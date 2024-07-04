Если вы купили новый компьютер или ноутбук в 2024 году и на нем установлена "голая" Windows 10 или Windows 11 то, в принципе, можно сразу начинать устанавливать игры на него и играть. В этом плане современные операционные системы отличаются от старых в гораздо лучшую сторону и предоставляют гораздо больше возможностей игрокам.

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Но, чем опытнее становится геймер и чем больше удобства от использования ПК хочет получить, тем больше полезных утилит ему требуется. И сегодня мы рассмотрим самые полезные и актуальные из них, которые помогут следить за состоянием и настраивать параметры вашего "железного" друга, а также получить новые функции, которые заметно меняют игровой процесс. И начнем с программ, работающих с аппаратной начинкой вашего компьютера и ноутбука.

MSI Afterburner

Несмотря на то, что популярная утилита для разгона и настройки видеокарт MSI Afterburner испытывает задержки с выходом новых версий, она остается удобнейшим инструментом, нужным и оверклокерам, и геймерам. Даже если вы не разгоняете свою видеокарту с помощью MSI Afterburner и не делаете на ней андервольтинг, который очень помогает в летнюю жару, у этой утилиты достаточно функций, чтобы пригодится на каждом ПК и ноутбуке. Мониторинг температур, управление вентиляторами, которое поможет сделать вашу видеокарту тише или холоднее, удобное создание игровых скриншотов, запись видео на видеокартах, для которых не доступна утилита записи ShadowPlay от NVIDIA — список полезных фич у MSI Afterburner очень широк.

HWiNFO

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А некоторым геймерам наоборот, мало той информации, что может вывести на экран MSI Afterburner и им нужен контроль надо любыми датчиками своего ПК и ноутбука. Для этого пригодится утилита HWiNFO, признанный оверклокерами лидер в этой области. HWiNFO позволит отследить все — от температуры и скорости записи ваших SSD, до ошибок Windows и количества данных, переданных на ПК через сеть. А что самое удобное, HWiNFO умеет работать в тандеме с MSI Afterburner и любой из показателей, отслеживаемых этой утилитой, можно вывести на экран прямо во время игры.

FPS Monitor

А если вам просто надо вывести основные датчики вашего ПК для наблюдения за его параметрами во время игры, то попробуйте утилиту FPS Monitor, которая позволяет сделать это гораздо красивее и нагляднее, чем MSI Afterburner.

GeForce Experience

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Многие геймеры, пользующиеся видеокартами Nvidia, которым не требовалась запись игрового видео с помощью средства ShadowPlay, зачастую никогда не устанавливали надстройку над видеодрайвером — GeForce Experience, но в 2024 году она стоит того, чтобы установить ее. Во-первых, теперь GeForce Experience умеет мониторить и настраивать параметры видеокарты, пусть и не так широко, как MSI Afterburner. А во-вторых, фильтры изображения, доступные во-многих играх, позволят вам тонко настроить картинку игры под себя, изменив гамму, контраст, добавив четкости или яркости цветов.

Display Driver Uninstaller

Если уж мы заговорили про драйвера видеокарт, то нельзя не посоветовать утилиту Display Driver Uninstaller, которая удаляет из системы все остатки старых драйверов подчистую, не допуская их конфликтов с новыми. Особенно это пригодится при смене видеокарты AMD на Nvidia и наоборот.

SG TCP Optimizer

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Продолжая рассказ про утилиты, работающие с железом, стоит упомянуть SG TCP Optimizer, которая позволит вам тонко настроить параметры вашего интернет-соединения, получив минимальный пинг в онлайн играх или устранив проблемы на не самом быстром интернет канале.

SuperF4

Почти каждый геймер, особенно запускающий старые игры, написанные для Windows 95 или Windows XP, сталкивался с проблемой, когда зависшая игра полностью парализует ваш компьютер, и добраться до нее невозможно даже с помощью диспетчера задач. В этом поможет крохотная утилита SuperF4, которая по нажатию комбинации клавиш Ctrl+Alt+F4 завершает любой процесс, работающий на переднем плане.

ArtMoney

Некогда очень популярная утилита ArtMoney позволяет взломать игры, добавив себе золота, опыта или здоровья, но если вы думаете, что она давно потеряла актуальность, то это не так. Недавно я попробовал ее в новых играх, одной из которых стала ANNO 1800, и она позволяет сэкономить немало нервных клеток и вашего времени. А почитать об этом можно в моем блоге Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году.

Malwarebytes

За последние годы, когда иностранные игровые магазины ввели ограничения для российских геймеров и далеко не каждую игру удается купить легально, многие обратились к старым добрым торрентам, где практически все новинки игр можно скачать бесплатно. Но, вместе с играми на ваш ПК могут проникнуть вирусы, трояны и шифровальщики и надеяться только на встроенный антивирус Windows не стоит. Ему может неплохо помочь бесплатный антивирус Malwarebytes, который частенько вычищает то, что пропускают большие антивирусы.

D-Fend Reloaded

Если вы хотите приобщиться к старым DOS-играм, то на любом сайте и форуме вам, как само собой разумеющееся, посоветуют утилиту DOSBox. Но будем честны, она настолько сложна для неподготовленного геймера, что отбивает желание возиться с ней за пару минут. Поэтому стоит сразу воспользоваться DOSBox с графической оболочкой, например — D-Fend Reloaded. С этой утилитой запуск DOS игр становится чрезвычайно прост и удобен.

Xpadder

Если у вас есть современный геймпад, например, от консоли Xbox и вы хотите играть с помощью него в старые игры, которые не имеют поддержки геймпада, то вам поможет утилита Xpadder, которая позволяет переназначить на кнопки и стики геймпада нажатия клавиш клавиатуры. Утилита очень проста и разобраться в ней можно за пару минут.

Итоги

Кстати о геймпадах — успев попользоваться дешевыми моделями, которые быстро выходят из строя, я купил качественный геймпад Microsoft Xbox ONE, который служит мне уже почти три года. Но, задумав купить еще один такой же для игры в файтинги с друзьями, я обнаружил, что найти такую же модель уже очень непросто. И поискав на Яндекс Маркете качественные модели с хорошими отзывами, теперь буду выбирать между геймпадом Microsoft Xbox Series X.

Xiaomi Game Controller

И Sven GC-4040

Пишите в комментарии, а какие утилиты из этого списка используете вы? И какие стоит добавить в него? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:

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