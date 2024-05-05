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Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году

Рассказываю о пяти причинах, ради которых стоит попробовать эту легендарную утилиту, которая может дать бесконечные деньги, опыт и патроны в играх.
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Думаю, многие геймеры видели мем "Вы никогда не были богаты, если не использовали ArtMoney", но популярность этой программы для взлома игр осталась в прошлом, и сегодня ее используют не часто. А для тех, кто не знает, что это за программа, напомню, что с помощью ArtMoney можно быстро найти изменяющиеся данные в играх и установить нужное вам число или вовсе заморозить это значение, чтобы оно не менялось. 

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Например, у вашего героя в кармане 154 золотых монеты, фармить их очень тяжело, да и времени на это нет, а новую экипировку купить хочется прямо сейчас, вот тут и поможет ArtMoney. Запускаете утилиту, вводите в поле поиска число 154 и ждете, пока ArtMoney найдет все ячейки в памяти игры, где используется это число. Далее, тратим какое-то количество золотых, получив, к примеру, число 132, и отсеиваем из найденных ячеек с числом 154 число 132. Таких ячеек получится гораздо меньше и повторив процесс еще один или два раза вы найдете ту самую ячейку памяти, где игра хранит данные о золоте персонажа. Далее вводите туда 9999 или даже 1000000 и наслаждаетесь результатом.

То, насколько быстро ArtMoney будет работать, зависит от скорости вашего процессора и размера ОЗУ, занимаемого игрой. На Ryzen 5 5600X утилита находит нужные параметры очень быстро, всего за несколько секунд. Но не стоит пробовать взламывать с помощью ArtMoney многопользовательские игры, данные в них хранятся на сервере и получить миллион "голды" в World of Tanks или World of Warcraft никак не получится, а вот получить бан вполне возможно.

Последний раз я использовал ArtMoney лет 20 назад, и то всего пару раз, считая эту утилиту развлечением для школьников младших классов, совершенно не подходящую геймеру, который предпочитает играть честно и разбираться с вызовами, которые бросает игра, с помощью своего интеллекта и реакции, а не с помощью жульничества. И я и подумать не мог, что вернусь к этой утилите в 2024 году, и даже не один раз, а применяя ее в совершенно разных играх.

Вспомнил про ArtMoney я случайно, когда столкнулся в стратегии Anno 1800 с рутинным действием — переоснащением своего флота предметами, ускоряющими погрузку и разгрузку кораблей, прибавляющими им скорости и снижающими замедление от тяжелого груза. Когда у вас 20-30 кораблей, это не представляет проблемы, но мой флот численностью уже перевалил за сотню и мне хотелось сделать эту скучную и рутинную работу как можно быстрее. Но добыть эти предметы в большом количестве сразу невозможно, а отыскивать потом корабли со старыми наборами предметов и заменять их — долго и муторно.

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"А почему бы не наштамповать ускоряющих предметов с помощью ArtMoney?" — подумал я и нашел в залежах софта на своем HDD старую версию утилиты, которая ожидаемо отказалась работать на новой Windows 10. Скачав последнюю версию, я натравил ее на Anno 1800, нашел ячейку с предметами, но вот меняться она наотрез отказалась. Но, как оказалось, часто в таких случаях можно найти обходной путь, подправив другой параметр в игре, и мне помогло увеличить число очков исследования, с помощью которых я и наклепал нужное количество драгоценных ускоряющих "винтов" в исследовательском институте.

И теперь ArtMoney прописалась в числе утилит, которые всегда установлены на моем ПК, и я применяю ее в играх, которые требуют от игрока долгой рутинной работы, или настолько сложных, что без читерства пройти их до конца не представляется возможным. Например, сейчас я играю в сложный тактический "рогалик" или roguelike — игру The Last Spell, и совершенно не хочу проигрывать снова и снова, как это задумали авторы. И для этого я немного облегчаю себе игровой процесс, добавив стройматериалы для укреплений и возможности быстрого исследования улучшений.

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Утилита ArtMoney позволяет заметно изменить игровой опыт, но имеет не только плюсы, но и один серьезный минус, но начнем мы, конечно же, с плюсов.

Экономия времени

С помощью ArtMoney можно сэкономить себе массу времени, избежав муторного гринда и фарма, который так любят часто использовать разработчики, чтобы увеличить время прохождения игры. Когда вы можете выделить на игру лишь час в день, да и то не всегда — это отличная возможность.

Возможность пройти хардкорные игры

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Тот же рогалик The Last Spell я бы наверняка забросил после двух-трех неудач, и здесь утилита ArtMoney пришлась очень кстати. Интересных хардкорных игр есть очень много и лучше пройти их так, не совсем честно, чем совсем никак не пройти.

Азарт

Возможность внезапно разбогатеть — это мечта каждого из нас, и пускай ArtMoney позволяет сделать это только в виртуальном мире, эмоции это дарит очень приятные, пусть и ненадолго. Есть много игр, в которых хочется просто покуролесить, а не проходить сюжет, например, в Grand Theft Auto V, и ArtMoney поможет получить в таких играх деньги и бесконечные патроны.

Возможность посмотреть на контент, до которого трудно добраться

С помощью ArtMoney можно пройти множество игр, для которых у вас просто не хватило бы времени и терпения, и посмотреть на их сюжет и историю, а это лучше, чем смотреть прохождения на YouTube. Например, рогалик Darkest Dungeon прошло только 7% поигравших в него геймеров, и будет совсем неплохо немного помочь себе в этой игре.

Ностальгия

Когда запускаешь ArtMoney, испытываешь ностальгию по старым добрым временам, когда мы играли на стареньких ПК с Windows XP, а то и Windows 98, получая при этом массу удовольствия. Это возможность ненадолго вернуться в детство и упускать ее не стоит.

Главный минус использования ArtMoney

Если не считать того, что ArtMoney может "крашнуть" вам игру или даже запороть сохранение, минус у этой утилиты только один — используя ее, можно быстро потерять интерес к игре. Ведь если игра не бросает нам никаких вызовов, ее совсем не интересно проходить. Поэтому не стоит пытаться получить в игре сразу все — опыт, деньги и снаряжение. Попробуйте с самого незначительного, что не сильно облегчит геймплей — и это, скажу я вам, очень непросто и требует силы воли и самоограничения.

Ну а чтобы ArtMoney работала без проблем и быстро, на вашем ПК должно быть установлено достаточно оперативной памяти и в 2024 году стоит выбирать сразу 32 ГБ, особенно если это ОЗУ стандарта DDR4, которая стоит сегодня очень недорого. Например, быстрые комплекты с частотой 3600 МГц можно найти на Яндекс Маркете всего за 8000-10000 рублей: G.Skill Ripjaws V, Patriot Viper 4 Blackout или ADATA XPG GAMMIX D20

Пишите в комментарии, а вы когда-либо использовали ArtMoney? И какое впечатление оставила эта утилита? А еще я рекомендую вам прочитать три своих новых блога: 

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GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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