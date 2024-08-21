Покупая процессор в игровой ПК, мы надеемся, что он проработает в нем не один год, позволяя нам в будущем просто поменять видеокарту на более мощную, затратив минимум средств на апгрейд. И удачные модели процессоров и вправду могли работать более пяти лет, выдавая отличную производительность в новых играх с новыми видеокартами. Но, если мы хотим найти самые удачные модели, нужно учесть пару факторов, которые заметно влияют на рынок процессоров в последние десятилетия.

Во-первых, в конце 1990-х и нулевых годов противостояние производителей процессоров было таким острым, что новые перспективные архитектуры выходили гораздо быстрее, чем в 2010-е годы и в наши дни. А тогда свежекупленный Pentium 4 для сокета 478 мог стать устаревшим буквально за пару лет, как и шина AGP вместе с памятью стандарта DDR. Взрывной рост технологий тех лет быстро сменился застоем, когда Intel год за годом выпускала четырехъядерники, увеличивая их производительность буквально на несколько процентов, а компании AMD было практически нечем ответить на это.

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Во-вторых, в нулевые годы производители еще не делали возможность разгона привилегией, за которую нужно платить, а разгонный потенциал некоторых моделей был настолько потрясающим, что обеспечивал им превосходство над новинками. Например, я без особого труда выжимал из двухъядерного процессора Core 2 Duo E7200 4000 МГц частоты, и учитывая, что штатная составляла всего 2533 Мгц, прирост составлял 57%. Такой прирост и не снится современным процессорам, из которых практически вся производительность выжата технологией турбобуста, а за разблокированный множитель у моделей от Intel приходится дополнительно доплачивать.

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При этом процессоры прошлых лет были гораздо надежнее современных из-за более "толстого" техпроцесса и вышедший из строя экземпляр был нонсенсом. Даже годами работающие в сильном разгоне процессоры в худшем случае теряли лишь часть разгонного потенциала. А сегодня в интернете гремит скандал с массовым выходом из строя и деградацией дорогих процессоров от Intel. И из-за этого у старых моделей было гораздо больше шансов проработать пять лет и более, без выхода из строя. Давайте начнем наш список долгожителей в алфавитном порядке, с процессоров AMD.

Athlon 64 3400+ сокет 754

Выход процессоров Athlon 64 в 2003 году произвел фурор — поддержка 64-битных вычислений, интегрированный в ядро контроллер памяти, потрясающая производительность в играх и высокий разгонный потенциал. Компании Intel нечем было ответить на эти процессоры несколько лет.

Athlon 64 X2 4600+ сокет 939

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В 2005 году AMD закрепляет успех, выпуская двухъядерные Athlon 64 X2, что стало возможным из-за умеренного энергопотребления новой архитектуры. Эра двухъядерных процессоров тогда только начиналась, играм требовалось одно быстрое ядро, но всем уже было понятно, что за многоядерностью — будущее. Ответ Intel выглядел неубедительно — прожорливые и медленные Pentium D заметно проигрывали Athlon 64 X2 в играх и рабочих задачах.

Phenom II X4 940 сокет AM2+

Процессоры Phenom II, вышедшие после неудачных Phenom в 2008 году, были крепкими середнячками в мире процессоров. Они сильно уступали новой архитектуре от Intel — Nehalem, появившейся в том же году, но стоили очень дешево, апгрейдиться с них на весьма неудачные AMD FX не было смысла и у многих экономных геймеров эти процессоры проработали более пяти лет.

Ryzen 5 1600 сокет AM4

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Процессоры Zen в 2017 году произвели очень приятное впечатление в первую очередь низкой ценой и большим количеством ядер и потоков, за что им многие простили довольно низкую игровую производительность. Но даже сейчас, спустя семь лет после выхода, во многих играх Ryzen 5 1600 показывает себя весьма неплохо. И если у вас видеокарта уровня GeForce RTX 3050, то можно даже не задумываться об апгрейде старенького Ryzen 5 1600.

Ryzen 7 3700X сокет AM4

Еще один процессор, покупателям которого можно спокойно пользоваться им даже в 2024 году, вышел в 2019 году, пять лет назад. В архитектуре Zen 2 были исправлены основные болячки первых "райзенов" и сегодня этого процессора вполне хватит для видеокарты Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060.

Core 2 Quad Q6600 сокет LGA 775

Выход четырехъядерников Core 2 Quad Q6600 в 2007 году явно опередил свое время, так как играм в то время хватало одного быстрого ядра, и лишь некоторые могли задействовать пару ядер. Но геймеры, которые сделали ставку на четыре ядра в виде Core 2 Quad Q6600, могли спокойно сидеть на нем пять и даже семь лет — его производительности вполне хватало везде. Для бюджетных игровых и мультимедийных ПК с видеокартой уровня GeForce GTX 1050 Ti процессора Core 2 Quad Q6600 вполне хватило бы и сегодня, если бы не отсутствие современных инструкций, которые требуются в новых играх и рабочих программах. И на этом фоне весьма печально смотрится завершение поддержки Windows 10, которая произойдет всего через год с небольшим. Ведь Windows 11 своими системными требованиями отправит в утиль большинство процессоров из нашего списка.

