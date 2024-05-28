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Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу

Подсчет денег, которые я потратил на свой ПК за четыре года, привел к очень неутешительным выводам.
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В начале 2020 года я все еще сидел на древнем процессоре Core i5-3570 и видеокарте GeForce GTX 1060, а в качестве накопителя использовал SSD объемом всего в 120 ГБ. Думаю, не стоит объяснять, насколько слабый это был ПК и практически все игры, вышедшие после 2018 года, на нем можно было играть на минимальных, в лучшем случае — на средних настройках графики. Но больше всего неприятных эмоций доставлял SSD небольшого объема, ведь чтобы установить на него пару новых игр, другие приходилось удалять или переносить на жесткий диск.

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И апгрейд этого ПК, который длился четыре года и завершился только в апреле 2024 года, я начал именно с SSD, купив SATA SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ. В 2020 году казалось, что такого огромного объема хватит для игр еще лет на 10, но, как оказалось, его стало не хватать уже через пару лет. Дальше я задумался о смене процессора и материнской платы, так как Core i5-3570 был самым слабым местом системы и даже в игре Ведьмак 3: Дикая Охота был загружен на 100%, не позволяя с полной отдачей работать видеокарте GeForce GTX 1060.

К тому времени я уже собрал пару игровых ПК для друзей на базе процессора Ryzen 5 1600, попробовал его в деле — в разгоне и погоняв тесты рабочих задач и игр. Поэтому вопрос о выборе процессора не стоял, тем более, что конкурент от Intel — Core i5-9600K, стоил заметно дороже, и при этом имел всего шесть потоков. А более перспективный Core i7-8700K стоил раза в три дороже Ryzen 5 1600. Но, как оказалось впоследствии, если бы я купил в то время Core i7-8700K или даже Core i5-9600K, то в итоге сэкономил бы, несмотря на то, что стоили они гораздо дороже, как и материнские платы для них.

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Дело в том, что Ryzen 5 1600 хорош по производительности только с видеокартами уровня GeForce GTX 1060, максимум — GeForce GTX 1660 SUPER, а с более мощными видеокартами ему не помогают его 12 потоков и он становится самым слабым местом игрового ПК. А в некоторых неоптимизированных играх Ryzen 5 1600 и вовсе не способен выдать стабильные 60 FPS, например, частые просадки были у меня в игре The Outer Worlds. Про онлайн игры и вовсе не стоит говорить, даже в древней MMORPG World of Warcraft Ryzen 5 1600 иногда выдавал 20-30 FPS в массовых битвах. 

Материнскую плату для Ryzen 5 1600 я выбрал неплохую — MSI B450-A PRO MAX, которой пользуюсь и сейчас. У нее хорошая система питания, но чипсет AMD B450 дает поддержку шины PCI Express только третьей версии. Я планировал в будущем поставить в нее восьмиядерник следующего поколения, пропустив довольно неудачные Ryzen 7 3800X и Ryzen 7 3700X, но, оказалось, даже в 2024 году в среднем игровом ПК вполне хватает шести ядер.

Оперативной памяти я взял в 2020 году с запасом, целых 32 ГБ и, как оказалось потом, смысла в этом в то время не было совсем. ОЗУ стоила дорого, а такой объем стал требоваться только в нескольких играх, вышедших в 2023 году. Я купил модули Crucial Ballistix Sport LT (AES) с довольно невысокой частотой 3000 МГц и, хотя сейчас они работают в разгоне до 3600 МГц, больше скорости из них не выжать. Но, обо всем по порядку, в этом блоге я стараюсь рассказывать об апгрейде следуя хронологии покупок. Поэтому далее шла покупка блока питания Chieftronic GPU-750FC, сделанная в 2021 году, мощностью 750 ватт, который я купил с запасом, думая потом поставить в ПК мощную видеокарту, а так как в то время шла вторая волна майнинга, то я не исключал, что в ПК будет работать сразу две видеокарты.

