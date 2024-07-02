Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции

Комплектующие игрового ПК могут опустошить ваш кошелек, а могут наоборот — сэкономить немалые суммы. Главное — подойти к их выбору с умом и попытка покупать самое дорогое здесь не поможет.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Цены на компьютерные комплектующие продолжают расти даже несмотря на укрепление рубля, и постепенно стоимость актуального игрового компьютера, который без проблем запускает новые игры, подходит к такой отметке, что поневоле задаешься вопросом — "А нужны ли вообще новые ПК игры по такой цене?"

реклама



На слове "новые" стоит сделать особый акцент, ведь если не гнаться за требовательными игровыми новинками, то огромный пласт отличных ПК-игр будет доступен вам даже на ультрадешевом компьютере на основе процессора Core i3-10100F и видеокарты GeForce GTX 1060. Главное — не выкручивать настройки качества графики и не замахиваться на игры, которые вызывают только раздражение низким FPS и постоянными фризами. Ну а огромный пласт старых хитов, включая The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout: New Vegas, можно и вовсе пройти на встроенной графике Intel UHD Graphics 630.

Но не каждый геймер способен долго выдержать такое самоограничение, и стоит выйти новому захватывающему хиту и в голове появляются мысли о продаже своего старенького компьютера или его апгрейда, чтобы он позволил пройти новую игру. И мне, как техноблогеру с пятилетним стажем, особенно заметно, насколько выросли те суммы, которые нам приходится отдавать за возможность пройти новые игры. Для этого достаточно открыть какой-нибудь старый блог про сборки ПК. А эти блоги, несмотря на яростную критику в комментариях, часто вполне оправданную, стали отличным архивом старых цен на комплектующие.

реклама



Например, довольно небольшую сумму нужно было отдать в октябре 2019 года за весьма неплохой игровой ПК, что можно посмотреть в блоге Практичный игровой компьютер на Intel и NVIDIA за 46110 рублей. И здесь мне особенно нравится цена видеокарты GeForce GTX 1660 и жесткого диска объемом 2 ТБ. Время идет, и спустя почти 5 лет за сопоставимую производительность в лице GeForce RTX 3050 6 ГБ сегодня придется отдать гораздо больше.

Можно было купить вполне актуальный для того времени игровой ПК еще дешевле, как, например, в блоге Собираем игровой компьютер "Золотая середина" на AMD Ryzen 5 1600 менее, чем за 40000 рублей.

реклама



А бюджетный игровой ПК и вовсе обходился в копейки — Экономная игровая сборка на AMD Ryzen 3 1200 и Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX за 24920 рублей. Вы только посмотрите на цену новой GeForce GTX 1050 Ti! Но Ведьмак 3: Дикая Охота или Assassin's Creed Odyssey на таком компьютере можно было пройти без проблем.

Предаваться ностальгии, смотря на цены прошлых лет, можно долго, но один парадоксальный факт очень заметен — деньги, вложенные в 2019 году в видеокарту, были потрачены не зря. А ведь, именно видеокарты — это самый быстро устаревающий компонент наших ПК. Но, так было не всегда, и майнинг бум 2021 года все изменил, и видеокарты стали требовать такой переплаты, что покупать их надолго уже не имеет никакого смысла. Это я в полной мере ощутил на себе, ведь в моем ПК работает GeForce RTX 3060, купленная два с половиной года назад за 70000 рублей.

реклама



И если анализировать то, какие комплектующие могут очень долго оставаться актуальными, а о вложенных в них средствах вы точно не пожалеете, можно выделить несколько типов. Но с очень важными нюансами, касающимися их цены и качества компонентной базы.

Корпус ПК

Корпус ПК — это самая надежная его деталь, в которой практически нечему ломаться, кроме вентиляторов и разъемов на передней панели. Но есть важный нюанс — купив дешевый корпус, с небольшим внутренним пространством и слабой вентиляцией, нужно быть готовым к тому, что он позволит собрать только бюджетную и не горячую сборку. А вот просторный корпус вполне может пережить два, три, а то и четыре апгрейда. Пример таких моделей на Яндекс Маркете:

DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS

Thermaltake CTE C700 TG ARGB

XPG DEFENDER BLACK

Блок питания

Еще один компонент, который может отработать 8-10 лет, это блок питания. Но не стоит надеяться на то, что бюджетный БП выдержит такой срок — в нем наверняка деградируют конденсаторы и затрещит вентилятор. Поэтому блок питания, покупаемый с прицелом на несколько апгрейдов — это качественная модель от известного бренда с японскими и тайваньскими конденсаторами и приличным запасом мощности. Запас мощности позволит ему меньше греться, что продлит жизнь электролитическим конденсаторам. Хорошие модели, которые я бы купил сегодня в расчете на несколько апгрейдов:

