Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
После многих лет экономии на корпусах для своих ПК, я наконец то разорился на качественную модель, но не на новую, а на подержанный корпус Fractal Design Define R4 образца 2012 года. Несмотря на преклонный возраст, этот корпус все еще остается актуальным, особенно для тех пользователей ПК, у которых установлено много жестких дисков. Благодаря тому, что в Fractal Design Define R4 можно установить три вентилятора диаметром 140 мм на выдув, и четыре таких же на вдув, он способен охладить довольно мощное железо.
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И с моей видеокартой GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X он справлялся легко, обеспечивая хорошее охлаждение с помощью трех вентиляторов на вдув, и пары на выдув, работающих на почти бесшумных 800 оборотах в минуту. Но после установки нового M.2 SSD, про который я писал в блоге Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD, стало понятно, что нужно улучшить воздушный поток в корпусе, так как SSD сильно нагревался, да и жесткие диски в летнюю жару чувствуют себя не самым лучшим образом.
Главный недостаток конструкции Fractal Design Define R4 — слишком массивные корзины для жестких дисков, которые полностью перекрывают отвод тепла с платы HDD, да еще и расположены жесткие диски в корзинах очень плотно, впритык. Вот так это выглядело у меня с пятью установленными HDD.
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Если добавить еще вязанку кабелей питания и интерфейсных SATA, то становиться понятно, что пара передних вентиляторов в лучшем случае не дают зажарится жестким дискам, а до видеокарты этот воздух попросту не доходит. Главный и первый лайфхак для подобных корпусов — установить вентиляторы на вдув в максимальном количестве, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха. Ведь пылевые фильтры во Fractal Design Define R4 очень плотные и вот так выглядят после пары недель работы.
Сквозь такой фильтр уже проходит минимум воздуха и что начинает делать система вентиляции корпуса в таком случае? Правильно, тянуть воздух через все возможные щели, а их во Fractal Design Define R4 довольно много, хотя и не так много, как в современных корпусах, напоминающих дырявый дуршлаг. Главная и самая обширная перфорация в корпусе расположена в заднем верхнем углу, как раз между выдувными вентиляторами. И второй лайфхак, который очень помог мне сбить температуры и оптимизировать воздушные потоки в корпусе — это заклейка перфораций и щелей вверху корпуса.
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Еще одна зона с громадными щелями впереди корпуса тоже была заклеена. Теперь воздух в корпусе будет идти сквозь нижние щели даже при забитых пылевых фильтрах и обеспечивать нормальное охлаждение комплектующих, а не крутиться сверху, входя в щели рядом с вентиляторами.
Третий лайфхак — перераспределение корзин с жесткими дисками для улучшения их обдува, но нужно не просто расставить их как можно шире, но и учесть, что максимальный воздушный поток будет у краев лопастей вентилятора, а вот в центре — минимальный. И HDD нужно расставить, учитывая степень их нагрева, ведь есть как холодные, так и очень горячие экземпляры. У меня получилось вот так.
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Четвертый лайфхак уже засветился в моих блогах раньше, но это такое простое и эффективное решение, что про него стоит и еще раз рассказать, чтобы оно принесло пользу как можно большему числу пользователей ПК. В наше время у многих видеокарт очень короткая печатная плата, а задняя часть представляет собой просто секцию радиатора и бэкплейт со сквозным продувом. Вот так это выглядит на моей видеокарте Palit GeForce RTX 3060 Dual.
Думаю, вы уже заметили концентрические пылевые следы на этих прорезях — по ним сразу видно, что там стоит вентилятор. А вернее, просто лежит, особенно помогая охлаждать видеокарту в простое, с ним температуры на этой довольно горячей модели такие, как если бы ее вентиляторы в простое вращались.
По размерам туда идеально вписывается вентилятор диаметром 92 мм, только нужно не забыть закрепить его, чтобы он не сполз от вибраций. У меня он держится с помощью двух проволочек. Обороты на нем я выставил минимальные, через переходник с резистором и этого вполне хватает. А учитывая то, что слот M.2 для SSD на моей материнской плате расположен в очень неудачном месте, прямо над видеокартой, при следующей разборке я срежу у этого вентилятора одну из граней рамки, направив воздушный поток еще и на SSD и наверняка это будет очень эффективно разгонять горячий воздух в той застойной зоне.
И еще один лайфхак не связан с охлаждением в корпусе напрямую, но поможет вам расставить жесткие диски в зависимости от степени их нагрева. Для этого нужно пометить их наклейками, чтобы знать, какой HDD соответствует какому датчику температуры в системе. Если у вас три одинаковых HDD, то это очень выручает, например, у меня три WD Red объемом 2 ТБ и понять без наклеек где и какой из них установлен — невозможно.
Корпус Fractal Design Define R4 оказался хорош, но возраст дает о себе знать — резинки рассохлись и рассыпаются, а на передней панели глючат коннекторы USB и разъем для наушников. И если первое время помогало пошерудить кабелем наушников в разъеме, то теперь он не работает совсем. Да и слишком тяжел этот корпус - с комплектующими вес перевалил уже за 25 кг. Все это заставило меня задуматься о покупке нового корпуса, но, как оказалось, найти сегодня модель, которая вместит пять жестких дисков, очень и очень непросто. На Яндекс Маркете я нашел вот такие корпуса с пятью и более отсеками 3.5":
Thermaltake View 71 Tempered Glass
Но, во-первых, цены на эти корпуса стартуют с 11000 рублей, а большинство стоят 14000-16000 рублей, что довольно весомая сумма. А во-вторых, не у всех есть прямой обдув корзин с жесткими дисками вентилятором, как у Fractal Design Define R4. Жесткие диски постепенно становятся уделом энтузиастов, вытесняясь из игровых ПК SSD-накопителями и неудивительно, что подобных корпусов становится все меньше. Пишите в комментарии, а как вы улучшаете вентиляцию в своем ПК? И какой корпус выбрали бы на моем месте из этого списка. А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:
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