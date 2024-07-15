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9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году

Удачные и достаточно мощные процессоры могли работать в игровом ПК годами и пережить два, а то и три апгрейда видеокарты.
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Собирая игровой компьютер, мы уделяем основное внимание видеокарте, и рассчитываем потратить на нее большую часть средств, выделенных на ПК. С одной стороны — это правильно, ведь от видеокарты в первую очередь зависит производительность в играх. С другой стороны — достаточно мощный и дорогой процессор часто позволяет сделать апгрейд видеокарты, продлив срок службы вашего ПК вдвое, а то и в втрое. И если не гнаться за высоким FPS, то довольно многие модели процессоров прошлых лет все еще способны обеспечить комфортную кадровую частоту в требовательных новинках игр 2024 года.

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Сегодня мы с вами вспомним самые удачные и массовые модели прошлого, которые все еще актуальны в наше время и вместе с видеокартой среднего уровня способные тянуть новые требовательные игры. Многие из них можно найти на вторичном рынке по весьма привлекательным ценам, а некоторые — все еще доступны для покупки на маркетплейсах, например, на Яндекс Маркет, но вот цены на них не всегда приемлемы. В этой подборке не будет таких топовых восьмиядерных моделей, как Core i7-9700K или Core i9-9900K, которые без проблем справятся с любой новой игрой, так как они были слишком дороги в свое время и отдать такую сумму за процессор могли лишь очень немногие геймеры.

AMD FX-8350

Начнем с самого старого процессора в этой подборке, самой противоречивой модели AMD — легендарного процессора FX-8350. Сегодня про него многие позабыли, а ведь до выхода Ryzen основные споры на форумах и соцсетях между геймерами велись по поводу противостояния между недорогим AMD FX-8350 и процессорами Intel, от Core i5-4670K и Core i7-2600K и аж до Core i5-6600K. Сегодня, после проигранного AMD суда, называть FX-8350 полноценным восьмиядерником уже нельзя, но за счет восьми потоков он все еще неплохо тянет много новых игр, да и в Cyberpunk 2077 выдает 35-40 вполне играбельных FPS.

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Ryzen 5 1600

Процессору Ryzen 5 1600 исполнилось уже более семи лет, но записывать его в устаревшие не поднимается рука. Слишком много этих моделей все еще есть на руках геймеров, да и из продажи этот шестиядерник все никак не исчезнет. И у меня во втором ПК до сих пор трудится Ryzen 5 1600, который одно время даже работал с видеокартой GeForce RTX 3060 и его производительности не хватало с этой видеокартой только в нескольких играх. Стоит этот процессор очень недорого, но в 2024 году есть много более привлекательных бюджетных решений.

Core i5-8400

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Главным соперником Ryzen 5 1600 был шестиядерник Core i5-8400, вышедший в том же 2017 году. И если Ryzen 5 1600 подкупал дешевизной и 12-ю потоками, то более дорогой, но шестипоточный Core i5-8400 отрывался в играх за счет более высокой производительности на ядро. И если посмотреть на его результаты в играх сегодня, можно с удивлением обнаружить, что Core i5-8400 все еще тянет большинство требовательных новинок, и делает это гораздо лучше, чем Ryzen 5 1600.

Core i5-9500F

Еще один процессор для удачного сокета LGA1151 v2 вполне уверенно чувствует себя в 2024 году, правда, лишь немного опережая Core i5-8400. Оба этих процессора не поддерживали разгон, зато были довольно дешевы и доступны.

Core i7-4790K

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Четырехъядерный и восьмипоточный Core i7-4790K появился еще в 2014 году, в те времена, когда доллар стоил 33 рубля и позволить себе эту модель, как и предшественника — Core i7-4770K, могли довольно многие геймеры. В отличие от легендарных Core i7-2600K эти процессоры поддерживают большее количество нужных современным играм инструкций, и за счет восьми потоков и приличной частоты выдают вполне неплохой FPS. Что интересно, эту модель до сих пор можно найти в продаже на маркетплейсах.

Core i5-10400F

Шестиядерник Core i5-10400F для платформы LGA 1200 появился на рынке в 2020 году, и отлично конкурировал с Ryzen 5 3600, но быстро сошел со сцены, будучи вытесненным гораздо более быстрыми моделями для сокета LGA 1700. Что интересно, его до сих пор можно найти в продаже и по весьма вкусной цене, и для сборки на основе видеокарты уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600 он отлично подойдет.

Core i5-11400F

Что интересно, но еще более мощный и новый шестиядерник для сокета LGA 1200 можно найти на маркетплейсах даже дешевле, чем Core i5-10400F. Речь идет про появившийся в в 2021 году Core i5-11400F и, казалось бы, по такой цене эту модель должны расхватывать как горячие пирожки, но максимум своих возможностей этот процессор показывает при отключенных лимитах, но ест при этом около 150 ватт, что требует дорогую материнскую плату и мощный кулер.

Core i3-10100F

Более дешевая модель для платформы LGA 1200 — четырехъядерный Core i3-10100F, выдает в играх производительность почти как у мечты многих геймеров в 2017 году, Core i7-7700K, а стоит в 2024 году буквально копейки. Низкая цена и невысокое энергопотребление делает его идеальным выбором в мультмедийно-офисный ПК, на котором иногда играют. Достаточно поставить ему в пару видеокарту GeForce GTX 1650 и можно будет пройти многие свежие хиты, пусть и на минимальных настройках графики.

Ryzen 3 3100

Думаю, многие уже забыли такие четырехъядерные модели для сокета AM4, как Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. В широкой продаже они были очень недолго, а в играх показывали неплохие для своей цены результаты. Даже странно, что AMD не стала массово выпускать четырехъядерники на архитектуре Zen 3, хотя планы такие были. А ведь какой-нибудь недорогой и холодный Ryzen 3 5100 мог стать очень популярным. Видимо, компании AMD было выгоднее распродавать складские запасы недорогих шестиядерников прошлых поколений, чем создавать им конкурента по цене на новой архитектуре.

Итоги

Как видите, список процессоров, способных справляться с новыми играми довольно обширный, а ведь в него можно включить еще и разновидности их моделей, практически не отличающиеся от перечисленных. Например — Ryzen 5 2600, Ryzen 5 1600X, Core i5-8500, Core i5-9600KF, Core i7-4790 и так далее. Главный признак, который отличает эти процессоры — наличие шести и более потоков, а вот их четырехъядерные и четырехъпоточные собратья, такие как Core i5-4690K, Core i5-6500 или AMD FX-4350 быстро потеряли актуальность, став недостаточными для игр. 

И покупка таких процессоров была ошибкой, а экономия обернулось требованием более раннего апгрейда. Кстати, про аналогичные современные процессоры, которые не стоит покупать, я на днях выпустил блог — 10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой. Пишите в комментарии, а у вас были процессоры из этого списка? И какую модель вы бы добавили в него? А еще позвольте порекомендовать вам парочку моих новых блогов: 

5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

amd игры процессор fx-8350 системные требования core i5-10400f core i3-10100f core i5-8400 core i5-11400f core i7-4790k
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