятора будет еще выше.

Но больше всего я склоняюсь к полной замене вентиляторов, сделав популярный "колхозинг", который применяют при трещащих вентиляторах на видеокарте, установив сразу две "стодвадцатки". Обычно их ставят на стяжки, но в случае с моей видеокартой это не получится — слишком маленький и тонкий текстолит, а при снятии кожуха с вентилятором и бекплейта цеплять большие вентиляторы будет попросту некуда. Но эффективность этого решения настолько высока, что я не собираюсь от него отказываться и попробую сделать самодельную пластиковую рамку, которая свяжет между собой текстолит видеокарты, радиатор системы охлаждения и вентиляторы диаметром 120 мм.

Проще всего реализовать это можно с помощью уже имеющихся пластиковых деталей, вырезав в них отверстия и приклеив дополнительный пластик, но тогда кожух будет безнадежно испорчен. А на Авито системы охлаждения от Palit GeForce RTX 3060 DUAL пока стоят очень дорого. Поэтому пока я тщательно обдумываю, как сделать это лучше всего, не повредив видеокарту, и через пару месяцев напишу блог о том, что получилось.

