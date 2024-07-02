В блоге, посвященном сборке народного игрового компьютера, который вышел совсем недавно, я затронул тему подорожания комплектующих из-за новых санкций против России, а особенно — видеокарт. И как наглядный пример — Radeon RX 7600, которая в той сборке стоила на Яндекс Маркете 27616 рублей, сегодня стоит уже 30800 рублей. Это касается многих популярных моделей, так что лето 2024 года не порадует нас низкими ценами на комплектующие, а ведь раньше это было лучшее время для апгрейда. Потом, к началу сентября, цены повысятся из-за массовой покупки компьютеров для учебы, затем — перед новогодними праздниками, а если еще и курс рубля просядет, то будет совсем печально.

Это повышение цен выявило еще одну проблему, корни которой уходят в период массового майнинга и дефицита видеокарт, когда они не просто стоили баснословно дорого, но и вообще пропадали из продажи. Именно тогда взлетели цены даже на те модели, которые были совсем не интересны майнерам — GeForce GT 1030, GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Даже GeForce GT 1030, модель, которую и видеокартой-то назвать можно с большой натяжкой, стоит сегодня около 8000-9000 рублей, а ведь просто купив процессор Ryzen прошлых поколений с встроенной графикой Vega 7, вы получите большую производительность.

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С GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, оснащенными 4 ГБ видеопамяти, ситуация еще интереснее. Для современных игр эти видеокарты уже практически не годятся, однако стоят весьма приличную сумму — от 16000 до 20000 рублей. И это просят за очень простенький чип и текстолит с примитивной системой питания, которые охлаждаются простым алюминиевым брусочком. Для сравнения, за эту сумму можно купить мощный современный шестиядерный процессор, например, Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F, качественную материнскую плату с продвинутой системой питания, или корпус ПК с хорошим блоком питания большой мощности, с сертификатом 80 PLUS Gold.

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Эта роскошная плата стоит как GeForce GTX 1650

Следующая ступенька производительности — GeForce RTX 3050 и эту модель тоже нельзя назвать оптимальной, даже не смотря на наличие апсейлера DLSS, который позволяет вытянуть производительность в некоторых играх. Покупая GeForce RTX 3050 даже с 8 ГБ видеопамяти в 2024 году в среднем за 23000-24000 рублей, можно надеяться только на минимальные настройки в современных играх. И отдать такую солидную сумму за производительность, которую давала GeForce GTX 1070 в 2016 году — очень невыгодное решение.

Одним словом, все эти модели можно назвать "видеокартосодержащим продуктом", стоят они прилично, позволяют выводить картинку на монитор, шумят кулерами, а вот нормально поиграть в новинки игр возможности практически не дают. Больше года адекватную производительность для игр в разрешении 1920х1080 пикселей давала видеокарта Radeon RX 6600, но теперь и ее можно записать в не самые оптимальные модели. Стоит Radeon RX 6600 после повышения цен около 26000-27000 рублей, и добавив всего две-три тысячи рублей, уже можно купить Radeon RX 7600, которая выдает на 27% большую производительность.

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Скриншот из обзора с канала i2HARD

И именно Radeon RX 7600 сегодня назвать первой видеокартой, за которую не жалко отдать свои деньги, и которая позволит нормально поиграть во все новые игры. И цену в 29000-30000 рублей можно назвать стартовой, которую придется отдать за вход в комфортный Full HD гейминг. Если вы относитесь к геймерам, которые предпочитают видеокарты от Nvidia, а таких в 2024 году подавляющее большинство, почти 80%, то оптимальной видеокартой начального уровня станет GeForce RTX 4060.

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За модель с адекватным охлаждением придется отдать около 33000 рублей, и здесь не стоит экономить и выбирать самые дешевые модели, даже несмотря на то, что GeForce RTX 4060 отличается невысоким тепловыделением. Но чип у нее небольшой, тепло отвести от него сложнее и модели с недостаточно производительной системой охлаждения "радуют" своих владельцев шумом, средними температурами далеко за 70 градусов, а температуры самой горячей точки — Hot Spot, и вовсе могут доходить до 85 градусов.

Двигаясь дальше по списку видеокарт, отсортированных по возрастанию цены, нас встретит Radeon RX 6700 с 10 ГБ видеопамяти и ценами в 38000-39000 рублей, но лучше поискать Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта примерно на 15% быстрее, чем Radeon RX 7600, да и отрыв в не трассированных играх от GeForce RTX 4060 у Radeon RX 6700 XT весьма солидный. А еще эта модель избавлена от ахиллесовой пяты GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 — у нее целых 12 ГБ видеопамяти, а новые игры уже даже в разрешении 1920х1080 упираются в 8 ГБ. А иногда недостаток видеопамяти приводит к просто катастрофическому падению FPS у моделей с весьма мощным чипом.

Если вас отпугивает возраст Radeon RX 6700 XT, а вышла эта модель уже три года назад, то за немного меньшую цену можно найти Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти, но ждать чудес производительности от этой модели не стоит — и такая весьма солидная доплата у нее за удвоенный объем видеопамяти, по сравнению с Radeon RX 7600.

Еще одна интересная модель с 16 ГБ видеопамяти, но которую можно рекомендовать не всем геймерам — Intel Arc A770, которая стоит на уровне GeForce RTX 4060, но отстает от нее в разрешении 1920х1080. Зато при росте разрешения Intel Arc A770 уже опережает ее, а постоянное улучшение драйверов, которые были очень сырыми на выходе, может обеспечить неплохой буст производительности в будущем. А уж проблем с нехваткой видеопамяти эта модель не будет испытывать никогда.

Именно из-за малого объема видеопамяти не рекомендуется покупать GeForce RTX 4060 Ti в версии с 8 ГБ, но, готовя материал к этому блогу, я обнаружил, что GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеопамяти в 16 ГБ можно найти всего за 43427 рублей. А за такую цену это весьма привлекательное предложение, особенно для геймеров, которые не готовы покупать видеокарты от AMD. Да, память у GeForce RTX 4060 Ti не самая быстрая, и для игр в разрешении 2560х1440 лучше присмотреться к более продвинутым моделям, но для Full HD-гейминга это отличный выбор. Ведь при включении апскейлинга с помощью DLSS 3.0 и Frame Generation FPS в таком разрешении просто зашкаливает.

И наконец, последняя модель в нашей подборке — это Radeon RX 7700 XT, видеокарта с оптимальным сочетанием цены, производительности и объема видеопамяти. Единственный недостаток этой модели в глазах некоторых геймеров — только лишь название производителя, компании AMD.

Итоги

Почему в блоге нет более дорогих моделей? Все просто, то удовольствие, что мы получаем от новых игр, тоже имеет свою цену, и вряд ли вы получите его больше, если FPS в игре станет не 60-80, а 90-110 кадров. А заплатить за такое увеличение придется очень и очень много, особенно, если вы играете в разрешении QHD. Пишите в комментарии — какая видеокарта из этого списка вам кажется наиболее оптимальной? А еще я порекомендую вам парочку новых блогов — про то, как я выжимал все соки из GeForce RTX 3060, и снижал температуру M.2 SSD и HDD подручными средствами.

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