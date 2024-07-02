Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года

Анализируем цены на видеокарты, и разбираемся, почему нет смысла покупать популярные модели Radeon RX 6600 и все, что находится ниже по производительности.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В блоге, посвященном сборке народного игрового компьютера, который вышел совсем недавно, я затронул тему подорожания комплектующих из-за новых санкций против России, а особенно — видеокарт. И как наглядный пример — Radeon RX 7600, которая в той сборке стоила на Яндекс Маркете 27616 рублей, сегодня стоит уже 30800 рублей. Это касается многих популярных моделей, так что лето 2024 года не порадует нас низкими ценами на комплектующие, а ведь раньше это было лучшее время для апгрейда. Потом, к началу сентября, цены повысятся из-за массовой покупки компьютеров для учебы, затем — перед новогодними праздниками, а если еще и курс рубля просядет, то будет совсем печально.

Это повышение цен выявило еще одну проблему, корни которой уходят в период массового майнинга и дефицита видеокарт, когда они не просто стоили баснословно дорого, но и вообще пропадали из продажи. Именно тогда взлетели цены даже на те модели, которые были совсем не интересны майнерам — GeForce GT 1030, GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Даже GeForce GT 1030, модель, которую и видеокартой-то назвать можно с большой натяжкой, стоит сегодня около 8000-9000 рублей, а ведь просто купив процессор Ryzen прошлых поколений с встроенной графикой Vega 7, вы получите большую производительность.

реклама



С GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, оснащенными 4 ГБ видеопамяти, ситуация еще интереснее. Для современных игр эти видеокарты уже практически не годятся, однако стоят весьма приличную сумму — от 16000 до 20000 рублей. И это просят за очень простенький чип и текстолит с примитивной системой питания, которые охлаждаются простым алюминиевым брусочком. Для сравнения, за эту сумму можно купить мощный современный шестиядерный процессор, например, Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F, качественную материнскую плату с продвинутой системой питания, или корпус ПК с хорошим блоком питания большой мощности, с сертификатом 80 PLUS Gold.

реклама



Эта роскошная плата стоит как GeForce GTX 1650

Следующая ступенька производительности — GeForce RTX 3050 и эту модель тоже нельзя назвать оптимальной, даже не смотря на наличие апсейлера DLSS, который позволяет вытянуть производительность в некоторых играх. Покупая GeForce RTX 3050 даже с 8 ГБ видеопамяти в 2024 году в среднем за 23000-24000 рублей, можно надеяться только на минимальные настройки в современных играх. И отдать такую солидную сумму за производительность, которую давала GeForce GTX 1070 в 2016 году — очень невыгодное решение.

Одним словом, все эти модели можно назвать "видеокартосодержащим продуктом", стоят они прилично, позволяют выводить картинку на монитор, шумят кулерами, а вот нормально поиграть в новинки игр возможности практически не дают. Больше года адекватную производительность для игр в разрешении 1920х1080 пикселей давала видеокарта Radeon RX 6600, но теперь и ее можно записать в не самые оптимальные модели. Стоит Radeon RX 6600 после повышения цен около 26000-27000 рублей, и добавив всего две-три тысячи рублей, уже можно купить Radeon RX 7600, которая выдает на 27% большую производительность.

реклама



Скриншот из обзора с канала i2HARD

И именно Radeon RX 7600 сегодня назвать первой видеокартой, за которую не жалко отдать свои деньги, и которая позволит нормально поиграть во все новые игры. И цену в 29000-30000 рублей можно назвать стартовой, которую придется отдать за вход в комфортный Full HD гейминг. Если вы относитесь к геймерам, которые предпочитают видеокарты от Nvidia, а таких в 2024 году подавляющее большинство, почти 80%, то оптимальной видеокартой начального уровня станет GeForce RTX 4060

реклама



За модель с адекватным охлаждением придется отдать около 33000 рублей, и здесь не стоит экономить и выбирать самые дешевые модели, даже несмотря на то, что GeForce RTX 4060 отличается невысоким тепловыделением. Но чип у нее небольшой, тепло отвести от него сложнее и модели с недостаточно производительной системой охлаждения "радуют" своих владельцев шумом, средними температурами далеко за 70 градусов, а температуры самой горячей точки — Hot Spot, и вовсе могут доходить до 85 градусов.

Двигаясь дальше по списку видеокарт, отсортированных по возрастанию цены, нас встретит Radeon RX 6700 с 10 ГБ видеопамяти и ценами в 38000-39000 рублей, но лучше поискать Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта примерно на 15% быстрее, чем Radeon RX 7600, да и отрыв в не трассированных играх от GeForce RTX 4060 у Radeon RX 6700 XT весьма солидный. А еще эта модель избавлена от ахиллесовой пяты GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 — у нее целых 12 ГБ видеопамяти, а новые игры уже даже в разрешении 1920х1080 упираются в 8 ГБ. А иногда недостаток видеопамяти приводит к просто катастрофическому падению FPS у моделей с весьма мощным чипом.

