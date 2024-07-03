Процессор, материнская плата и видеокарта — это самые дорогостоящие компоненты наших игровых ПК и к их выбору надо подходить особенно тщательно. Ведь если заменить неудачно выбранный кулер, SSD-накопитель или блок питания — дело пяти минут, то вот с тремя главными основами наших компьютеров это будет очень непросто. Да и финансовые потери при их продаже на вторичном рынке и покупке новой модели будут очень чувствительными.

А еще от грамотного сочетания процессора, материнской платы и видеокарты зависит итоговая производительность вашего компьютера. Про то, как слабый процессор может ограничить мощную видеокарту в играх, знает практически каждый геймер, но в 2024 году серьезным тормозом всего ПК может стать и материнская плата. Процессоры, особенно с числом ядер более шести, стали очень прожорливыми, и установив такой процессор в недорогую материнскую плату мы получим постоянный сброс частот от перегрева системы питания.

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Рынок до сих пор завален популярными материнскими платами для процессоров AM4 на чипсетах AMD A520 и AMD B450, и многие геймеры собирают на них ПК вместе с новыми видеокартами, у которых всего восемь линий шины PCI Express для подключения. А это чревато серьезными просадками производительности, как только видеопамять будет заполнена под завязку, а с моделями, у которых всего 8 ГБ видеопамяти, это случается почти в каждой новой игре.

В такую же ситуацию, но уже зеркальную, попадают геймеры, собравшие ПК на материнской плате AM4 с чипсетом AMD B550 и процессором Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600G. Здесь ограничивать шину PCI Express третьей версией будет уже процессор и смысла брать для этих моделей дорогую материнскую плату нет, а вот модели с чипсетом AMD B450 подойдут идеально. Главное — выбирать для процессоров со встроенной графикой, на которой будут играть, не самые дешевые модели плат с системой питания, полностью накрытой радиаторами. Платы, у которых радиатор есть только на фазах питания ядер процессора здесь будут неудачным выбором, чреватым перегревом фаз, питающих графическое ядро — они обычно расположены сверху от процессора.

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Этот список проблем, с которыми сталкиваются пользователи, сделавшие ошибки при подборе комплектующих, можно продолжать долго, и сегодня мы с вами выберем комплекты из процессора, материнской платы и видеокарты, отлично сбалансированные не только по цене и производительности, но и по функциональности. И, предвидя то, что в комментариях обязательно напишут, что похожий блог уже был несколько месяцев назад, заранее отвечу — цены и ассортимент доступных комплектующих стали меняться так быстро, что старые блоги про комбинации процессоров, видеокарт и материнских плат уже не актуальны. Давайте начинать, как обычно, с бюджетных, стартовых наборов для недорогих игровых ПК.

Ryzen 5 5600G и Vega 7

Если вы ждете здесь бюджетные связки из недорогих четырехъядерников и видеокарт GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650, Intel Arc A380, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT, то я вас разочарую. Смысла покупать эти видеокарты новыми стало очень мало — производительность слишком низка для новых игр, а цены весьма чувствительны. А вот за встроенную графику Vega 7 в шестиядернике Ryzen 5 5600G доплата просто копеечная. Идеальной платой для этого процессора станет MSI B450 GAMING PLUS MAX на чипсете AMD B450.

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Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600

Шестиядерник Ryzen 5 5600 заметно подешевел и, несмотря на возраст, остается отличным выбором для сборок недорогих игровых ПК. К нему в пару отлично подойдет видеокарта Radeon RX 7600, стоят сегодня такие модели на уровне популярных Radeon RX 6600, но они гораздо быстрее и перспективнее.

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Так как читатели очень негативно воспринимают недорогие материнские платы от китайских брендов — MAXSUN, ONDA или SOYO, то сегодня в блоге будет плата на чипсете AMD B550 от именитого бренда — Asus PRIME B550M-A, но, чтобы купить ее по такой вкусной цене, нужно будет поторопиться.

Core i5-12400F и GeForce RTX 4060

Близкий по результатам в играх к Ryzen 5 5600 конкурент от Intel — Core i5-12400F, стоит заметно дороже, но популярность и продажи процессоров Intel все еще гораздо выше, чем AMD.

Как и популярность видеокарт от Nvidia, которые уже просто доминируют на рынке, особенно — GeForce RTX 4060. Но ничего страшного не случится, если вы поменяете видеокарты из связок на Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F местами в зависимости от своих предпочтений. Для Core i5-12400F хорошим выбором станет плата Asus PRIME B660M-K D4.

Ryzen 5 7500F и Radeon RX 7700 XT

Популярный процессор Ryzen 5 7500F можно найти уже за 15000-16000 рублей, и за ту производительность, что он предлагает — это просто отлично. Казалось бы, с такими ценами он просто уничтожает процессоры Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, но нужно учитывать то, что материнские платы AM5 заметно дороже, как и ОЗУ стандарта DDR5. И общая стоимость ПК на Ryzen 5 7500F получится заметно выше.

А вот с видеокартой мы совершим скачек в производительности и цене, пропустив целый пласт моделей — Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 7600 XT, GeForce RTX 4060 Ti и прочие, сходные по производительности. Причина проста, для игр в разрешении 1920х1080 вполне хватит Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 из связок выше, а следующая ступенька в производительности, которая уже позволит поиграть в разрешении 2560х1440, как раз начинается с Radeon RX 7700 XT.

Оптимальным выбором для этой связки станет материнская плата MSI PRO B650M-P на чипсете AMD B650.

Core i5-14600KF и GeForce RTX 4070

Ровно по тем же причинам, что и с видеокартой из предыдущей связки, с процессором из этой мы сделаем скачек, пропустив половинчатые и промежуточные решения, которые могут сэкономить вам несколько тысяч рублей, но заставят пожалеть впоследствии. Поэтому наш выбор — Core i5-14600KF, почти топовый процессор с идеальным соотношением цены и производительности, мощи которого с головой хватит большинству геймеров, исключая, конечно, заядлых комментаторов под блогами.

После выхода видеокарт линейки GeForce RTX 4000 с приставкой SUPER, многие эксперты предсказывали, что обычные GeForce RTX 4000 станут никому не нужны, но цены все расставили по местам. Старые добрые GeForce RTX 4070 стоят дешевле новинок ровно настолько, насколько отстают в производительности, а в плане функционала ничем не уступают.

Экономить на плате для Core i5-14600KF категорически не рекомендуется, поэтому мы возьмем качественную и надежную MSI PRO Z790-A MAX WIFI.

Итоги

Пять связок из этого блога подойдут практически любому геймеру, начиная от тех, кто играет в нетребовательные онлайн-игры, и заканчивая теми, кто играет в требовательные новинки в разрешении 2560х1400 с трассировкой лучей. Надеюсь, вы найдете здесь нужный для себя комплект. А в конце я посоветую вам прочесть несколько моих новых блогов: про то, какие комплектующие меньше всего обесцениваются со временем, нюансы выбора видеокарт после того, как цены на них начали расти, и сборку недорогого игрового ПК, позволяющего пройти все новые игры.



