Последнее время мне часто встречаются геймеры, которые устали от бесконечной гонки за производительностью их компьютеров и не хотят вкладывать в них деньги, которых нужно все больше и больше. Мощный игровой компьютер в 2024 году становится самой настоящей роскошью, как в 90-е годы прошлого века, позволить который могут себе немногие семьи, ведь его цена уже давно перевалила за 100000 рублей. В этом виновата не только инфляция и рост курсов валют, но и санкции против России, из-за которых электронику в страну приходится ввозить по схемам параллельного импорта, что заметно поднимает ее стоимость. А осенью эксперты заговорили и о надвигающемся дефиците процессоров для ПК — а это еще сильнее увеличит цены.

реклама





И для тех геймеров, кто хочет сделать последний серьезный апгрейд и забыть о вложениях в ПК на много лет, мы сегодня соберем компьютер, который будет оставаться актуальным как минимум пять лет. А если вас не пугают минимальные настройки графики и разрешение 1920х1080 точек — то еще гораздо дольше. Такие требования серьезно влияют на то, какие комплектующие подойдут для этой сборки, и отнестись к их выбору нужно со всей серьезностью, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда уже через пару лет новые игры начнут тормозить и фризить, и это не удастся победить с помощью снижения настроек качества графики. Первым компонентом ПК, который требует особого внимания, будет процессор, его и другие комплектующие мы выберем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет, где цены на электронику часто бывают гораздо ниже, чем в других крупных магазинах.

Процессор

Несмотря на то, что сегодня шести быстрых ядер вполне хватает для игровых сборок среднего уровня, уже понятно, что долго это продолжаться не может. Эпоха шести ядер длится уже семь лет, с момента выхода на рынок недорогого процессора Ryzen 5 1600, и уже всем понятно, что через пару лет новым играм нужно будет больше процессорной мощности. Но и о производительности на одно ядро не стоит забывать, она очень важна для слабо оптимизированных игр, которые никуда не денутся и через пять лет. Поэтому не стоит смотреть на недорогие восьмиядерники прошлых поколений, например, Ryzen 7 3700X, их производительности не хватает уже существующим играм.

реклама





Но необязательно брать восемь "больших", классических ядер процессора, ведь Intel предложила неплохую альтернативу в виде энергоэффективных ядер. Которые позволяют превратить процессор с шестью производительными ядрами в модель, способную обрабатывать не 12, а целых 16 потоков. Одна из таких моделей — Core i5-12600KF, процессор, который не только не потерял актуальности, ведь его производительность находится на уровне нового Core i5-14400F, но и позволяет заняться разгоном и установить в систему быструю высокочастотную память. Все хорошо у Core i5-12600KF и с производительностью одного ядра, а цены упали уже ниже 19000 рублей.

Кулер процессора

Максимальное тепловыделение (MTP) у Core i5-12600KF составляет 150 ватт, но в реальности в тяжелых задачах со снятыми лимитами энергопотребления он будет укладываться в 120 ватт, а в играх и того меньше. Плюс этой модели еще и в том, что отвести тепло от нее гораздо проще, чем от конкурента — Ryzen 5 7600X, и даже проще, чем от моделей AMD прошлого поколения, например, Ryzen 7 5800X. Площадь ядер у Core i5-12600KF больше, а сам кристалл, в отличие от моделей AMD, монолитен. Конечно, в идеале для Core i5-12600KF стоит взять систему жидкостного охлаждения, которая позволит его хорошо разогнать, но мы ведь собираем ПК на пять и более лет, и здесь лучше остановить выбор на обычном кулере, который может проработать гораздо дольше, чем СЖО. Например, на ID-Cooling SE-226-XT BLACK, который имеет шесть теплотрубок и внушительного размера радиатор.

Материнская плата

реклама





Для процессора Core i5-12600KF нельзя экономить на материнской плате, но и слишком переплачивать тоже нет смысла. И учитывая, что материнская плата все-таки должна стоить дешевле процессора, мы возьмем в эту сборку одну из самых недорогих плат на чипсете Intel Z790 — MSI PRO Z790-S WIFI. Это полноразмерная материнская плата с поддержкой ОЗУ стандарта DDR5, версией шины PCI Express 5.0, радиатором для M.2 SSD, быстрой сетевой картой и беспроводными контроллерами Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Система питания выполнена по схеме 12+1+1 фазы и имеет крупные радиаторы, так что Core i5-12600KF на этой материнской плате можно будет неплохо разогнать.

Оперативная память

реклама





Процессор Core i5-12600KF хорошо откликается на рост частоты оперативной памяти, давая прирост в играх, поэтому мы возьмем в эту сборку быстрый комплект ОЗУ G.Skill RIPJAWS S5 Black (F5-6400J3239G16GX2-RS5K). Частота этих модулей — 6400 МГц, а формула таймингов —32-39-39-102. Стоят они лишь чуть дороже недорогих модулей с более низкими частотами, а еще память от G.Skill хвалят за надежность. Ну и конечно, объем этого комплекта — 32 ГБ, игры только начали подбираться к этому рубежу в системных требованиях, так что такого объема на пять лет хватит точно.