Если вас отпугивает возраст Radeon RX 6700 XT, а вышла эта модель уже три года назад, то за немного меньшую цену можно найти Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти, но ждать чудес производительности от этой модели не стоит — и такая весьма солидная доплата у нее за удвоенный объем видеопамяти, по сравнению с Radeon RX 7600.

Еще одна интересная модель с 16 ГБ видеопамяти, но которую можно рекомендовать не всем геймерам — Intel Arc A770, которая стоит на уровне GeForce RTX 4060, но отстает от нее в разрешении 1920х1080. Зато при росте разрешения Intel Arc A770 уже опережает ее, а постоянное улучшение драйверов, которые были очень сырыми на выходе, может обеспечить неплохой буст производительности в будущем. А уж проблем с нехваткой видеопамяти эта модель не будет испытывать никогда. 

Именно из-за малого объема видеопамяти не рекомендуется покупать GeForce RTX 4060 Ti в версии с 8 ГБ, но, готовя материал к этому блогу, я обнаружил, что GeForce RTX 4060 Ti с объемом видеопамяти в 16 ГБ можно найти всего за 43427 рублей. А за такую цену это весьма привлекательное предложение, особенно для геймеров, которые не готовы покупать видеокарты от AMD. Да, память у GeForce RTX 4060 Ti не самая быстрая, и для игр в разрешении 2560х1440 лучше присмотреться к более продвинутым моделям, но для Full HD-гейминга это отличный выбор. Ведь при включении апскейлинга с помощью DLSS 3.0 и Frame Generation FPS в таком разрешении просто зашкаливает.

И наконец, последняя модель в нашей подборке — это Radeon RX 7700 XT, видеокарта с оптимальным сочетанием цены, производительности и объема видеопамяти. Единственный недостаток этой модели в глазах некоторых геймеров — только лишь название производителя, компании AMD.

Итоги

Почему в блоге нет более дорогих моделей? Все просто, то удовольствие, что мы получаем от новых игр, тоже имеет свою цену, и вряд ли вы получите его больше, если FPS в игре станет не 60-80, а 90-110 кадров. А заплатить за такое увеличение придется очень и очень много, особенно, если вы играете в разрешении QHD. Пишите в комментарии — какая видеокарта из этого списка вам кажется наиболее оптимальной? А еще я порекомендую вам парочку новых блогов — про то, как я выжимал все соки из GeForce RTX 3060, и снижал температуру M.2 SSD и HDD подручными средствами.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарта цены geforce rtx 4060 radeon rx 6600 radeon rx 6700 xt geforce rtx 4060 ti radeon rx 7600 radeon rx 7700 xt intel arc a770 radeon rx 7600 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
+
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
9
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
3
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
+
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
3
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
+
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
В Bybit сообщают, что ведут тщательную проверку всех клиентов из Российской Федерации
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
10
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
Lego выставляет на продажу кубики, сделанные из кусочков метеорита
+
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
6
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
2
Смартфон ZTE Axon A41 с 8-ядерным чипом Snapdragon 870 за два года подешевел более чем в четыре раза
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
14
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
34
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
72
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
8
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
237
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
1
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
12:29
А то, чем "коллективный запад" занимается, ни под какую статью о нарушениях международного права не подпадает? прямое участие в конфликте, например?
Эксперт Попов назвал основную причину, почему РФ не сбивает беспилотники НАТО у границ Крыма
Гнар Йордл
12:29
Не, тут корявые именно дрова, потому что на предыдущем устройстве всё работало ровно
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
█℣Ǿ乚₡ℋǾℕǾҜ⁂ 廾Ⱥ☾Ҝ仨ℜ⁂█ヅ☯☭Ѡ
12:28
Так по факту игра кусок говна, там цп отдыхает
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Легенда
12:28
это от солнца отражения.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Dark_Cloud
12:27
А бабка хочет быть не царицей, а владычицей морскою.
Зеленский рассказал об отличиях в видении «украинской победы» в Вашингтоне и Киеве
Артем Федосеев
12:27
Интересно какие синглы не могут работать без интернета,вчера играл в фар край 6 спокойно с 6 до 10 про сеть да была не доступна,но игры скачанные все работают.
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
deniskaaaa1
12:23
я находил 12400ф за 7500 р., но с одноканалом. ну или на обмен. но я сам нашёл на вб за 8000 р. и заказал. посмотрим что привезут.
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
Чatо -- Боt
12:23
Но почему до сих пор молчит олимпийский Данте?
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
Чatо -- Боt
12:22
Шлите Фы-16 бочками. Братья Искандеровы.
"Искандер" накрыл военный аэродром Миргород и уничтожил четыре украинских истребителя Су-27
AleksK
12:14
Нафига мне мониторинг? Я просто запустил игру, чтобы играть. Толь побегал немного чтобы машинку покрасивее найти. Припаркованных машин нет, а останавливающиеся на перекрестках так и норовят тебя перее...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем