Сценарий, когда геймер продает видеокарту до того, как у нее заканчивается гарантия и покупает новую, является одним из самых оптимальных для того, чтобы поддерживать свой игровой ПК в актуальном состоянии. Во-первых, продать видеокарту с гарантией на вторичном рынке гораздо проще, так как покупатель уверен, что в случае ее неисправности у него не будет проблем. Во-вторых, к окончанию гарантии, которая обычно составляет три года, видеокарта все еще имеет приличную остаточную стоимость. А вот если ее "передержать", то придется отдавать за бесценок, так как новые поколения видеокарт выходят регулярно, а старые модели после этого мгновенно становятся непривлекательной покупкой.

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И именно перед выходом 5000-й линейки видеокарт Nvidia я хотел продать свою Palit GeForce RTX 3060 Dual, которая оказалась одним из самых неудачных исполнений GeForce RTX 3060. Крохотные и шумные вентиляторы диаметром 85 мм на этой модели стартуют сразу с 1300 оборотов в минуту и играть в тишине с этой видеокартой не получится при всем желании. Система охлаждения откровенно слабовата для 170-ваттной видеокарты — всего три теплотрубки и довольно компактный радиатор, в результате чего температуры всегда держатся в районе 70 градусов при воющих на 1700-2000 оборотах вентиляторах.

Вдобавок плата у этой модели слишком короткая, что создает проблемы с отводом тепла от системы питания через текстолит и ремонтник VIK-on даже показывал в одном из видео целую пачку Palit GeForce RTX 3060 Dual с одинаковой проблемой — ужаренным и потемневшем текстолитом и вышедшей из строя системой питания. С этой моделью спасает только одно — глубокий андервольтинг, и почти все время она проработала у меня с напряжением в 825 мВ и частотой 1800 МГц. Только так Palit GeForce RTX 3060 Dual становится терпимой по шуму и температурам.

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Одним словом, видеокарта неудачная и уже много раз я хотел избавится от нее до того, как закончится гарантия, а время летит быстро и с момента ее покупки прошло уже два с половиной года. И если продавать ее, то делать надо это сейчас — до выхода GeForce RTX 5000 и пока остается еще солидный срок гарантии в полгода. Но, поразмыслив, я решил оставить у себя Palit GeForce RTX 3060 Dual еще года на три, смирившись с ее недостатками и сейчас расскажу о причинах, подтолкнувших меня к этому.

GeForce RTX 3060 уже стоят слишком мало на вторичном рынке

Palit GeForce RTX 3060 Dual все еще можно купить новой и на Яндекс Маркете она стоит 28600 рублей, а это значит, что продать ее на вторичном рынке можно будет примерно за 70% от этой суммы или 20000 рублей. И по меркам 2024 года — это просто копейки, а до достаточно мощной новой модели придется добавлять еще почти столько же.

Менять GeForce RTX 3060 на видеокарту с меньшим объемом видеопамяти нет смысла

"Но ведь новые GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 стоят всего тридцать с небольшим тысяч рублей, а это значит, что добавить нужно будет всего 12000-14000 рублей" — наверняка напишут в комментариях. Это так, но есть один нюанс — эти модели имеют всего 8 ГБ видеопамяти, а менять видеокарту с большим объемом VRAM на меньший по меньшей мере глупо и непрактично. Тем более, что прирост производительности от замены GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 4060 можно и не заметить без мониторинга, если не включать фреймгенератор.

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А вот если смотреть на модели с таким же или большим объемом видеопамяти, то цены на них уже кусаются. Например, это Radeon RX 6700 XT — но эта модель уже слишком стара.

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Или Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти — эта модель вполне оправдывает переплату по сравнению с версией с 8 ГБ видеопамяти. Но, признаюсь честно, после многих лет использования видеокарт Nvidia переходить на AMD будет довольно некомфортно и решиться на это очень тяжело.

Да и прирост производительности для адекватного апгрейда должен быть гораздо больше — а это значит, что надо присматриваться к Radeon RX 7700 XT.

Или к GeForce RTX 4060 Ti в версии с 16 ГБ видеопамяти, но они уже довольно дороги.

Производительности GeForce RTX 3060 пока хватает для всех новых игр



GeForce RTX 3060, несмотря на свой четвертый год на рынке видеокарт, продолжает тянуть все новые игры, пусть и не на максимальных настройках графики. Да, для комфортного FPS, особенно если включать трассировку лучей в играх, придется играть с настройками качества графики и задействовать DLSS. Но заметить ухудшение картинки в динамике практически невозможно, особенно если игра захватывает вас своим геймплеем.

Игр, ради которых стоит менять видеокарту — нет и пока не предвидится

В свое время я менял видеокарты ради таких захватывающих игр, как The Elder Scrolls V: Skyrim и Ведьмак 3: Дикая Охота, и ни разу не пожалел об этом решении. В 2024 году игр такого уровня нет и не предвидится, а такие требовательные новинки, как Alan Wake II или Assassin's Creed Mirage не особо хочется даже бесплатно качать с торрентов.

Исправить часть недостатков Palit GeForce RTX 3060 Dual будет довольно просто

После того, как закончится гарантия на Palit GeForce RTX 3060 Dual, часть проблем этой модели можно будет решить без особых проблем. Во-первых, заменить термопасту на свежую и качественную, что сразу снизит температуру. А во-вторых, снять пластиковый бэкплейт, который только экранирует раскаленный текстолит сверху и мешает охлаждению. И без него отдача тепла от видеокарты будет гораздо эффективней, особенно если положить сверху вентилятор.

И наконец, в-третьих, можно будет избавится от маленьких и шумных вентиляторов, закрепив на видеокарте парочку обычных 92 мм вентиляторов, способных стартовать на более низких оборотах. Так и воздушный поток повысится и шума станет гораздо меньше. Подключить эти вентиляторы можно от материнской платы, привязав к температуре процессора, и с видеокартой, работающей в андервольте, достаточно будет совсем небольших оборотов.

Итоги

Вот такие причины заставляют меня оставить Palit GeForce RTX 3060 Dual еще на несколько лет, по крайней мере, до выхода Ведьмак 4 и The Elder Scrolls VI. Но, после последней жуткой игры от Bethesda — Starfield, особо ждать того, что новые шестые "свитки" станут хитом, не приходится. Пишите в комментарии, а сколько лет обычно работают видеокарты у вас? А еще я порекомендую вам три моих новых блога:

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