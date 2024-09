В первой части блога про неторопливые стратегии для ПК мы познакомились с самыми популярными играми этого жанра, которые не потребуют от вас быстрой реакции и нервного напряжения, и отлично подойдут для того, чтобы провести пару часов за компьютером после тяжелого рабочего дня. Конечно же, на семи стратегиях мой список не заканчивается и сегодня я подготовил еще семь отличных игр для второй части блога.

Но сразу стоит затронуть такой важный аспект стратегий, как уровень сложности. Казалось бы, стоит уменьшить уровень сложности в любой понравившейся игре, или ввести коды на бесконечные ресурсы или бессмертные юниты, и в любую стратегию можно будет играть неторопливо и без нервного напряжения. Но, конечно же, это так не работает и вам будет попросту безумно скучно играть в такую игру уже после первого разбитого отряда вражеских юнитов. Даже неторопливая стратегия должна бросать игроку какой-то вызов, если не его полководческим способностям, то хотя бы возможностям планирования экономики и полету фантазии в плане градостроительства. Или же действовать по-другому, вызывая ностальгические чувства, которые перенесут вас на 10-20 лет назад.

И именно здесь проходит грань, отделяющая хорошие стратегии, в которые вложили силы талантливые геймдизайнеры, от проходных, созданных на коленке и использующих громкое название известной серии, которые мы навсегда удаляем со своего ПК после пары часов разочаровывающей игры. И особенно тонко нужно настраивать баланс сложности в стратегиях реального времени или RTS, где часто встречается неприятная ситуация, когда вы постоянно проигрываете ИИ-оппонентам на высоком уровне сложности, но без труда выигрываете у них на среднем уровне. И сегодняшний список мы начнем с игры, в которой врагов можно очень гибко подобрать именно под ваш стиль игры.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom

Эта стратегия вышла уже 14 лет назад, и до сих пор является последней настоящей игрой серии The Settlers после громкого провала The Settlers: New Allies. Но даже спустя столь долгий срок графика в игре воспринимается как весьма приятная глазу и не особо устаревшая за счет мультяшного стиля. А геймплейные механики представляют собой старых добрых "сеттлеров" из 1993 года, которые вышли еще на давно забытых компьютерах Amiga, в которые добавили столько новых функций, сколько смогла выдержать механика, основанная на складах и носильщиках. И самой интересной находкой в The Settlers 7: Paths to a Kingdom оказались три способа победить врагов — с помощью армии, исследований или торговли.

Это позволяет гибко выбрать ваш путь развития, а вдобавок можно выбрать тип врагов, например, таких, которые будут полагаться только на торговлю или только на военную силу. Хотя сами бои в The Settlers 7: Paths to a Kingdom довольно примитивны и сделаны скорее для галочки — побеждает тот игрок, у которого больше юнитов. Главное — не ждать от The Settlers 7: Paths to a Kingdom особой реиграбельности, но на пару недель игры эта стратегия вас точно увлечет, я, например, регулярно перепрохожу ее каждые пару лет.

Tropico 6

Главный конкурент серий Anno и Settlers — серия стратегий Tropico, насчитывает уже шесть игр, последняя из которых вышла в 2019 году. Игры серии Tropico более просты в освоении, а основной уклон сделан не только в сторону экономики, но и политики. В плане графики игра Tropico 6 даже спустя пять лет после выхода выглядит весьма неплохо, особенно если учитывать, что в стратегиях графика всегда была на втором плане, ведь про нее быстро забываешь, увлекшись геймплеем. И, если вы устали от других экономических стратегий, попробуйте себя в роли Эль Президенте тропической страны и наверняка не пожалеете, а знакомство с серией игр Tropico лучше начинать с последней части, самой разнообразной, с массой контента и очень увлекательной.

Cities: Skylines

Но правило, что с каждой новой игрой серии мы получаем гораздо более лучшую игру, чем вышедшие ранее, работает не всегда и разработчики с маркетологами угробили немало популярнейших игровых серий. Ярким примером стал градостроительный симулятор Cities: Skylines II, вышедший в 2023 году в столь ужасном и недоработанном виде, что его рейтинг в Steam составляет сегодня всего 54%. Этот провал означает лишь то, что если вам нравятся градостроительные игры, фундамент которых заложила игра Simcity в далеком 1989 году, то вам придется снова и снова играть в Cities: Skylines. Эта игра до сих пор остается лучшим градостроительным симулятором, особенно учитывая то, что и серия Simcity тоже давно заброшена — последняя, шестая часть вышла на ПК еще в 2013 году. Но сказать, что фанаты Cities: Skylines устали за девять лет от этой игры, все-таки нельзя, и до сих пор в новостях встречаются сообщения о том, что в Cities: Skylines построен очередной грандиозный и уникальный город, например, на основе идей знаменитого архитектора-урбаниста Ле Корбюзье.