Chieftec GPU-750FC

Deepcool DQ750-M-V2L WH

MSI MPG A850GF

Кулер процессора

Еще одна деталь, в которой нечему ломаться, кроме вентилятора, но его можно легко заменить. Кулер, покупаемый на годы, должен иметь приличную производительность и максимальную совместимость с сокетами процессоров. Но, при наличии необходимых навыков легко установить не поддерживаемый кулер на новый сокет, например, мой Ryzen 5 5600X сейчас охлаждает Zalman CNPS10X Performa, купленный еще 10 лет назад. Хорошие кулеры из ассортимента Яндекс Маркета сегодня, это:

ID-COOLING SE-225-XT-BASIC

ID-Cooling SE-206-XT

Платформа ПК — процессор и материнская плата

Еще один способ сохранить деньги — вложится в платформу ПК, купив перспективный процессор и хорошую материнскую плату. Это позволит лет пять, а то и семь не задумываться об апгрейде, но здесь нужно тщательно изучить продаваемые модели и не переплатить за излишнюю мощность. Но и экономить на количестве ядер нельзя — нужен запас под будущие требовательные игры. Выбирать следует модель с максимальной производительностью на ядро — о том, что толку от слабых ядер и неудачной архитектуры мало, могут много рассказать владельцы процессоров AMD FX-8300 и Ryzen 7 1700X. Из современных процессоров я бы обратил внимание на такие модели:

Ryzen 7 7700

Core i5-14600KF

Но ставить в дешевую материнскую плату мощный процессор не стоит — вы можете столкнуться с постоянным перегревом системы питания, нехваткой портов M.2 для SSD и отсутствием поддержки новых процессоров в будущем.

Итоги

Вот такие комплектующие способны проработать в вашем ПК много лет, и вы точно не пожалеете о потраченных на них деньгах. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу роста цен на электронику и вкладываете ли лишние деньги в свой ПК? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов: 

Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года

Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми

Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

цены комплектующие критика инфляция апгрейд пк-гейминг рост цен
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
+
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
3
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
+
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
В Bybit сообщают, что ведут тщательную проверку всех клиентов из Российской Федерации
+
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
3
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
6
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
2
Apple запатентовала новую технологию под названием "растягиваемые дисплеи"
+
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
3
MWM: ВКС России будут перехватывать шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ
+
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
+
Huawei готовит к выпуску новый флагманский планшет с поддержкой спутниковой связи
2

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
15
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
35
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
19
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
209
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
12

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
18:39
Подождем, пока интересно. А то начинает хотеться новенького.)
Инженерный образец Core Ultra 5 на 20% обошел Core i9-14900KS в однопоточном тесте CPU-Z
Red Line
18:36
Если и будут ловить, то таких как ты, причем сами же ватники, 1917 год не соврет)
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Red Line
18:34
В таком случае эсво никогда не закончится, так как в интернете брать города совсем не тоже самое, что в полевых условиях
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Red Line
18:32
Какое улучшение экономики, ты цены видел в магазинах, или мамка у тебя по магазинам ходит?
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
l33t_h4x00r
18:31
блага производятся для людей, если все будут делать роботы. то кто будет покупать?
Глава NVIDIA: Будущее рабочее место станет «объемным», a ИИ заменит человека
Red Line
18:30
Что то 3 дня на 3 года реально как то затянулись
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Артём Николаев
18:25
Если там модули Single Rank и делитель не 1:1, это в пределах спеки. X3D на NAS - жир)
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
FelsheR-BANZzZzZz
18:21
Ципа проснулась и пукает.) После сво таких как бы будут ловить по лесам и вешать на площадях как в 44-45м. Ты хоть памперсом то запасся - а то будет дерьмо с тебя ципсошного уебища на русскую землю л...
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Yuri Nedbailo
18:20
1) 4 планки одноранговой (1R/SR) памяти могут давать пару фпс по сравнению с двумя. На двухранговой (2R/DR) такого эффекта нет. В смысле что одна 2R планка - как две 1R. 2) 4 планки часто не тянут так...
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
FelsheR-BANZzZzZz
18:16
Завершена может быть как сказал ВВП хоть завтра. Но надо еще на пару тройку лет затянуть. Ибо и экономика РФ нехило поднялась, и некроину нужно забирать полнностью, кастрюлеголовым оставлять территори...
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем