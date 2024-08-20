На днях ко мне обратился за помощью старый знакомый, которому надо было собрать недорогой компьютер для работы с Word, Exel, справочной правовой системой КонсультантПлюс, простой обработки фотографий с помощью бесплатных аналогов Adobe Photoshop. И, конечно же, для комфортного серфинга интернета, просмотра фильмов и простых игр — Мира танков и старых вечных хитов, от Gothic II: Ночь Ворона и Titan Quest до The Elder Scrolls V: Skyrim и Portal 2. И при консультации выяснилось, что, купив свой последний компьютер ровно 10 лет назад, мой знакомый полностью отключился от слежения за новостями компьютерного мира. И совершенно не был готов услышать про современные цены на комплектующие, наивно предполагая, что если в 2014 году он купил весьма неплохой ПК менее, чем за 25000 рублей, то и сегодня может купить новый примерно за такую же сумму.

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И уже не в первый раз мне пришлось рассказать о том, как на ценах на электронику отразился рост курсов валют, двух волн майнинга и дефицита видеокарт, снижения производства во время пандемии коронавируса COVID-19 и, наконец, влияния санкций против России, из-за которых часть комплектующих приходится ввозить по схемам параллельного импорта. Примерный подсчет стоимости нужного "железа" для этого ПК почти отбил у знакомого желание покупать новый и мы провели ревизию старого, пытаясь понять, что можно взять из него в новый ПК, чтобы сэкономить как можно больше.

Как выяснилось, это была сборка на платформе AM3 с процессором AMD FX-4100, бюджетной материнской платой, видеокартой Radeon HD 7770, всего 4 ГБ оперативной памяти, корпусом старого типа с верхним расположением блока питания и жестким диском объемом 1 ТБ в качестве системного накопителя. Толчком к апгрейду стало периодическое появление артефактов на экране, что свидетельствовало о том, что видеокарта уже отжила свое, и крайне неудовлетворительная работа системы даже в браузере с парой десятков открытых вкладок.

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Как вы понимаете, на этом ПК даже невозможно комфортно работать в ОС Windows 10, так как в нем нет SSD, а используемая Windows 7 уже не позволяла даже обновлять браузеры, что выливалось в массу проблем. Конечно, можно было бы сделать апгрейд этого ПК, установив туда процессор FX-8300, бюджетную видеокарту, и SSD-накопитель, но связываться с рисками покупки древних комплектующих на вторичном рынке никому не хотелось, да и материнская плата со слабой системой питания не потянула бы такой прожорливый процессор. А еще в подобных ПК такого возраста уже на пределе работают блоки питания, конденсаторы которых высыхают или вздуваются, давая жуткие пульсации и перекосы напряжений.

И даже жесткий диск, отработав десять лет, тоже был готов отправится на тот свет — количество переназначенных секторов на нем уже зашкаливало. Одним словом, прямая дорога для этого ПК — только на помойку, и даже шанс продать на Авито материнскую плату, процессор и ОЗУ давал лишь ничтожную сумму. А подбирая конфигурацию нового ПК, моего знакомого больше всего шокировали цены на видеокарты, ведь даже абсолютно бесполезная для игр GeForce 210, уступающая любой современной встроенной графике, стоит сегодня почти 3000 рублей.

Недалеко ушедшие по производительности GeForce GT 710 и GeForce GT 730 стоят 4000-5000 рублей, а видеокарта, на которой хоть как-то можно поиграть — GeForce GT 1030, стоит дороже 7000 рублей. Для человека, купившего 10 лет назад отличную игровую видеокарту Radeon HD 7770 всего за 5000 рублей, это было шоком, что спустя 10 лет, GeForce GT 1030, лишь немного обгоняющая его видеокарту, стоит дороже. Но от новостей про то, что даже если он отдаст практически стоимость своего прошлого ПК за видеокарту GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT или GeForce RTX 3050 6 ГБ и сможет играть только на минимальных настройках графики, он окончательно расхотел покупать в этот ПК дискретную видеокарту и я его прекрасно понимаю.

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Но, новый компьютер нужен был срочно, и выделив на него бюджет в 40000 рублей, он поручил мне подобрать комплектующие на маркетплейсе Яндекс Маркет, а получившимся результатом я сегодня поделюсь с вами. Ведь у меня получилась очень быстрая и недорогая рабочая сборка ПК, на которой и поиграть в перерывах от работы можно, причем видеокарта в этой сборке обошлась просто в ничтожную сумму.

Процессор

Думаю, вы наверняка догадались, что в этой сборке будет использоваться процессор со встроенной графикой от AMD, ведь "встройки" от Intel очень слабы. Например, графика UHD Graphics 630, которой оснащен бюджетный процессор Core i3-10100 и на которой я пробовал играть, по производительности не дотягивает даже до древней видеокарты GeForce GTS 450. Но в этой сборке мы не будем использовать популярный шестиядерник Ryzen 5 5600G, не говоря уже о гораздо менее выгодном новом Ryzen 5 8500G для платформы AM5. Вместо этого мы возьмем Ryzen 5 4600G, который стоит менее 8000 рублей, что почти на 4000 рублей дешевле Ryzen 5 5600G.