Видеокарта

Так как мы собираем ПК для игр в разрешении Full HD, ставить в него видеокарту GeForce RTX 4070, а тем более — GeForce RTX 4070 SUPER, будет просто расточительной тратой денег. Но и недорогие современные модели с объемом видеопамяти всего в 8 ГБ уже не подойдут, некоторым играм этого не хватает уже сейчас, а через пять лет такой объем будет восприниматься так, как воспринимается сегодня 3 ГБ у видеокарт GeForce GTX 1060. Но нужен не только запас видеопамяти, но и достаточная производительность видеочипа и поддержка современных графических технологий. Особенно — генерации кадров, которая будет хорошо помогать видеокарте, когда ее мощности будет не хватать в новых играх.

Поэтому наш выбор — Zotac GeForce RTX 4060 Ti GAMING Twin Edge (ZT-D40620E-10M) с объемом видеопамяти в 16 ГБ. Конечно, GeForce RTX 4060 Ti — выбор не самый оптимальный, но, если вы входите в 80% геймеров, которые выбирают видеокарты Nvidia, то выбора то особо и нет. Но, если вы готовы сделать ставку на AMD, то примерно за такую же сумму можно взять видеокарту Asrock Radeon RX 7700 XT STEEL LEGEND 12G OC. Видеопамяти у нее меньше, только 12 ГБ, но чип мощнее, и в играх без трассировки лучей Radeon RX 7700 XT в среднем примерно на 18% быстрее GeForce RTX 4060 Ti. А если включить трассировку, то они часто будут одинаковы по производительности, но стоит учитывать, что генерация кадров пока приемлемо работает только на видеокартах от Nvidia.

SSD-накопитель

Выбирая SSD в ПК, который должен продержаться без апгрейда пять лет и даже больше, нужно сразу забыть про модели объемом 1 ТБ, учитывая, насколько быстро растет вес игр. Но и брать бюджетный SSD-накопитель на 2 ТБ тоже не стоит — за столько долгий срок он может истратить весь свой ресурс, поэтому стоит обратить внимание на надежные модели, которые стоят дороже, но предлагают еще и гораздо более высокие скорости чтения и записи. Например, A-Data Legend 960, модель с ресурсом (TBW) в 1560 ТБ и наработкой на отказ в 2000000 часов. Скорость чтения этого SSD достигает 7400 МБ/с, а записи — 6800 МБ/с, так что и через пять лет он останется вполне актуальным.

Опция — жесткий диск

Но некоторые геймеры все еще не готовы отказаться от обычных жестких дисков, ведь помимо игр, на наших ПК может храниться важная информация, да и спокойно качать торренты на SSD-накопитель, глядя, как улетучивается его ресурс, сможет не каждый. Поэтому в этот ПК можно поставить жесткий диск объемом 2 ТБ — Western Digital Purple (WD23PURZ), но только как опцию, которая не войдет в финальную стоимость. Это надежный и быстрый HDD, предназначенный для непрерывной записи в системах видеонаблюдения, так что в обычном игровом ПК его хватит очень надолго.

Блок питания

Еще одна деталь игрового ПК, которая требует особого подхода при покупке на долгий срок — это блок питания. Рассчитывая на то, что и через пять лет ваш ПК будет исправно работать, нужно сразу забыть про бюджетные модели с мощностью, которой хватит впритык — с ними через пять лет вас ждут деградировавшие от перегрева конденсаторы, трещащие вентиляторы и пульсации напряжения, которые негативно сказываются на материнской плате и видеокарте. Поэтому наш выбор — продвинутая модель с современной схемотехникой и качественной начинкой, Chieftec Chieftronic PowerPlay, мощностью 750 ватт. Это блок питания со стандартом эффективности 80 PLUS Gold, тихим вентилятором, который можно перевести в полупассивный режим работы и набором всех важных защит.

Корпус

Остается выбрать корпус для нашего компьютера и здесь не стоит пытаться собрать столь мощное "железо" в маленьком объеме. Выигрыш в занимаемой площади на столе или, тем более, на полу, будет мизерным, а вот охладить комплектующие будет гораздо сложнее. Поэтому для нашей сборки лучше взять просторную модель с хорошим потоком воздуха, которому ничего не будет мешать — DEEPCOOL MATREXX 55 MESH 2F. Это один из самых популярных корпусов последних лет для игровых ПК и в этом нет ничего удивительного — он сочетает в себе отличную вместимость, качественную вентиляцию и приятный глазу дизайн. А чтобы компьютер работал тихо и при этом не грелся, стоит поставить в корпус максимум вентиляторов, а их обороты — уменьшить. DEEPCOOL MATREXX 55 MESH 2F уже имеет в комплекте две "стодвадцатки", и к ним стоит добавить еще четыре — чтобы спереди стояло три вентилятора на вдув, один сзади, на выдув, и еще парочка сверху — тоже на выдув.

Итоги

Итак, сборка завершена и по ценам на 27 сентября обойдется вам 132584 рубля с картой Пэй или в 134212 рублей без нее. С одной стороны — это довольно дорого, ведь мы заметно перевалили за психологическую отметку в 100000 рублей, но с другой — у нас получился надежный и качественный ПК, способный проработать очень долгое время. И если сегодня видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, а тем более, Radeon RX 7700 XT, выглядят несколько избыточно для разрешения в 1920х1080 точек, то поверьте, уже через год они станут оптимальным выбором для новых игр.

Пишите в комментарии, согласны ли вы с критериями, по которым подобраны комплектующие в этот ПК? А еще я порекомендую вам три моих новых блога: про то, как мой ПК заразился троянской программой, и почему в 2024 году это очень опасно. Про лучшие игры про викингов на ПК — от очень старых, до довольно свежих. И уже вторую часть блога про неторопливые стратегии, которые подойдут тем, у кого не остается сил на динамичные игры.