Core i5 760 сокет LGA1156

Четырехъядерный Core i5 760 в 2010 году не оставил никаких шансов процессорам Phenom II в играх, которые не могли догнать этот процессор даже в разгоне. И именно в этих моделях мы впервые увидели технологию турбобуста, которая используется и сегодня, спустя 14 лет. Производительности Core i5 760 вполне хватало для большинства игр даже спустя шесть-семь лет, и вы могли смело ставить к нему в пару такие видеокарты, как GeForce GTX 970. И даже GeForce GTX 1060, вышедшую на шесть лет позже Core i5 760.

Core i7-2600K сокет LGA 1155

Но одним из самых удачных долгожителей от Intel стал четырехъядерный и восьмипоточный Core i7-2600K, который, к тому же, обладал отличным разгонным потенциалом и часто достигал 4700-4800 МГц в умелых руках. Играм в том время хватало четырех потоков, и эра восьми потоков пришла гораздо позже, спустя пять лет, но геймеры, сидящие на Core i7-2600K, могли еще долго не думать об апгрейде.

Core i7-8700K сокет LGA 1151

Шестиядерный и 12-ти поточный Core i7-8700K вышел почти одновременно с первыми Ryzen, в 2017 году, но был гораздо дороже и мощнее, а еще — прекрасно работал с быстрой памятью и неплохо разгонялся. В результате даже сегодня, спустя семь лет, этого процессора вполне хватит практически во всех играх, чтобы получить стабильные 60 FPS.

Core i9-9900K сокет LGA 1151

Но еще более выгодное вложение сделали геймеры, потратившиеся на топовый Core i9-9900K в 2018 году. Восемь достаточно быстрых ядер, в турбочастоте достигающих 5000 МГц и 16 потоков хватит сегодня даже для видеокарты GeForce RTX 4070 и всех новых игр. Весьма неплох этот процессор и в рабочих задачах, в которых он заметно обгонял конкурентов от AMD в лице Ryzen 7 2700X.

Итоги

Думаю, вам наверняка интересно, какие процессоры из продающихся сегодня могут стать долгожителями, купив которые, вам не понадобится апгрейд года так до 2029? На мой взгляд, наиболее перспективными моделями в этом плане выглядят пять экземпляров. И начну я с самого дешевого из них — Core i5-12600KF. Этот процессор уже далеко не нов, но его популярность для достаточно мощных игровых сборок ПК и не думает идти на спад. Секрет его успеха в низкой цене, отличном разгонном потенциале и возможности андервольта, которых нет у сопоставимого по цене Core i5-14400F. А шести большим ядрам, которых явно станет мало через несколько лет, в этой модели помогают еще и четыре энергоэффективных. Еще одна причина, по которой Core i5-12600KF может стать долгожителем — это то, что жизненный цикл платформы LGA 1700 подходит к концу и особого смысла менять этот процессор на более новый уже не будет.

Думаю вы очень удивитесь, но на второе место в списке потенциальных долгожителей претендует в пух и прах раскритикованный обзорщиками шестиядерник со встроенной графикой Ryzen 5 8600G. Да, он довольно дорог, требует недешевой материнской платы AM5 и памяти стандарта DDR5, но пользователи, собирающие сегодня на нем мультимедийные сборки ПК, на которых еще и поиграть можно, знают, что берут и вряд ли будут ставить потом в пару к этому процессору видеокарту. И для таких целей производительности встроенного видеоядра Radeon 760M вполне хватит еще лет на пять, даже учитывая то, что оно не дотягивает до уровня дискретной видеокарты GeForce GTX 1650.

Следующий долгожитель — восьмиядерник для постепенно уходящей в прошлое платформы долгожительницы AM4, Ryzen 7 5700X3D. Это игровой процессор с огромным объемом кэша третьего уровня отлично показывает себя в играх и сегодня его покупают те геймеры, которым нужен финальный апгрейд их ПК на базе платформы AM4. Чтобы потом лет пять не переживать по поводу апгрейда, играя на видеокарте уровня GeForce RTX 4070 SUPER или Radeon RX 7800 XT.

Следующим претендентом в наш список будет Core i5-14600KF, еще один шестиядерник для платформы LGA 1700. Хотя в шестиядерники эту модель можно записать лишь формально, учитывая дополнительные восемь энергоэффективных ядер, которые позволяют ему обрабатывать сразу 20 потоков. Сегодня это выбор разумного геймера в мощный ПК с самыми топовыми видеокартами, который не хочет переплачивать за излишнюю процессорную мощность. И этой производительности точно хватит еще лет на пять, а то и больше.

И, наконец, последний претендент на долгожительство — это мощнейший игровой Ryzen 7 7800X3D, с большим объемом кэша L3 и восемью ядрами. Сегодня, когда по обзорам новых процессоров Ryzen 9000 стало понятно, что они лишь чуть-чуть обгоняют своих предшественников, и желающих их купить настолько мало, что в Европе на них уже делают большие скидки, можно смело покупать Ryzen 7 7800X3D в топовый игровой ПК, не дожидаясь X3D процессоров 9000-й серии. Да и ждать снижения цен не стоит, так как на российском рынке уже начинается дефицит процессоров из-за резкого снижения их поставок.

Пишите в комментарии, а у вас были какие-либо процессоры из этого списка? А еще позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов:

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