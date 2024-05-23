После многих лет экономии на корпусах для своих ПК, я наконец то разорился на качественную модель, но не на новую, а на подержанный корпус Fractal Design Define R4 образца 2012 года. Несмотря на преклонный возраст, этот корпус все еще остается актуальным, особенно для тех пользователей ПК, у которых установлено много жестких дисков. Благодаря тому, что в Fractal Design Define R4 можно установить три вентилятора диаметром 140 мм на выдув, и четыре таких же на вдув, он способен охладить довольно мощное железо.

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И с моей видеокартой GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X он справлялся легко, обеспечивая хорошее охлаждение с помощью трех вентиляторов на вдув, и пары на выдув, работающих на почти бесшумных 800 оборотах в минуту. Но после установки нового M.2 SSD, про который я писал в блоге Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD, стало понятно, что нужно улучшить воздушный поток в корпусе, так как SSD сильно нагревался, да и жесткие диски в летнюю жару чувствуют себя не самым лучшим образом.

Главный недостаток конструкции Fractal Design Define R4 — слишком массивные корзины для жестких дисков, которые полностью перекрывают отвод тепла с платы HDD, да еще и расположены жесткие диски в корзинах очень плотно, впритык. Вот так это выглядело у меня с пятью установленными HDD.

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Если добавить еще вязанку кабелей питания и интерфейсных SATA, то становиться понятно, что пара передних вентиляторов в лучшем случае не дают зажарится жестким дискам, а до видеокарты этот воздух попросту не доходит. Главный и первый лайфхак для подобных корпусов — установить вентиляторы на вдув в максимальном количестве, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха. Ведь пылевые фильтры во Fractal Design Define R4 очень плотные и вот так выглядят после пары недель работы.

Сквозь такой фильтр уже проходит минимум воздуха и что начинает делать система вентиляции корпуса в таком случае? Правильно, тянуть воздух через все возможные щели, а их во Fractal Design Define R4 довольно много, хотя и не так много, как в современных корпусах, напоминающих дырявый дуршлаг. Главная и самая обширная перфорация в корпусе расположена в заднем верхнем углу, как раз между выдувными вентиляторами. И второй лайфхак, который очень помог мне сбить температуры и оптимизировать воздушные потоки в корпусе — это заклейка перфораций и щелей вверху корпуса.

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Еще одна зона с громадными щелями впереди корпуса тоже была заклеена. Теперь воздух в корпусе будет идти сквозь нижние щели даже при забитых пылевых фильтрах и обеспечивать нормальное охлаждение комплектующих, а не крутиться сверху, входя в щели рядом с вентиляторами.

Третий лайфхак — перераспределение корзин с жесткими дисками для улучшения их обдува, но нужно не просто расставить их как можно шире, но и учесть, что максимальный воздушный поток будет у краев лопастей вентилятора, а вот в центре — минимальный. И HDD нужно расставить, учитывая степень их нагрева, ведь есть как холодные, так и очень горячие экземпляры. У меня получилось вот так.

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Четвертый лайфхак уже засветился в моих блогах раньше, но это такое простое и эффективное решение, что про него стоит и еще раз рассказать, чтобы оно принесло пользу как можно большему числу пользователей ПК. В наше время у многих видеокарт очень короткая печатная плата, а задняя часть представляет собой просто секцию радиатора и бэкплейт со сквозным продувом. Вот так это выглядит на моей видеокарте Palit GeForce RTX 3060 Dual.

Думаю, вы уже заметили концентрические пылевые следы на этих прорезях — по ним сразу видно, что там стоит вентилятор. А вернее, просто лежит, особенно помогая охлаждать видеокарту в простое, с ним температуры на этой довольно горячей модели такие, как если бы ее вентиляторы в простое вращались.

По размерам туда идеально вписывается вентилятор диаметром 92 мм, только нужно не забыть закрепить его, чтобы он не сполз от вибраций. У меня он держится с помощью двух проволочек. Обороты на нем я выставил минимальные, через переходник с резистором и этого вполне хватает. А учитывая то, что слот M.2 для SSD на моей материнской плате расположен в очень неудачном месте, прямо над видеокартой, при следующей разборке я срежу у этого вентилятора одну из граней рамки, направив воздушный поток еще и на SSD и наверняка это будет очень эффективно разгонять горячий воздух в той застойной зоне.

И еще один лайфхак не связан с охлаждением в корпусе напрямую, но поможет вам расставить жесткие диски в зависимости от степени их нагрева. Для этого нужно пометить их наклейками, чтобы знать, какой HDD соответствует какому датчику температуры в системе. Если у вас три одинаковых HDD, то это очень выручает, например, у меня три WD Red объемом 2 ТБ и понять без наклеек где и какой из них установлен — невозможно.

Корпус Fractal Design Define R4 оказался хорош, но возраст дает о себе знать — резинки рассохлись и рассыпаются, а на передней панели глючат коннекторы USB и разъем для наушников. И если первое время помогало пошерудить кабелем наушников в разъеме, то теперь он не работает совсем. Да и слишком тяжел этот корпус - с комплектующими вес перевалил уже за 25 кг. Все это заставило меня задуматься о покупке нового корпуса, но, как оказалось, найти сегодня модель, которая вместит пять жестких дисков, очень и очень непросто. На Яндекс Маркете я нашел вот такие корпуса с пятью и более отсеками 3.5":

GameMax Dragon Knight

Phanteks Enthoo Pro TG

Thermaltake CTE C700 Air

Thermaltake Core X71 TG

Thermaltake CTE C750 Air

ADATA XPG BATTLECRUISER II

Thermaltake The Tower 500

Thermaltake View 71 Tempered Glass

Но, во-первых, цены на эти корпуса стартуют с 11000 рублей, а большинство стоят 14000-16000 рублей, что довольно весомая сумма. А во-вторых, не у всех есть прямой обдув корзин с жесткими дисками вентилятором, как у Fractal Design Define R4. Жесткие диски постепенно становятся уделом энтузиастов, вытесняясь из игровых ПК SSD-накопителями и неудивительно, что подобных корпусов становится все меньше. Пишите в комментарии, а как вы улучшаете вентиляцию в своем ПК? И какой корпус выбрали бы на моем месте из этого списка. А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

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