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И за эти деньги мы получаем шесть ядер с архитектурой AMD Renoir, с производительностью почти как у Ryzen 5 3600, которых хватит для выполняемых на этом компьютере задач еще лет на пять. А главный плюс этого процессора — встроенное видеоядро AMD Radeon Vega 7, которое практически не отличается от того, что используется в Ryzen 5 5600G. У него такая же частота в 1900 МГц и 448 потоковых процессоров. Одним словом — идеальный процессор для подобных сборок, с производительностью встроенного графического ядра, сопоставимой с видеокартой GeForce GT 1030, что позволит без проблем играть в The Elder Scrolls V: Skyrim и множество других хитов, вышедших до 2016-2019 годов.

Кулер процессора

Кулер для Ryzen 5 4600G возьмем с небольшим запасом, ради тихой работы сборки. Это будет ID-Cooling SE-903-SD с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм, способный рассеять до 130 ватт тепла. Для нашего, довольно экономичного процессора этого более, чем достаточно.

Материнская плата

А вот за материнскую плату придется доплатить уже около пары тысяч рублей, именно такая разница между бюджетными моделями без охлаждения на фазах питания и довольно продвинутыми, такими как Asrock B450M PRO4 R2.0. Причем, собираясь играть на встроенной графике, стоит выбирать плату с радиатором и на верхних от процессора фазах, через которые обычно запитывается графическое ядро. В остальном Asrock B450M PRO4 R2.0 — это добротная модель на чипсете AMD B450, с отличным оснащением и довольно компактными размерами. А такую сборку, как наша, нет смысла делать в большом корпусе.

Оперативная память

В эту сборку мы установим 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и даже учитывая то, что часть ее заберет встроенное графическое ядро, этого объема для требуемых задач хватит еще очень и очень надолго. Но это будут не дешевые модули с частотой 3200 МГц, которым сегодня завален рынок, а более быстрые — Kingston FURY Beast (KF436C17BBK2/16), с частотой 3600 МГц и неплохой формулой таймингов 17-21-21-32. Переплата за них составит всего несколько сотен рублей, но это того стоит, ведь для Radeon Vega 7 нужна как можно более быстрая память, а ее разгоном в этой сборке никто заниматься не будет.

SSD-накопитель

В качестве системного накопителя в этом ПК будет использоваться SSD KingSpec NX-512 емкостью 512 ГБ, и я даже завидую заказчику, который в первый раз почувствует разницу между SSD и HDD. Это бюджетная модель, выбранная в первую очередь из-за отличного соотношения цены и объема, для этого ПК хватило бы и SSD объемом 256 ГБ, но покупать их не очень выгодно.

Жесткий диск

Еще одно из требований заказчика — надежный и долговечный жесткий диск, на который будут сохраняться данные из рабочих приложений и делать бэкапы важных файлов. Это будет Western Digital Purple (WD23PURZ), объемом 2 ТБ, модель весьма не дешевая, но стоящая своих денег.

Блок питания

Так как апгрейда видеокарты в этом ПК не предвидится, для него с большим запасом хватит даже бюджетного блока питания мощностью 350 ватт. Мы возьмем Deepcool PF350, модель, которая на голову выше обычных бюджетных БП подобной мощностью с устаревшей схемотехникой, короткими проводами и зачастую даже не имеющих активного корректора коэффициента мощности PFC. Deepcool PF350 даже имеет сертификат эффективности 80 PLUS, а учитывая то, что наша сборка будет едва переваливать в энергопотреблении за 100 ватт, этот блок питания будет мало греться и проработает очень долго.

Корпус

Заказчик сначала хотел собрать все это железо в старом корпусе, и, если бы это был качественный InWin из толстого металла, то я бы прекрасно его понял. Но, как выяснилось, еще при предыдущем апгрейде была произведена сборка в уже имеющийся старый корпус ради экономии и это была просто китайская жестянка с ужасным внешним видом и практически полностью отсутствующими возможностями по вентиляции.

Примерно такой корпус был у заказчика

Да и покупая новый компьютер, хочется, чтобы он выглядел по-настоящему новым, радовал глаз и украшал интерьер комнаты, поэтому я начал искать на Яндекс Маркете недорогой, красивый и качественный корпус примерно за 3000 рублей. Таких моделей сегодня можно найти немало, и мне очень понравился Eurocase M07 3ARGB, который за эту цену может похвастаться окном из закаленного стекла и подсветкой. А если учесть, что за эту цену в нем есть сразу три вентилятора "стодвадцатки", то это просто отличный выбор. Нашей сборке не требуется такое мощное охлаждение, достаточно одного вентилятора спереди, для обдува жесткого диска, и еще одного на выдув — сзади. А третий вентилятор можно отключить и отложить прозапас.

Итоги

В результате удалось вписаться в бюджет, если использовать карту Пэй. С ней стоимость сборки составит 38809 рублей. А без нее — 40592 рубля, экономия получается весьма приличная. И, как мне кажется, в этом ПК будет одно из лучших соотношений производительности и цены, а отличное встроенное графическое ядро обойдется буквально в полторы тысячи рублей. Можно было бы сэкономить еще сильнее, взяв четырехъядерный Ryzen 3 3200G, но он будет гораздо слабее в рабочих задачах и не имеет никакого запаса на будущее.

Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этом компьютере, чтобы получить еще большее соотношение цены и производительности? А еще я посоветую вам прочитать несколько моих новых блогов: про одиночные игры, в которые можно играть годами, не теряя интереса, распространенные ошибки при выборе видеокарты, и сборку отличного компьютера на видеокарте GeForce RTX 3060.