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Но, как оказалось, переплата за мощность тоже была сделана зря и вряд ли мне когда-либо понадобятся не то что 750, а даже 500 ватт мощности. В 2021 году я поменял GeForce GTX 1060 от Gigabyte на другую, от MSI, с более продвинутым охлаждением, выиграв пару тысяч рублей, и вовремя продал ее, получив 27000 рублей от майнера, который потом наверняка пожалел о покупке, ведь уже через месяц майнинг стал невыгодным занятием.

Но пожалел и я, ведь цены на новые видеокарты не спешили падать и попробовав посидеть на древней видеокарте Radeon HD 4870 я не выдержал и купил GeForce GT 1030 по конской цене, чтобы хоть как-то играть и смотреть фильмы с ПК на телевизоре, подключенном как второй монитор. Низких цен на видеокарты я так и не дождался, купив GeForce RTX 3060 практически на пике цены, ожидая падения рубля в 2022 году. Но рубль наоборот, укрепился и горячая и шумная Palit GeForce RTX 3060 Dual стала самым дорогим и неудачно купленным компонентом в моем ПК.

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В 2023 году я поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, поскольку Ryzen 5 1600 попросту превращал GeForce RTX 3060 в GeForce RTX 3050 в большинстве игр. Затем я поменял корпус, купив старенький Fractal Design Define R4, и в апреле 2024 года купил еще один SSD, на этот раз NVMe, про который недавно рассказывал в блоге Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD. На этом в затянувшемся апгрейде поставлена точка и больше вкладывать деньги в этот ПК я не буду. А теперь давайте посчитаем, во сколько он мне обошелся.

SSD Samsung 860 EVO
10000 рублей
Ryzen 5 1600  и Ryzen 5 5600X 7500 и 13000 рублей
Crucial Ballistix Sport LT (AES)
13500 рублей
MSI B450-A PRO MAX
6000 рублей
Chieftronic GPU-750FC
8800 рублей
GeForce GT 1030 и GeForce RTX 3060
7500 и 70000 рублей
Fractal Design Define R4
4000 рублей
Кулеры, кабели, SATA контроллер и прочая мелочевка
 5000 рублей
Итого
 145300 рублей


Сумма получилась очень впечатляющая, например, сегодня компьютер с процессором Ryzen 5 7500F, видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER и SSD объемом 2 ТБ можно купить за 127000 рублей, что мы на днях выяснили в блоге Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia. Комплектующие за это время и росли и падали в цене, но прогресс не стоял на месте все эти четыре года. Например, Ryzen 5 5600, который практически не отстает от Ryzen 5 5600X, можно купить сегодня всего за 9664 рубля.

GeForce RTX 3060 — всего за 28865 рублей.

32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц обойдутся всего в 7498 рублей, к примеру, G.skill AEGIS.

Цены на качественные SATA SSD объемом 1 ТБ стартуют с 6000 рублей, к примеру, Patriot P220.

А вот точно такой же блок питания — Chieftronic GPU-750FC, можно найти примерно за такую же сумму.

Больше всего подорожали материнские платы — даже аналогичные модели на чипсете AMD B450, например, MSI B450 Gaming Plus Max.

Да и хваленый корпус Fractal Design Define R4 оказался слишком тяжелым и неудобным, и я собираюсь сменить его на современную, легкую модель, цены на которые сегодня очень привлекательны, например, Eurocase M08 ARGB.

Но главный минус столь долгого апгрейда в том, что я мог сразу и за гораздо меньшие деньги купить ПК с сопоставимой производительностью, еще в далеком 2020 и даже 2019 году. Например, основе видеокарты GeForce RTX 2070 SUPER и процессора Core i7-8700K, избавив себя от лишних трат и кучи потраченного времени. 

Даже гораздо более мощные GeForce RTX 2080 SUPER и Core i9-9900K вполне бы уместились в этот бюджет. Пишите в комментарии, а какие самые удачные и самые неудачные апгрейды были у вас? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов: 

Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году

Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 


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