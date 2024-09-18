Цены на компьютерные комплектующие и периферию растут в 2024 году такими быстрыми темпами, что эмоции при покупке игрового компьютера стали напоминать те, что были у геймеров в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Когда цена ошибки при выборе конфигурации вашего нового ПК была очень высока и его покупка требовала очень тщательного подхода и консультации со знающими людьми. Сегодня, когда интернет есть в каждом телефоне, получать нужную информацию стало гораздо проще и сегодня мы с вами разберемся в том, какие вложения в игровой ПК не принесут вам никаких дивидендов. Ни увеличившегося FPS в играх, ни комфорта использования, ни долговечности комплектующих.

Но, важно помнить, что есть несколько радикально различающихся парадигм выбора конфигурации игрового ПК у геймеров с разным бюджетом. Самый простой и экономичный вариант — купить компьютер в полностью завершенном и укомплектованном состоянии на четыре-пять или даже шесть лет и целиком продать его, когда он перестанет справляться с новыми играми, а вы накопите достаточную сумму для следующей покупки ПК.

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Более затратный и рискованный вариант — покупка ПК с прицелом под будущий апгрейд, когда идет значительная переплата за более мощные комплектующие, в частности, за блок питания, которому придется запитывать в будущем более мощную видеокарту и процессор. Но, историй в интернете о том, что покупая компьютер по подобной схеме, вы можете просто выкинуть приличную сумму на ресурсы комплектующих, которые никогда не понадобятся — сотни, если даже не тысячи. И даже мой ПК, на котором я пишу сейчас этот блог — наглядный пример неудачного апгрейда, со слишком мощным блоком питания и большим объемом оперативной памяти, купленным за приличную сумму, и который понадобился только спустя четыре года после покупки.

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И еще один вариант конфигурации игрового ПК тот, когда приличные деньги тратятся на то, чтобы получить комфортную и очень тихую работу с низкими температурами. И чем мощнее ваша сборка, тем больше денег придется переплатить за такую возможность, ведь только лишь разница в цене между бюджетным и топовым исполнением мощных видеокарт может достигать десяти и более тысяч рублей. И сегодня мы разберем распространенные случаи переплаты за игровой ПК, когда лишние потраченные деньги не дают никакого прироста производительности и дают слишком мало пользы при будущем апгрейде игрового ПК.

Слишком мощный процессор и слабая видеокарта

Довольно частая ситуация, когда геймер решает сэкономить и выбирает видеокарту попроще, чтобы "пересидеть" на ней до нового поколения. Рассчитывая при этом, что деньги, вложенные в мощный процессор, позволят через год, два или даже три поставить к нему в пару топовую видеокарту. Наглядный пример того, что так делать не стоит, показали геймеры, купившие такие процессоры, как Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 2700X или даже Ryzen 7 3700X. Восемь довольно слабых ядер даже в 2024 году дают прирост лишь в небольшом количестве игр и даже недорогой современный шестиядерник Ryzen 5 7500F разрывает эти процессоры как Тузик грелку, причем не только в играх, но и в рабочих задачах.

Слишком слабый процессор и мощная видеокарта

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Обратная ситуация, тоже не приносящая никакого выигрыша — покупка мощной видеокарты в пару к слабому процессору. Например, в играх в народном разрешении 1920х1080 точек очень популярный шестиядерник Ryzen 5 5600 не способен реализовать потенциал видеокарт мощнее, чем GeForce RTX 4060 Ti. То есть, установив в ПК с этим процессором видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER, вы уже не получите прироста производительности и работать она будет как гораздо более дешевая видеокарта.

Топовая материнская плата

В наше время техноблогеры уделяют очень много внимания системе питания материнских плат, и многие геймеры, читающие блоги про выбор комплектующих, очень озабочены температурой VRM материнской платы и числом ее фаз. Признаюсь, даже меня пугают температуры материнской платы GIGABYTE B450M H с процессором Ryzen 5 1600 в моем втором домашнем ПК. А вот у моего друга уже пятый год такой же процессор работает в еще более простой плате ASROCK B450M-HDV R4.0, и он совершенно не переживает о температурах не только системы питания платы, но и процессора с видеокартой, чистя ПК от пыли раз в пару лет. И пока с его ПК ничего страшного не произошло, а уже пришло время менять его на новый.

И очень часто я вижу геймеров, которые покупают весьма продвинутую материнскую плату для процессора с тепловыделением до 100 ватт, опасаясь за ее систему питания. А еще рассчитывая, что в будущем поставят в эту плату новый, более мощный процессор. Но технологии сегодня меняются так быстро, что рассчитывать на то, что плата будет актуальной пять лет и более — не стоит. Например, мне удалось поменять на своей плате MSI B450-A PRO MAX процессор Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, получив прирост производительности. И эта плата работает уже почти пять лет, но уже ограничена только третьей версией шины PCI Express и имеет всего один слот M.2 для SSD. А это значит, что дальнейший апгрейд, например, на процессор Ryzen 7 5700X3D, не имеет смысла, так как современная видеокарта не покажет максимум того, на что способна. И быстрый SSD с шиной PCI Express 4.0 ставить в эту плату мало смысла.