Anno 2205

Один известный провал в игровой серии случался и с серией стратегий Anno после выхода Anno 2205 в 2015 году. Разработчики внедрили в игру слишком много новаторских идей, а вот сам игровой процесс заметно упростили, в надежде привлечь к серии казуальных игроков. В результате от игры сразу отвернулись геймеры, привыкшие к сложной экономической и логистической системе игр серии Anno, а для казуальных геймеров даже такой несложный игровой процесс оказался слишком трудным в освоении, и про игру быстро забыли почти все. Но сегодня, когда Anno 1800 пройдена вдоль и поперек не один раз, а новую часть серии, посвященную древнему Риму — Anno 117: Pax Romana, ждать еще долго, вполне можно вернуться к Anno 2205. Ведь в 2016 году игра получила несколько DLC, графика у нее очень неплоха, а многие геймплейные механики теперь стали привычны после их удачного использования в Anno 1800.

Railway Empire

Railway Empire, экономический симулятор железнодорожной империи, можно назвать самой неторопливой и медитативной игрой из этой подборки. И рекомендовать ее можно в первую очередь тем любителям экономических стратегий, которые устали от популярных игровых серий, ведь Railway Empire предлагает очень непохожий на них геймплей. Вам придется покупать поезда, ремонтные станции для них и пассажирские станции, прокладывать новые железнодорожные пути и оптимизировать перевозку товаров по ним, бороться с конкурентами и даже выпускать облигации. Увлекает этот процесс неимоверно, особенно, если у вас еще живы воспоминания о том, как в детстве вы играли в паровозики.

Farming Simulator 23

Еще одна серия игр, очень популярная в узких кругах, но практически неизвестная большинству геймеров — Farming Simulator, симулятор фермы, и ее последняя часть, уже 23-я по счету, вышла в 2023 году. Думаю, многие из вас помнят бешеную популярность различных браузерных симуляторов фермы лет 10-15 назад, с простым и захватывающим геймлеем? Так вот, в серии игр Farming Simulator за много лет эти идеи были доведены до абсолюта и при этом обросли небывалым реализмом и детализацией. Вы почувствуете себя настоящим хозяином реальной фермы, на которой не только будете сажать растения, обрабатывать поля и выращивать животных, но и заниматься кучей других дел. Следить за финансами, покупать новую технику, которой в игре уже более 400 видов, использовать удобрения, и даже контролировать температуру в загонах для животных — реализм в игре просто потрясающий.

Nebuchadnezzar

Одна из главных проблем игр на ПК, и стратегий в частности, в том, что практически все игровые механики придуманы в далекие 80-е и 90-е годы прошлого века и с тех пор мы получаем только их развитие, но чрезвычайно редко — что-то по-настоящему новое. Даже Anno 1800, стратегия, напичканная новыми механиками до отказа, в своей основе использует базовый и неизменный фундамент, заложенный в первой игре серии, Anno 1602, еще в 1998 году. В прошлом блоге мы вспоминали параллельную ветвь экономических стратегий, основу для которых заложила игра Caesar в 1992 году, и новые игры на этой древней механике не перестают появляться.

Одной из них стала стратегия с трудно произносимым названием Nebuchadnezzar, вышедшая в 2021 году, в которой вам предстоит попробовать себя в роли правителя города в древней Месопотамии. И если вы играли в игры Caesar III, Pharaoh или Poseidon: Master of Atlantis, то сразу узнаете знакомые механики, основанные на удовлетворении все растущих потребностей жителей, состоящих из нескольких классов. Но это не минус игры Nebuchadnezzar, а наоборот, огромный плюс, ведь ставший привычный игровой процесс облачен в весьма приятную картинку с современной графикой и сеттинг древней Месопотамии, который очень редко используется в играх.

Итоги

Если посмотреть на список игр из первого и второго блога про неторопливые стратегии, то самые серьезные требования к вашему компьютеру предъявит только игра Anno 1800, которая показывает современную и детализированную картинку.

Или становящиеся все более популярными Intel Arc A380, которые предлагают 6 ГБ видеопамяти за самую низкую цену на рынке. Не теряет популярности и проверенная временем классика — GeForce GTX 1650, которая до сих поря является одной из самых популярных видеокарт в мире, судя по статистике сервиса Steam. Но что особенно радует — заметно снизились цены на GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти, а эта видеокарта уже позволяет с комфортом поиграть во многие игры за счет функции DLSS.

Но самой оптимальной покупкой в бюджетный игровой ПК уже пару лет остается видеокарта Radeon RX 6600, но стоит она уже заметно дороже самых бюджетных моделей, хотя отрабатывает каждый вложенный в нее рубль.

