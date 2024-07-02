Цены на компьютерные комплектующие продолжают расти даже несмотря на укрепление рубля, и постепенно стоимость актуального игрового компьютера, который без проблем запускает новые игры, подходит к такой отметке, что поневоле задаешься вопросом — "А нужны ли вообще новые ПК игры по такой цене?"

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На слове "новые" стоит сделать особый акцент, ведь если не гнаться за требовательными игровыми новинками, то огромный пласт отличных ПК-игр будет доступен вам даже на ультрадешевом компьютере на основе процессора Core i3-10100F и видеокарты GeForce GTX 1060. Главное — не выкручивать настройки качества графики и не замахиваться на игры, которые вызывают только раздражение низким FPS и постоянными фризами. Ну а огромный пласт старых хитов, включая The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout: New Vegas, можно и вовсе пройти на встроенной графике Intel UHD Graphics 630.

Но не каждый геймер способен долго выдержать такое самоограничение, и стоит выйти новому захватывающему хиту и в голове появляются мысли о продаже своего старенького компьютера или его апгрейда, чтобы он позволил пройти новую игру. И мне, как техноблогеру с пятилетним стажем, особенно заметно, насколько выросли те суммы, которые нам приходится отдавать за возможность пройти новые игры. Для этого достаточно открыть какой-нибудь старый блог про сборки ПК. А эти блоги, несмотря на яростную критику в комментариях, часто вполне оправданную, стали отличным архивом старых цен на комплектующие.

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Например, довольно небольшую сумму нужно было отдать в октябре 2019 года за весьма неплохой игровой ПК, что можно посмотреть в блоге Практичный игровой компьютер на Intel и NVIDIA за 46110 рублей. И здесь мне особенно нравится цена видеокарты GeForce GTX 1660 и жесткого диска объемом 2 ТБ. Время идет, и спустя почти 5 лет за сопоставимую производительность в лице GeForce RTX 3050 6 ГБ сегодня придется отдать гораздо больше.

Можно было купить вполне актуальный для того времени игровой ПК еще дешевле, как, например, в блоге Собираем игровой компьютер "Золотая середина" на AMD Ryzen 5 1600 менее, чем за 40000 рублей.

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А бюджетный игровой ПК и вовсе обходился в копейки — Экономная игровая сборка на AMD Ryzen 3 1200 и Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX за 24920 рублей. Вы только посмотрите на цену новой GeForce GTX 1050 Ti! Но Ведьмак 3: Дикая Охота или Assassin's Creed Odyssey на таком компьютере можно было пройти без проблем.

Предаваться ностальгии, смотря на цены прошлых лет, можно долго, но один парадоксальный факт очень заметен — деньги, вложенные в 2019 году в видеокарту, были потрачены не зря. А ведь, именно видеокарты — это самый быстро устаревающий компонент наших ПК. Но, так было не всегда, и майнинг бум 2021 года все изменил, и видеокарты стали требовать такой переплаты, что покупать их надолго уже не имеет никакого смысла. Это я в полной мере ощутил на себе, ведь в моем ПК работает GeForce RTX 3060, купленная два с половиной года назад за 70000 рублей.

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И если анализировать то, какие комплектующие могут очень долго оставаться актуальными, а о вложенных в них средствах вы точно не пожалеете, можно выделить несколько типов. Но с очень важными нюансами, касающимися их цены и качества компонентной базы.

Корпус ПК

Корпус ПК — это самая надежная его деталь, в которой практически нечему ломаться, кроме вентиляторов и разъемов на передней панели. Но есть важный нюанс — купив дешевый корпус, с небольшим внутренним пространством и слабой вентиляцией, нужно быть готовым к тому, что он позволит собрать только бюджетную и не горячую сборку. А вот просторный корпус вполне может пережить два, три, а то и четыре апгрейда. Пример таких моделей на Яндекс Маркете:

DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS

Thermaltake CTE C700 TG ARGB

XPG DEFENDER BLACK

Блок питания

Еще один компонент, который может отработать 8-10 лет, это блок питания. Но не стоит надеяться на то, что бюджетный БП выдержит такой срок — в нем наверняка деградируют конденсаторы и затрещит вентилятор. Поэтому блок питания, покупаемый с прицелом на несколько апгрейдов — это качественная модель от известного бренда с японскими и тайваньскими конденсаторами и приличным запасом мощности. Запас мощности позволит ему меньше греться, что продлит жизнь электролитическим конденсаторам. Хорошие модели, которые я бы купил сегодня в расчете на несколько апгрейдов:

Chieftec GPU-750FC

Deepcool DQ750-M-V2L WH

MSI MPG A850GF

Кулер процессора

Еще одна деталь, в которой нечему ломаться, кроме вентилятора, но его можно легко заменить. Кулер, покупаемый на годы, должен иметь приличную производительность и максимальную совместимость с сокетами процессоров. Но, при наличии необходимых навыков легко установить не поддерживаемый кулер на новый сокет, например, мой Ryzen 5 5600X сейчас охлаждает Zalman CNPS10X Performa, купленный еще 10 лет назад. Хорошие кулеры из ассортимента Яндекс Маркета сегодня, это:

ID-COOLING SE-225-XT-BASIC

ID-Cooling SE-206-XT

Платформа ПК — процессор и материнская плата

Еще один способ сохранить деньги — вложится в платформу ПК, купив перспективный процессор и хорошую материнскую плату. Это позволит лет пять, а то и семь не задумываться об апгрейде, но здесь нужно тщательно изучить продаваемые модели и не переплатить за излишнюю мощность. Но и экономить на количестве ядер нельзя — нужен запас под будущие требовательные игры. Выбирать следует модель с максимальной производительностью на ядро — о том, что толку от слабых ядер и неудачной архитектуры мало, могут много рассказать владельцы процессоров AMD FX-8300 и Ryzen 7 1700X. Из современных процессоров я бы обратил внимание на такие модели:

Ryzen 7 7700

Core i5-14600KF

Но ставить в дешевую материнскую плату мощный процессор не стоит — вы можете столкнуться с постоянным перегревом системы питания, нехваткой портов M.2 для SSD и отсутствием поддержки новых процессоров в будущем.

Итоги

Вот такие комплектующие способны проработать в вашем ПК много лет, и вы точно не пожалеете о потраченных на них деньгах. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу роста цен на электронику и вкладываете ли лишние деньги в свой ПК? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов:

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