Слишком быстрый SSD-накопитель для игр

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Что касается скорости работы SSD-накопителя, то если вы работаете на ПК и у вас на нем перемещаются и копируются файлы, весящие десятки и даже сотни гигабайт, то экономить на нем нельзя. Однако в обычном игровом ПК, где самой тяжелой задачей для SSD станет установка игр, переплачивать за его скорость нет никакого смысла. А еще сложнее будет заметить разницу в скорости запуска игр и загрузки их сохранений. Например, я ее не замечаю без секундомера на SATA SSD Samsung 850 EVO и M.2 NWMe SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. И, если у вас есть дополнительные деньги на SSD, лучше вложитесь в его объем, взяв модель не на один, а на два терабайта.

Топовое исполнение бюджетных видеокарт

Все мы хотим, чтобы видеокарта не шумела и при этом не сильно грелась, и часто готовы доплатить за это. Ведь если представить то, насколько невелика доплата в несколько тысяч рублей за более качественную видеокарту, в масштабе нескольких лет, когда видеокарта берется на три года, а то и больше, то экономить нет смысла. Но и переплачивать смысла мало, если вы берете бюджетную модель видеокарты с невысоким тепловыделением. А ведь иногда такая видеокарта в топовом исполнении стоит уже столько, что можно взять модель классом выше. Хорошим примером станут топовые версии видеокарт GeForce RTX3050 или GeForce RTX 4060, первая потребляет 130 ватт, а вторая всего 115 ватт и им вполне хватит двухвентиляторной системы охлаждения с парой теплотрубок.

Блок питания с топовым исполнением в бюджетный ПК

В своих блогах про сборки игровых ПК я часто использую блоки питания с избыточной мощностью, за что получаю немало критики в комментариях. Ведь на первый взгляд избыточная мощность блока питания совершенно бесполезна и не даст вам прибавки в играх ни на один FPS. Но не стоит забывать, что чем больше у блока питания запас по мощности, тем меньше он будет греться и меньше шуметь, а электролитические конденсаторы — самое слабое звено схемотехники в БП, проработают дольше. И когда на полке магазина лежит Deepcool PF450 за 3750 рублей, а на 100 ватт более мощный Deepcool PF550 стоит всего лишь на 174 рубля дороже, то экономить здесь будет очень опрометчиво.

Другое дело, когда в довольно экономичную бюджетную сборку берется блок топовый питания с продвинутой схемотехникой, использованием японских конденсаторов, сертификатом 80 PLUS Gold и всеми возможными видами защит. Да, такой блок питания может без проблем отработать даже не годы, а десятилетие, но никто не отменял электронную лотерею, и какой-нибудь бракованный резистор после окончания гарантийного срока запросто сделает переплату за качество абсолютно бесполезной. А еще меняются стандарты ATX и сегодня уже желательно иметь на блоке питания разъем 12VHPWR для подключения новых видеокарт, чтобы не городить в корпусе ПК вязанку из переходников. Или могут внезапно вылезти проблемы совместимости с новым "железом", как нашумевшая история о нестабильной работе БП Seasonic с видеокартами GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Слишком дорогой корпус ПК

Стоит признаться, что мне не нравятся современные корпуса для ПК. Обилие подсветки, прозрачные боковые стенки, тонкий металл и часто очень неоптимальные воздушные потоки внутри в сочетании с высокой ценой производят не очень приятное впечатление. И если вы по старинке поставите свой компьютер под стол, то и шума от него будет заметно меньше, и все дизайнерские изыски сразу потеряют актуальность, что позволит вам прилично сэкономить. Тем более, что в продаже можно найти множество недорогих корпусов с отличной продуваемостью и вместимостью, например — Eurocase M205 4ARGB.

Дорогие корпусные вентиляторы

Если посмотреть на стоимость вентиляторов диаметром 120-140 мм для корпуса ПК, то иногда кажется, что, покупая недорогой корпус ПК с четырьмя предустановленными вентиляторами сам корпус достается нам практически бесплатно. Вентиляторы для ПК очень переоценены и это особенно заметно, если вы купите большой комнатный напольный вентилятор с мотором на 220 вольт, регулировкой скорости и количеством металла и пластика, в сотни раз превышающего то, что используется в вентиляторе диаметром 140 мм. Ведь цена такого напольного вентилятора будет как раз как цена популярного вентилятора для ПК, а их требуется в современную сборку как минимум три штуки.

А самое обидное, что чудес в виде тихой работы, огромного ресурса или мощного воздушного потока за эту цену мы часто не получаем и дорогая новинка начинает трещать уже после года работы. Поэтому переплачивать за топовые вентиляторы обычному геймеру нет смысла, лучше выбрать корпус с несколькими предустановленными вертушками, и убавить их обороты до 800-900 в минуту, на которых практически каждый вентилятор становится тихим. А если воздушного потока не хватит, добавить еще парочку вентиляторов на выдув.

Итоги

Вот такие бесполезные переплаты, на мой взгляд, чаще всего делают геймеры при сборке игрового ПК. И, надеюсь, этот блог позволит вам их избежать и сэкономит немалую сумму, которую можно вложить в реальную производительность компьютера. Пишите в комментарии, а на чем вы экономите при сборке игрового ПК? И не пожалели ли об этой экономии спустя несколько лет? А еще не забудьте прочитать три моих новых блога:

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